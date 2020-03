Chorus : SPH Notice - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0 03/10/2020 | 11:45pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Disclosure of ceasing to have substantial holding Section 279, Financial Markets Conduct Act 2013 To NZX Limited and To CHORUS LIMITED Date this disclosure made: 11 March, 2020 Date last disclosure made: 9 March, 2020 Date on which substantial holding ceased: 6 March, 2020 Substantial product holder(s) giving disclosure Full name(s): Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., First Sentier Investors (Australia) IM Ltd, First Sentier Investors Realindex Pty Ltd Summary of previous substantial holding Class of quoted voting products: Ordinary Shares (security code: NZCNUE0001S2) Summary for Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., First Sentier Investors (Australia) IM Ltd, First Sentier Investors Realindex Pty Ltd For last disclosure,- total number held in class: 23,235,432 total in class: 443,709,223 total percentage held in class:5.237% For current holding after ceasing to have substantial holding,- total number held in class: 21,322,143 total in class: 443,709,223 total percentage held in class: 4.805% Details of transactions and events giving rise to ceasing of substantial holding Details of the transactions or other events requiring disclosure: For transaction details relating to subsidiaries of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. see Annexure A. For transaction details relating to the Morgan Stanley group see Annexure C. 1 Additional information Address(es) of substantial product holder(s): Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - 2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8330, Japan First Sentier Investors (Australia) IM Ltd - Level 5, Tower Three International Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000, Australia First Sentier Investors Realindex Pty Ltd - Level 5, Tower Three International Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000, Australia Contact details: Mariko Onda, Phone: +81-3-3240-3003,E-mail: mariko_onda@mufg.jp Nature of connection between substantial product holders: First Sentier Investors (Australia) IM Ltd and First Sentier Investors Realindex Pty Ltd are wholly-owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Name of any other person believed to have given, or believed to be required to give, a disclosure under the Financial Markets Conduct Act 2013 in relation to the financial products to which this disclosure relates: Not applicable Certification I, Mariko Onda, certify that, to the best of my knowledge and belief, the information contained in this disclosure is correct and that I am duly authorised to make this disclosure by all persons for whom it is made. 2 Annexure A Transaction details for subsidiaries of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Date of Transaction Class and number of Transaction Holder of Relevant Interest Nature Consideration securities N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Annexure B Relevant interests held in the Morgan Stanley group List of Morgan Stanley and its subsidiaries that have a relevant interest or are deemed to have a relevant interest in the shares. └─┬─Morgan Stanley ├─┬─Morgan Stanley Capital Management, LLC ├ ─ ┬ ─ Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.

Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. │ ├ ─── Morgan Stanley & Co. LLC

Morgan Stanley & Co. LLC │ ├ ─── Morgan Stanley Capital Services LLC

Morgan Stanley Capital Services LLC │ ├ ─── Morgan Stanley Smith Barney LLC

Morgan Stanley Smith Barney LLC │ └─── Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd

Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd └─── Morgan Stanley Investment Management Inc. └─┬─Morgan Stanley International Holdings Inc. ├─┬─Morgan Stanley (Australia) Securities Holdings Pty Limited └─── Morgan Stanley Australia Securities Limited └─┬─Morgan Stanley International Limited └─┬─Morgan Stanley Investments (UK) └───Morgan Stanley & Co. International plc 3 Annexure C Transaction details for the Morgan Stanley group Date of Holder of Relevant Interest Transaction Consideration Class and number Transaction Nature of securities 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy 1,795.06 (AUD) 250 Ordinary Shares 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy 8,955.28 (AUD) 1,249 Ordinary Shares 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy 925.58 (AUD) 129 Ordinary Shares 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 10,374 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 3,936 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 35,740 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 671 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 9,171 Swaps Increase in shares held or in respect of which the holder 1,165,208 Ordinary 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc may exercise N/A Shares right to rehypothecate pursuant to the agreement(s) 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell 4,832.44 (AUD) 674 Ordinary Shares 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell 6,843.47 (AUD) 954 Ordinary Shares 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 2,417 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 276 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 440 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 642 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,186.35 (AUD) 165 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,279.82 (AUD) 178 Ordinary Shares Limited 4 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,427.58 (AUD) 198 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,492.47 (AUD) 207 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,509.90 (AUD) 210 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,514.98 (AUD) 211 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,593.96 (AUD) 222 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,607.83 (AUD) 223 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,705.22 (AUD) 237 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,989.96 (AUD) 276 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 11,477.48 (AUD) 1,603 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 11,593.68 (AUD) 1,608 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 11,890.08 (AUD) 1,656 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 11,961.39 (AUD) 1,659 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 12,913.11 (AUD) 1,791 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 15,091.20 (AUD) 2,096 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 17,599.28 (AUD) 2,458 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 172.08 (AUD) 24 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 172.32 (AUD) 24 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 18,072.06 (AUD) 2,517 Ordinary 5 Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,408.65 (AUD) 335 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,855.65 (AUD) 398 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 29,908.80 (AUD) 4,154 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,143.24 (AUD) 439 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,159.20 (AUD) 440 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,326.88 (AUD) 464 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,607.20 (AUD) 501 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,727.08 (AUD) 522 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,785.76 (AUD) 528 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 32,649.79 (AUD) 4,541 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 33,785.81 (AUD) 4,699 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,109.82 (AUD) 572 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,238.72 (AUD) 592 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,488.42 (AUD) 626 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,489.32 (AUD) 627 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,832.44 (AUD) 674 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,868.80 (AUD) 680 Ordinary Shares Limited 6 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,952.92 (AUD) 686 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 444.54 (AUD) 62 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 46,346.88 (AUD) 6,464 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 476.52 (AUD) 66 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 486.20 (AUD) 68 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 49,680.93 (AUD) 6,929 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,584.93 (AUD) 773 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 57,463.70 (AUD) 7,970 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 576.40 (AUD) 80 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 58,191.91 (AUD) 8,071 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 588.76 (AUD) 82 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,248.11 (AUD) 869 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,843.47 (AUD) 954 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,959.92 (AUD) 968 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 604.80 (AUD) 84 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 62,796.28 (AUD) 8,746 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 69,473.68 (AUD) 9,676 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7,460.02 (AUD) 1,039 Ordinary 7 Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7,557.18 (AUD) 1,054 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 8,115.25 (AUD) 1,135 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 9,203.46 (AUD) 1,289 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 9,435.13 (AUD) 1,315 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 9,994.98 (AUD) 1,394 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 93.21 (AUD) 13 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,061.34 (AUD) 147 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,074.29 (AUD) 149 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,082.67 (AUD) 151 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,186.35 (AUD) 165 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,202.88 (AUD) 168 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,207.92 (AUD) 168 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,279.82 (AUD) 178 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,288.80 (AUD) 180 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,427.58 (AUD) 198 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,464.73 (AUD) 205 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,477.02 (AUD) 206 Ordinary Shares Limited 8 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,517.09 (AUD) 211 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,739.88 (AUD) 243 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,766.28 (AUD) 246 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,795.06 (AUD) 250 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 10,021.90 (AUD) 1,390 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 10,331.97 (AUD) 1,441 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 11,035.66 (AUD) 1,537 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 11,739.30 (AUD) 1,635 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 11,842.74 (AUD) 1,638 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 114.40 (AUD) 16 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 128.52 (AUD) 18 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 129.60 (AUD) 18 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 13,339.08 (AUD) 1,863 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 13,682.57 (AUD) 1,903 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 15,033.60 (AUD) 2,088 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 150.36 (AUD) 21 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 158,490.22 (AUD) 21,982 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 194.13 (AUD) 27 Ordinary Shares 9 Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,109.60 (AUD) 293 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,314.30 (AUD) 323 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,344.59 (AUD) 327 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,379.30 (AUD) 330 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,647.35 (AUD) 370 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,649.20 (AUD) 370 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,670.96 (AUD) 372 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,781.96 (AUD) 388 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,988.96 (AUD) 416 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,995.20 (AUD) 416 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 21.42 (AUD) 3 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 23,643.74 (AUD) 3,293 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 237.60 (AUD) 33 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 25,315.20 (AUD) 3,516 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 27,848.28 (AUD) 3,884 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 28,284.83 (AUD) 3,923 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 28.76 (AUD) 4 Ordinary Shares Limited 10 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 288.40 (AUD) 40 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 293.97 (AUD) 41 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,159.20 (AUD) 440 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,359.86 (AUD) 466 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,434.43 (AUD) 479 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,857.46 (AUD) 538 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,949.34 (AUD) 547 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,976.50 (AUD) 550 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 30,765.07 (AUD) 4,267 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 301.35 (AUD) 42 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 301.56 (AUD) 42 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 316.36 (AUD) 44 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 318.12 (AUD) 44 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 322.65 (AUD) 45 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 325.35 (AUD) 45 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 330.74 (AUD) 46 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 336.05 (AUD) 47 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 336.52 (AUD) 47 Ordinary Shares 11 Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 346.08 (AUD) 48 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 37,479.60 (AUD) 5,220 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 373.36 (AUD) 52 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,180.38 (AUD) 579 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,184.58 (AUD) 582 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,280.49 (AUD) 597 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,320.00 (AUD) 600 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,367.60 (AUD) 610 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,837.91 (AUD) 671 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 408.98 (AUD) 57 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 432.00 (AUD) 60 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 453.60 (AUD) 63 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 473.55 (AUD) 66 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 475.20 (AUD) 66 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 495.42 (AUD) 69 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 497.49 (AUD) 69 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,090.70 (AUD) 710 Ordinary Shares Limited 12 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,556.75 (AUD) 775 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,809.52 (AUD) 808 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,860.80 (AUD) 814 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 55,459.32 (AUD) 7,692 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 550.55 (AUD) 77 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 560.43 (AUD) 78 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 588.76 (AUD) 82 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 59,813.61 (AUD) 8,319 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 6,844.56 (AUD) 948 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 6,892.81 (AUD) 958 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 631.84 (AUD) 88 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 64.71 (AUD) 9 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 651.56 (AUD) 91 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 66,595.16 (AUD) 9,301 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 7,632.56 (AUD) 1,066 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 725.18 (AUD) 101 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 741.60 (AUD) 103 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 8,095.94 (AUD) 1,126 Ordinary 13 Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 8,462.63 (AUD) 1,177 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 8,680.62 (AUD) 1,209 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 8,955.28 (AUD) 1,249 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 838.89 (AUD) 117 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 9,420.69 (AUD) 1,303 Ordinary Limited Shares 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 925.58 (AUD) 129 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 949.75 (AUD) 131 Ordinary Shares Limited 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 3,923 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 4,239 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 4,267 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 466 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 5,230 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 616 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 94 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 41,568 Swaps 3/05/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 522 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy 5,627.30 (AUD) 774 Ordinary Shares 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 10,630 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 2,734 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 2,989 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 4,813 Swaps 14 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Buy N/A 7,915 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Collateral N/A 3 Ordinary Shares Received 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell 318.34 (AUD) 44 Ordinary Shares 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell 4,387.84 (AUD) 604 Ordinary Shares 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell 921.12 (AUD) 126 Ordinary Shares 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 1,019 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 512 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 6,170 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. International plc Sell N/A 77 Swaps Decrease in shares held or in respect of which the holder 3,153,833 Ordinary 3/06/2020 Morgan Stanley & Co. LLC may exercise N/A Shares right to rehypothecate pursuant to the agreement(s) 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,011.92 (AUD) 139 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,046.88 (AUD) 144 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,046.88 (AUD) 144 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,078.50 (AUD) 150 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,087.50 (AUD) 150 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,096.26 (AUD) 151 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,106.56 (AUD) 152 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,165.64 (AUD) 161 Ordinary Shares Limited 15 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,188.83 (AUD) 165 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,192.28 (AUD) 164 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,205.16 (AUD) 166 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,237.19 (AUD) 171 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,246.10 (AUD) 170 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,250.79 (AUD) 173 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,260.76 (AUD) 172 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,263.50 (AUD) 175 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,292.10 (AUD) 177 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,319.28 (AUD) 184 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,409.85 (AUD) 195 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,430.80 (AUD) 196 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,434.16 (AUD) 197 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,434.79 (AUD) 199 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,438.10 (AUD) 197 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,458.60 (AUD) 204 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,458.67 (AUD) 199 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,473.90 (AUD) 204 Ordinary Shares 16 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,516.20 (AUD) 210 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,525.65 (AUD) 210 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,583.37 (AUD) 219 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,608.20 (AUD) 220 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,655.28 (AUD) 228 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,711.00 (AUD) 236 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,735.20 (AUD) 240 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,830.00 (AUD) 250 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,866.80 (AUD) 260 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,870.08 (AUD) 256 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,895.88 (AUD) 259 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 1,936.48 (AUD) 266 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 10,083.20 (AUD) 1,370 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 102,922.24 (AUD) 13,984 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 102.06 (AUD) 14 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 11,965.65 (AUD) 1,655 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 116.32 (AUD) 16 Ordinary Shares Limited 17 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 12,863.76 (AUD) 1,767 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 123.17 (AUD) 17 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 14.30 (AUD) 2 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 14.35 (AUD) 2 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 14.54 (AUD) 2 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 14.66 (AUD) 2 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 151.94 (AUD) 21 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 17,282.52 (AUD) 2,361 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,003.38 (AUD) 275 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,034.44 (AUD) 281 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,049.60 (AUD) 280 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,053.44 (AUD) 279 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,111.20 (AUD) 290 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,118.10 (AUD) 295 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,221.71 (AUD) 309 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,278.36 (AUD) 316 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,539.64 (AUD) 346 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,584.80 (AUD) 359 Ordinary Shares 18 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,656.96 (AUD) 368 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,695.60 (AUD) 368 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,730.79 (AUD) 383 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 2,735.63 (AUD) 375 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 20,168.29 (AUD) 2,759 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 21,189.44 (AUD) 2,879 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 21.72 (AUD) 3 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 21.84 (AUD) 3 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 270.84 (AUD) 37 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 29,378.70 (AUD) 4,030 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 29.12 (AUD) 4 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 29.16 (AUD) 4 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 291.20 (AUD) 40 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,112.83 (AUD) 427 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,150.10 (AUD) 436 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,236.80 (AUD) 448 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,288.12 (AUD) 457 Ordinary Shares Limited 19 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,337.64 (AUD) 461 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,424.36 (AUD) 472 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,516.14 (AUD) 487 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,590.00 (AUD) 500 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,600.54 (AUD) 498 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,674.16 (AUD) 504 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 3,732.48 (AUD) 512 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 30,956.28 (AUD) 4,229 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 301.14 (AUD) 42 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 31,696.92 (AUD) 4,348 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 318.34 (AUD) 44 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 319.00 (AUD) 44 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 322.08 (AUD) 44 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 326.70 (AUD) 45 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 33,065.76 (AUD) 4,542 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 338.87 (AUD) 47 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 349.68 (AUD) 48 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 353.78 (AUD) 49 Ordinary Shares 20 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 387.96 (AUD) 53 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 398.75 (AUD) 55 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,027.58 (AUD) 554 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,387.84 (AUD) 604 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,427.43 (AUD) 609 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,462.72 (AUD) 608 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,548.96 (AUD) 624 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,721.88 (AUD) 654 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 4,829.96 (AUD) 663 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 403.70 (AUD) 55 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 411.04 (AUD) 56 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 415.53 (AUD) 57 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,241.40 (AUD) 718 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,374.38 (AUD) 748 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,468.48 (AUD) 743 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,477.81 (AUD) 754 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,540.98 (AUD) 758 Ordinary Shares Limited 21 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 5,648.79 (AUD) 777 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 500.94 (AUD) 69 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 524.88 (AUD) 72 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 542.05 (AUD) 74 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 549.00 (AUD) 75 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 556.92 (AUD) 78 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 566.72 (AUD) 77 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 580.40 (AUD) 80 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,313.28 (AUD) 872 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,377.10 (AUD) 870 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,410.87 (AUD) 877 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,874.47 (AUD) 943 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,895.44 (AUD) 942 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 6,940.80 (AUD) 960 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 60,697.92 (AUD) 8,247 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 601.06 (AUD) 82 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 602.58 (AUD) 83 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 613.20 (AUD) 84 Ordinary Shares 22 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 628.14 (AUD) 87 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 631.84 (AUD) 88 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 635.10 (AUD) 87 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 65.52 (AUD) 9 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 659.75 (AUD) 91 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7,392.06 (AUD) 1,014 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7,396.48 (AUD) 1,016 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7,451.04 (AUD) 1,032 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7,789.10 (AUD) 1,067 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 7.23 (AUD) 1 Ordinary Share Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 71.85 (AUD) 10 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 764.40 (AUD) 105 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 8,038.09 (AUD) 1,111 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 8,532.16 (AUD) 1,172 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 8,811.98 (AUD) 1,203 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 80.41 (AUD) 11 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 815.86 (AUD) 113 Ordinary Shares Limited 23 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 869.89 (AUD) 119 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 878.46 (AUD) 121 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 9,973.60 (AUD) 1,370 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 905.20 (AUD) 124 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 921.12 (AUD) 126 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 95.68 (AUD) 13 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 958.32 (AUD) 132 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 995.52 (AUD) 136 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Buy 999.12 (AUD) 138 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,011.92 (AUD) 139 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,033.53 (AUD) 141 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,087.70 (AUD) 149 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,104.57 (AUD) 151 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,121.49 (AUD) 153 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,136.85 (AUD) 159 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,147.20 (AUD) 160 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,161.60 (AUD) 160 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,285.22 (AUD) 179 Ordinary Shares 24 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,286.94 (AUD) 178 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,329.90 (AUD) 186 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,415.12 (AUD) 196 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,417.08 (AUD) 196 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,425.90 (AUD) 194 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,431.30 (AUD) 195 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,470.32 (AUD) 201 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,516.32 (AUD) 208 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,573.25 (AUD) 217 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,586.78 (AUD) 221 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 1,894.10 (AUD) 260 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 10,083.20 (AUD) 1,370 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 11,407.76 (AUD) 1,567 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 11,747.17 (AUD) 1,607 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 12,519.36 (AUD) 1,701 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 14,169.23 (AUD) 1,949 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 14.34 (AUD) 2 Ordinary Shares Limited 25 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 15,185.07 (AUD) 2,083 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 15,573.76 (AUD) 2,116 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 167.44 (AUD) 23 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 17,774.40 (AUD) 2,415 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,052.96 (AUD) 282 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,203.20 (AUD) 306 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,422.92 (AUD) 331 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,437.56 (AUD) 333 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,497.80 (AUD) 345 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,766.70 (AUD) 379 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,777.80 (AUD) 380 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,910.48 (AUD) 402 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 2,913.69 (AUD) 403 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 24,052.48 (AUD) 3,268 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 255.50 (AUD) 35 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 281.97 (AUD) 39 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 29.20 (AUD) 4 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 299.71 (AUD) 41 Ordinary Shares 26 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,039.93 (AUD) 417 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,058.70 (AUD) 419 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,124.80 (AUD) 434 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,369.91 (AUD) 461 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,431.00 (AUD) 470 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,521.01 (AUD) 487 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,823.20 (AUD) 531 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,901.56 (AUD) 533 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 3,942.00 (AUD) 540 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 322.08 (AUD) 44 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 352.80 (AUD) 48 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 365.00 (AUD) 50 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 378.56 (AUD) 52 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,366.71 (AUD) 599 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,599.14 (AUD) 637 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,642.46 (AUD) 643 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,700.33 (AUD) 643 Ordinary Shares Limited 27 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 4,998.00 (AUD) 680 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 442.86 (AUD) 61 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 475.48 (AUD) 65 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 489.77 (AUD) 67 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,057.70 (AUD) 690 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,061.00 (AUD) 700 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,627.30 (AUD) 774 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 5,724.73 (AUD) 781 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 513.10 (AUD) 70 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 524.14 (AUD) 73 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 552.48 (AUD) 77 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 556.71 (AUD) 77 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 567.45 (AUD) 78 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 57.76 (AUD) 8 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 579.96 (AUD) 81 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 58,254.40 (AUD) 7,915 Ordinary Limited Shares 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 612.85 (AUD) 85 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 624.79 (AUD) 86 Ordinary Shares 28 Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 663.39 (AUD) 91 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 697.92 (AUD) 96 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 734.00 (AUD) 100 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 737.81 (AUD) 101 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 741.54 (AUD) 102 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 756.08 (AUD) 104 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 768.50 (AUD) 106 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 769.33 (AUD) 107 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 80.52 (AUD) 11 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 804.16 (AUD) 112 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 813.12 (AUD) 112 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 857.03 (AUD) 117 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 931.38 (AUD) 129 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 941.06 (AUD) 129 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Australia Securities Sell 95.68 (AUD) 13 Ordinary Shares Limited 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 1,380 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 1,714 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Buy N/A 2,415 Swaps 29 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 1,077 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 12,304 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 163 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 2 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 2,206 Swaps 3/06/2020 Morgan Stanley Capital Services LLC Sell N/A 4,267 Swaps 30 Attachments Original document

