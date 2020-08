MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CMIG4 BRCMIGACNPR3 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - C (CMIG4) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/14 10.4 BRL -0.19% 03:43a COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG : Demonstrações Financeiras Intermediárias 2T20 PU 08/16 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG : Cemig coloca a venda imoveis situados em diversos municipios de minas gerais PU 08/16 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG : Cemig notifica moradores do gloria para regularizacao do fornecimento de energia PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Analyst Recommendations Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG : Demonstrações Financeiras Intermediárias 2T20 0 08/17/2020 | 03:43am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields SUMÁRIO BALANÇOS PATRIMONIAIS............................................................................................................................................. 2 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ............................................................................................................................ 4 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES ................................................................................................... 6 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO........................................................... 7 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA..................................................................................................................... 8 DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO................................................................................................................ 10 NOTAS EXPLICATIVAS CONDENSADAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS ........................................... 11 1. CONTEXTO OPERACIONAL ............................................................................................................................... 11 2. BASE DE PREPARAÇÃO..................................................................................................................................... 17 3. PRINCÍPIOS DE CONSOLIDAÇÃO ...................................................................................................................... 18 4. DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES ............................................................................................................... 20 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ................................................................................................................... 21 6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .................................................................................................................. 21 7. CONSUMIDORES, REVENDEDORES E CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ............................... 22 8. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS .............................................................................................................................. 23 9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL............................................................................................... 25 10. CONTAS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS........................................................................................ 28 11. DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS ............................................................................................................... 28 12. REEMBOLSO DE SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS ......................................................................................................... 29 13. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E SETORIAIS DA CONCESSÃO .................................................................... 29 14. ATIVOS DE CONTRATO..................................................................................................................................... 37 15. INVESTIMENTOS .............................................................................................................................................. 40 16. IMOBILIZADO................................................................................................................................................... 55 17. INTANGÍVEIS .................................................................................................................................................... 57 18. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ............................................................................................... 60 19. FORNECEDORES............................................................................................................................................... 62 20. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E VALORES A RESTITUIR A CONSUMIDORES ....................................... 63 21. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES ........................................................................................ 64 22. ENCARGOS REGULATÓRIOS............................................................................................................................. 69 23. OBRIGAÇÕES PÓS-EMPREGO........................................................................................................................... 69 24. PROVISÕES....................................................................................................................................................... 71 25. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS ........................................................................... 80 26. RECEITA ........................................................................................................................................................... 82 27. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ............................................................................................................... 87 28. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS................................................................................................................ 91 29. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS ................................................................................................... 92 30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS...................................................................................... 96 31. SEGMENTOS OPERACIONAIS ......................................................................................................................... 110 32. ATIVOS E PASSIVOS CLASSIFICADOS COMO MANTIDOS PARA VENDA E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS......................................................................................................................................... 113 33. TRANSAÇÕES NÃO ENVOLVENDO CAIXA....................................................................................................... 115 34. EVENTOS SUBSEQUENTES ............................................................................................................................. 116 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO ........................................................................................ 117 OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES ...................................................................... 141 RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR...................................................................... 150 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 ATIVO (Em milhares de Reais) Nota Consolidado Controladora 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 5 971.314 535.757 32.278 64.356 Títulos e valores mobiliários 6 2.529.359 740.339 106.679 185.211 Consumidores, revendedores e concessionários de 7 4.173.334 4.523.540 - 194 transporte de energia Ativos financeiros e setoriais da concessão 13 1.268.509 1.079.743 - - Ativos de contrato 14 176.299 171.849 - - Tributos compensáveis 8 2.117.663 98.804 249 248 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9a 496.822 621.302 - - Dividendos a receber 15 97.398 185.998 1.320.563 1.726.895 Contribuição de iluminação pública 175.521 164.971 - - Reembolso de subsídios tarifários 12 89.048 96.776 - - Instrumentos financeiros derivativos 30b 589.555 234.766 - - Outros 352.706 425.452 8.253 15.876 TOTAL DO CIRCULANTE 13.037.528 8.879.297 1.468.022 1.992.780 Ativos classificados como mantidos para venda 32 1.124.088 1.258.111 1.124.088 1.258.111 TOTAL DO CIRCULANTE 14.161.616 10.137.408 2.592.110 3.250.891 NÃO CIRCULANTE Títulos e valores mobiliários 6 204.561 13.342 8.144 454 Consumidores, revendedores e concessionários - 7 74.151 77.065 - - Transporte de energia Tributos compensáveis 8 4.237.507 6.349.352 494.975 491.487 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9a 195.622 227.913 192.555 224.846 Impostos de renda e contribuição social diferidos 9c 2.537.820 2.429.789 743.296 680.731 Depósitos vinculados a litígios 11 1.170.254 2.540.239 304.604 310.065 Instrumentos financeiros derivativos 30b 2.691.936 1.456.178 - - Contas a receber do Estado de Minas Gerais 10 120.258 115.202 120.258 115.202 Ativos financeiros e setoriais da concessão 13 4.728.409 4.850.315 - - Ativos de contrato 14 2.429.995 1.832.380 - - Investimentos 15 5.455.180 5.399.391 14.181.637 12.631.091 Imobilizado 16 2.422.073 2.450.125 1.368 1.546 Intangível 17 11.741.863 11.624.471 3.332 4.175 Operações de arrendamento mercantil - direito de uso 18a 242.458 276.824 2.573 3.330 Outros 121.437 147.058 22.501 38.407 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 38.373.524 39.789.644 16.075.243 14.501.334 TOTAL DO ATIVO 52.535.140 49.927.052 18.667.353 17.752.225 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 2 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 PASSIVO (Em milhares de Reais) Nota CIRCULANTE Fornecedores 19 Encargos regulatórios 22 Participação dos empregados e administradores no resultado Impostos, taxas e contribuições 20 Imposto de renda e contribuição social 9b Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar Empréstimos, financiamentos e debêntures 21 Salários e contribuições sociais Contribuição de iluminação pública Obrigações pós-emprego 23 PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores 20 Operações de arrendamento mercantil 18b Outras obrigações TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Encargos regulatórios 22 Empréstimos, financiamentos e debêntures 21 Impostos, taxas e contribuições 20 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9c Provisões 24 Obrigações pós-emprego 23 PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores 20 Instrumentos financeiros derivativos - opções 30b Operações de arrendamento mercantil 18b Outras obrigações TOTAL DO NÃO CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25 Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Ajustes de avaliação patrimonial Lucros (prejuízos) acumulados ATRIBUÍDO A PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS CONTROLADORES PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTA NÃO-CONTROLADOR 25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 1.945.496 2.079.891 377.372 456.771 200.715 212.220 622.514 358.847 65.605 133.868 745.864 744.591 3.001.664 2.746.249 234.073 200.044 238.295 251.809 311.265 287.538 714.339 - 76.251 85.000 519.698 355.623 9.053.151 7.912.451 286.900 147.266 12.860.765 12.029.782 671883 753.718 661.057 1.864.956 1.888.064 6.513.321 6.421.156 3.522.442 4.193.329 505.641 482.841 180.000 202.747 116.51396.611 26.604.927 26.123.736 35.658.078 34.036.187 7.293.763 7.293.763 2.249.721 2.249.721 8.750.928 8.750.051 (2.415.245) (2.406.920) 993.437- 16.872.604 15.886.615 4.4584.250 16.877.062 15.890.865 52.535.140 49.927.052 Controladora 30/06/2020 31/12/2019 1.786 2.705 4.624 4.624 14.426 10.235 6.473 92.640 - - 742.372 742.519 49.298 - 10.968 10.662 - - 25.418 23.747 - - 9141.646 4.82511.496 861.104 900.274 -- 48.252 9191

-

224.099 223.427 705.676 689.761 - - - - 1.808 1.833 1.971 1.972 933.645 965.336 1.794.749 1.865.610 7.293.763 7.293.763 2.249.721 2.249.721 8.750.928 8.750.051 (2.415.245) (2.406.920) 993.437 - 16.872.604 15.886.615 - - 16.872.604 15.886.615 18.667.353 17.752.225 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 3 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais, exceto resultado por ação) Nota Consolidado Controladora Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE RECEITA LÍQUIDA 26 11.993.629 12.929.971 6 186.932 CUSTOS OPERACIONAIS CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 27 Energia elétrica comprada para revenda (5.569.733) (5.120.200) - - Encargos de uso da rede básica de transmissão (622.453) (701.171) - - Gás comprado para revenda (543.303) (725.162) - - (6.735.489) (6.546.533) - - OUTROS CUSTOS 27 Pessoal e administradores (520.779) (534.273) - - Materiais (27.613) (34.076) - - Serviços de terceiros (534.815) (512.676) - - Depreciação e amortização (425.481) (407.737) - - Provisões operacionais (69.843) (100.827) - - Custo de construção de infraestrutura (683.676) (465.225) - - Outros (45.542) (31.795) - - (2.307.749) (2.086.609) - - CUSTO TOTAL (9.043.238) (8.633.142) - - LUCRO BRUTO 2.950.391 4.296.829 6 186.932 DESPESAS OPERACIONAIS 27 Despesas com Vendas (215.100) (126.978) - - Despesas Gerais e Administrativas (263.090) (286.038) (28.556) (36.886) Despesas com Provisões Operacionais (71.786) (692.966) (48.986) (35.845) Outras Despesas Operacionais, líquidas (353.837) (500.677) (35.560) (32.794) (903.813) (1.606.659) (113.102) (105.525) Resultado de combinação de negócios 15d 51.736 - 51.736 - Redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda 32 (134.023) - (134.023) - Resultado de equivalência patrimonial 15 164.476 103.500 1.106.407 2.672.831 Receitas financeiras 28 2.152.813 2.622.988 15.393 305.114 Despesas financeiras 28 (2.914.876) (815.961) (2.272) (18.451) Resultado antes dos impostos 1.366.704 4.600.697 924.145 3.040.901 Imposto de renda e contribuição social correntes 9d (394.319) (1.278.146) (19) (97.959) Imposto de renda e contribuição social diferidos 9d 14.763 (410.326) 62.565 (31.092) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 987.148 2.912.225 986.691 2.911.850 Total do lucro líquido do período atribuído a: Participação dos acionistas controladores 986.691 2.911.850 986.691 2.911.850 Participação dos acionistas não-controladores 25 457 375 - - 987.148 2.912.225 986.691 2.911.850 Lucro básico e diluído por ação preferencial 25 0,68 2,00 0,68 2,00 Lucro básico e diluído por ação ordinária 25 0,68 2,00 0,68 2,00 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 4 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais, exceto resultado por ação) Nota OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE RECEITA LÍQUIDA 26 CUSTOS OPERACIONAIS CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 27 Energia elétrica comprada para revenda Encargos de uso da rede básica de transmissão Gás comprado para revenda OUTROS CUSTOS 27 Pessoal e administradores Materiais Serviços de terceiros Depreciação e amortização Provisões operacionais Custo de construção de infraestrutura Outros CUSTO TOTAL LUCRO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS 27 Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Provisões Operacionais Outras Despesas Operacionais, líquidas Redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda 32 Resultado de equivalência patrimonial 15 Receitas financeiras 28 Despesas financeiras 28 Resultado antes dos impostos Imposto de renda e contribuição social correntes 9d Imposto de renda e contribuição social diferidos 9d LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO Total do lucro líquido do período atribuído a: Participação dos acionistas controladores Participação dos acionistas não-controladores 25 Lucro (básico e diluído por ação preferencial 25 Lucro básico e diluído por ação ordinária 25 Consolidado Controladora Abr a Jun/2020 Abr a Jun/2019 Abr a Jun/2020 Abr a Jun/2019 5.934.414 7.016.793 1 184.195 (2.755.238) (2.526.019) - - (257.441) (367.375) - - (231.378) (330.180) - - (3.244.057) (3.223.574) - - (288.140) (271.186) - - (17.237) (21.604) - - (303.285) (292.920) - - (214.589) (212.827) - - (33.121) (100.193) - - (373.405) (266.107) - - (42.516) (29.635) - - (1.272.293) (1.194.472) - - (4.516.350) (4.418.046) - - 1.418.064 2.598.747 1 184.195 (115.360) (47.627) - - (71.110) (63.328) (14.254) (15.019) (49.132) (663.945) (47.144) (17.832) (176.836) (296.739) (16.743) (16.438) (412.438) (1.071.639) (78.141) (49.289) 475.137 - 475.137 - 82.534 36.274 777.614 1.837.876 670.078 2.272.470 6.093 302.108 (705.395) (363.883) (744) (8.786) 1.527.980 3.471.969 1.179.960 2.266.104 (198.803) (973.424) - (97.959) (285.183) (383.559) (136.154) (53.371) 1.043.994 2.114.986 1.043.806 2.114.774 1.043.806 2.114.774 1.043.806 2.114.774 188 212 - - 1.043.994 2.114.986 1.043.806 2.114.774 0,72 1,45 0,72 1,45 0,72 1,45 0,72 1,45 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 5 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais) Consolidado Controladora Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 987.148 2.912.225 986.691 2.911.850 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES Itens que não serão reclassificados para a demonstração de resultado em períodos subsequentes Ajuste de passivo atuarial - remensuração de obrigações de planos de - (1.316) - - benefícios definidos Imposto de renda e contribuição social sobre remensuração de planos de - 448 - - benefícios definidos Equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em - - - (864) controlada e controlada em conjunto Outros resultados abrangentes (702) - (702) - (702) (868) (702) (864) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 986.446 2.911.357 985.989 2.910.986 Total do resultado abrangente atribuído a: Participação dos acionistas controladores 985.989 2.910.986 985.989 2.910.986 Participação dos acionistas não-controladores 457 371 - - 986.446 2.911.357 985.989 2.910.986 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais) Consolidado Controladora Abr a Jun/2020 Abr a Jun/2019 Abr a Jun/2020 Abr a Jun/2019 LUCRO LÍQUIDO) DO PERÍODO 1.043.994 2.114.986 1.043.806 2.114.774 RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 1.043.994 2.114.986 1.043.806 2.114.774 Total do resultado abrangente atribuído a: Participação dos acionistas controladores 1.043.806 2.114.774 1.043.806 2.114.774 Participação dos acionistas não-controladores 188 212 - - 1.043.994 2.114.986 1.043.806 2.114.774 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 6 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) Ajustes de Total da Participação Total do Capital Reservas Reservas Lucros Participação avaliação Acionistas não Patrimônio Social de Capital de Lucros Acumulados dos patrimonial Controladores Líquido Controladores SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 7.293.763 2.249.721 8.750.051 (2.406.920) - 15.886.615 4.250 15.890.865 Lucro líquido do período - - - - 986.691 986.691 457 987.148 Outros resultados abrangentes - - - (702) - (702) - (702) Realização do custo atribuído - - - (7.623) 7.623 - - - Reservas de Incentivos fiscais (1) - - 877 - (877) - - - Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - - - (249) (249) SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 7.293.763 2.249.721 8.750.928 (2.415.245) 993.437 16.872.604 Ajustes de períodos anteriores a serem determinados na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a destinação dos resultados de 2020 . 4.458 16.877.062 Capital Reservas Reservas Ajustes de Lucros Total da Participação Total do Social de Capital de Lucros avaliação Acumulados Participação Acionistas não Patrimônio patrimonial dos Controladores Controladores Líquido SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 7.293.763 2.249.721 6.362.022 (1.326.787) - 14.578.719 Dividendos propostos de exercícios anteriores - - - - - - Ajuste de exercícios anteriores em controladas em - - - - (193) (193) conjunto Aumento de capital - - - - - - Reversão da reserva de incentivos fiscais referente - - (1.166) - 1.166 - a exercícios anteriores Lucro Líquido do período - - - - 2.911.850 2.911.850 Outros resultados abrangentes - - - (864) - (864) Realização do custo atribuído - - - (11.583) 11.583 - SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 7.293.763 2.249.721 6.360.856 (1.339.234) 2.924.406 17.489.512 1.360.608 15.939.327 (489) (193) 10.290 10.290 - - 375 2.912.225 (4) (868) - - 1.370.780 18.860.292 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 7 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido do período Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa Impostos de renda e contribuição social diferidos Depreciação e amortização Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível Resultado da combinação de negócios Redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável de ativos de contrato Resultado de equivalência patrimonial Ajuste na expectativa do fluxo de caixa dos ativos financeiros e de contrato da concessão Juros e variações monetárias Reconhecimento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins s/ICMS Variação cambial de empréstimos e financiamentos Ajustes decorrentes da revisão periódica da RAP Amortização de custo de transação de empréstimos e financiamentos Provisões operacionais e perdas estimadas Provisão para ressarcimento pela suspensão do fornecimento deenergia - Renova Variação do valor justo de instrumentos financeiros derivativos - swap Conta de compensação de variação de valores de itens da "Parcela A" (CVA) e outros componentes financeiros Obrigações pós-emprego Outros (Aumento) redução de ativos Consumidores, revendedores e concessionários de energia Conta de compensação de variação de valores de itens da "Parcela A" (CVA) e outros componentes financeiros Tributos compensáveis Imposto de renda e contribuição social a recuperar Depósitos vinculados a litígios Dividendos recebidos Ativos de contrato e financeiros da concessão Adiantamento a fornecedores Outros Aumento (redução) de passivos Fornecedores Impostos, taxas e contribuições Imposto de renda e contribuição social a pagar Salários e contribuições sociais Encargos regulatórios Adiantamento de clientes Obrigações pós-emprego Outros Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures pagos Juros sobre arrendamentos pagos Imposto de renda e contribuição social pagos Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap), pagos CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Em títulos e valores mobiliários - aplicação financeira Fundos vinculados Em investimentos Aquisição de participação societária e aporte em investidas Caixa oriundo de combinação de negócios Consolidado Controladora Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 987.148 2.912.225 986.691 2.911.850 9d (14.763) 410.326 (62.565) 31.092 27 488.449 479.299 1.552 2.398 13, 14,16 17.422 8.638 157 - e 17 15d (51.736) - (51.736) - 32 134.023 - 134.023 - 14 3.233 (26.016) - - 15 (164.476) (103.500) (1.106.407) (2.672.831) 13 e 14 (227.404) (283.372) - - 516.348 590.478 (18.491) (15.400) - (2.962.564) - (481.069) 21 2.162.364 (70.470) - - 13 e 14 (429.840) - - - 21 7.101 13.948 104 81 27c 356.729 978.379 48.986 35.845 - (62.575) - - 30 (1.800.960) (613.394) - - 13 (81.652) (80.241) - - 23 245.476 232.277 25.055 23.398 1.531 - 1.531 - 2.148.993 1.423.438 (41.100) (164.636) 139.744 (537.832) 194 3.100 13 62.771 83.115 - - 18.144 15.276 - (3.357) 84.987 8.953 34.265 15.901 1.424.416 33.518 15.633 28.525 15 169.064 126.791 63.788 160.864 13 e 14 250.114 195.952 - - 19.931 43.722 - - 65.266 18.081 6.987 14.053 2.234.437 (12.424) 120.867 219.086 (134.442) 39.542 (919) (1.723) 268.294 (123.566) (86.002) (37.784) 325.781 1.273.327 19 97.959 34.029 (27.420) 306 (4.588) 59.626 (17.784) - (11) - (80.862) - - 23 (129.584) (163.037) (7.469) (9.268) 49.995 (77.801) (7.016) (18.693) 473.699 822.399 (101.081) 25.892 4.857.129 2.233.413 (21.314) 80.342 21 (616.033) (706.605) - - 18 (1.049) (18.332) (20) (286) (210.325) (459.345) - (8.495) 177.086 34.138 - - 4.206.808 1.083.269 (21.334) 71.561 (1.985.217) 140.292 70.842 29.248 (3.413) (9.943) 50 - 15 (44.850) (1.028) (54.085) (16.102) 27.110 - - - 8 Consolidado Controladora Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Caixa recebido na incorporação - - - 22.444 Mútuo com partes relacionadas (26.500) - (26.500) - Imobilizado 16 (63.225) (34.414) - - Intangível 17 (13.514) (14.677) (2) - Ativos de contrato - infraestrutura de distribuição e gás 14 (574.678) (345.997) - - CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE (2.684.287) (265.767) (9.695) 35.590 INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Juros sobre capital próprio e dividendos pagos a acionista (147) (78.707) (147) (78.262) controlador Pagamento de mútuos com partes relacionadas - - - (46.599) Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures 21 (1.042.496) (849.821) - - Arrendamentos pagos 18 (44.321) (31.238) (902) (1.474) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE (1.086.964) (959.766) (1.049) (126.335) FINANCIAMENTO VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 435.557 (142.264) (32.078) (19.184) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 5 535.757 890.804 64.356 54.330 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5 971.314 748.540 32.278 35.146 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 9 DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais) RECEITAS Venda de energia, gás e serviços Receita de construção de distribuição Receita de construção de transmissão Receita de atualização financeira da bonificação pela outorga Ajuste de expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro indenizável da concessão de distribuição Receita de indenização de transmissão Créditos de PIS/Pasep e Cofins Investimento em imobilizado Outras receitas Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa(PECLD) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Energia elétrica comprada para revenda Encargos de uso da rede básica da transmissão Serviços de terceiros Gás comprado para revenda Materiais Outros custos operacionais VALOR ADICIONADO BRUTO RETENÇÕES Depreciação e amortização VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Resultado de equivalência patrimonial Resultado com combinação de negócios Receitas financeiras VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Consolidado Jan a Jan a Jun/2020 Jun/2019 16.548.107 16.848.601 609.632 382.236 74.044 82.989 146.412176.151 (955)8.967 316.21890.420 1.438.563 29.645 17.763 - 9.329 (215.100) (126.978) 17.508.003 18.928.041 (6.075.166) (5.614.077) (696.504) (782.254) (866.067) (754.119) (689.909) (920.841) (376.456) (268.691) (445.201) (972.135) (9.149.303) (9.312.117) 8.358.700 9.615.924 (488.449) (479.299) 7.870.251 9.136.625 164.476 103.500 51.736 - 2.152.813 2.622.988 10.239.276 11.863.113 Controladora Jan a Jan a Jun/2020 Jun/2019 9 4.338 - - - - -- -- -- 183.595 - - - - - - 9 187.933 - - - - (15.793) (11.376) - - (100) (94) (187.243) (38.192) (203.136) (49.662) (203.127) 138.271 (1.552) (2.398) (204.679) 135.873 1.106.407 2.672.831 51.736 - 15.393 305.114 968.857 3.113.818 Empregados Remuneração direta Obrigações pós-emprego e outros benefícios FGTS Programa de desligamento voluntário Impostos, taxas e contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de capitais de terceiros Juros Aluguéis Remuneração de capitais próprios Lucros retidos Participação dos não-controladores nos lucros retidos % % 868.004 8,48 993.796 8,37 484.927 4,74 660.041 5,56 294.249 2,87 280.142 2,35 29.978 0,30 32.122 0,27 58.850 0,57 21.491 0,19 5.440.041 53,13 7.114.055 59,97 2.502.582 24,44 4.160.162 35,07 2.929.098 28,61 2.944.512 24,82 8.361 0,08 9.381 0,08 2.944.083 28,75 843.037 7,11 2.936.259 28,67 837.916 7,06 7.824 0,08 5.121 0,05 987.148 9,64 2.912.225 24,55 986.691 9,64 2.911.850 24,55 457 - 375 - 10.239.276 100,00 11.863.113 100,00 % 38.942 4,02 10.713 1,11 25.499 2,63 813 0,08 1.917 0,20 (59.498) (6,14) (60.227) (6,22) 0,04 0,04 2.722 0,28 2.272 0,23 450 0,05 986.691 101,84 986.691 101,84 - - 968.857 100,00 % 48.074 1,54 21.692 0,70 24.433 0,78 1.041 0,03 908 0,03 134.003 4,31 132.831 4,27 0,02 0,02 19.891 0,64 18.451 0,59 1.440 0,05 2.911.850 93,51 2.911.850 93,51 - - 3.113.818 100,00 As notas explicativas condensadas são parte integrante das informações contábeis intermediárias. 10 NOTAS EXPLICATIVAS CONDENSADAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma) 1. CONTEXTO OPERACIONAL a) A Companhia Companhia Energética de Minas Gerais ("Cemig", "Controladora" ou "Companhia"), sociedade por ações de capital aberto, CNPJ nº 17.155.730/0001-64, tem suas ações negociadas no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&F Bovespa ("Bovespa") e nas Bolsas de Valores dos Estados Unidos da América ("NYSE") e da Espanha ("LATIBEX"). A

Companhia é uma entidade domiciliada no Brasil, com endereço em Belo Horizonte/MG. Constituída com o propósito principal de atuar como holding, com participação societária em empresas controladas individualmente ou em conjunto, cujos objetivos principais são a construção e a operação de sistemas de produção, transformação, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como o desenvolvimento de atividades nos diferentes campos da energia, com vistas à respectiva exploração econômica. Com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade da Companhia e suas controladas em continuarem operando normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas informações contábeis intermediárias foram preparadas com base no pressuposto de continuidade. b) Aquisição de controle da Centroeste Em 13 de janeiro de 2020, a Companhia concluiu a aquisição da participação societária detida pela Eletrobras na Centroeste, correspondente a 49% do capital social desta investida, passando a ser titular, assim, da totalidade de suas ações. A aquisição, que resultou na obtenção do controle da investida pela Companhia, conforme disposições contidas no Pronunciamento Contábil IFRS 10/CPC 36 - Demonstrações consolidadas, é resultado do exercício do seu direito de preferência na aquisição da participação societária objeto do Leilão Eletrobras 01/2018, Lote P, realizado em 27 de setembro de 2018, homologado em 15 de janeiro de 2019. Os efeitos da combinação de negócios nas informações contábeis intermediárias da Companhia estão apresentados na nota explicativa nº 15. 11 c) COVID-19 Contexto geral Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia a situação de disseminação do Covid-19, reforçando as recomendações de medidas restritivas como estratégia de combate ao vírus, em nível mundial. Essas medidas, consubstanciadas, principalmente, no distanciamento social, impactaram negativamente muitas entidades, afetando seus processos de produção, interrompendo suas cadeias de suprimentos, causando escassez de mão-de-obra e fechamento de lojas e instalações. As economias mundiais vêm se esforçando no desenvolvimento de medidas para enfretamento da crise econômica causada pela pandemia, especialmente por meio de seus bancos centrais e autoridades fiscais, mas o crescimento da recessão econômica parece inevitável e seus efeitos ainda não são mensuráveis. Medidas governamentais destinadas ao setor elétrico Foram implementadas diversas medidas governamentais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento da crise, sendo que destacamos: edição, em 8 de abril de 2020, da Medida Provisória nº 950/2020, que previu o desconto de 100% no cálculo da Tarifa Social de Energia Elétrica, no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020, para os consumidores enquadrados na subclasse residencial baixa renda, com parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh/mês. A medida também autorizou a União a destinar recursos para a CDE, limitado a R$900 milhões, para cobertura dos descontos tarifários criados.

ampliação de 15% para 30% do limite referente ao montante total de energia elétrica passível de ser declarado pelas distribuidoras, em todos os processamentos do Mecanismo de Venda de Excedentes (MVE) do ano de 2020, visando facilitar as reduções contratuais.

liberação pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em abril de 2020, em atendimento ao Despacho Aneel nº 986/2020, de recursos financeiros disponíveis no fundo de reserva para alívio futuro de encargos, sendo a parcela da Cemig Distribuição de R$122 milhões. 12 implementação de medidas visando manter o serviço público de distribuição de energia, por meio da Resolução Aneel 878/2020, de 24 de março de 2020, incluindo a vedação ao corte de energia devido à inadimplência, por 90 dias, prorrogado até 31 de julho de 2020, para algumas classes de consumidores (residenciais), priorização dos atendimentos de urgência e emergência, bem como do fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, elaboração de plano de contingência específico de atendimento de unidades médicas e hospitalares, entre outras. Por meio da Resolução Normativa nº 891/2020, de 21 de julho de 2020, o órgão regulador alterou a Resolução Aneel 878/2020, mantendo a vedação à suspensão do fornecimento de energia a partir de agosto de 2020 somente para as subclasses residenciais baixa renda, revogando as previsões para as demais classes residenciais e relacionadas ao fornecimento de serviços e atividades considerados essenciais.

Autorização da criação da Conta-COVID, por meio do Decreto 10.350/2020, de 18 de maio de 2020, conforme detalhado no tópico seguinte. Conta-covid Em 18 de maio de 2020, visando ao enfrentamento do estado de calamidade pública causada pela pandemia Covid-19, foi autorizada, por meio do Decreto nº 10.350/2020, a criação da Conta-covid, destinada à cobertura dos déficits ou antecipação de receitas, relativas às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia, que são a base do fluxo financeiro do setor elétrico, relacionadas a (i) à sobrecontratação de energia; (ii) Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA); (iii) à neutralidade dos encargos setoriais; (iv) à postergação até 30 de junho de 2020 dos resultados dos processos tarifários de distribuidoras de energia homologados até a mesma data; (v) à antecipação do ativo regulatório relativo à Parcela B, conforme regulação da Aneel e cronograma definido pela distribuidora. Em 23 de junho de 2020, a Aneel editou a Resolução Normativa nº 885/2020, que estabeleceu os critérios e procedimentos para gestão da Conta-covid, além de regular a utilização do encargo tarifário da CDE. De acordo com essa Resolução, os valores transferidos a cada distribuidora serão revertidos como componente financeiro negativo até os processos tarifários de 2022, devidamente atualizados pela taxa Selic, assegurada a neutralidade. A Cemig D aderiu ao mecanismo de compensação financeira da Conta-covid, visando ao reforço de seu caixa, permitindo o cumprimento de suas obrigações financeiras mesmo diante da redução da arrecadação causada pela crise econômica. Em 9 de julho de 2020, a Aneel informou o total de recursos da Conta-covid a ser destinado à Cemig D, no montante de R$1.404.175, a ser repassado em etapas, sendo que a primeira parcela, de R$1.186.390, foi recebida em 31 de julho de 2020, e o restante, no valor de R$217.785, será recebido em 6 parcelas, de agosto a janeiro de 2021. 13 São aplicadas restrições às distribuidoras que aderirem à Conta-covid, sendo elas (i) vedação de requerimentos de suspensão ou redução dos volumes de energia elétrica adquiridos por contratos de compra e venda de energia elétrica com fundamento na diminuição do consumo devido à pandemia, verificada até dezembro de 2020, (ii) limitação, em caso de inadimplemento intrassetorial, de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio ao percentual mínimo legal de 25% do lucro líquido, preservada a constituição das reservas legal e para contingências e, (iii) renúncia ao direito de discutir, no âmbito judicial ou arbitral, as condições, procedimento e obrigações estabelecidas nos preceitos legais e regulamentares sobre a Conta-covid. Contudo, é preservado o direito de requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro. Em razão da manifestação das renúncias estabelecidas no Termo de Aceitação, anexo à Resolução Normativa nº 885/2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D, realizada em 03 de julho de 2020, aprovou a alteração e consequente consolidação do Estatuto Social, com a inclusão do §4º ao artigo 33, prevendo a limitação excepcional da distribuição dos dividendos obrigatórios ou do pagamento de juros sobre o capital próprio, respeitado o mínimo legal, nos casos e nos termos em que o órgão regulador, por meio de previsão normativa ou contratual, assim o exigir, para mitigar situação de desequilíbrio financeiro causado por fato de terceiro, fato do príncipe, caso fortuito ou de força maior expressamente reconhecido. Medidas implementadas pela Companhia A Companhia criou em 23 de março de 2020, o Comitê Diretor de Gestão da Crise do Coronavírus, com o objetivo de garantir maior agilidade na tomada de decisões, tendo em vista a rápida evolução do cenário, que tem se tornado mais abrangente, complexo e sistêmico. Em linha com as recomendações para manutenção do distanciamento social, a Companhia implementou um plano de contingência operacional e uma série de medidas preventivas para manter a saúde e segurança da sua força de trabalho, incluindo: realização diária de contato "in loco" com as equipes em serviço por técnicos de Segurança e de Enfermagem, integração diária com o serviço social das contratadas para monitoramento da evolução de casos suspeitos, alteração e escalonamento de horários para reduzir aglomerações, restrição a viagens nacionais e internacionais, uso de meios remotos de comunicação, adoção de home-office para uma parcela relevante dos empregados, distribuição de máscaras para os colaboradores que estão em atividades em suas instalações ou em atendimento externo e exigência do mesmo procedimento para as empresas contratadas. Adicionalmente, o atendimento presencial nas agências foi suspenso temporariamente. Os canais virtuais de comunicação com os consumidores foram mantidos, assim como os atendimentos essenciais nos endereços de consumo, garantindo o fornecimento de energia adequado. A Companhia também adotou as seguintes medidas, visando contribuir com a sociedade, sempre em processo de reavaliação: 14 Flexibilização do fluxo de pagamentos das contas de clientes de baixa renda, cadastrados como tarifa social, que poderão parcelar as suas faturas em até seis vezes, sem juros e multas;

Parcelamento dos valores não arrecadados, faturados a hospitais públicos, filantrópicos e unidades de pronto atendimento sem a incidência de multas e juros;

Parcelamento de débitos em até seis vezes sem juros para microempresas dos setores afetados pela crise. Para mitigação dos impactos da crise econômica, a Companhia tem sido diligente no sentido de proteger a sua liquidez, implementando as seguintes medidas, entre outras: revisão de seu programa de investimentos e de despesas;

pagamento de dividendos mínimos aos acionistas, bem como a postergação dos pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio para o final de 2020;

negociação de seus contratos com seus consumidores livres;

Diferimento dos recolhimentos de tributos e encargos trabalhistas, conforme autorização legal. Impacto nas demonstrações financeiras Considerando a severidade das restrições aos negócios e à interação social durante a pandemia, combinada aos movimentos das taxas de juros e câmbio, a Companhia estima que os resultados da retração econômica impactarão negativamente a sua posição patrimonial, sendo ainda difícil estimar os efeitos finais sobre a sua situação patrimonial e resultados. Nesse cenário, a intervenção nas políticas de mercado e as iniciativas para reduzir a transmissão do Covid-19 levaram à redução no consumo de energia elétrica. Essa redução impacta a receita com fornecimento de energia da Companhia, além de aumentar as expectativas de inadimplência dos consumidores. Em 30 de junho de 2020, a partir da observação dos impactos econômicos da pandemia, a Companhia avaliou as premissas utilizadas para cálculo do valor justo e valor recuperável de seus ativos financeiros e não financeiros, identificando os seguintes efeitos: A controlada Cemig GT avaliou se a maior pressão nas taxas de câmbio combinada à ausência de liquidez no mercado financeiro terá impacto negativo no instrumento financeiro derivativo contratado para proteger as suas operações dos riscos advindos da variação da moeda estrangeira. Diante das condições de mercado atuais, a variação no valor justo do instrumento derivativo, que considera projeções futuras de taxa cambial e juros, não foi suficiente para compensar a exposição à variação cambial do instrumento de dívida, gerando uma perda líquida de R$367 milhões no resultado do 1º semestre de 2020. As projeções de longo prazo indicam uma depreciação do dólar em relação à cotação atual, que caso venha a se confirmar, representará uma diminuição nas despesas de variação cambial da Companhia. 15 Como resultado da pandemia Covid-19, as condições de mercado vêm se deteriorando e, nestas circunstâncias, o valor justo do investimento na Light sofreu redução significativa. O impacto negativo da remensuração do ativo mantido para venda ao seu valor de mercado menos despesas com a venda é de R$134 milhões em 30 de junho de 2020, conforme nota explicativa nº 32.

Covid-19, as condições de mercado vêm se deteriorando e, nestas circunstâncias, o valor justo do investimento na Light sofreu redução significativa. O impacto negativo da remensuração do ativo mantido para venda ao seu valor de mercado menos despesas com a venda é de R$134 milhões em 30 de junho de 2020, conforme nota explicativa nº 32. Na mensuração da perda esperada com créditos de liquidação duvidosa, a Companhia está avaliando as circunstâncias da pandemia Covid-19 e as medidas tomadas para reduzir o impacto da retração econômica sobre a inadimplência. A Companhia intensificou as medidas para mitigar os riscos de inadimplência, com a realização de campanha específica para negociação com clientes com impedimento momentâneo de suspensão do fornecimento de energia e intensificação das ações individualizadas de cobrança habitual.

Covid-19 e as medidas tomadas para reduzir o impacto da retração econômica sobre a inadimplência. A Companhia intensificou as medidas para mitigar os riscos de inadimplência, com a realização de campanha específica para negociação com clientes com impedimento momentâneo de suspensão do fornecimento de energia e intensificação das ações individualizadas de cobrança habitual. As premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor recuperável de seus investimentos relevantes em controladas, controladas em conjunto e coligadas não foram influenciadas significativamente pela pandemia Covid-19, uma vez que os fluxos de caixa destas investidas são majoritariamente advindos da exploração econômica de longo prazo de direitos de operação comercial de atividade regulada. Portanto, exceto pelo reconhecimento da perda na remensuração do investimento na Light, classificado como mantido para venda, conforme parágrafo anterior, não foram registrados ajustes adicionais para redução ao valor recuperável das suas investidas controladas, coligadas e controladas em conjunto, em razão do atual cenário econômico.

Covid-19, uma vez que os fluxos de caixa destas investidas são majoritariamente advindos da exploração econômica de longo prazo de direitos de operação comercial de atividade regulada. Portanto, exceto pelo reconhecimento da perda na remensuração do investimento na Light, classificado como mantido para venda, conforme parágrafo anterior, não foram registrados ajustes adicionais para redução ao valor recuperável das suas investidas controladas, coligadas e controladas em conjunto, em razão do atual cenário econômico. A Companhia efetuou também uma avaliação na tentativa de identificar o comportamento das taxas de juros e de desconto que são base para o cálculo das Obrigações Pós-Emprego, e entendeu que neste momento, devido a alta volatilidade do mercado, não é possível concluir se as taxas atuais refletem uma alteração nos fundamentos macroeconômicos que indicassem a necessidade de recálculo do passivo atuarial para as informações contábeis intermediárias.

Pós-Emprego, e entendeu que neste momento, devido a alta volatilidade do mercado, não é possível concluir se as taxas atuais refletem uma alteração nos fundamentos macroeconômicos que indicassem a necessidade de recálculo do passivo atuarial para as informações contábeis intermediárias. Apesar das incertezas relacionadas aos desdobramentos da crise no longo prazo, a Companhia não tem a expectativa que os efeitos negativos sobre as projeções possam comprometer a viabilidade de realização de seus ativos fiscais diferidos. Os impactos da pandemia Covid-19 divulgados nessas informações contábeis intermediárias foram baseados nas melhores estimativas da Companhia. A Companhia estima que os efeitos da pandemia poderão afetar temporariamente a sua situação patrimonial em 2020, porém, não se espera impactos significativos no longo prazo. Com base nas projeções de mercado e nos efeitos mensuráveis da crise, a Companhia observou os seguintes efeitos durante o primeiro semestre de 2020: 16 A Companhia espera que o retorno das atividades econômicas após o período agudo da pandemia, bem como a liberação da suspensão do fornecimento de energia prevista para agosto de 2020 por meio da Resolução Normativa nº 891/2020, exceto para clientes das classes residencial baixa renda, reestabelecerá o comportamento da arrecadação, que apresentou redução a partir de abril de 2020. Adicionalmente, as negociações para permitir a recuperação dos créditos em atraso e as medidas da Agência Reguladora para reequilíbrio econômico poderão mitigar os efeitos negativos da crise econômica sobre a arrecadação.

Foi observada uma queda de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) em 2020, especialmente entre os meses de março a maio. A redução no mercado de clientes cativos na Cemig D foi de aproximadamente 6,1%, medidos desde os primeiros dias da pandemia até 30 de junho de 2020. A Companhia espera que a recuperação do mercado se dará à medida da flexibilização das condições de isolamento social.

A Companhia vem estabelecendo negociações com os seus clientes e fornecedores de energia elétrica e de gás, visando preservar a liquidez da Cemig GT e Gasmig no período da crise.

A administração da Companhia também efetuou a análise de sensibilidade do valor justo de ativos e passivos financeiros refletindo as condições e taxas atuais de mercado projetadas cujos impactos estão apresentados na nota explicativa nº30. 2. BASE DE PREPARAÇÃO 2.1 Declaração de Conformidade As informações contábeis intermediárias foram elaboradas de acordo com o International Accounting Standard nº 34, Interim Financial Reporting emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, Pronunciamento Contábil nº 21 (R1) - "CPC 21", que abrange as demonstrações intermediárias e com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Estas informações contábeis intermediárias foram elaboradas seguindo princípios, práticas e critérios consistentes com aqueles adotados na elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Dessa forma, estas informações contábeis intermediárias devem ser lidas em conjunto com as referidas demonstrações financeiras, aprovadas pelo Conselho de Administração em 19 de março de 2020. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das informações contábeis intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às informações utilizadas pela Administração na sua gestão. 17 O Conselho de Administração da Companhia autorizou a emissão destas informações contábeis intermediárias em 14 de agosto de 2020. Correlação entre as Notas Explicativas divulgadas nas Demonstrações Financeiras Anuais e as Informações Contábeis Intermediárias Número das Notas Explicativas Título das Notas Explicativas 31/12/2019 30/06/2020 1 1 Contexto Operacional 2 2 Base de Preparação 3 3 Princípios de Consolidação 4 4 Das Concessões e Autorizações 5 31 Segmentos Operacionais 6 5 Caixa e Equivalentes de Caixa 7 6 Títulos e Valores Mobiliários 8 7 Consumidores e Revendedores e Concessionários de Transportes de Energia 9 8 Tributos Compensáveis 10 - Créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre ICMS - Ação judicial com trânsito em julgado 11 9 Imposto de Renda e Contribuição Social 12 - Fundos Vinculados 13 10 Contas a Receber do Estado de Minas Gerais 14 11 Depósitos Vinculados a Litígios 15 12 Reembolso de Subsídios Tarifários 16 13 Ativos e Passivos Financeiros da Concessão 17 14 Ativos de Contrato 18 15 Investimentos 19 16 Imobilizado 20 17 Intangível 21 18 Operação de arrendamento mercantil 22 19 Fornecedores 23 20 Impostos, Taxas e Contribuições e Imposto de Renda e Contribuição Social 24 21 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 25 22 Encargos Regulatórios 26 23 Obrigações Pós-Emprego 27 24 Provisões 28 25 Patrimônio Líquido e Remuneração aos Acionistas 29 26 Receita 30 27 Custos e Despesas Operacionais 31 28 Receitas e Despesas Financeiras 32 29 Transações com Partes Relacionadas 33 30 Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos 34 32 Ativos e Passivos Classificados como Mantidos para Venda e Resultado de Operações Descontinuadas 37 13.5 Reajuste Tarifário da Cemig D 38 33 Transações não Envolvendo Caixa 39 34 Eventos Subsequentes As notas explicativas das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 que foram suprimidas nas informações contábeis intermediárias pelo fato de não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações contábeis intermediárias são as seguintes: Número Título das Notas Explicativas Seguros Obrigações Contratuais 3. PRINCÍPIOS DE CONSOLIDAÇÃO As datas das informações contábeis intermediárias das sociedades controladas, utilizadas para a consolidação e das controladas em conjunto e coligadas, utilizadas para o cálculo de equivalência patrimonial, coincidem com as da Companhia. As práticas contábeis são aplicadas de maneira uniforme àquelas utilizadas pela controladora. 18 A Companhia utiliza os critérios de consolidação integral e as participações diretas e indiretas nas controladas, incluídas na consolidação são como segue: 30/06/2020 31/12/2019 Sociedades Controladas Cemig Geração e Transmissão Cemig Distribuição Gasmig Cemig Geração Distribuída (Usina Térmica Ipatinga) CEMIG SIM (antiga Efficientia)(1) Cetroeste (2) Forma de avaliação Consolidação Consolidação Consolidação Consolidação Consolidação Consolidação Participação Participação Forma de Participação Participação direta (%) indireta (%) avaliação direta (%) indireta (%) 100,00 - Consolidação 100,00 - 100,00 - Consolidação 100,00 - 99,57 - Consolidação 99,57 - 100,00 - Consolidação 100,00 - 100,00 - Consolidação 100,00 - 100,00 - Equivalência 51,00 - patrimonial Em 14 de abril de 2020, foi registrada na Junta Comercial a ata da AGE que alterou o estatuto social dessa controlada, mudando a sua denominação de Efficienta S.A para Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A.-CEMIG SIM. Em 13 de janeiro de 2020, a Companhia adquiriu a participação societária detida pela Eletrobrás na Centroeste, passando a ser titular de todo o seu capital social. Para mais informações, consultar as notas explicativas nºs 1 e 15. 19 4. DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES A Cemig e suas controladas detêm as seguintes concessões e autorizações: Empresa detentora da Contrato de Data de concessão/autorização concessão/autorização * Vencimento GERAÇÃO DE ENERGIA Usinas Hidrelétricas Emborcação (1) (2) Cemig GT 07/1997 07/2025 Nova Ponte (1) (2) Cemig GT 07/1997 07/2025 Santa Luzia (1) Cemig GT 07/1997 02/2026 Sá Carvalho (1) Sá Carvalho 01/2004 12/2024 Rosal (1) Rosal Energia 01/1997 05/2032 Machado Mineiro (1) 07/2025 Salto Voltão (1) Horizontes Energia Resolução 331/2002 10/2030 Salto Paraopeba (1) 10/2030 Salto do Passo Velho (1) 10/2030 PCH Pai Joaquim (1) Cemig PCH Resolução autorizativa 04/2032 377/2005 Irapé (1) Cemig GT 14/2000 02/2035 Queimado (Consórcio) (1) Cemig GT 06/1997 01/2033 Salto Morais (1) Cemig GT 02/2013 07/2020 Rio de Pedras (1) Cemig GT 02/2013 09/2024 Luiz Dias (1) Cemig GT 02/2013 08/2025 Poço Fundo (1) Cemig GT 02/2013 08/2025 São Bernardo (1) Cemig GT 02/2013 08/2025 Xicão (1) Cemig GT 02/2013 08/2025 Três Marias (3) Cemig Geração Três Marias 08/2016 01/2046 Salto Grande (3) Cemig Geração Salto 09/2016 01/2046 Grande Itutinga (3) Cemig Geração Itutinga 10/2016 01/2046 Camargos (3) Cemig Geração Camargos 11/2016 01/2046 Coronel Domiciano, Joasal, Marmelos, Paciência e Piau (3) Cemig Geração Sul 12/2016 e 13/2016 01/2046 Dona Rita, Ervália, Neblina, Peti, Sinceridade e Tronqueiras (3) Cemig Geração Leste 14/2016 e 15/2016 01/2046 Cajurú, Gafanhoto e Martins (3) Cemig Geração Oeste 16/2016 01/2046 Usinas Termelétricas Igarapé (1) (6) Cemig GT 07/1997 08/2024 Usinas Eólicas Central Geradora Eólica Praias de Parajuru (4) Parajuru Resolução 526/2002 09/2032 Central Geradora Eólica Volta do Rio (4) Volta do Rio Resolução 660/2001 01/2031 TRANSMISSÃO DE ENERGIA Rede Básica (5) Cemig GT 006/1997 01/2043 Subestação - SE Itajubá (5) Cemig GT 79/2000 10/2030 Linha de transmissão Furnas - Pimenta (5) Centroeste 004/2005 03/2035 002/1997 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (7) Cemig D 003/1997 12/2045 004/1997 005/1997 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (7) Gasmig Lei Estadual 11.021/1993 01/2053 A Companhia produz energia por meio de hidroelétricas de potencial igual ou inferior a 5MW e, assim, nos termos da Lei 9.074/95, estão dispensadas de concessão, permissão ou autorização, e não possuem prazo final de concessão. Referem-se a contratos de concessão de geração de energia que não estão no escopo do ICPC 01/IFRIC 12, cujos ativos de infraestrutura encontram- se registrados como ativo imobilizado uma vez que o poder concedente não controla a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço, sendo sua energia comercializada principalmente no Ambiente de Contratação Livre ("ACL"). Em 17 de julho de 2020, a Cemig GT protocolou o seu interesse pela prorrogação das concessões destas Usinas, no regime de produção independente, fora do regime de cotas, com o objetivo de garantir o seu direito de opção às modificações legislativas em curso, ligadas às medidas de modernização do setor elétrico. Contudo, qualquer decisão efetiva somente ocorrerá após a divulgação pelo MME e pela Aneel das condições para a prorrogação, que deverão ser submetidas à deliberação dos órgãos de governança da Companhia. Referem-se a contratos de concessão de geração de energia cuja receita referente à bonificação de outorga está classificada como ativo financeiro da concessão. Referem-se a concessões, mediante autorização, de geração de energia eólica na modalidade de produção independente, comercializada no âmbito do PROINFA. Os ativos vinculados ao direito de exploração são registrados no imobilizado. Os direitos de autorização de exploração que são considerados nas informações contábeis intermediárias da controladora como investimentos são classificados no balanço consolidado na rubrica intangíveis, conforme interpretação técnica ICPC 09. Referem-se a contratos de concessão de transmissão de energia que, de acordo com a IFRS 15/CPC47, são classificados como ativo de contrato por estarem sujeitos à satisfação de obrigações de desempenho na prestação do serviço de transmissão de energia elétrica. Em 06 de dezembro de 2019, a Aneel suspendeu, por meio de Despacho, a operação comercial da Usina de Igarapé, mediante pleito da Cemig GT pela extinção antecipada da concessão desta Usina. Referem-se a contratos de concessão que estão no escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e cujos ativos de infraestrutura em serviço encontram-se registrados de acordo com o modelo bifurcado em ativo intangível e ativo financeiro, e a infraestrutura em construção é classificada como ativos de contrato, em atendimento ao CPC 47. 20 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Consolidado Controladora 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Contas bancárias 112.574 209.405 4.366 4.437 Aplicações financeiras Certificados de Depósitos Bancários - CDB (1) 358.244 289.924 6.945 50.854 Overnight (2) 500.496 36.428 20.967 9.065 858.740 326.352 27.912 59.919 971.314 535.757 32.278 64.356 Os Certificados de Depósito Bancário - (CDB) são remunerados a um percentual do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), divulgado pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP que variam entre 55% a.a. a 105,05% a.a. em 30 de junho de 2020 (80% a.a. a 106% a.a. em 31 de dezembro de 2019) conforme operação. Para esses CDBs, a Companhia e suas controladas possuem operações compromissadas afirmando, em suas respectivas notas de negociação, o compromisso de recompra do título pelo banco, à vista, na data de vencimento da operação, ou antecipadamente. As operações de overnight consistem em aplicações de curto prazo, com disponibilidade para resgate no dia subsequente à data da aplicação. Normalmente são lastreadas por letras, notas ou obrigações do Tesouro e referenciadas em uma taxa pré-fixada de 2,15% a.a. em 30 de junho de 2020 (4,39% a.a. em 31 de dezembro de 2019) e têm o objetivo de liquidar obrigações de curto prazo da Companhia e suas controladas ou serem utilizadas na compra de outros ativos de melhor remuneração para recompor o portfólio. A exposição da Companhia e de suas controladas a riscos de taxas de juros e análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros são divulgados na nota explicativa nº 30. 6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Consolidado Controladora 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Aplicações Financeiras Circulante Letras Financeiras (LFs) - Bancos (1) 1.890.314 645.119 79.191 160.531 Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) (2) 638.350 94.184 26.742 23.437 Debêntures (3) - 103 - 780 Outros 695 933 746 463 2.529.359 740.339 106.679 185.211 Não circulante Letras Financeiras (LFs) - Bancos (1) 173.342 11.481 7.262 - Debêntures (3) 21.063 1.825 882 454 Outros 10.156 36 - - 204.561 13.342 8.144 454 2.733.920 753.681 114.823 185.665 As Letras Financeiras - Bancos (LFs) são títulos de renda fixa, pós-fixados, emitidos pelos bancos e remunerados a um percentual do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) divulgado pela Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP). As LFs que compõem a carteira possuem taxa de remuneração que variam entre 102% a.a. a 127% a.a. do CDI em 30 de junho de 2020 (101,95% a.a. a 113% a.a. em 31 de dezembro 2019). As Letras Financeiras do Tesouro (LFT) são títulos pós-fixados, cuja rentabilidade segue a variação da taxa SELIC diária registrada entre a data da compra e a data de vencimento do título. Debêntures são títulos de dívida, de médio e longo prazo, que conferem ao seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora. As debêntures possuem taxa de remuneração que variam entre 106,75% a.a. a 109% a.a. do CDI em 30 de junho 2020 (108,25% a.a. a 113% a.a. em 31 de dezembro de 2019). A classificação destes títulos e valores mobiliários e as aplicações financeiras em títulos de partes relacionadas estão demonstradas nas notas explicativas nº 29 e 30, respectivamente. 21 7. CONSUMIDORES, REVENDEDORES E CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE DE ENERGIA CONSOLIDADO Saldos a Vencidos Vencidos Vencidos há entre 91 e mais de 360 30/06/2020 31/12/2019 vencer até 90 dias 360 dias dias Fornecimento de energia faturado 1.300.684 869.227 478.047 684.871 3.332.829 3.130.206 Fornecimento de energia não faturado 888.451 - - - 888.451 1.203.823 Suprimento a outras concessionárias 352 22.871 6.176 8.871 38.270 47.296 Suprimento a outras concessionárias não faturado 230.373 - - - 230.373 203.386 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE 37.536 - 166.710 - 204.246 385.558 Concessionários - transporte de energia faturado 85.598 31.195 11.575 82.163 210.531 186.910 Concessionários - transporte de energia não faturado 230.809 - - - 230.809 253.151 (-) Perdas estimadas para créditos de liquidação (152.225) (16.792) (35.838) (683.169) (888.024) (809.725) duvidosa 2.621.578 906.501 626.670 92.736 4.247.485 4.600.605 Ativo Circulante 4.173.334 4.523.540 Ativo não Circulante 74.151 77.065 Fornecimento faturado (-) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa CONTROLADORA Saldos a Vencidos Vencidos Vencidos há até 90 entre 91 e mais de 360 30/06/2020 31/12/2019 vencer dias 360 dias dias - - - 22.284 22.284 22.478 - - - (22.284) (22.284) (22.284) - - - - - 194 Ativo Circulante - 194 A exposição da Companhia e suas controladas a risco de crédito relacionado a consumidores e revendedores está divulgada na nota explicativa nº 30. A provisão para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas na realização desses ativos e sua composição, por classe de consumidor, é como segue: Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Residencial 114.791 131.011 Industrial 220.378 197.229 Comércio, serviços e outras 176.031 161.141 Rural 30.025 31.919 Poder público 256.946 200.530 Iluminação pública 2.161 2.045 Serviço público 32.905 31.063 Encargos de uso de rede - TUSD 54.787 54.787 888.024 809.725 A movimentação da provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa no período é como segue: Consolidado 30/06/2020 30/06/2019 Saldos iniciais 809.725 751.168 Constituições líquidas (nota 27 d) 215.100 126.978 Baixas (136.801) (90.886) Saldos finais 888.024 787.260 22 8. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS Consolidado Controladora 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Circulante ICMS a recuperar 83.623 65.139 - - PIS/Pasep (a) (b) 361.054 2.937 24 24 Cofins (a) (b) 1.656.777 7.359 121 120 Outros 16.209 23.369 104 104 2.117.663 98.804 249 248 Não circulante ICMS a recuperar (b) 240.978 276.851 - - PIS/Pasep (a) 732.956 1.102.460 108.372 106.946 Cofins (a) 3.261.347 4.967.814 384.808 382.745 Outros 2.226 2.227 1.795 1.796 4.237.507 6.349.352 494.975 491.487 6.355.170 6.448.156 495.224 491.735 a) Créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre ICMS Em 08 de maio de 2019, transitou em julgado, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Ação Ordinária movida pela Cemig, Cemig D e Cemig GT, com decisão favorável às autoras, reconhecendo o direito de excluírem o ICMS da base de cálculo de PIS/Pasep e Cofins, com efeitos retroativos ao prazo de 5 anos do início do processo judicial, ou seja, desde julho de 2003. Dessa forma, encontram-se registrados os créditos de PIS/Pasep e Cofins referentes aos valores pagos dessas contribuições incidentes sobre o ICMS no período de julho de 2003 a maio de 2019. Adicionalmente, transitaram em julgado, com decisão favorável às empresas, as ações judiciais da mesma natureza movidas pelas subsidiárias integrais Sá Carvalho, Cemig Geração Distribuída (anteriormente denominada Usina Térmica Ipatinga S.A.), Cemig Geração Poço Fundo S.A. (anteriormente denominada Usina Termelétrica Barreiro S.A.) e Horizontes Energia S.A.. A Companhia e suas controladas possuem duas formas de recuperação do crédito tributário: compensação do saldo a receber com os valores a pagar, mensalmente, de PIS/Pasep e Cofins, dentro do prazo prescricional de 5 anos; ou (ii) recebimento de precatórios do Governo Federal. Em relação à Cemig D e Cemig GT, a opção de compensação será priorizada, com o objetivo de acelerar a recuperação dos créditos em questão. Em relação à Companhia, será priorizado o recebimento dos créditos por meio de precatórios, considerando que esta não tem recolhimentos mensais de PIS/Pasep e Cofins que permitam a compensação. Em 12 de maio de 2020, a Receita Federal deferiu o pedido de habilitação dos créditos de PIS/Pasep e Cofins oriundos da ação judicial transitada em julgada em favor da Cemig D e GT em 2019. 23 A Companhia recuperará os créditos tributários da Cemig D e GT por meio de compensação do saldo a receber com os valores a pagar, mensalmente, dentro do prazo prescricional de 5 anos, tendo iniciado as compensações no mês de maio de 2020. Diante disso, a Companhia transferiu para o ativo circulante o valor dos créditos cuja expectativa de compensação não ultrapassa o prazo de 12 meses, nos valores de R$357.334 e R$1.645.903 para PIS/Pasep e Cofins, respectivamente. Baseada na opinião dos assessores legais, a Administração da Companhia entende que parcela dos créditos a serem recebidos pela Cemig D deve ser objeto de restituição aos seus consumidores, considerando um período máximo de 10 anos aplicável ao cálculo da devolução. Sendo assim, a Cemig D constituiu um passivo no montante total dos créditos fiscais correspondentes ao período dos últimos 10 anos, ou seja, de junho de 2009 a maio de 2019, líquido de PIS/Pasep e Cofins incidente sobre a sua receita de atualização, apresentado na nota explicativa nº 20. A Cemig D aguarda a conclusão da Aneel quanto aos critérios e mecanismos de ressarcimentos desses valores aos consumidores. Os efeitos dos créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre ICMS, incluindo sua atualização pela Selic, foram reconhecidos no resultado da Companhia em 2019, pelo montante líquido de tributos, atualizado até 31 de dezembro de 2019, de R$1.965.116. Deste montante, R$1.427.786 foram reconhecidos em receitas operacionais, R$1.549.663, como receitas financeiras (líquidas de PIS/Pasep e Cofins), além de IRPJ e CSLL, no montante total de R$1.012.333. Esses créditos tributários e a parcela a ser devolvida aos consumidores são atualizados pela Selic até a sua compensação/restituição, sendo o efeito líquido no resultado financeiro consolidado e individual, em 30 de junho de 2020, de R$27.092 e R$3.489, respectivamente, conforme nota explicativa nº 28. b) Demais tributos compensáveis Os créditos de ICMS a recuperar, registrados no ativo não circulante, são decorrentes principalmente de aquisições de Ativo Imobilizado e Intangível, que podem ser compensados em 48 meses. A transferência para o não circulante foi feita de acordo com estimativas da Administração dos valores que deverão ser realizados após dezembro de 2020. Os créditos de PIS/Pasep e Cofins gerados pelas aquisições de máquinas e equipamentos são compensados de forma imediata. 24 9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Imposto de renda e contribuição social a recuperar Os saldos de imposto de renda e contribuição social referem-se a créditos das declarações fiscais de anos anteriores, retenções na fonte realizadas no período corrente e às antecipações que serão compensadas com tributos federais a pagar a serem apurados ao final do período fiscal. Consolidado Controladora 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Imposto de renda 502.183 607.719 159.550 191.838 Contribuição social 190.261 241.496 33.005 33.008 692.444 849.215 192.555 224.846 Circulante 496.822 621.302 - - Não circulante 195.622 227.913 192.555 224.846 Os saldos de imposto de renda e contribuição social registrados no ativo não circulante são decorrentes, principalmente, de recolhimentos a título de antecipações, requeridos pela legislação tributária, superiores ao valor devido, apurado pela controladora quando do ajuste anual, cuja expectativa de compensação ultrapassa doze meses. b) Imposto de renda e contribuição social a recolher Os saldos de imposto de renda e contribuição social registrados no passivo circulante referem-se, principalmente, aos tributos devidos pelas suas controladas sujeitas ao lucro real, que devem recolher mensalmente os tributos por estimativa ou balancete de redução, bem como pelas controladas optantes pelo lucro presumido, cujos recolhimentos ocorrem em bases trimestrais. Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Circulante Imposto de renda 48.749 98.712 Contribuição social 16.856 35.156 65.605 133.868 25 c) Imposto de renda e contribuição social diferidos A Companhia e suas controladas possuem ativos e passivos fiscais diferidos constituídos sobre saldos de prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, às alíquotas de 25% e 9%, referentes a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, respectivamente, conforme segue: Ativos Fiscais Diferidos Prejuízo fiscal/base negativa Provisões para contingências Perda por redução ao valor recuperável de investimentos Provisão PUT SAAG Obrigações pós-emprego Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) Outros Total Passivos Fiscais Diferidos Custo de captação Custo atribuído na adoção das IFRS Valor justo de participações societárias Encargos financeiros capitalizados Ajuste de expectativa do fluxo de caixa do ativo indenizável da concessão Ajuste a valor justo swap - Perda Outros Total Total Líquido Total do Ativo Total do Passivo Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 681.597116.266 531.933544.015 701.377660.204 171.918164.166 2.134.256 2.089.695 319.484283.023 155.769170.247 4.696.334 4.027.616 (13.595)(15.985) (228.293) (231.833) (493.120) (502.503) (169.644) (166.478) (876.730) (761.470) (1.115.707) (574.921) (15.143)(5.694) (2.912.232) (2.258.884) 1.784.102 1.768.732 2.537.820 2.429.789 (753.718) (661.057) Controladora 30/06/2020 31/12/2019 124.654 116.266 67.403 67.454 428.472 382.904 - - 239.342 233.090 8.532 8.532 4.411 3.655 872.814 811.901 - - - - (128.608) (130.282) - - - - - - (888) (129.518) (131.170) 743.296 680.731 743.296 680.731 - - A movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos é como segue: Consolidado Controladora Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.418.444 809.270 Efeitos alocados ao resultado (410.326) (31.092) Outros (177) - Saldo em 30 de junho de 2019 1.007.941 778.178 Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.768.732 680.731 Efeitos alocados ao resultado 14.763 62.565 Outros 607 - Saldo em 30 de junho de 2020 1.784.102 743.296 26 d) Conciliação da despesa com imposto de renda e contribuição social A conciliação da despesa nominal de imposto de renda (alíquota de 25%) e da contribuição social (alíquota de 9%) com a despesa efetiva, apresentada na demonstração de resultado, é como segue: Consolidado Controladora Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Jan a Jun/2020 Jan a Jun/2019 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 1.366.704 4.600.697 924.145 3.040.901 Imposto de renda e contribuição social - Despesa Nominal (34%) (464.679) (1.564.237) (314.209) (1.033.906) Efeitos fiscais incidentes sobre: Resultado de equivalência patrimonial (líquido dos efeitos 48.863 28.326 390.927 906.096 de Juros sobre Capital Próprio) Incentivo fiscal 17.754 46.184 - 84 Diferença entre lucro presumido e lucro real 45.484 45.709 - - Multas indedutíveis (12.145) (12.487) (282) (14) PECLD com partes relacionadas (12.703) (233.931) (12.703) - Outros (2.130) 1.964 (1.187) (1.311) Imposto de renda e contribuição social - receita (despesa) (379.556) (1.688.472) 62.546 (129.051) efetiva Imposto de renda e contribuição social corrente (394.319) (1.278.146) (19) (97.959) Imposto de renda e contribuição social diferido 14.763 (410.326) 62.565 (31.092) (379.556) (1.688.472) 62.546 (129.051) Alíquota efetiva (27,77)% (36,70)% 6,77% (4,24)% Consolidado Controladora Abr a Jun/2020 Abr a Jun/2019 Abr a Jun/2020 Abr a Jun/2019 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 1.527.980 3.471.969 1.179.960 2.266.104 Imposto de renda e contribuição social - Despesa Nominal (34%) (519.513) (1.180.469) (401.186) (770.475) Efeitos fiscais incidentes sobre: Resultado de equivalência patrimonial (líquido dos efeitos 22.449 6.392 278.010 620.086 de Juros sobre Capital Próprio) Incentivo fiscal 8.896 33.621 - 84 Diferença entre lucro presumido e lucro real 23.934 18.456 - - Multas indedutíveis (5.151) (4.548) (13) (10) PECLD com partes relacionadas (12.703) (233.931) (12.703) - Outros (1.898) 3.496 (262) (1.015) Imposto de renda e contribuição social - receita (despesa) (483.986) (1.356.983) (136.154) (151.330) efetiva Imposto de renda e contribuição social corrente (198.803) (973.424) - (97.959) Imposto de renda e contribuição social diferido (285.183) (383.559) (136.154) (53.371) (483.986) (1.356.983) (136.154) (151.330) Alíquota efetiva (31,67)% (39,08)% (11,54)% (6,68)% 27 10. CONTAS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS A Companhia possui contas a receber junto ao Governo do Estado de Minas Gerais decorrente da devolução de depósito administrativo relativo à discussão quanto ao critério de atualização monetária de AFAC realizada em anos anteriores, que foi objeto de assinatura do Termo de Reconhecimento de Débitos (TRD). O TRD previa pagamento em 12 parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente pelo IGP-M até a data do efetivo desembolso, sendo a 1ª parcela com vencimento em 10 de novembro de 2017. Adicionalmente, a Cláusula 3ª do referido Termo prevê que, em caso de mora ou inadimplência por parte do Estado no pagamento das parcelas mensais e consecutivas acordadas, a Cemig está autorizada a proceder à retenção dos dividendos ou juros sobre capital próprio distribuíveis ao Estado, na proporção de sua participação, enquanto perdurar a mora e/ou inadimplência. Considerando a previsão mencionada no parágrafo anterior, a Companhia fez a retenção de R$147.798 em 2019, correspondente aos dividendos que deveriam ser pagos ao Governo do Estado de Minas Gerais naquele ano, reduzindo o saldo a receber, que em 30 de junho de 2020 é de R$120.258 (R$115.202 em 31 de dezembro de 2019) reconhecidos no ativo não circulante, em função dos atrasos nas parcelas vencidas desde janeiro de 2018. Considerando a existência das garantias mencionadas acima, as quais a Administração da Companhia pretende continuar executando no caso de não recebimento do valor acordado no termo de reconhecimento de débitos, não são esperadas perdas na realização desses recebíveis. 11. DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS Consolidado Controladora 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Trabalhista 327.703 354.859 34.445 41.597 Fiscais Imposto de renda sobre JCP 28.878 28.612 286 281 PIS/Pasep e Cofins (1) 66.988 1.447.839 - - ITCD 53.679 53.045 53.239 52.606 IPTU 81.029 79.055 59.690 58.705 FINSOCIAL 40.106 39.718 40.106 39.718 IR/INSS - indenização do anuênio (2) 284.386 282.071 13.657 13.546 IRRF sobre lucro inflacionário 8.622 8.574 8.622 8.574 CSLL (3) 19.839 18.062 - - Créditos de ICMS sobre ativo fixo 66.947 38.740 - - Outros (4) 93.595 93.144 66.266 65.887 744.069 2.088.860 241.866 239.317 Outros Regulatório 42.986 43.180 19.416 19.760 Responsabilidade civil 10.646 10.515 3.481 3.703 Relações de consumo 7.253 6.874 1.299 1.466 Bloqueio judicial 13.976 12.180 2.719 2.868 Outros 23.621 23.771 1.378 1.354 98.482 96.520 28.293 29.151 1.170.254 2.540.239 304.604 310.065 Refere-se aos depósitos relacionados ao questionamento judicial sobre a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições. Maiores detalhes abaixo. Ver mais detalhes na nota explicativa nº 24 - Provisões (Indenização do anuênio); Depósito judicial no âmbito do processo que discute a tributação de CSLL sobre doações e patrocínio de caráter cultural e artístico, despesas com multas punitivas e tributos com exigibilidade suspensa. Inclui os saldos de depósitos decorrentes de ações relacionadas à INSS e PIS/Pasep e Cofins. 28 Levantamento de depósitos judiciais Em 13 de fevereiro de 2020, a Companhia realizou o levantamento dos depósitos judiciais referentes à ações que questionavam a incidência de PIS/Pasep e Cofins sobre o ICMS, movidas pela Cemig D e Cemig GT, no montante atualizado total de R$1.382.571, sendo R$1.186.402 e R$196.169, respectivamente. O levantamento do depósito judicial das demais controladas será requerido no âmbito dos processos que discutem a matéria, à medida do trânsito em julgado das ações por elas movidas. 12. REEMBOLSO DE SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS Os subsídios incidentes nas tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica - TUSD e Encargos de Uso do Sistema de Transmissão - EUST, são reembolsados por meio dos repasses de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Em 30 de junho de 2020, o montante apropriado como receitas de subsídios foi de R$570.607 (R$251.647 em 31 de dezembro de 2019). Deste valor, a Companhia tem a receber o montante total de R$89.048 (R$96.776 em 31 de dezembro de 2019), reconhecido no ativo circulante, sendo R$85.543 (R$93.673 em 31 de dezembro de 2019) pela Cemig D e R$3.505 (R$3.103 em 31 de dezembro de 2019) pela Cemig GT. 13. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E SETORIAIS DA CONCESSÃO Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Ativos financeiros relacionados à infraestrutura Concessões de distribuição de energia (13.1) 481.371 459.711 Concessão de distribuição de gás (13.1) 24.723 23.663 Transmissão - Indenizações a receber (13.2) 1.265.445 1.280.652 Geração - Indenizações a receber (13.3) 816.202 816.202 Geração - Bonificação pela outorga (13.4) 2.482.994 2.468.216 5.070.735 5.048.444 Ativos financeiros setoriais Conta de compensação de variação de valores de itens da "Parcela A" CVA e outros 926.183 881.614 componentes financeiros (13.5) Total 5.996.918 5.930.058 Ativo circulante 1.268.509 1.079.743 Ativo não circulante 4.728.409 4.850.315 29 A movimentação dos ativos financeiros da concessão relacionados à infraestrutura é como segue: Transmissão Geração Distribuição Gás Consolidado Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.296.314 3.225.132 395.743 - 4.917.189 Recebimentos (88.518) (127.348) - - (215.866) Transferências do ativo de contrato 44.082 - 17.260 - 61.342 Transferências do ativo intangível - - 102 - 102 Atualização financeira 71.164 176.151 8.967 - 256.282 Baixas - - (168) - (168) Saldos em 30 de junho de 2019 1.323.042 3.273.935 421.904 - 5.018.881 Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.280.652 3.284.418 459.711 23.663 5.048.444 Recebimentos (92.642) (131.634) - - (224.276) Transferência do ativo de contrato 23.252 23.252 Transferências entre o ativo intangível - - (524) 21 (503) Atualização financeira 67.252 146.412 (955) 1.039 213.748 Ajuste decorrente da revisão periódica da RAP 10.183 - - - 10.183 Baixas - - (113) - (113) Saldos em 30 de junho de 2020 1.265.445 3.299.196 481.371 24.723 5.070.735 13.1 Distribuição - Ativos Financeiros Relacionados à Infraestrutura Os contratos de distribuição de energia elétrica e de gás se enquadram nos critérios de aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 (IFRIC 12), que trata de contratos de concessão, e os ativos financeiros correspondentes referem-se à infraestrutura investida que será objeto de indenização do Poder Concedente ao final das concessões. Esses ativos financeiros são mensurados ao custo amortizado conforme previsto no marco regulatório dos segmentos e nos contratos de concessão assinados entre a Cemig e suas controladas e os respectivos poderes concedentes. 13.2 Transmissão - Indenização a Receber Em 20 de abril de 2016, foi emitida a Portaria nº 120 do MME que determinou que os valores homologados pela Aneel por meio de Despachos, relativos às instalações da Rede Básica do Sistema Elétrico - RBSE, ainda não amortizadas, não depreciadas ou não indenizadas pelo poder concedente, vinculadas aos contratos de concessão renovados nos termos da Lei 12.783/2013, passassem a compor a Base de Remuneração Regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica a partir do processo tarifário de 2017. Esse dispositivo determinou o recebimento por meio da Receita Anual Permitida - RAP dos valores relativos à RBSE. Com fundamento nos regulamentos da Aneel e Ministério de Minas e Energia - MME, especialmente a Portaria MME 120/2016 e Resolução Aneel 762/2017, a parcela dos direitos da Companhia para qual exige-se apenas a passagem do tempo antes do seu recebimento foi classificada como ativo financeiro, em conformidade ao CPC 48. 30 Assim, a parcela não paga desde a prorrogação das concessões, referentes ao período de 1º de janeiro de 2013 até 30 de junho de 2017, a ser recebida no prazo de 8 anos, considerada componente financeiro, é classificada como ativo financeiro, tendo em vista que não mais envolve a construção de ativos de infraestrutura e representa exclusivamente as parcelas não pagas no período de 2013 a 2017, atualizadas pelo custo de capital regulatório do negócio de transmissão. A classificação dessa parcela como ativo financeiro se fundamenta na inexistência de ativos vinculados ao componente financeiro da RBSE para os quais pudesse ser exigida obrigação de performance para o seu recebimento. Nesse contexto, a Companhia tem o direito incondicional ao recebível, previsto no art. 15 da Lei 12.783/2013, bem como nos regulamentos da Aneel, exigindo-se, basicamente, somente a passagem do tempo para o recebimento da contraprestação devida. O ativo financeiro é classificado como mensurado ao custo amortizado, nos termos da IFRS 09/ CPC 48, considerando que é remunerado pelo custo de capital regulatório previamente definido pela Aneel, por meio da Resolução 762/2017 e é mantido em modelo de negócio cujo objetivo é o recebimento dos fluxos de caixa contratuais, que constituem o pagamento de principal e juros sobre o principal em aberto. Em relação às instalações da RBSE vinculadas ao contrato de concessão da Companhia, a Aneel homologou, por meio do Despacho nº 2.181, em 16 de agosto de 2016, o valor de R$892.050, na data base de dezembro de 2012, correspondente à parcela dos ativos reversíveis ainda não amortizados para fins de indenização, que foi, assim, registrado como um ativo financeiro, com prazo e taxa de juros definidos nos regulamentos da Aneel, de acordo com suas características. A indenização a ser recebida, atualizada até 30 de junho de 2020, no montante de R$1.265.445 (R$1.280.652 em 31 de dezembro de 2019) é classificada como ativo financeiro, pelo custo amortizado de acordo com a IFRS 9/CPC 48, conforme segue: Parcelas de remuneração e depreciação não pagas desde as prorrogações das concessões As parcelas de remuneração e depreciação não pagas desde as prorrogações das concessões até a revisão tarifária de 2017, no valor de R$785.488 (R$832.915 em 31 de dezembro de 2019) são atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e remuneradas pelo Custo Médio Ponderado de Capital do segmento de transmissão definido pela Aneel nas metodologias de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das Concessionárias, a ser pago pelo prazo de 8 anos por meio da RAP, com início em julho de 2017. Em 30 junho de 2020, o resultado da Revisão Periódica da RAP - RTP foi homologado por meio da Resolução Homologatória nº 2.712/2020, ocasionando o ajuste de R$10.183 na componente financeira da RAP, decorrente, principalmente, da alteração retrospectiva, a partir de 1º de julho de 2018, do Custo Médio Ponderado de Capital do segmento de transmissão. Mais informações sobre a Revisão Periódica da RAP na nota explicativa nº14. 31 Indenização dos ativos de transmissão - atualização pelo custo de capital regulatório Em 10 de abril de 2017, foi concedida tutela antecipada em favor da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Livres, da Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro e da Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico no âmbito do processo judicial promovido por essas entidades em face da Aneel e da União visando à suspensão dos efeitos sobre as tarifas da correção pelo custo de capital próprio real das parcelas não pagas entre 2013 e 2017 dos ativos da "Rede Básica", devidos aos agentes do setor elétrico que fizeram a adesão aos termos da Lei 12.783/13. A tutela antecipada foi em caráter parcial, com efeitos relacionados à suspensão da inclusão nas tarifas dos consumidores dessas Associações da parcela da indenização correspondente a remuneração do custo do capital próprio real incorporado desde a prorrogação das concessões, que corresponde a R$470.797 em 30 de junho de 2020 (R$447.737 em 31 de dezembro de 2019), atualizado pela variação do IPCA, somado ao custo médio de capital regulatório (WACC regulatório). Em junho de 2020, em função da cassação da maioria das liminares e em cumprimento aos Pareceres de Força Executória emanados pela Procuradoria Federal junto à ANEEL, foram calculados os efeitos provocados pela reversão destas liminares, para incorporação da remuneração pelo custo de capital próprio real à receita das transmissoras a partir do ciclo 2020-2021, considerando todos os efeitos retroativos, inclusive, quando da instrução processual da Revisão Periódica da RAP de 2018. A Aneel, neste momento, homologou, de forma precária e provisória, a inclusão da remuneração pelo custo de capital próprio real atualizado apenas pelo IPCA do período entre os ciclos tarifários 2017-2018 e 2019-2020, tendo em vista a necessidade de maior aprofundamento acerca das condições jurídicas para análise do recurso da Cemig GT, que requer a inclusão também da remuneração pelo WACC regulatório dos períodos em que o seu recebimento esteve suspenso, no montante aproximado de R$86.042. A Companhia entende que o tratamento dispensado a esse componente, que inclui a atualização pelo IPCA somado ao custo médio ponderado de capital regulatório do período de junho de 2017 a junho de 2020, reflete adequadamente as regulamentações emitidas pelo Poder Concedente e não espera quaisquer perdas relativas à parcela que ainda está sendo discutida junto à Aneel. A diferença gerada pela incorporação da remuneração pelo custo de capital próprio, decorrente do efetivamente pago e o devido entre os ciclos 2017-2018 a 2019-2020, será incorporada à RAP por meio de Parcela de Ajuste, em três ciclos. O valor total desse parâmetro a ser recebido no ciclo de 2020-2021, que inclui a competência do ciclo corrente, no valor de R$65.945, alcança o montante aproximado de R$131.075. 32 13.3 Geração - Indenizações a Receber A partir de agosto de 2013, ocorreu o término das concessões para diversas usinas operadas pela Cemig GT sob o Contrato de Concessão nº 007/1997, passando a Cemig GT a ter direito indenização dos ativos ainda não amortizados, conforme previsto no contrato de concessão. Os saldos contábeis correspondentes a esses ativos, estão reconhecidos no ativo financeiro, pelo método do valor justo por meio do resultado, e totalizam R$816.202 em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019. Data de vencimento das Capacidade instalada Saldo líquido dos ativos Saldo líquido dos ativos Central geradora com base no custo com base no custo concessões (MW) histórico atribuído Lote D UHE Três Marias jul/15 396 71.694 413.450 UHE Salto Grande jul/15 102 10.835 39.379 UHE Itutinga jul/15 52 3.671 6.589 UHE Camargos jul/15 46 7.818 23.095 PCH Piau jul/15 18,01 1.531 9.005 PCH Gafanhoto jul/15 14 1.232 10.262 PCH Peti jul/15 9,4 1.346 7.871 PCH Dona Rita set/13 2,41 534 534 PCH Tronqueiras jul/15 8,5 1.908 12.323 PCH Joasal jul/15 8,4 1.379 7.622 PCH Martins jul/15 7,7 2.132 4.041 PCH Cajuru jul/15 7,2 3.576 4.252 PCH Paciência jul/15 4,08 728 3.936 PCH Marmelos jul/15 4 616 4.265 Outras UHE Volta Grande fev/17 380 25.621 70.118 UHE Miranda dez/16 408 26.710 22.546 UHE Jaguara ago/13 424 40.452 174.203 UHE São Simão jan/15 1.710 1.762 2.711 3.601,70 203.545 816.202 Conforme previsto na Resolução Normativa Aneel nº 615/2014, os laudos de indenização das usinas, anteriormente operadas pela Cemig GT, que foram incluídas no Lote D e da Usina Volta Grande foram entregues à Aneel e a Companhia e sua controlada não esperam perdas na realização desses ativos. Em 30 de junho de 2020, os investimentos realizados após a entrada em operação das Usinas Jaguara, São Simão e Miranda, nos valores de R$174.203, R$2.711 e R$22.546, respectivamente, encontram-se classificados na rubrica Ativos Financeiros da Concessão e a definição dos valores finais a serem indenizados está em processo de discussão junto à Aneel. A Administração da Companhia não espera perdas na realização desses valores. No ano de 2019 foi aberta a audiência pública 003/2019 para obter subsídios para o aprimoramento da regulamentação de critérios e procedimentos de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou não depreciados de concessões de geração prorrogadas ou não, nos termos da Lei nº 12.783/2013, tendo sido divulgada a Nota Técnica nº 096/2019, em 30 de setembro de 2019. Contudo a Resolução Normativa sobre o assunto ainda não foi votada pela diretoria da Aneel. 33 13.4 Geração - Bonificação pela outorga A bonificação paga pela outorga por 30 anos dos contratos de concessão de nºs 08 ao 16/2016, referentes às 18 usinas hidrelétricas do Lote D do Leilão nº 12/2015, vencido pela Cemig GT, foi de R$2.216.353, tendo sido reconhecida como um ativo financeiro, avaliado ao custo amortizado, em função do direito incondicional da Cemig GT de receber o valor pago, atualizado pelo IPCA e somado aos juros remuneratórios (cujo total equivale à taxa interna de retorno do projeto) durante o período de vigência da concessão. A movimentação destes ativos financeiros é como segue: SPE Usinas Saldo em Atualização Recebimento Saldo em 31/12/2019 30/06/2020 Cemig Geração Três Marias S.A. Três Marias 1.402.425 78.463 (70.727) 1.410.161 Cemig Geração Salto Grande S.A. Salto Grande 440.158 24.755 (22.305) 442.608 Cemig Geração Itutinga S.A. Itutinga 164.799 10.604 (9.483) 165.920 Cemig Geração Camargos S.A. Camargos 123.585 7.892 (7.059) 124.418 Cemig Geração Sul S.A. Coronel Domiciano, Joasal, 161.490 11.123 (9.933) 162.680 Marmelos, Paciência e Piau Cemig Geração Leste S.A. Dona Rita, Ervália, Neblina, Peti, 109.757 8.443 (7.542) 110.658 Sinceridade e Tronqueiras Cemig Geração Oeste S.A. Cajurú, Gafanhoto e Martins 66.002 5.132 (4.585) 66.549 Total 2.468.216 146.412 (131.634) 2.482.994 SPE Usinas Saldo em Atualização Recebimento Saldo em 31/12/2018 30/06/2019 Cemig Geração Três Marias S.A. Três Marias 1.369.900 95.560 (68.423) 1.397.037 Cemig Geração Salto Grande S.A. Salto Grande 429.910 30.116 (21.578) 438.448 Cemig Geração Itutinga S.A. Itutinga 160.601 12.554 (9.174) 163.981 Cemig Geração Camargos S.A. Camargos 120.452 9.357 (6.830) 122.979 Cemig Geração Sul S.A. Coronel Domiciano, Joasal, 157.217 13.003 (9.609) 160.611 Marmelos, Paciência e Piau Cemig Geração Leste S.A. Dona Rita, Ervália, Neblina, Peti, 106.697 9.685 (7.297) 109.085 Sinceridade e Tronqueiras Cemig Geração Oeste S.A. Cajurú, Gafanhoto e Martins 64.153 5.876 (4.437) 65.592 Total 2.408.930 176.151 (127.348) 2.457.733 A energia das usinas está sendo comercializada, desde janeiro de 2017 na proporção de 70% no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e 30% no Ambiente de Contratação Livre (ACL). Ativos e Passivos Setoriais da Concessão 13.5 Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da "Parcela A" (CVA) e Outros Componentes Financeiros O Termo Aditivo que prorrogou o prazo de concessão da Cemig D garante que, no caso de extinção da concessão, por qualquer motivo, os saldos remanescentes (ativos e passivos) de eventual insuficiência de recolhimento ou ressarcimento pela tarifa também devam ser considerados pelo poder concedente para fins de indenização. Os saldos da conta de compensação de variação de custos da parcela A (CVA), da neutralidade dos encargos setoriais e outros componentes financeiros referem-se às variações positivas ou negativas entre a estimativa de custos não gerenciáveis da Companhia e os pagamentos efetivamente ocorridos. As variações apuradas são atualizadas monetariamente com base na taxa Selic e compensadas nos reajustes tarifários subsequentes. 34 Seguem abaixo os saldos desses ativos e passivos financeiros, devendo ser ressaltado que nas informações contábeis intermediárias os saldos das rubricas estão apresentados pelo valor líquido no ativo ou passivo em conformidade aos reajustes tarifários homologados ou a serem homologados: 30/06/2020 31/12/2019 Valores Valores a serem Valores Valores a serem BALANÇO PATRIMONIAL homologados homologados homologados pela homologados pela pela Aneel no Total pela Aneel no Aneel nos Total Aneel nos próximos último reajuste último reajuste próximos reajustes reajustes tarifários tarifário tarifário tarifários Ativo 2.584.672 1.274.326 3.858.998 1.286.413 2.144.280 3.430.693 Ativo circulante 2.584.672 424.819 3.009.491 1.286.413 1.269.049 2.555.462 Ativo não circulante - 849.507 849.507 - 875.231 875.231 Passivo (2.194.477) (738.338) (2.932.815) (882.425) (1.666.654) (2.549.079) Passivo circulante (2.194.477) (128.572) (2.323.049) (882.425) (1.032.876) (1.915.301) Passivo não circulante - (609.766) (609.766) - (633.778) (633.778) Total circulante líquido 390.195 296.247 686.442 403.988 236.173 640.161 Total não circulante - 239.741 239.741 - 241.453 241.453 líquido Total líquido 390.195 535.988 926.183 403.988 477.626 881.614 Componentes Financeiros Itens da "Parcela A" Quota de recolhimento à conta de desenvolvimento energético - CDE Tarifa de uso das instalações de transmissãodos integrantes da rede básica Tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Programa de incentivo às fontes alternativasde energia - PROINFA Encargo de serviço do sistema - ESS e encargo de energia de reserva - EER Energia elétrica comprada para revenda Outros componentes financeiros Sobrecontratação de energia (1) Neutralidade da parcela A Outros itens financeiros Bandeiras tarifárias Ultrapassagem de demanda e excedente de reativos TOTAL 30/06/2020 31/12/2019 Valores a Valores serem Valores Valores a homologados serem homologados homologados pela Aneel homologados pela Aneel no Total pela Aneel no nos próximos pela Aneel Total último último reajustes nos próximos reajuste reajuste tarifários reajustes tarifário tarifário tarifários 165.747 (3.138) 162.609 118.775 29.398 148.173 179.527 2.001 181.528 (18.157) 113.801 95.644 21.151 5.397 26.548 8.691 16.069 24.760 (28.891) - (28.891) 10.542 (5.859) 4.683 (314.817) (39.835) (354.652) (161.253) (135.703) (296.956) 846.509 38.412 884.921 661.108 631.920 1.293.028 (122.822) 439.564 316.742 (83.718) 215.508 131.790 (5.952) 126.415 120.463 (29.697) (11.915) (41.612) (267.248) (18.064) (285.312) (70.219) (206.481) (276.700) - - - - (102.976) (102.976) (83.009) (14.764) (97.773) (32.084) (66.136) (98.220) 390.195 535.988 926.183 403.988