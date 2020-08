Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP : Sabesp apoia festival de documentários de esportes e meio ambiente com ingressos gratuitos na ciclofaixa do Pinheiros

A Ciclofaixa do Rio Pinheiros, com o apoio da Sabesp (@sabespcia), vai disponibilizar 20 ingressos gratuitos para a 10ª edição do 'Festival Rocky Spirit GOfit', no formato 'drive-in', que acontece neste final de semana, nos dias 15 e 16/8, na Arena Estaiada (@arena.estaiada), zona sul de São Paulo.

Para participar, os interessados devem ir até a ciclofaixa, no sábado (15/8), e postar uma foto em suas redes sociais ao lado da instalação da Sabesp que tem um espelho e convida as pessoas a refletir sobre o papel de cada um na despoluição do Rio Pinheiros. Ganha ingresso também quem postar foto de um dos globos que representam os 17 ODS, da ONU (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada dos participantes, a partir das 10h. No total, serão 20 ingressos: 10 ingressos para o sábado, na sessão das 22h; 5 ingressos para o domingo, na sessão das 19h; e 5 ingressos para o domingo, na sessão das 22h. Um ingresso é valido para 1 carro (com até quatro pessoas).

Serão distribuídos 10 ingressos na área de apoio da Sabesp na altura da estação Vila Olímpia e outros 10 ingressos na área de apoio da Sabesp na altura da rua Miguel Yunes, entre as estações Jurubatuba e Autódromo.

Despoluição do Pinheiros

A Sabesp foi uma das empresas que patrocinaram a revitalização da ciclofaixa, em uma ação de comunicação voltada ao bem-estar do cidadão, pois proporciona melhor aproveitamento dos espaços públicos. A iniciativa reflete o compromisso da Companhia em promover medidas para recuperação do meio ambiente, visando à sustentabilidade urbana, e vai ao encontro das obras e ações do programa Novo Rio Pinheiros. Ao apoiar essa recuperação, a Sabesp terá mais um espaço para informar a população sobre o andamento das ações do programa que visa despoluir o rio até dezembro de 2022.

O festival

Durante o festival, serão apresentados diversos filmes, diferentes em cada noite, com sessões às 19h e às 22h, no sábado e no domingo. A Arena Estaiada Drive-In está localizada na Rua Ulisses Reis de Mattos, 230. Serão exibidos documentários de curta e média duração, produzidos em vários países do mundo. São, em sua maioria, filmes que o público brasileiro não teria a oportunidade de assistir sobre esportes como mountain bike, surf e escaladas, e documentários sobre meio ambiente e vida ao ar livre.

Meia hora antes de cada sessão haverá a apresentação da Banda Roxy, em um show semi-acústico com uma seleção de clássicos alternativos do rock.

Mais informações sobre como participar

- No sábado, vá até a ciclofaixa

- Poste uma foto em suas redes sociais, ao lado da instalação da Sabesp na Ciclofaixa do Rio Pinheiros ou de um dos globos dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU) - @17odsparaummundomelhor

- Marque as páginas: @ciclofaixamarginalpinheiros @sabespcia @17odsparaummundomelhor @farah.service

- Use as hashtags #cicloriopinheiros #novoriopinheiros

- Mostre seu post em um dos estandes da Sabesp (Vila Olímpia ou Miguel Yunes), a partir das 10h - Escolha sua sessão (sujeito a disponibilidade, ingressos serão distribuídos por ordem de chegada)

- A promoção é válida para os 10 primeiros que chegarem em cada ponto de apoio

Para informações sobre como participar das sessões do festival, veja as dicas no link: https://www.ingresse.com/rocky-spirit-2020