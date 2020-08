07-08-2020CLABO: COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «CLABO S.P.A.- 6% – 2016-2021» DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 CODICE ISIN IT0005203077 0 08/07/2020 | 10:24am EDT Send by mail :

COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «CLABO S.P.A.- 6% - 2016-2021» DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 CODICE ISIN IT0005203077 (il "Prestito") CLABO S.p.A. Sede legale: Viale dell'Industria15, 60035 - Jesi Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 8.455.900,00 i.v. Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche: 02627880426 R.E.A. AN - 202681 (la "Società ") La società Clabo S.p.A. comunica che l'Assemblea degli Obbligazionisti, con delibera adottata in data 7 agosto 2020 (la "Delibera") presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Via Clerici 1, in forma totalitaria, ha deliberato all'unanimità di (i) prendere atto ed accettare la richiesta, da parte della Società, di waiver ad alcuni diritti spettanti ai portatori dei titoli a seguito di alcune violazioni del regolamento del Prestito (il "Regolamento") da parte della Società ed (ii) approvare alcune modifiche al Regolamento stesso. La presa d'atto ed accettazione della richiesta di waiver si è resa necessaria in quanto la Società, a causa dell'emergenza COVID-19, non è stata in grado di far fronte al pagamento della rata di rimborso di capitale dovuta a valere sui titoli alla Data di Pagamento del 30 giugno 2020. Inoltre, si è reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento al fine di (a) evitare ulteriori future violazioni di alcune previsioni del Regolamento ed (b) allineare il Regolamento ad alcuni covenant finanziari presenti nei quattro contratti di finanziamento sottoscritti in data 29 maggio 2020 dalla Società (i "Contratti di Finanziamento"). Le principali modifiche hanno ad oggetto (i) la modifica dell'articolo 7 (Interessi) prevedendo che gli interessi vengano corrisposti il prossimo 31 dicembre 2020, e successivamente il 31 marzo 2021 ed il 31 dicembre 2021; (ii) la modifica del piano di ammortamento previsto ai sensi dell'articolo 8 (Rimborso), al fine di posticipare il pagamento della rata originariamente dovuta il 30 giugno 2020 al prossimo 31 marzo 2021; (iii) la modifica dell'ultima Data di Pagamento, nonché la Data di Scadenza, spostandola dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021; la modifica dell'articolo 16 ( Financial covenants )(A), prevedendo la disapplicazione dei Parametri Finanziari alla Data di Calcolo che cade il prossimo 31 dicembre 2020; (v) la modifica dell'articolo 15 ( Impegni dell'Emittente )(iii) al fine di allineare la distribuzione degli utili a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento; e (vi) la modifica dell'articolo 15 ( Impegni dell'Emittente )(xvi) al fine di allineare l'ammontare di Indebitamento Finanziario esistente, nonché l'ammontare complessivo di Indebitamento Finanziario che la Società può contrarre, ai Contratti di Finanziamento. La Delibera è in fase di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. CLABO S.p.A. Sede legale e stabilimento: ZIPA - Viale dell'industria, 15 - 60035 Jesi (AN) Italy - tel. +39 0731 61531 - fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 8.456.025,00 i.v. C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 - R.E.A. n. 202681 - Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426 www.clabo.it - info@clabogroup.com Per ogni ulteriore informazione, si prega di considerare il comunicato, a ciò appositamente dedicato, pubblicato sul seguente sito internet: www.clabo.it. Jesi, 7 agosto 2020 Con i migliori saluti, Clabo S.p.A. CLABO S.p.A. Sede legale e stabilimento: ZIPA - Viale dell'industria, 15 - 60035 Jesi (AN) Italy - tel. +39 0731 61531 - fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 8.456.025,00 i.v. C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 - R.E.A. n. 202681 - Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426 www.clabo.it - info@clabogroup.com

