Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG : Cemig notifica moradores do gloria para regularizacao do fornecimento de energia

​​ Cemig notifica moradores do Glória para regularização do fornecimento de energia O comunicado formal atinge cerca de 700 residências que ainda não instalaram o padrão de entrada de energia

14/08/20

A Cemig está percorrendo as residências da Comunidade do Glória para notificar os moradores que ainda não fizeram a regularização do fornecimento de energia elétrica em suas residências. O comunicado formal atinge cerca de 700 residências que ainda não instalaram o padrão de entrada de energia, que é condição necessária para que a ligação seja realizada pela Cemig.

A partir da regularização da ligação de energia os moradores passam a receber os benefícios de uma energia elétrica com qualidade e segurança, além de prevenir riscos comuns às ligações irregulares, como choques elétricos e queima de equipamentos. Os moradores que têm o fornecimento de seu imóvel regularizado ainda recebem da Cemig a instalação de sistemas de aquecimento solar e substituição de lâmpadas de LED. Além disso, os moradores são orientados quanto ao uso eficiente e seguro de energia elétrica. Essas ações de eficiência energética serão implantadas apenas para os clientes que estiverem em situação regular com a Cemig até o dia 12/09/2020 . Após essas data, esse benefício será destinado a outras comunidades e as ligações irregulares serão retiradas.

Para ampliar a adesão dos moradores à regularização do fornecimento de energia, a Cemig e está realizando outras ações de comunicação na comunidade através de mensagens por aplicativo, carro de som e cartazes afixados no comércio local.

A Cemig está investindo cerca de R$ 8,1 milhões na Comunidade do Glória, que envolvem desde a eletrificação do bairro, a partir da construção da rede básica, até ações de eficiência energética, com a instalação de sistemas de aquecimento solar, substituição de lâmpadas ineficientes por outras de LED e palestras e vistas orientativas às residências.

Programa de Eficiência Energética e comunidades As iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Cemig em comunidades tem um largo histórico de investimentos, sendo destinados, desde 2008, mais de R$ 244 milhões, que beneficiaram clientes de baixa renda de 545 municípios mineiros.



O Programa de Eficiência Energética da Cemig é regulado pela Aneel e tem como objetivo aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovem o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.