Colour Life Services : Monthly Newsletter (May 2019) (Chinese Version)

持续优化线上服务，致力于打造一家充满创造力的社区服务平台。

对于整个行业的思考，更让大家直观地感受到彩生活的发展潜力。随着

投资者调研活动不仅让投资人深刻理解了彩生活的发展思路，以及背后

块的主要利润来源"彩富人生"和"彩生活车位"。

2018年的经营业绩、未来发展目标及战略要点，以及彩生活增值业务板

调研。投资者深入了解彩生活生态圈的产品公司，并详细交流了彩生活

5月14日与5月20日，兴业证券与UBS分别组织其投资人走进彩生活进行

4月30日，第一上海发布研报将彩生活的目标价提升至8.30港元，以下是

公司股东代表出席参加会议。会议审议通过了年度股东大会通告内所提

二、荣誉与奖项

彩生活唐学斌先生荣获"港股上市公司最佳CEO奖"

2019年5月31日，"格隆汇·首届（2019）最佳上市公司评选"颁奖典礼

在深圳举办，彩生活唐学斌先生荣获"港股上市公司最佳CEO奖"。

作为本次评选的核心奖项之一，"港股上市公司最佳CEO"以上市公司的

行业地位、业绩表现、市场规模等为指标，通过专家评审、机构投资者

投票、数据筛选综合加权的方式，历时三个多月最终评选出。该奖项旨

在表彰具备优秀的企业家精神、勇于创新，不断为企业和社会创造价值

的CEO们。一同获奖的企业领袖虽然处在不同的领域中，但均引领了一

个行业改革的发展，为社会的进步做出了突出的贡献。

彩生活｜管理规模持续扩张，智慧社区生态圈取得战略进展

5月24日，由中国指数研究院和中国房地产TOP10研究组主办的"2019中

国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十二届中国物业服务百强企业

家峰会"在北京召开。

彩生活依托"互联网+物业"创新模式，凭借社区服务平台建设在行业的

引领地位荣获"2019互联网社区运营领先企业"第一名和"2019中国特

色物业服务领先企业--智慧社区"。

彩生活集团旗下万象美物业管理有限公司凭借强大的综合实力以及专业

的服务水平荣获"2019中国物业服务百强企业"、"2019中国物业服务

百强企业成长性TOP10"和"2019中国物业服务百强企业服务质量领先

企业"。

彩生活荣获物业服务企业上市公司十强

5月23日，由中国房地产业协会与中国物业管理协会两大行业权威组织联

合主办的2019中国房地产上市公司测评成果发布会暨首届中国物业服务

企业上市公司测评成果发布会于香港举行，彩生活喜获"2019年物业服

务企业上市公司十强"。

物业管理行业及相关企业日渐受到市场关注，这是首次关于物业服务行

业的权威测评，对于上市物业服务企业的评估，主要针对企业的运营规

模、盈利能力、抗风险能力、成长潜力、资本市场表现、创新能力与社

会责任等六个方面进行综合性测评。