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COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO LTD

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Colour Life Services : Monthly Newsletter (May 2019) (Chinese Version)

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06/18/2019 | 12:04am EDT

彩 生 活 服 务 集 团 有 限 公 司

股 份 代 号 ： 1 7 7 8 . H K 2 0 1 95 月 公 司 月 刊

一、资本市场动态

彩生活2018年年度股东大会顺利召开

522日，彩生活服务集团有限公司（01778HK2018年年度股东大会顺

利召开，此次会议由董事会主席潘军先生主持，执行董事唐学斌先生，

执行董事黄玮先生，执行董事董东先生及首席财务官杨澜女士等高管及

公司股东代表出席参加会议。会议审议通过了年度股东大会通告内所提

呈的2018年年度报告、2018年年度派息政策等所有决议案。

第一上海｜规模继续扩大，增值服务保持高增长态势

430日，第一上海发布研报将彩生活的目标价提升至8.30港元，以下是

对彩生活业绩的主要关注点：

  • 归母净利同比增长51%4.85 亿元
  • 平台输出战略助推规模跨越式发展
  • 平台交易规模不断上升，增值服务业务保持高增长

与投资人一起走进彩生活

514日与520日，兴业证券与UBS分别组织其投资人走进彩生活进行

调研。投资者深入了解彩生活生态圈的产品公司，并详细交流了彩生活

2018年的经营业绩、未来发展目标及战略要点，以及彩生活增值业务板

块的主要利润来源"彩富人生"和"彩生活车位"。

投资者调研活动不仅让投资人深刻理解了彩生活的发展思路，以及背后

对于整个行业的思考，更让大家直观地感受到彩生活的发展潜力。随着

"彩惠人生"、"土地革命"的推广落地，彩生活会不断扩张线下规模，

持续优化线上服务，致力于打造一家充满创造力的社区服务平台。

二、荣誉与奖项

彩生活唐学斌先生荣获"港股上市公司最佳CEO奖"

2019531日，"格隆汇·首届（2019）最佳上市公司评选"颁奖典礼

在深圳举办，彩生活唐学斌先生荣获"港股上市公司最佳CEO奖"

作为本次评选的核心奖项之一，"港股上市公司最佳CEO"以上市公司的

行业地位、业绩表现、市场规模等为指标，通过专家评审、机构投资者

投票、数据筛选综合加权的方式，历时三个多月最终评选出。该奖项旨

在表彰具备优秀的企业家精神、勇于创新，不断为企业和社会创造价值

CEO们。一同获奖的企业领袖虽然处在不同的领域中，但均引领了一

个行业改革的发展，为社会的进步做出了突出的贡献。

彩生活｜管理规模持续扩张，智慧社区生态圈取得战略进展

524日，由中国指数研究院和中国房地产TOP10研究组主办的"2019

国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十二届中国物业服务百强企业

家峰会"在北京召开。

彩生活依托"互联网+物业"创新模式，凭借社区服务平台建设在行业的

引领地位荣获"2019互联网社区运营领先企业"第一名"2019中国特

色物业服务领先企业--智慧社区"

彩生活集团旗下万象美物业管理有限公司凭借强大的综合实力以及专业

的服务水平荣获"2019中国物业服务百强企业""2019中国物业服务

百强企业成长性TOP10""2019中国物业服务百强企业服务质量领先

企业"

彩生活荣获物业服务企业上市公司十强

523日，由中国房地产业协会与中国物业管理协会两大行业权威组织联

合主办的2019中国房地产上市公司测评成果发布会暨首届中国物业服务

企业上市公司测评成果发布会于香港举行，彩生活喜获"2019年物业服

务企业上市公司十强"

物业管理行业及相关企业日渐受到市场关注，这是首次关于物业服务行

业的权威测评，对于上市物业服务企业的评估，主要针对企业的运营规

模、盈利能力、抗风险能力、成长潜力、资本市场表现、创新能力与社

会责任等六个方面进行综合性测评。

三、多彩生活，多彩社区

彩生活强势进驻台湾！携手中兴保全开创两岸物业合作新模式

56日，彩生活携手中兴保全股份有限公司，双方合作推动彩生活在台湾

地区推进的"互联网+物业"智慧社区平台，并全面输出"彩生活模式"。

而中兴保全方面也将在原有公司运营模式的基础上，依据台湾地区特征，

与彩生活探索智慧社区和传统物业发展模式。

此外，彩生活将为中兴保全提供社区平台服务，涉及内容包括智能小区

（充电桩、智慧电表水表、能源管控等）+斗七星（四保订单化、实时

利益分配）+增值服务（彩住、彩车位、彩惠人生）等产品或服务。与

此同时，双方将强强联合优先承接中兴保全现有业务的相关物业管理服务

项目。

"万人巡逻，点亮星城"启动仪式

528日，长沙举行"万人巡逻 点亮星城"活动，旨在加强治安巡防，维护

社会稳定，全力营造大巡防的良好氛围，让更多长沙市民深度了解"星城园

丁"。交通违法、噪音污染、违章搭建、电梯罢工、不文明养犬等问题，都

可以通过"星城园丁"--这个由彩生活与长沙市公安局联手打造的"互联

网＋群防群治"平台进行反映，并得到解决和反馈。让小区保安、楼盘业主、

社会人士纷纷加入"大巡防"队伍，推进"全民联动大巡防"，点亮星城

"平安灯"。

新闻链接

https://mp.weixin.qq.com/s/eiyNiaWUjEKhRa0fjMOr5Q

https://mp.weixin.qq.com/s/QkkSgzexnK2HOTFYNyrZtQ https://mp.weixin.qq.com/s/C2bPL_745J1Nbr0VNGYAVg https://mp.weixin.qq.com/s/0A5Hx1PbWYrrSK8lbCcTbw https://mp.weixin.qq.com/s/OqigNeFelWd6LUeFocDuIw https://mp.weixin.qq.com/s/ron6luieBvyaGzUzRx8x_Q https://mp.weixin.qq.com/s/i4_2okU3JYTk2IXGyUsUTQ https://www.yidianzixun.com/article/0M9SU1lT?share_count=8&from=timeline&isappinstalled=0

关注彩生活投资者公众号，获取更多公司动态

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Colour Life Services Group Co. Limited published this content on 18 June 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2019 04:03:06 UTC
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EBIT 2019 1 057 M
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Debt 2019 853 M
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P/E ratio 2019 9,10
P/E ratio 2020 7,35
Capi. / Sales 2019 1,52x
Capi. / Sales 2020 1,14x
Capitalization 5 455 M
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