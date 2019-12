Companhia Paranaense de Energia COPEL : Proposal 200th Extraordinary General Meeting 0 11/30/2019 | 11:33pm EST Send by mail :

MANAGEMENT'S PROPOSAL TO FILL VACANCIES IN THE SUPERVISORY BOARD AND IN THE NOMINATION AND EVALUATION COMMITTEE, AND TO AMEND OF ARTICLE 5 OF THE COMPANY'S BYLAWS, PURSUANT TO THE PREROGATIVE SET FORTH IN PARAGRAPH 7, ITEM I OF ARTICLE 5, DUE TO THE CONVERSION OF CLASS A PREFERRED SHARES (PNA) INTO CLASS B PREFERRED SHARES (PNB), AT THE REQUEST OF SHAREHOLDERS Dear Shareholder: According to the Company's Bylaws, the Supervisory Board is a permanent oversight body, which shall act collectively and individually, with the powers and duties set forth by Federal Laws No. 6,404/1976 and No. 13, 303/2016, and further applicable legal provisions. It consists of five members and an equal number of alternates, elected by the General Shareholders' Meeting, whose unified term of office shall be of two years, reelection being permitted for no more than two consecutive times. The members of the Supervisory Board shall be natural persons, residing in the country, whose academic background is compatible with their roles as members of such board and who have held, for at least three years, senior management or advisory positions in the public administration or acted as members of the Supervisory Board, the Executive Board or the Board of Directors in a company. Considering the vacancies in the Company's Supervisory Board, to be filled by candidates appointed by the state of Paraná, Copel's controlling shareholder, to serve for the remainder of the 2019-2021 term of office, the following names were put forward: JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO - appointed through official letter OF CEE/G 395/19, of 09.16.2019, for the position of sitting member of the Supervisory Board, to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Nilso Sguarezi.

- appointed through official letter OF CEE/G 395/19, of 09.16.2019, for the position of sitting member of the Supervisory Board, to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Nilso Sguarezi. EMIR CALLUF FILHO - appointed through official letter OF CEE/G 395/19, of 09.16.2019, for the position of alternate member of the Supervisory Board, to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Adrian Lima da Hora. Additionally, due to the resignation of Ms. Vanessa Claro Lopes from the position of alternate member of the Supervisory Board, an election to fill the vacant position for the remainder of the 2019-2021 term of offce is required. As the law does not make the early submission of the proposed names for election mandatory, in accordance with CVM's Rule No. 561/2015, the other shareholders may appoint a candidate, at the General Meeting, during the analysis of the matter, as long as they have the right to do so, according to the criteria specified above. Shareholders wishing to include candidates' names in the distance voting ballot paper for the Extraordinary General Meeting must send a written request to the Company until November 7, 2019, addressed to the Chief Financial and Investors Relations Officer, at Rua Coronel Dulcídio, 800 - Batel, CEP 80420-170, Curitiba, Paraná, or through the e-mail address acionistas@copel.com, pursuant to article 21-L of CVM's Rule no. 481/2009, and the requirements established in article 21- M of the same Rule, and in item 12.2 of the Company's Reference Form. The Nomination and Evaluation Committee - NEC is a permanent statutory body, auxiliary to the company's shareholders, responsible for verifying compliance of the processes of nomination and evaluation of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board and statutory committees with the current legislation. The NEC consists of five members, elected and dismissed by the Shareholders' Meeting, whose unified term of office is of two years, reelection being permitted for no more than two consecutive Página 1 de 7 times, as follows: a. three members appointed by the company's controlling shareholder; and b. two members appointed by the company's minority shareholders. There is a single Nomination and Evaluation Committee for the holding company and its wholly- owned subsidiaries. The scope of the committee might be extended to controlled companies, affiliates and companies in which Copel holds a financial interest. NEC is responsible for verifying the compliance of the process of nomination and evaluation of the members of the Board of Directors, the Executive Board, the Supervisory Board and the statutory committees. The members of the Nomination and Evaluation Committee state opinion on the fulfillment of requirements and the absence of prohibitions regarding the election of members of the Board of Directors, the Executive Board, the Supervisory Board and the statutory committees, thus assisting shareholders with the appointment of such members. Considering the vacancies in the Company's Nomination and Evaluation Committee, to be filled by candidates appointed by the state of Paraná, Copel's controlling shareholder, to serve for the remainder of the 2019-2021 term of office, the following names were put forward: ROBSON AUGUSTO PASCOALINI - appointed through official letter OF CEE/G 395/19, of 09.16.2019, to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Marcos Domakoski.

- appointed through official letter OF CEE/G 395/19, of 09.16.2019, to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Marcos Domakoski. MARCOS LEANDRO PEREIRA - appointed through official letter OF CEE/G 458/19, of 10.16.2019, to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Paulo Henrique Laporte Ambrozewicz. Amendment of article 5 of the Company's Bylaws, pursuant to the prerogative set forth in paragraph 7, item I of the same article, which allowed for the conversion of class A preferred shares (PNA) into class B preferred shares (PNB), at the request of shareholders, without producing any legal or economic effects. The conversion will result in the amendment of article 5, which, if approved, will be worded as follows: "Underwritten paid up capital is R$10,800,000,000.00 (ten billion and eight hundred million reais), represented by 273,655,375 (two hundred and seventy-three million, six hundred and fifty-five thousand and three hundred and seventy-five) shares, with no par value, composed of 145,031,080 (one hundred and forty-five million, thirty-one thousand and eighty) ordinary shares, and 128,624,295 (one hundred and twenty-eight million, six hundred and twenty-four thousand and two hundred and ninety-five) preferred shares, of which 327,187 (three hundred and twenty-seven thousand and one hundred and eighty-seven) shares are class "A" and 128,297,108 (one hundred twenty-eight million, two hundred ninety-seven thousand and one hundred and eight) shares are class "B"." Previous text marking alterations being made: "Article 5 - Underwritten paid up capital is R$10,800,000,000.00 (ten billion and eight hundred million reais), represented by 273,655,375 (two hundred and seventy-three million, six hundred and fifty- five thousand and three hundred and seventy-five) shares, with no par value, composed of 145,031,080 (one hundred and forty-five million, thirty-one thousand and eighty) ordinary shares, and 128,624,295 (one hundred and twenty-eight million, six hundred and twenty-four thousand and two hundred and ninety-five) preferred shares, of which 327,187 (three hundred and twenty-seven thousand, one hundred and eighty-seven)328.627 (three hundred and twenty-eightthousand, six hundred and twenty-seven)shares are class "A" and 128,297,108 (one hundred twenty-eight million, two hundred ninety-seven, one hundred and eight) 128,295,668 (one hundred twenty-eightmillion, two hundred ninety-fivethousand and six hundred and sixty-eight)shares are class "B"." For the reasons stated above, the Company's Management calls on its shareholders to attend the Extraordinary General Meeting to be held on December 2, 2019 to decide on these matters. Página 2 de 7 12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: INDICADOS PELO CONTROLADOR PARA O CONSELHO FISCAL PARA COMPLETAR O MANDATO 2019/2020 a. Nome b. Data de nascimento c. Profissão d. CPF ou nº passaporte e. Cargo eletivo ocupado JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO 214.04.1963 Contador 386.730.294-49 Conselheiro Fiscal Efetivo - Eleito pelo Controlador f. Data de eleição g. Data da posse h. Prazo do mandato i. outros cargos ou funções exercidos no emissor j. Se foi eleito pelo controlador ou não 02.12.2019 2019-2020 Não ocupou outros cargos ou funções exercidos Sim no emissor k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência Sim, nos termos da Lei n 13.303/2016. l. Número de mandatos consecutivos Observação: 0 (zero) m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor de atividade da empresa, cargo e se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classeou espécie de valor mobiliário do emissor indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor Controler Corporativo do Grupo Unipar (2016-2019); Consultor Financeiro (2015-2016); Diretor de Administração e Finanças do Grupo Nasha (2014-2016); Diretor de Administração e Controle do Grupo J&F - Composto pela JBS S.A. (2006-2014) n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos i. qualquer condenação criminal Não há qualquer condenação ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas Não há qualquer condenação iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado Não há qualquer condenação para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer Página 3 de 7 a. Nome b. Data de nascimento c. Profissão d. CPF ou nº passaporte e. Cargo eletivo ocupado EMIR CALLUF FILHO 12.06.1979 Advogado 021.689.429-86 Conselheiro Fiscal Suplente - Eleito pelo Controlador f. Data de eleição g. Data da posse h. Prazo do mandato i. outros cargos ou funções exercidos no emissor j. Se foi eleito pelo controlador ou não 02.12.2019 2019-2020 Não ocupou outros cargos ou funções exercidos Sim no emissor k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência Sim, nos termos da Lei n 13.303/2016. l. Número de mandatos consecutivos Observação: 0 (zero) m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor de atividade da empresa, cargo e se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classeou espécie de valor mobiliário do emissor indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor Diretor Jurídico & Compliance Corporativo Global na J&F Investimentos S/A. (2017-atual); Diretor Jurídico América Latina e Corporativo (NY, EUA) na IFF - International Flavors & Fragances (2013-2017); Gerente Jurídico & Compliance na ENAEX/ BRITANITE 2010-2013) n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos i. qualquer condenação criminal Não há qualquer condenação ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas Não há qualquer condenação iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado Não há qualquer condenação para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer 12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo Os indicados nesta Assembleia, não atuaram como membros do Conselho Fiscal no último exercício Página 4 de 7 12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários INDICADOS PELO CONTROLADOR PARA O COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO PARA COMPLETAR O MANDATO 2019/2021 a. Nome b. Data de nascimento c. Profissão d. CPF ou nº passaporte e. Cargo eletivo ocupado ROBSON AUGUSTO PASCOALINI 15.05.1980 Advogado 005.967.139·40 Membro do Comitê de Indicação e Avaliação - Eleito pelo Controlador f. Data de eleição g. Data da posse h. Prazo do mandato i. outros cargos ou funções exercidos j. Se foi eleito pelo controlador ou no emissor não 02.12.2019 2019-2021 Não ocupou outros cargos ou funções Sim exercidos no emissor k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência Sim, nos termos da Lei n 13.303/2016. l. Número de mandatos consecutivos Observação: 0 (zero) m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor de atividade da empresa, cargo e se a empresa integra (i) o Advogado e gestor escritório próprio (2009-atual); Gestor administrativo e jurídico de empresas (2012-2014); grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor e Membro do comitê de indicação e avaliação da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (2019- que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma 2021). mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos i. qualquer condenação criminal Não há qualquer condenação ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas Não há qualquer condenação iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para Não há qualquer condenação a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer Página 5 de 7 a. Nome b. Data de nascimento c. Profissão d. CPF ou nº passaporte e. Cargo eletivo ocupado MARCOS LEANDRO PEREIRA 25.03.1965 Advogado 436.675.389-87 Membro do Comitê de Indicação e Avaliação - Eleito pelo Controlador f. Data de eleição g. Data da posse h. Prazo do mandato i. outros cargos ou funções exercidos j. Se foi eleito pelo controlador ou no emissor não 02.12.2019 2019-2021 Não ocupou outros cargos ou funções Sim exercidos no emissor k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência Sim, nos termos da Lei n 13.303/2016. l. Número de mandatos consecutivos Observação: 0 (zero) m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor de atividade da empresa, cargo e se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de umamesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor Sócio da Pereira, Dabul Advogados (2003 - Atua), Sócio Fundador da RCA Governança & Sucessão (2015 - Atual), Professor convidado do ISAE-FGV-Curitiba (2018 - Atual), Mentor para as áreas Societária e Tributária (2012 -Atual); Mentor do Conselho da Família Rezzadori da DSR Solutions (2013 - 2015); B. I. lnternational - Master of Business Administration (M.B.A.) -TCC pendente, Governança Corporativa e Avaliação de Empresas· (2012 -2014); Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -IBGC (2019 - 2019). Membro do Conselho de Administração da Perfimec S.A. Centro de Produtos e Serviços em Aço (2017 - Atual), Mentor e membro do Conselho de Adminstração da DSS Holding Company (2019 - Atual), Membro do Conselho de Administração da Amcham-Brasil /Presidente do Conselho Reg. da Amcham-Curitiba (2015 - Atual); Membro do Conselho de Administração da CANAÃ Administ. de Bens e Participações S.A. (2014 - Atual), Membro do Conselho Superior da Fiep -Federação das Indústrias do Estado do Paraná (2011 - Atual); Membro do Conselho de Administração do Grupo Rohden (Rohden Portas e Painéis e Rohden Vidros) (2016 - 2018); Membro do Conselho de Administração da Sanimax (2015 - 2017); Membro do Conselho Consultivo da Akiyama Soluções Tecnológicas (201 - 2016); Membro do Conselho de Administração da Neodente (2012 - 2015). n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos i. qualquer condenação criminal Não há qualquer condenação ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas Não há qualquer condenação iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para Não há qualquer condenação a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer Página 6 de 7 12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo Não existem membros indicados nesta Assembleia que atuaram como membros nestes comitês mandato de 2017-2018. 12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: administradores do emissor (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor Nenhum dos ora indicados para compor o Conselho Fiscal, possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: administradores do emissor; administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos do emissor; administradores do emissor e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social controlador direto ou indireto do emissor caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Nenhum dos ora indicados para compor o Conselho Fiscal, apresentou relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, entre administradores do emissor e: sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; controlador direto ou indireto do emissor, nos últimos três exercícios. 