Chorus : SPH Notice - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Disclosure of movement of 1% or more in substantial holding or change in nature of relevant interest, or both Sections 277 and 278, Financial Markets Conduct Act 2013 To NZX Limited and To CHORUS LIMITED (CNU) Relevant event being disclosed: Movement of 1% or more in substantial holding and change in the nature of relevant interest in the substantial holding Date of relevant event: 23 March, 2020 Date this disclosure made: 27 March, 2020 Date last disclosure made: 24 March, 2020 Substantial product holder(s) giving disclosure Full name(s): Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., First Sentier Investors (Australia) IM Ltd, First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Summary of substantial holding Class of quoted voting products: Ordinary Shares (security code: NZCNUE0001S2) Summary for Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., First Sentier Investors (Australia) IM Ltd, First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. For this disclosure,- total number held in class: 32,882,240 total in class: 443,709,223 total percentage held in class: 7.411% For last disclosure,- total number held in class: 37,593,845 total in class: 443,709,223 total percentage held in class: 8.473% Details of transactions and events giving rise to relevant event Details of the transactions or other events requiring disclosure: For transaction details relating to subsidiaries of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. see Annexure A. For transaction details relating to the Morgan Stanley group see Annexure C. 1 Details after relevant event Details for Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Nature of relevant interest(s): Deemed relevant interest by reason of being a holding company and a related company of First Sentier Investors (Australia) IM Ltd and First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. and being deemed to have the same relevant interests as are disclosed by First Sentier Investors (Australia) IM Ltd and First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. in this notice. For that relevant interest,- number held in class: 13,828,473 percentage held in class: 3.117% current registered holder(s): unknown registered holder(s) once transfers are registered: N/A Nature of relevant interest(s): Deemed relevant interest arising from being a greater than 20% shareholder in Morgan Stanley and being deemed to have the same relevant interests as are held in the Morgan Stanley group. The relevant interests held in the Morgan Stanley group which are included in this disclosure are set out in Annexure B to this notice. For that relevant interest,- number held in class: 19,053,767 percentage held in class: 4.294% current registered holder(s): As listed in Annexure B registered holder(s) once transfers are registered: N/A Details for First Sentier Investors (Australia) IM Ltd Nature of relevant interest(s): Relevant interest arising from having the power to control the exercise of the right to vote attached to securities and/or to control the exercise of the power to dispose of securities in its capacity as a responsible entity of a managed investment scheme. The relevant agreement need not be attached under regulation 139. number held in class: 5,587,078 percentage held in class : 1.259% current registered holder(s) : Unknown 2 registered holder(s) once transfers are registered : N/A Nature of relevant interest(s): Deemed relevant interest by reason of being a related company of other Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. subsidiaries disclosing in this notice. For that relevant interest,- number held in class: 8,241,395 percentage held in class:1.857% current registered holder(s): Unknown registered holder(s) once transfers are registered: N/A Nature of relevant interest(s): Deemed relevant interest arising from being a wholly- owned subsidiary and a related company of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., which is deemed to have the same relevant interests as are held in the Morgan Stanley group by reason of being a greater than 20% shareholder in the Morgan Stanley group. The relevant interests held in the Morgan Stanley group which are included in this disclosure are set out in Annexure B to this notice. For that relevant interest,- number held in class: 19,053,767 percentage held in class: 4.294% current registered holder(s): As listed in Annexure B registered holder(s) once transfers are registered: N/A Details for First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Nature of relevant interest(s): Relevant interest arising from having the power to control the exercise of the right to vote attached to securities and/or to control the exercise of the power to dispose of securities in its capacity as a responsible entity of a managed investment scheme. The relevant agreement need not be attached under regulation 139. n umber held in class: 8,241,395 percentage held in class: 1.857% current registered holder(s) : Unknown registered holder(s) once transfers are registered : Unknown Nature of relevant interest(s): Deemed relevant interest by reason of being a related company of other Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. subsidiaries disclosing in this notice. 3 For that relevant interest,- number held in class: 5,587,078 percentage held in class:1.259% current registered holder(s): Unknown registered holder(s) once transfers are registered: N/A Nature of relevant interest(s): Deemed relevant interest arising from being a wholly- owned subsidiary and a related company of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., which is deemed to have the same relevant interests as are held in the Morgan Stanley group by reason of being a greater than 20% shareholder in the Morgan Stanley group. The relevant interests held in the Morgan Stanley group which are included in this disclosure are set out in Annexure B to this notice. For that relevant interest,- number held in class: 19,053,767 percentage held in class: 4.294% current registered holder(s): As listed in Annexure B registered holder(s) once transfers are registered: N/A Additional Information Address(es) of substantial product holder(s): Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - 2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8330, Japan First Sentier Investors (Australia) IM Ltd - Level 5, Tower Three International Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000, Australia First Sentier Investors Realindex Pty Ltd - Level 5, Tower Three International Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000, Australia Contact details: Mariko Onda, Phone: +81-3-3240-3003,E-mail:mariko_onda@mufg.jp Nature of connection between substantial product holders: First Sentier Investors (Australia) IM Ltd and First Sentier Investors Realindex Pty Ltd are wholly-owned subsidiaries of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4 Name of any other person believed to have given, or believed to be required to give, a disclosure under the Financial Markets Conduct Act 2013 in relation to the financial products to which this disclosure relates: Not applicable Certification I, Mariko Onda, certify that, to the best of my knowledge and belief, the information contained in this disclosure is correct and that I am duly authorised to make this disclosure by all persons for whom it is made. Annexure A Transaction details for subsidiaries of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Entities └─┬─Morgan Stanley ├─┬─Morgan Stanley Capital Management, LLC ├ ─ ┬ ─ Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.

Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. │ ├ ─── Morgan Stanley & Co. LLC

Morgan Stanley & Co. LLC │ ├ ─── Morgan Stanley Capital Services LLC

Morgan Stanley Capital Services LLC │ ├ ─── Morgan Stanley Smith Barney LLC

Morgan Stanley Smith Barney LLC │ └─── Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd

Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd └─── Morgan Stanley Investment Management Inc. └─┬─Morgan Stanley International Holdings Inc. ├─┬─Morgan Stanley (Australia) Securities Holdings Pty Limited └─── Morgan Stanley Australia Securities Limited └─ ┬ ─ Morgan Stanley International Limited

└─ ┬ ─ Morgan Stanley Investments (UK) └─── Morgan Stanley & Co. International plc 6 Details for Morgan Stanley & Co. International plc Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise the control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses. The relevant agreements need not be attached under regulation 139. For that relevant interest,- number held in class: 23,368 percentage held in class: 0.006% current registered holder(s) : HSBC Nominees (New Zealand) Limited registered holder(s) once transfers are registered : Unknown Details for Morgan Stanley & Co. International Plc Nature of relevant interest(s): Holder of securities subject to an obligation to return under a Prime Brokerage agreement. The relevant agreement document (Prime Brokerage Agreement) has been attached to a previous disclosure made on 8 August 2019. For that relevant interest,- number held in class: 18,817 percentage held in class: 0.004% current registered holder(s): HSBC Custody Nominees (Australia) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley & Co. International Plc Nature of relevant interest(s): Holder of securities subject to an obligation to return under a Securities Lending Agreement. The relevant agreement documents (2000 & 2010 Global Master Securities Lending Agreement & 1995 Overseas Securities Lender's Agreement) have been attached to a previous disclosure made on 8 August 2019. For that relevant interest,- number held in class:406,765 percentage held in class: 0.092% current registered holder(s): HSBC Nominees (New Zealand) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown 7 Details for Morgan Stanley & Co. International Plc Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise the right to rehypothecate pursuant to the agreement(s). The relevant agreement document (Prime Brokerage Agreement) has been attached to a previous disclosure made on 8 August 2019. For that relevant interest,- number held in class: 15,421,338 percentage held in class: 3.476% current registered holder(s): HSBC Custody Nominees (Australia) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley & Co. International Plc Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses. he relevant agreements need not be attached under regulation 139. For that relevant interest,- number held in class: 52,406 percentage held in class: 0.012% current registered holder(s): HSBC Custody Nominees (Australia) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley Australia Securities Limited Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses. The relevant agreements need not be attached under regulation 139. For that relevant interest,- number held in class: 2,682,600 percentage held in class: 0.605% current registered holder(s): Morgan Stanley Australia Securities (Nominee) Pty Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown 8 Details for Morgan Stanley Investment Management Inc. Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business. The relevant agreements need not be attached under regulation 139. For that relevant interest,- number held in class: 8,941 percentage held in class: 0.002% current registered holder(s): HSBC Nominees (New Zealand) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of discretionary managed business. The relevant agreements need not be attached under regulation 139. For that relevant interest,- number held in class: 125,225 percentage held in class: 0.028% current registered holder(s): Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty discretionary client account registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley Capital Services LLC Nature of relevant interest(s): Derivative relevant interest over quoted underlying. Swap Agreement: The relevant agreement document (1992 ISDA Master Agreement & 2002 ISDA Master Agreement) has been attached to a previous disclosure made on 8 August 2019. Please refer to Table 2 for details on derivative relevant interest. For that relevant interest,- number held in class: 218,276 percentage held in class: 0.049% current registered holder(s): Unknown registered holder(s) once transfers are registered: Unknown 9 Details for Morgan Stanley & Co. LLC Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading business. The relevant agreements need not be attached under regulation 139. For that relevant interest,- number held in class: 81,987 percentage held in class: 0.018% current registered holder(s): HSBC Custody Nominees (Australia) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley & Co. LLC Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise right to rehypothecate pursuant to the agreement(s). The relevant agreement document(s) (Prime Brokerage Margin Agreement) are attached in Annexure B (19 pages). For that relevant interest,- number held in class: 13,274 percentage held in class: 0.003% current registered holder(s): HSBC Custody Nominees (Australia) Limited registered holder(s) once transfers are registered: Unknown Details for Morgan Stanley Smith Barney LLC Nature of relevant interest(s): Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of discretionary managed business. The relevant agreements need not be attached under regulation 139. 