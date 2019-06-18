Colour Life Services : Monthly Newsletter (April 2019) (Chinese Version)

二、多彩生活，多彩社区

彩生活携手安徽广电发力八皖大地

4月18日，由彩生活、安广网络、家家购物三家企业共同出资成立的安徽安

广彩生活服务有限公司，在安徽省合肥市蜀山区自主创新产业基地正式成立。

安徽安广彩生活服务有限公司发挥三方优势，结合三方线上和线下资源高效

整合、优势互补，以社区服务为基础，围绕社区基本服务和配套生活服务。

依托 "互联网+物业"服务平台和技术，承载三方业务以全新形态向社区全

覆盖和延伸，搭建各业态共融共生社区商业生态圈。

PICC参访e电梯 拟对电梯险深度资源配置

3月28日，PICC总公司副总裁沈东先生、总核保师兼责任保险事业部总经理

王玉龄女士、深圳市分公司总经理李振平先生、总公司责任保险事业部副总

经理方晓栋先生、总公司责任险市场开发处副处长向飞先生、深圳市分公司

总经理助理王军先生、深圳市分公司责任保险部总经理杨燕女士、深圳市分

公司沙河支公司总经理孙建先生等领导前来彩生活生态圈企业e电梯深圳总

部参观考察。 e电梯总经理肖健先生引领PICC总部考察团参观e电梯全国调

度运营中心，并展示讲解了e电梯的SaaS+IoT一体化电梯安全解决方案、配

件供应体系以及平台的业务发展状况。

彩生活与百果园、小胡鸭达成战略合作探索社区新零售创新模式

4月26日，彩生活与百果园集团、小胡鸭达成战略合作。三方将通过彩之云

App为彩生活的业主、员工提供更健康、更美味、更优惠的舌尖之旅。

彩生活总裁唐学斌表示集团始终秉承着把社区服务做到家的品牌理念，本次

与百果园集团和小胡鸭强强联合，是彩生活为业主带来的又一大贴心福利。

希望通过与商家直接合作的全新渠道模式把品牌落地社区，把优惠原原本本

给到业主，同时业主通过彩之云App上的"彩惠人生"购买，还可以减免社

区物业费。

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