Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG : Comunicado ao Mercado - Informações Trimestrais de 30062020 - Apresentação dos Resultados 0 08/17/2020 | 04:13pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 2T20 Resultados refletem maior eficiência operacional AVISO IMPORTANTE 2 Algumas declarações e estimativas contidas neste material podem representar expectativas sobre eventos ou resultados futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas ambos conhecidos e desconhecidos. Não há garantia que as expectativas sobre eventos ou resultados se manifestarão. Estas expectativas se baseiam nas suposições e análises atuais do ponto de vista da nossa administração, de acordo com a sua experiência e outros fatores tais como o ambiente macroeconômico, das condições de mercado do setor elétrico e nos resultados futuros esperados, muitos dos quais não estão sob nosso controle. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as projeções a respeito de eventos ou resultados futuros incluem a nossa estratégia de negócios, as condições econômicas brasileiras e internacionais, tecnologia, a nossa estratégia financeira, alterações no setor elétrico, condições hidrológicas, condições dos mercados financeiro e de energia, incerteza a respeito dos nossos resultados de operações futuras, planos e objetivos bem como outros fatores. Em razão desses e outros fatores os nossos resultados reais podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos em tais declarações. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos nossos profissionais ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização do conteúdo desta apresentação. Para avaliação dos riscos e incertezas, tal como eles se relacionam com a Cemig, e obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diversos daqueles estimados pela Cemig, favor consultar a seção de Fatores de Riscos incluída no Formulário de Referência arquivado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e no Form 20-F arquivado na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC. Os Valores financeiros estão em R$ Milhões, a menos que indicado de outra forma. Dados financeiros refletem a adoção do IFRS. Destaques 3 Lajida recorrente das operações no primeiro semestre de R$2,3 bilhões (crescimento de 12%) Redução de 4% na carga total da Distribuidora no primeiro semestre (6% no segundo trimestre/20) Revisão Tarifária da Transmissão com efeitos positivos no resultado de R$430 milhões Adesão à Conta Covid: recebimento de até R$1,4 bilhão até janeiro de 2021 Forte posição de caixa e redução da alavancagem (Dívida Líquida sobre Lajida chega a 2 vezes) Cemig no combate à COVID-19 4 Pilares estabelecidos pelo Comitê para Gestão da Crise Garantia da prestação de serviço Segurança e saúde dos colaboradores Relacionamento com os clientes Responsabilidade social Sustentabilidade financeira Energia é essencial para a população. Executamos planos e ações para manter o seu fornecimento adequado Temos colaboradores na linha de frente e outros que podem trabalhar remotamente. Colocamos em prática as orientações dos órgãos de saúde e cuidamos da segurança das equipes Promovemos alternativas digitais e criamos regras diferenciadas de relacionamento Saúde e questões sociais sofreram maiores impactos. Realizamos doação de recursos para hospitais e incentivo ao cadastro em programas sociais Fizemos uma gestão conservadora do caixa Otimizamos as despesas operacionais Execução do programa de investimento 5 Segmentos 2020 Executado % Planejado Revisado* Até jun/20 Executado Distribuição 1.667 1.473 571 38,76% Geração 95 77 19 24,68% Transmissão 250 160 76 47,50% Total de Investimento 2.012 1.710 666 38,95% * Revisado após início da quarentena Cemig revisa programa de investimento para 2020, mas mantém o planejamento de investir R$10,4 bilhões no período de 2020-2024 Programa de Demissão Voluntária Programado 6 PDVP implementado no 2º trimestre, com adesão de 396 funcionários, aproximadamente 7% do total de colaboradores Pagamento das verbas rescisórias legais Custo total de R$59 milhões Cemig GT: 61 empregados e custo de R$11 milhões Cemig D: 329 empregados e custo de R$46 milhões Outras: 6 empregados e custo de R$2 milhões Economia anual de R$95 milhões, considerando reposição de parte do quadro Payback esperado de 8 meses Cemig D - Adesão à Conta Covid 7 Adesão: R$1,40 bilhão 1ª parcela de R$1,18 bilhão recebida em 31 de julho de 2020 6 parcelas de agosto a janeiro de 2021, somando até R$220 milhões Os valores recebidos não afetam o endividamento e o resultado (neutralidade) da Cemig D e serão considerados na apuração dos componentes financeiros regulatórios, atualizados pela taxa Selic Proposta Cemig D - Recálculo do Reajuste Tarifário 8 A diretoria colegiada da ANEEL aprovou no dia 25 de Junho o reajuste nas tarifas da Cemig D com um aumento médio de 4,27%, com aplicação retroativa a 28 de maio Após recurso administrativo contestando a homologação do reajuste, a Cemig encaminhou uma proposta à Aneel, levando em consideração o cenário de absoluta excepcionalidade causado pela pandemia da Covid-19 Antecipação da devolução para os consumidores da área de concessão da Cemig D da quantia de R$714,4 milhões, correspondentes a parte dos recursos levantados judicialmente em função do trânsito em julgado da ação do PIS-Pasep/Cofins da base de cálculo do ICMS A proposta da Cemig não traz efeito na receita e no lucro líquido, considerando que será feita a baixa dos R$714,4 milhões do total registrado nas demonstrações financeiras para devolução aos consumidores Cemig D - Inadimplência e perdas 9 Perdas totais - UDM 1 8 0 80% 7,6 4 2 0 8 6,6 9.000 4 13,66% 5,6 0 8 4 2 0 8 4,6 4 2 0 8 3,6 4 2 0 8 2,6 4 2 8.000 0 8 1,6 4 2 0 8 0,6 4 2 80 % 11,45% 9,6 0 4 2 8 8,6 4 2 0 8 7.000 7,6 4 2 0 8 6,6 4 2 Totais (GWh) Perdas8 6.932 0 4 Descobertura UDM: 5,6 2 0 8 4,6 4 1.219 GWh 2 0 8 3,6 4 6.000 2 0 (GWh) 2,Cobertura6 8 4 2 0 8 1,6 4 2 0 8 5.713 0,6 02 4 2 Totais (%) -0,40% Perdas6 8 5.000 0 1,2 4 6 8 0 2,2 4 6 8 0 3,2 Meta6 Regulatória (%) 4 8 0 4,2 4 6 8 0 5,2 4.000 4 6 8 0 6,2 4 6 8 0 7,2 4 6 8 0 8,2 4 6 8 0 9,2 4 6 3.000 8 0% 10, jun/20 Medidas estruturais processo de perdas e medição Implementação de telemedição para: 100% dos clientes de AT e Livres (~1.900 UCs) 97,5% de clientes de MT (12.850 UCs) 20.000 clientes de BT até jul/2020 Execução de 313 mil inspeções até jul/2020 (100% de 2019) Meta de perdas até final do ano: 956 Gwh Medidas nos processos de gestão da adimplência PECLD - Estoque PECLD - Fluxo 795 199 732 108 dez/19 jun/20 jun/19 jun/20 Cortes: Realização de 30% do planejado até o mês de Jul/20 Retomada de corte em agosto Campanha de negociação para clientes "Residencial Baixa Renda", "Hospitais Públicos/Filantrópicos" e "Microempresas" Governo do Estado MG: adesão à lei que possibilita a compensação das dívidas com créditos de ICMS Meta PECLD até final do ano de R$170 milhões Cemig D - indicadores de qualidade 10 11,62 11,32 11,03 8,12 10,73 7,76 10,44 7,39 7,30 11,57 11,18 10,56 10,42 3,24 9,58 5,37 5,44 5,13 4,89 2,28 2016 20147 2018 2019 até Jul/20 2016 20147 2018 2019 1S20 UDM Limite DECi Limite FECi Programa de investimento robusto no ciclo 2020/2022 reforça o compromisso da Cemig com a modernização da base de ativos, proporcionando melhoras nos indicadores de qualidade e aumento da satisfação dos nossos clientes Cemig D - Evolução da carga 11 4.000 3.800 3.600médio 3.400 3.200MW 3.000 2.800 6.300 6.100 5.939 5.900 5.804 médio 5.693 5.700 620 MWmédios 5.780 10,44% 112 MWmédios 5.500 5.581 1,97% MW 5.300 5.319 2019 2020 5.100 4.900 Preliminar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Carga Própria 2.400 Clientes Livres 2.354 3.694 2.300 2.245 3.583 3.507 médio 2.186 2.200 2.221 3.433 3.426 2.100 2.148 2019 2.000MW 3.294 2020 2020 2.025 1.900 2019 Preliminar Preliminar 1.800 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Cemig GT - Revisão Tarifária Periódica da Transmissão 12 Revisão Periódica da RAP para os ativos vinculados aos contratos de concessão de transmissão renovados nos termos da Lei nº 12.783/2013 Cemig GT foi classificada como benchmark do setor, junto com a CTEEP Reposicionamento tarifário de 9,13% inclui o início do pagamento da atualização da RBSE não recebida de 2013 a 2017 pelo custo do capital próprio regulatório Parcela de Ajuste em função da postergação da revisão de 1º de julho de 2018 para 1º de julho de 2020 R$171 milhões, diluído até 2023 R$54 milhões no ciclo 2020/2021 RAP 2018 Vigente Cemig GT - Ciclo 2020/2021 REH 2.408/2018 REH 2.712/2020 Parcela de Ajuste RAP Total RAP Total ajustada (moeda de jun/2018) (moeda de jun/2020) 640 698 54 752 779 Reconhecimento da RTP no trimestre com efeito de R$430 milhões, decorrente basicamente de atualização dos ativos constantes das bases blindada e incremental, de acordo com o novo banco de preços, e novo WACC regulatório Cemig GT - Evolução da carga Cemig GT Total MW médio 1.917 1.921 1.954 1.651 1.687 1.717 303 MWmédios +18,40% MW médio mar abr mai jun jul ago Cemig GT - Incentivados Cemig GT - Convencionais 727 1.272 1.190 1.226 695 682 661 227 MWmédios médio 1.071 1.056 616 1.045 +21,72% 606 76 MWmédios +12,58% MW mar abr mai jun jul ago mar abr mai jun jul ago Plano de ação com os clientes livres 14 Cemig D: Diferimento da fatura com pagamento em até 12 meses, a partir de julho, com taxa de 1% a.m. Se o parcelamento for liquidado em 2020, não serão cobrados juros Cemig G: Diferimento da diferença entre o take e o medido com pagamento em até 36 meses, a partir de julho, com taxa de 1% a.m. Se o parcelamento for liquidado em 2020, não serão cobrados juros Entrada de caixa postergada será recuperada, em sua maioria, ainda no ano de 2020 16% 2020 10% 64% 2021 10% 2022 2023 ANÁLISE DOS RESULTADOS Principais efeitos no resultado do 2T20 16 Cemig H Light: reavaliação a valor de mercado. Aumento de R$475 milhões Cemig D Queda de 6,0% no volume de energia distribuída Cativo - 8,0% Transporte -3,5% PDVP: Despesa de R$46 milhões Cemig GT Resultado afetado em função de venda de energia no limite inferior das flexibilidades contratuais Revisão tarifária da transmissora Efeito positivo de R$430 milhões no Lajida PDVP: Despesa de R$11 milhões Marcação a mercado do Eurobond: Efeito positivo no 2T19 de R$558 milhões Efeito positivo no 2T20 de R$71 milhões Marcação a mercado do Eurobond e instrumentos de hedge 17 Instrumentos financeiros adotados para proteção da dívida em moeda estrangeira Full swap para os juros: fixado em 142% do CDI (média da emissão e retap) Call spread para o principal: proteção entre R$3,45 e R$5,00 Efeito no resultado financeiro Descrição jun/20 mar/20 Var. Hedge - Swap (Juros) 1.698 1.474 224 Hedge - Call Spread (Principal) 1.584 1.531 53 Saldo do Hedge - MtM 3.282 3.005 277 Valor recebido Swap (liquidação junho) 210 - 210 Efeito do Hedge no trimestre 487 Valor dívida (principal) 8.214 7.798 416 Impacto no resultado financeiro no 2T20 71 Valorização do hedge decorrente basicamente da redução da curva futura de juros - DI, representando uma menor expectativa de pagamento de juros pela Cemig. Mercado de energia 2T20 - GWh 18 Cemig D - Mercado Faturado Cemig D + Transporte -6,0% 84 913 68 Distribuidoras -19,0% 11.198 10.526 918 841 901 1.623 1.276 Outros -7,9% 4.910 -3,5%4.739 6.288 -8,0%5.787 2T192T20 Consumidores Finais Energia Transportada 5.1124.782 2.5482.658 2T192T20 Rural -1,8% Comercial -21,4% Industrial -6,5% Residencial +4,3% Efeitos da pandemia sobre a atividade econômica percebidos de forma mais acentuada nas classes comercial e industrial. Expectativa mais favorável para o terceiro trimestre de 2020. Lajida e lucro consolidados 2T20 19 Lajida 2T20/2T19 -0,2% 2T20aj/2T19aj -6,8% -805 -870 1.812 1.809 1.007 939 2T19 Ajustes 2T19 Aj 2T20 Ajustes 2T20Aj Ajustes Revisão Tarifária Transmissora PDVP Remensuração Light Venda excedentes - energ. térmica Exposição cambial Bond Ação PIS/Cofins Provisão créditos Renova Sazonalização - PLD e GSF Total ajustes Lucro Líquido 2T20/2T19 -50,6% 2T20aj/2T19aj +4,8% 2.115 -1.700 1.044 -609 415 435 2T19 Ajustes 2T19 Aj 2T20 Ajustes 2T20 Aj Lajida Lucro 2T20 2T19 2T20 2T19 -430 - -283 - 59 - 39 - -475 - -314 - -42 - -28 - - - -47 -368 - -1.439 - -1.984 37 688 37 688 -19 -54 -13 -36 -870 -805 -609 -1.700 Lajida e lucro Cemig GT 2T20 20 Lajida 2T20/2T19 +148,2% 2T20aj/2T19aj -33,0% -401 +210 742 299 509 341 2T19 Ajustes 2T19 Aj 2T20 Ajustes 2T20Aj Lucro Líquido 2T20/2T19 +7,6% 2T20aj/2T19aj -62,8% -155 -299 343 369 188 70 2T19 Ajustes 2T19 Aj 2T20 Ajustes 2T20 Aj Resultado afetado em função de venda de energia no limite inferior das flexibilidades contratuais Ajustes Revisão Tarifária Transmissora PDVP Exposição cambial Bond Ação PIS/Cofins Provisão créditos Renova Sazonalização - PLD e GSF Total ajustes Lajida Lucro 2T20 2T19 2T20 2T19 -430 - -283 - 11 - 7 - - - -47 -368 - -424 - -439 37 688 37 688 -19 -54 -13 -36 -401 210 -299 -155 Lajida e lucro Cemig D 2T20 21 Lajida Lucro 2T20/2T19 -57,1% 2T20/2T19 -79,5% 2T20aj/2T19aj +31,4% 2T20aj/2T19aj +87,5% 1.237 -830 4 1.379 -1.227 407 531 535 2 283 285 152 2T19 Ajustes 2T19 Aj 2T20 Ajustes 2T20Aj 2T19 Ajustes 2T19 Aj 2T20 Ajustes 2T20 Aj Ajustes Lajida Lucro 2T20 2T19 2T20 2T19 PDVP 46 - 30 - Ação PIS/Cofins - -830 - -1.227 Venda excedentes - energia térmica -42 - -28 - Total ajustes 4 -830 2 -1.227 Custos e despesas operacionais consolidado 2T20 22 -10,2% Evolução dos custos de PMSO 2T20/2T19 5.489 4.929 PMSO 882 -8,3% 868 32 Provisões 869 59 198 101 4 21 43 Não 882 809 868 3.863 Gerenciável 3.738 2T19 Pessoal PLR Material Pós Outras 2T20 aj PDVP 2T20 emprego 2T192T20 Compromisso com eficiência operacional Revisão do orçamento de 2020, com redução de aproximadamente R$150 milhões em contratos de materiais e serviços PDV implementado no 2º trimestre contou com adesão de 396 funcionários; payback esperado de 8 meses Principais efeitos no resultado no 1S20 23 Cemig H Light: reavaliação a valor de mercado. Redução de R$134 milhões Centroeste: reavaliação a valor justo. Aumento de R$52 milhões Cemig D Queda de 4,0% no volume de energia distribuída Cativo - 6,1% Transporte -1,3% PDVP: Despesa de R$46 milhões Aumento de R$91 milhões na PECLD Cemig GT Resultado afetado em função de venda de energia no limite inferior das flexibilidades dos contratuais Revisão tarifária da transmissora Efeito positivo de R$430 milhões no Lajida PDVP: Despesa de R$11 milhões Marcação a mercado do Eurobond: Efeito positivo no 1S19 de R$677 milhões Efeito negativo no 1S20 de R$367 milhões Mercado de energia 1S20 - GWh 24 Cemig D - Mercado Faturado Cemig D + Transporte -4,0% 160 142 Distribuidoras -11,3% 22.488 21.590 1.838 1.744 1.782 1.678 Outros -5,1% 3.310 2.957 9.670 12.818 -1,3% -6,1% 9.548 10.1069.626 12.042 5.2925.443 Rural -5,8% Comercial -10,7% Industrial -4,7% Residencial +2,8% 1S191S20 1S191S20 Consumidores Finais Energia Transportada Efeitos da pandemia sobre a atividade econômica percebidos de forma mais acentuada nas classes comercial e industrial. Expectativa mais favorável para o terceiro trimestre de 2020. Lajida e lucro consolidados 1S20 25 Lajida Lucro Líquido 1S20/1S19 -20,0% 1S20/1S19 -66,1% 1S20aj/1ST19aj 12,3% 1S20aj/1ST19aj 20,7% -1239 -333 3.273 2.617 2.912 -2.065 35 2.284 2.034 847 987 1.022 1S19 Ajustes 1S19 Aj 1S20 Ajustes 1S20 Aj 1S19 Ajustes 1S19 Aj 1S20 Ajustes 1S20 Aj Ajustes Lajida Lucro 1S20 1S19 1S20 1S19 Revisão Tarifária Transmissora -430 - -283 - PDVP 59 - 39 - Remensuração Light 134 - 88 - Centroeste reavaliação a valor -52 - -34 - justo Venda excedentes - energ. térmica -42 - -28 - Exposição cambial Bond - - 242 -447 Ação PIS/Cofins - -1439 - -1984 Provisão créditos Renova 37 688 37 688 PLD e GSF -39 -488 -26 -322 Total ajustes -333 -1.239 35 -2.065 Lajida e lucro Cemig GT - 1S20 26 Lajida Lucro Líquido 1S20/1S19 +17,7% 1S20/1S19 -60,6% 1S20aj/1S19aj +2,1% 1S20aj/1S19aj -15,8% -224 -421 1.229 1.005 1.447 1.026 926 -520 -23 406 365 342 1S19 Ajustes 1S19 Aj 1S20 Ajustes 1S20Aj 1S19 Ajustes 1S19 Aj 1S20 Ajustes 1S20Aj Ajustes Lajida Lucro Resultado afetado em função de venda 1S20 1S19 1S20 1S19 Revisão Tarifária -430 - -283 - de energia no limite inferior das Transmissora flexibilidades contratuais PDVP 11 - 7 - Exposição cambial Bond - - 242 -447 Ação PIS/Cofins - -424 - -439 Provisão créditos Renova 37 688 37 688 Sazonalização - PLD e GSF -39 -488 -26 -322 Total ajustes -421 -224 -23 -520 Lajida e lucro Cemig D - 1S20 27 Lajida Lucro 1S20/1S19 -41,2% 1S20/1S19 -69,4% 1S20aj/1S19aj +12,7% 1S20aj/1S19aj +41,5% -830 4 -1.227 1.743 1.567 2 913 1.025 1.029 340 479 481 1S19 Ajustes 1S19 Aj 1S20 Ajustes 1S20Aj 1S19 Ajustes 1S19 Aj 1S20 Ajustes 1S20Aj Ajustes Lajida Lucro 2T20 2T19 2T20 2T19 PDVP 46 - 30 - Ação PIS/Cofins - -830 - -1.227 Venda excedentes - energia térmica -42 - -28 - Total ajustes 4 -830 2 -1.227 Custos e despesas operacionais consolidado - 1S20 28 -2,9% 10.240 9.947 PMSO 1.770 1.683 Provisões 979 357 Não 7.491 7.907 Gerenciável 1S191S20 Evolução dos custos de PMSO 1S20/1S19 85 -8,2% 141 5 25 60 59 1.770 1.624 1.683 1S19 Pessoal PLR Material Pós Outras 1S20 aj PDVP 1S20 emprego Compromisso com eficiência operacional Revisão do orçamento de 2020, com redução de aproximadamente R$150 milhões em contratos de materiais e serviços PDV implementado no 2º trimestre contou com adesão de 396 funcionários; payback esperado de 8 meses Cemig D - Opex e lajida regulatório - 1S20 29 Opex dentro da meta regulatória, exclusive PDVP e PECLD 247 152 45 31 44 152 Opex 19 1.519 R$196 milhões 1.323 OPEX PMSO PLR Pós-Emprego PDVP Multas Provisões PECLD OPEX Regulatório Compensações Real Lajida 6 196 108 1.323 1.025 -R$298 milhões Lajida Outras OPEX Perdas Lajida Regulatório Receitas NãoTécnicas Forte posição de caixa 30 Caixa em dez/19 1.288 Geração de caixa no semestre 4.206 Financiamentos/arrendamentos -1.087 Investimentos -702 Caixa em jun/20 3.705 Perfil da dívida consolidada 31 Em julho, a S&P reafirmou os ratings da Companhia e elevou a perspectiva para positiva Cronograma de vencimento - Prazo médio: 3,8 anos Principais indexadores Dívida líquida (Dív - Cx e TVM): R$12,2 bi 1% Dívida líquida Total (Dív líq - Hedge): R$8,9 bi 8.688 DÓLAR 23% IPCA 3.705 1.803 24% 52% CDI 1.646 1.187 802 988 749 OUTROS Caixa 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  Dívida em dólar transformada em percentual do CDI por instrumento  Amortização de R$83,6 milhões no 2T20 de hedge, dentro de uma banda de variação cambial. Custo da dívida - % Alavancagem - % Dív.Líq Total 3,24 2,51 2,70 9,67 9,37 2,28 2,01 7,59 7,33 Lajida aj 6,13 5,74 42,8 43,9 4,27 37,0 39,5 34,5 5,14 4,68 Dív.Líq Total 3,18 2,92 2,51 2018 jun/19 set/19 2019 mar/20 jun/20 PL + Dív. Líq. Total 2018 2T19 2019 1T20 2T20 Real Nominal Covenant do Eurobond 32 R$ (Milhões) Endividamento consolidado Contratos de dívida com a Forluz Responsabilidade passiva de qualquer obrigação de opção de venda Caixa consolidado e equivalentes de caixa e valores mobiliários e valores mobiliários consolidados registrados como ativos circulantes Instrumento derivativo de hedge Covenant dívida líquida Covenant lajida - 12 meses Covenant dívida líquida/covenant Lajida 2019 1T20 2T20 GT H GT H GT H 7.887 14.776 9.419 15.763 9.564 15.862 253 1.117 248 1.097 246 1.089 483 483 504 504 553 553 -584 -1.289 -857 -2.441 -1.361 -3.705 -1.691 -1.691 -3.005 -3.005 -3.281 -3.281 6.348 13.396 6.308 11.917 5.721 10.518 2.319 5.066 2.174 5.007 2.005 4.957 2,74 2,64 2,90 2,38 2,85 2,12 Limite covenant dívida líquida/covenant lajida 4,50 3,50 4,50 3,50 4,50 3,50 33 SAVE THE DATE: 15/9/2020 XXV Encontro Anual da Cemig com o Mercado de Capitais 100% DIGITAL Relações com Investidores Tel: +55 (31) 3506-5024 ri@cemig.com.br http://ri.cemig.com.br Attachments Original document

Permalink Disclaimer CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais published this content on 17 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 20:12:08 UTC 0 All news about COMPANHIA ENERGÉTICA DE MI 04:13p COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Comunicado ao Mercado - Informações Trime.. PU 03:43a COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Demonstrações Financeiras Intermediárias .. PU 08/16 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Cemig coloca a venda imoveis situados em .. PU 08/16 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Cemig notifica moradores do gloria para r.. PU 08/12 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Comunicado - Presentación de Resultados d.. PU 08/12 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Comunicado ao Mercado - Agenda de divulga.. PU 08/11 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : JGOE - Acta PU 08/11 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : Comunicado - Cemig D presenta propuesta d.. PU 08/11 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS : half-yearly earnings release 08/06 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS : AGM and EGM - Minutes PU