Cogna Educação : ESM - Call Notice

COGNA EDUCAÇÃO S.A.

CNPJ n.º 02.800.026/0001-40

NIRE: 31.300.025.187

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Cogna Educação S.A. ("Companhia") convocados para se reunirem, em segunda convocação, em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a se realizar no dia 17 de agosto de 2020, às 11:00hs, de modo exclusivamente digital, para deliberarem sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, a fim de (a) atualizar e ratificar o valor do capital social e o número de ações de emissão da Companhia, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2020; e (b) alterar o limite do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 168 da Lei nº 6.404/76, e consequente alteração do Artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia.

Esclarecimentos:

Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia do COVID-19 (coronavírus) e, conforme autorizado pelo Artigo 21-C, §3º da Instrução CVM nº 481/09, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os senhores acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico, através da plataforma digital Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 481/09.

Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e conforme o disposto no Artigo 5º, §3º da Instrução CVM nº 481/09, a fim de participar e votar por meio do sistema eletrônico, o acionista deverá enviar à Companhia (via endereço de e- mail dri@kroton.com.br), com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia (isto é, até 15 de agosto de 2020): (i) confirmação de participação na Assembleia com aviso de recebimento; e (ii) os documentos indicados no parágrafo seguinte deste Edital de Convocação. O acesso via Microsoft Teams está restrito aos acionistas que se credenciarem dentro do referido prazo e conforme os procedimentos acima.

Os seguintes documentos são de envio obrigatório pelo acionista para viabilizar a sua participação: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76; (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do