Financials (CNY) Sales 2019 147 B EBIT 2019 4 931 M Net income 2019 5 708 M Finance 2019 178 M Yield 2019 4,84% P/E ratio 2019 7,79x P/E ratio 2020 7,18x EV / Sales2019 0,30x EV / Sales2020 0,27x Capitalization 44 617 M Chart CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATION Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends CHINA REINSURANCE (GROUP) Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 8 Average target price 1,22 CNY Last Close Price 1,05 CNY Spread / Highest target 36,1% Spread / Average Target 15,9% Spread / Lowest Target -5,84% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATION -9.30% 6 126 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 5.02% 41 872 SWISS RE 2.81% 32 658 HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG 7.02% 23 558 EVEREST RE GROUP, LTD 2.33% 11 292 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 9.06% 9 651