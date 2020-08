Companhia Paranaense de Energia COPEL : Conselho de Administração - Ata 0 08/17/2020 | 05:38pm EDT Send by mail :

82 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL CNPJ nº 76.483.817/0001-20 COMPANHIA ABERTA Registro na CVM nº 1431-1 ATA DA DUCENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No dia sete de agosto de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho de Administração - CAD que ao final assinam. O Sr. Marcel Martins Malczewski, Presidente do Colegiado, deu boas vindas a todos e convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial do Paraná. Registrou, na sequência, a presença por videoconferência, das Conselheiras Olga Stankevicius Colpo, Leila Abraham Loria e Adriana Angela Antoniolli, e do Conselheiro Carlos Biedermann, o qual não participou das discussões e deliberações sobre o tema tratado nos itens 4 e 5, por apresentar conflito de interesses com relação à matéria nele tratada. A seguir, apresentou os assuntos constantes na convocação desta reunião: 1. Atualização do cenário financeiro da Companhia, execução orçamentária e Plano de Contingência (Covid-19);2. Contratação de instituição financeira para a implementação do programa de UNITS; 3. Avaliação de oportunidade de negócios em parques eólicos; 4. Reporte mensal dos trabalhos das Comissões Especiais; 5. Aditivo em contrato de prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da Copel Telecomunicações S.A.; 6. Reporte sobre ofícios encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 7. Revisão do Plano Anual da Auditoria Interna; 8. Revisão do Orçamento Anual de Investimento Copel Geração e Transmissão S.A.; 9. Apresentação do Plano de Desenvolvimento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários; 10. Análise Preliminar das Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2020; 11. Apresentação da Auditoria Independente - Deloitte, sobre o andamento dos trabalhos referentes às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2020; 12. Finalização dos trabalhos sobre projeto para maximização de valor da Copel 2020- 2024; 13. Informações sobre a adesão da Copel Distribuição S.A. à Conta-covid;14. Reporte do Comitê de Auditoria Estatutário; 15. Relato do Diretor Presidente; e 16. Sessão Executiva do Conselho de Administração. Sobre o item 1. Atualização do cenário financeiro da Companhia, execução orçamentária e Plano de Contingência (Covid-19), o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, atualizou a situação econômico-financeira da Companhia, incluindo os impactos da crise do novo Coronavírus (Covid-19) nos indicadores financeiros, bem como as ações imediatas incluídas no Plano de Contingência e informações sobre o orçamento. Os Conselheiros tomaram conhecimento e discutiram os temas apresentados, cujas informações detalhadas ficam registradas na apresentação disponibilizada, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária - SEC. Apresentaram suas recomendações e reforçaram a solicitação de que reportes mensais sobre tais assuntos sejam trazidos a este Colegiado, ou a qualquer momento, quando necessário.Em continuidade, sobre o item 2. Contratação de instituição financeira para a implementação do programa de UNITS - O Conselho de Administração tomou 83 conhecimento, por meio do relato do Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e do Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais, sobre a escolha da instituição financeira para a prestação de serviço de assessoria financeira especializada na implementação do Programa de Certificado de Depósito de Ações (UNITs), nos termos da documentação apresentada, que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, e apresentaram suas considerações.Em seguida, sobre o item 3. Avaliação de oportunidade de negócios em parques eólicos, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios - DDN, Sr. Cassio Santana da Silva, acompanhado de sua equipe, apresentou os resultados finais das análises internas da Copel e da Due diligence e Valuation independentes realizados por consultoria técnica especializada referentes ao processo competitivo de alienação de ativos de 100% de participação em empreendimentos eólicos. A análise do tema contou com a presença do Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Adriano Rudek de Moura, o qual afirmou estar confortável com as premissas do Valuation e demais condições da oportunidade em discussão. Após analisar e discutir o assunto e os riscos envolvidos, considerando que a oportunidade em questão está aderente ao Planejamento Estratégico da Companhia e que contou com a recomendação favorável da Diretoria Executiva da Companhia, explicitada em sua 2411ª Reunião, realizada em 05.08.2020, deliberou, por unanimidade, aprovar o envio da Proposta Vinculante para aquisição de empreendimentos eólicos, nas condições registradas no Sumário Executivo disponibilizado, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária da Companhia. Posteriormente, sobre o item 4. Reporte mensal dos trabalhos das Comissões Especiais, o Sr. Vicente Loiácono Neto, Diretor de Governança, Risco e Compliance, acompanhado de sua equipe, e representante de consultoria contratada para prestação de serviços técnicos especializados, apresentou informações sobre trabalho específico em andamento nas Comissões Especiais da Companhia, relatando as principais ações que já foram adotadas e os próximos passos. Os Membros do Conselho de Administração debateram o tema apresentado, cujo detalhamento está registrado no material apresentado e que ficou sob a guarda da consultoria externa contratada, reservado sob sigilo, e solicitaram a conclusão do trabalho em andamento com a maior brevidade possível, e a informação da data de seu encerramento. Reforçaram a solicitação de que reportes mensais sobre os trabalhos das Comissões Especiais da Companhia sejam trazidos a este Colegiado.A seguir, a respeito do item 5. Aditivo em contrato de prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da Copel Telecomunicações S.A., o Sr. Vicente Loiácono Neto, Diretor de Governança, Risco e Compliance, acompanhado de sua equipe, apresentou as justificativas para a celebração de aditivo em contrato firmado com escritório jurídico para continuidade da prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da Copel Telecomunicações S.A. - Copel Telecom. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE foram ouvidos e recomendaram a validação do termo aditivo ao contrato em análise, conforme registrado em sua 221ª Reunião, de 06.08.2020. Adicionalmente recomendaram ao Conselho de Administração solicitar à Diretoria Executiva um levantamento e uma avaliação de todos os contratos firmados com consultorias externas para prestação de serviços em áreas diversas, e apresente ao Conselho de Administração em reunião próxima. O Conselho de Administração, após ouvir os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, deliberou, por unanimidade, validar termo aditivo em contrato de prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da Copel Telecomunicações S.A., nas condições recomendadas 84 pelo CAE, registradas na ata da 221ª reunião daquele Colegiado e no material disponibilizado ao CAD e que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária - SEC. Ainda, acataram a recomendação do CAE e pediram para reunião próxima, apresentação sobre os contratos firmados com consultorias externas especializadas, para acompanhamento deste Colegiado. Em continuidade, sobre o item 6. Reporte sobre ofícios encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Sr. Vicente Loiácono Neto, Diretor de Governança, Risco e Compliance, juntamente com o Sr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa, Diretor Jurídico e de Relações Institucionais, apresentaram informações sobre Ofícios provenientes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como sobre as respostas encaminhadas àquela entidade pela Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores - DFI. O Conselho de Administração após tomar conhecimento e discutir o tema, cujo detalhamento está descrito no material disponibilizado e que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária - SEC, solicitou a manutenção do reporte periódico sobre o assunto relatado, sempre que houver alteração ou avanço significativo.A seguir, sobre o item 7. Revisão do Plano Anual da Auditoria Interna, a Sra. Marília Azevedo Bassan Franco da Rocha, Superintendente da Auditoria Interna - AUD, disponibilizou material para análise do Colegiado, no qual registra-se que, devido à alteração do titular da AUD ocorrida em 17.06.2020 e aos principais eventos ocorridos durante os seis primeiros meses de 2020, foi identificada a necessidade de revisão do Plano de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT, que havia sido aprovado por este Colegiado, em sua 198ª Reunião Ordinária, realizada em 22.01.2020. Foram ouvidos os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE que registraram que em sua 221ª Reunião, realizada em 06.08.2020, recomendaram a revisão do PAINT. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, após ouvir os Membros do CAE, aprovar a revisão do Plano de Trabalhos de Auditoria Interna, para o biênio 2020/2021, de acordo com a documentação disponibilizada e que fica sob guarda da Secretaria de Governança Societária - SEC.A seguir, a respeito do item 8. Revisão do Orçamento Anual de Investimento da Copel Geração e Transmissão S.A., o Sr. Adriano Fedalto, Diretor Administrativo e de Participações da Copel Geração e Transmissão S.A. - Copel GeT, apresentou proposta de revisão do Orçamento Anual de Investimento - OAI da Copel GeT, realizada em virtude da revisão do cronograma de obras em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19 e das iniciativas de remanejamento de aportes e renegociação de contratos, o que resultou em uma redução na ordem de R$234.544.774,48 (duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) em relação ao orçamento originalmente aprovado, sendo que o novo valor do OAI totaliza agora o montante de R$630.694.352,52 (seiscentos e trinta milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Após análise e discussão do assunto, considerando os impactos apresentados, cujo detalhamento fica registrado no material disponibilizado e que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária da Companhia, e a recomendação favorável da Diretoria Executiva da Companhia, emitida em sua 2407ª Reunião de Diretoria, realizada em 02.07.2020, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão do Orçamento Anual de Investimento - OAI da Copel Geração e Transmissão S.A. e de suas Subsidiárias Integrais. Adicionalmente, os Conselheiros solicitaram ao Sr. Bertol que seja realizada apresentação, para a próxima reunião, do desempenho de todos os projetos da Copel GeT, incluindo taxas internas de retorno e os pleitos para reequilíbrios dos contratos. Posteriormente, sobre o 85 item 9. Apresentação do Plano de Desenvolvimento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários, a Sra. Ana Letícia Feller, Diretora de Gestão Empresarial, acompanhada de representante de entidade contratada, apresentou um plano de desenvolvimento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários para a capacitação e atendimento aos pontos de melhorias do processo de desempenho anual coletiva e individual de avaliação dos Órgãos Estatutários da Companhia - ciclo 2019 da Copel (Holding) e de suas Subsidiárias Integrais, com detalhamento sobre a metodologia a ser utilizada no plano em questão. Os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento e discutiram o plano de desenvolvimento, cujas informações detalhadas ficam registradas na apresentação disponibilizada, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária - SEC, e apresentaram suas sugestões e recomendações específicas.A seguir, a respeito do item 10. Análise Preliminar das Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2020, O Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o Sr. Ronaldo Bosco Soares, Superintendente Contábil, apresentaram os resultados financeiros relativos ao 2º trimestre de 2020 da Copel (Holding). A apresentação incluiu os destaques do período, como Lucro Líquido, EBITDA, Receita Líquida, PMSO, Custos não gerenciáveis, Patrimônio Líquido e as principais variações do segundo trimestre de 2020 comparada com o mesmo período do ano anterior. O Sr. Ronaldo apresentou Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE consolidadas, efeitos não recorrentes, EBITDA e Lucro por Subsidiária e Indicadores da Copel Consolidados. Registrou que as informações trimestrais estão em fase final de revisão por parte da auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE foram ouvidos e registraram que também apreciaram as DFs do 2º trimestre de forma preliminar, em sua 221ª Reunião, de 06.08.2020, sem registro adicional ao que já foi aqui relatado pela DFI. Após analisar e debater o assunto, de acordo com material apresentado e que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, ouvir o Comitê de Auditoria Estatutário, e após prestados os esclarecimentos julgados necessários, os Conselheiros de Administração registraram que a versão final das Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2020 será apreciada e deliberada em reunião convocada para o dia 13.08.2020. Em continuidade, sobre o item 11. Apresentação da Auditoria Independente - Deloitte, sobre o andamento dos trabalhos referentes às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2020, o Sr. Fernando de Souza Leite, representante da auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, seguiu apresentação detalhada, que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária - SEC, na qual foram abordados, dentre outros, os seguintes temas: status da Revisão Trimestral de 30.06.2020, alcance dos trabalhos de revisão trimestral, responsabilidade da Administração, práticas e políticas contábeis e divulgações, ajustes e reclassificações identificados na revisão trimestral, e os principais assuntos discutidos no decorrer do 2º trimestre de 2020: i. efeitos da pandemia Covid-19; ii. andamento de trabalhos relacionados à Copel Telecomunicações S.A.; iii. reconhecimento de crédito de PIS/COFINS sobre ICMS; iv. Revisão Tarifária Periódica da Copel Geração e Transmissão S.A.; v. desinvestimento Telecom; vi. cálculo de impairment das Usinas; e vi. independência da Deloitte em relação à Copel de acordo com as normas profissionais existentes no Brasil sobre independência. Por fim, apresentou suas considerações sobre as Informações Financeiras e sobre o trabalho da Deloitte no segundo trimestre do ano na Companhia, 86 destacando que o mesmo será concluído em 13.08.2020, e informou que as Informações Financeiras da Companhia relativas ao 2º Trimestre de 2020, até o momento, estão de acordo com a técnica contábil pertinente e que estas refletem com propriedade a situação da Copel e de suas controladas, não apontando para ressalvas no parecer da Auditoria Independente, porém reiterando que há assuntos relevantes ainda em discussão. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE foram ouvidos e registraram que também apreciaram as informações preliminares da Deloitte sobre as DFs do 2º trimestre de 2020, em sua 221ª Reunião, de 06.08.2020, sem registro adicional ao que já foi aqui relatado pela auditoria externa. Conselho de Administração tomou conhecimento do andamento dos trabalhos da Deloitte sobre as ITRs do 2º Trimestre de 2020 e apresentou suas considerações e recomendações.Em seguida, sobre o item 12. Finalização dos trabalhos sobre projeto para maximização de valor da Copel 2020-2024, a Sra. Ana Letícia Feller, Diretora de Gestão Empresarial, falou sobre a importância do projeto para maximização de valor da Copel 2020-2024,realizado em desdobramento ao Planejamento Estratégico da Companhia. Em seguida, passou a palavra aos representantes da consultoria contratada para auxiliar na execução do projeto, os quais apresentaram seus planos de ação, devidamente detalhados na documentação disponibilizada e que permanece arquivada sob a guarda da Secretaria de Governança Societária da Copel. O Conselho de Administração apreciou as informações sobre o projeto para maximização de valor da Copel, debateu o tema, elogiou o resultado dos trabalhos e apresentou suas considerações e sugestões ao projeto.Posteriormente, sobre o item 13. Informações sobre a adesão da Copel Distribuição S.A. à Conta-covid, o Sr. Maximiliano Andres Orfali, Diretor Geral da Copel Distribuição S.A. - Copel DIS, e o Sr. Fernando Antonio Gruppelli Junior, Superintendente de Regulação e Finanças da DIS, informaram que, com a finalidade de preservar a liquidez das empresas do setor de distribuição de energia elétrica e, ao mesmo tempo, aliviar os impactos provocados pela crise nas contas de luz pagas pelos consumidores neste momento de pandemia, o poder concedente criou a Conta-Covid com a edição do Decreto Federal nº 10.350/2020, regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 885/2020. Registrou que a Copel DIS decidiu aceitar a antecipação de R$536.358.882,18 a serem transferidos para Conta-covid como componente financeiro no processo de reajuste tarifário da Companhia. Informou, também, que foram aprovados os valores complementares de R$333.157.198,82, bem como a assinatura do Termo de Aceitação da adesão à Conta-covid, totalizando o valor de R$869.516.081,00. O Conselho de Administração tomou conhecimento das informações sobre a adesão da Copel DIS à Conta Covid e agradeceu as informações apresentadas.A seguir, a respeito do item 14. Reporte do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, o Sr. Marco Antônio Barbosa Cândido, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, informou que, em reunião realizada em 06.08.2020, o CAE, além das matérias sobre as quais já se manifestou durante esta reunião do Conselho de Administração - CAD, apreciou e debateu os seguintes assuntos, cujo detalhamento fica registrado em ata própria daquele Comitê: i. Análise preliminar das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2020 da Copel Geração e Transmissão S.A.; ii. Reporte mensal do Comitê de Ética e Canal de Denúncias; Reporte dos trabalhos de Controles Internos, registrando que os trabalhos em andamento sobre o tema deverão estar concluídos em 31.08.2020; iv. Deliberação sobre a publicação do Relatório dos Trabalhos de Auditoria Interna de 2019; v. Revisão da Estrutura da Auditoria Interna; vi. Andamento dos trabalhos da Auditoria Interna; vii. Reporte sobre 87 Ofícios para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM; viii. Relatório do Tribunal de Constas do Estado do Paraná.; e ix. Informações sobre contratação de auditoria externa. O Conselho de Administração agradeceu o reporte do Comitê de Auditoria Estatutário sobre assuntos diversos e debateu os temas apresentados.A seguir, sobre o item 15. Relato do Diretor Presidente, o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, Diretor Presidente da Copel (Holding), membro deste Conselho, apresentou informações sobre assuntos corporativos diversos de interesse do Colegiado. Os Conselheiros de Administração analisaram e debateram os temas apresentados.Por fim, no item 16, os Conselheiros realizaram Sessão Executiva do Conselho de Administração, sem a presença de executivos da Companhia, ocasião em que discutiram temas de interesse do Colegiado. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. --------------------------------------------------------------------------------------------- MARCEL MARTINS MALCZEWSKI DANIEL PIMENTEL SLAVIERO Presidente Secretário Executivo ADRIANA ANGELA ANTONIOLLI CARLOS BIEDERMANN GUSTAVO BONINI GUEDES LEILA ABRAHAM LORIA LUIZ CLAUDIO MAIA VIEIRA MARCO ANTÔNIO BARBOSA CÂNDIDO OLGA STANKEVICIUS COLPO DENISE TEIXEIRA GOMES Secretária Attachments Original document

