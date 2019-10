Cobham : Form 8.5 (EPT/RI) Cobham Plc 0 10/25/2019 | 05:56am EDT Send by mail :

FORM 8.5 (EPT/RI) PUBLIC DEALING DISCLOSURE BY AN EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITH RECOGNISED INTERMEDIARY STATUS DEALING IN A CLIENT-SERVING CAPACITY Rule 8.5 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION (a) Name of exempt principal trader: Credit Suisse Securities (Europe) Limited (b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree Cobham Plc (c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected: Financial Adviser to Bidco and Advent (d) Date dealing undertaken: 24-October-2019 (e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to this offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state 'N/A' No 2. DEALINGS BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. (a) Purchases and sales Class of relevant security Purchases/ sales Total number of securities Highest price per unit paid/received Lowest price per unit paid/received Ordinary Purchases 15,793,079 1.591 (GBP) 1.579 (GBP) Ordinary Sales 18,423,212 1.591 (GBP) 1.576 (GBP) (b) Cash-settled derivative transactions Class of relevant security Product description e.g. CFD Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position Number of reference securities Price per unit (GBp) Ordinary Swap Reducing a long 65 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 65 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 90 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 90 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 495 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 495 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 495 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 495 157.90 Ordinary Swap Reducing a long 267 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 267 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 366 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 366 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 422 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 422 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 890 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 890 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 1162 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 1162 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 2844 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 2844 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 3995 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 3995 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 6454 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 6454 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 6663 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 6663 158.25 Ordinary Swap Reducing a long 172 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 172 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 202 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 202 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 205 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 205 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 488 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 488 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 768 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 768 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 1374 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 1374 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 2292 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 2292 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 3707 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 3707 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 5986 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 5986 158.42 Ordinary Swap Reducing a long 649 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 649 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 1276 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 1276 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 1382 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 1382 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 2895 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 2895 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 4440 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 4440 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 5858 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 5858 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 16552 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 16552 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 26728 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 26728 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 50852 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 50852 158.48 Ordinary Swap Reducing a long 207 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 207 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 716 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 716 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 765 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 765 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1330 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1330 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1413 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1413 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1996 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1996 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 8041 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 8041 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 12995 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 12995 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 14740 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 14740 158.49 Ordinary Swap Reducing a long 1051327 158.55 Ordinary Swap Reducing a long 347 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 347 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 452 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 452 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 466 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 466 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 1067 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 1067 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 2076 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 2076 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 2362 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 2362 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 5580 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 5580 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 9018 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 9018 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 19750 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 19750 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 17078 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 181829 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 2392 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 2392 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 3249 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 3249 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 3259 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 3259 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 7590 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 7590 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 14825 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 14825 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 16234 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 16234 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 40171 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 40171 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 64872 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 64872 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 140614 158.60 Ordinary Swap Reducing a long 140614 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 495 157.90 Ordinary Swap Increasing a long 495 157.90 Ordinary Swap Increasing a long 267 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 267 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 267 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 267 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 366 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 366 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 366 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 366 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 422 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 422 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 422 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 422 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 890 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 890 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 890 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 890 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 1162 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 1162 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 1162 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 1162 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 2844 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 2844 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 2844 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 2844 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 3995 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 3995 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 3995 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 3995 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6454 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6454 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6454 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6454 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6663 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6663 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6663 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 6663 158.25 Ordinary Swap Increasing a long 23615 158.40 Ordinary Swap Increasing a long 500000 158.40 Ordinary Swap Increasing a long 172 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 172 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 172 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 172 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 202 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 202 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 202 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 202 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 205 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 205 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 205 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 205 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 488 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 488 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 488 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 488 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 768 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 768 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 768 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 768 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 1374 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 1374 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 1374 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 1374 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 2292 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 2292 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 2292 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 2292 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 3707 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 3707 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 3707 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 3707 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 5986 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 5986 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 5986 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 5986 158.42 Ordinary Swap Increasing a long 649 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 649 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 649 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 649 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1276 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1276 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1276 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1276 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1382 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1382 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1382 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 1382 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 2895 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 2895 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 2895 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 2895 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 4440 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 4440 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 4440 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 4440 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 5858 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 5858 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 5858 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 5858 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 16552 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 16552 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 16552 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 16552 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 26728 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 26728 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 26728 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 26728 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 50852 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 50852 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 50852 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 50852 158.48 Ordinary Swap Increasing a long 207 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 207 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 207 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 207 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 716 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 716 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 716 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 716 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 765 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 765 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 765 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 765 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1330 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1330 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1330 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1330 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1413 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1413 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1413 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1413 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1996 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1996 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1996 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 1996 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 8041 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 8041 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 8041 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 8041 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 12995 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 12995 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 12995 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 12995 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 14740 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 14740 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 14740 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 14740 158.49 Ordinary Swap Increasing a long 526561 158.55 Ordinary Swap Increasing a long 524766 158.55 Ordinary Swap Increasing a long 347 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 347 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 347 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 347 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 452 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 452 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 452 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 452 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 466 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 466 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 466 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 466 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 1067 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 1067 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 1067 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 1067 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2076 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2076 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2076 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2076 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2362 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2362 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2362 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2362 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 5580 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 5580 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 5580 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 5580 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 9018 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 9018 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 9018 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 9018 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 19750 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 19750 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 19750 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 19750 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2392 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2392 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2392 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 2392 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3249 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3249 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3249 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3249 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3259 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3259 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3259 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3259 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 7590 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 7590 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 7590 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 7590 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 14825 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 14825 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 14825 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 14825 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 16234 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 16234 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 16234 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 16234 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 40171 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 40171 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 40171 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 40171 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 64872 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 64872 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 64872 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 64872 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 140614 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 140614 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 140614 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 140614 158.60 Ordinary Swap Increasing a long 3 159.00 Ordinary Swap Increasing a long 28 159.00 Ordinary Swap Increasing a long 177 159.00 Ordinary Swap Increasing a long 17410 159.00 (i) Writing, selling, purchasing or varying Class of relevant security Product description e.g. call option Writing, purchasing, selling, varying etc. Number of securities to which option relates Exercise price per unit Type e.g. American, European etc. Expiry date Option money paid/ received per unit (ii) Exercise Class of relevant security Product description e.g. call option Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit (d) Other dealings (including subscribing for new securities) Class of relevant security Nature of dealing e.g. subscription, conversion Details Price per unit (if applicable) 3. OTHER INFORMATION (a) Indemnity and other dealing arrangements Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' (b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' Date of disclosure: 25-October-2019 Contact name: Anthony Allen / Paul MacDonald Telephone number: 0207 888 5416 / 8548 Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service and must also be emailed to the Takeover Panel at monitoring@disclosure.org.uk. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's dealing disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. Attachments Original document

