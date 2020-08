Financials EUR USD Sales 2020 786 M 930 M 930 M Net income 2020 91,1 M 108 M 108 M Net Debt 2020 395 M 466 M 466 M P/E ratio 2020 40,8x Yield 2020 0,73% Capitalization 3 976 M 4 680 M 4 701 M EV / Sales 2020 5,56x EV / Sales 2021 4,92x Nbr of Employees 5 405 Free-Float 41,0% Chart COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends COMPUGROUP MEDICAL SOCIETA Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 6 Average target price 76,50 € Last Close Price 74,00 € Spread / Highest target 14,9% Spread / Average Target 3,38% Spread / Lowest Target -9,46% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Frank Gotthardt Chairman-Management Board & CEO Philipp von Ilberg Chairman-Supervisory Board Michael Rauch Chief Financial Officer Hannes Reichl Director-Clinical & Social Care Daniel Gotthardt Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA 16.08% 4 680 SAP SE 12.47% 189 668 ORACLE CORPORATION 5.70% 171 846 SERVICENOW INC. 55.20% 84 038 INTUIT INC. 18.60% 81 006 DOCUSIGN, INC. 207.22% 41 781