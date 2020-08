Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG : Cemig coloca a venda imoveis situados em diversos municipios de minas gerais

​ Cemig coloca à venda imóveis situados em diversos municípios de Minas Gerais Pregão Eletrônico acontecerá no dia 24/8

14/08/20 24/8, às 10h . A Cemig colocou à venda, por meio de edital do Pregão Eletrônico n.º 500- H14296​ , publicado no dia 29/7, mais de 40 imóveis localizados em diversas regiões do estado. O pregão acontecerá na plataforma do Portal de Compras da Cemig​ , e os interessados devem enviar as propostas até 15 minutos antes do início da sessão, marcada para o próximo dia Entre os prédios e terrenos que serão oferecidos em licitação pública, estão imóveis situados nos municípios de Araguari e Frutal, no Triângulo; Janaúba, Pedras de Maria da Cruz, Três Marias e Salinas, na região Norte; Nepomuceno e Andrelândia, no Sul de Minas e em Carmo do Rio Claro, Bambuí, Itaguara e Morada Nova de Minas, na região Oeste; além de Itabira e Divino, situados na região Leste do estado. Licitação A licitação será processada pelo tipo de maior oferta de preço. As propostas classificadas durante o pregão serão selecionadas para a etapa de lances. Podem participar da licitação pessoas físicas e jurídicas, sendo que os interessados devem se cadastrar junto à Cemig até o dia 18/8 . A lista completa dos imóveis ofertados pode ser acessada aqui.​ Para obter mais informações sobre o imóvel de seu interesse e o processo de venda, entre em contato com a Gerência de Gestão de Imóveis, pelo telefone (31) 99885-9311 ou o e-mail vendadeimoveis@cemig.com.br​.