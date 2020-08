MarketScreener Homepage > Equities > Mexican Stock Exchange > Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. VOLAR A MX01VO000009 CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, (VOLAR A) Add to my list Report Report End-of-day quote Mexican Stock Exchange - 08/03 12.43 MXN +2.05% 01:52p CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN B DE C : Reporte BMV xbrl 2T2020 PU 07/21 CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN B DE C : Volaris announces recovery to 70% of its capacity for the month of August 2020 PU 06/16 CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN B DE C : Volaris reports changes in position of Vice President and Chief Financial Officer AQ Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Controladora Vuela Compañía de Aviación B de C : Reporte BMV xbrl 2T2020 0 08/04/2020 | 01:52pm EDT Send by mail :

VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración .................................................................................................. 2 [110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................ 21 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante.............................................................................. 23 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto........................................................... 25 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos .............................. 26 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto ............................................................................................. 28 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual.................................................................. 30 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior............................................................... 33 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................ 36 [700002] Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................ 37 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses................................................................................... 38 [800001] Anexo - Desglose de créditos.......................................................................................................................... 39 [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera ..................................................................................... 41 [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto ............................................................................................. 42 [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados ................................................................................................. 43 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable ............................................................ 52 [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos............................................................................................................. 56 [800500] Notas - Lista de notas ....................................................................................................................................... 57 [800600] Notas - Lista de políticas contables ................................................................................................................ 59 [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ............................................. 102 Notas al pie ....................................................................................................................................................................... 137 1 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto] Volaris reporta resultados del segundo trimestre 2020: Robusto plan de preservación de liquidez con un mínimo uso de efectivo, saldo final de efectivo en caja de $10 mil millones de pesos Ciudad de México, México. 27 de julio de 2020 - Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra-bajo costo que opera en México, Estados Unidos y Centro América reportó hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre del año 2020. La siguiente información financiera, salvo que se indique lo contrario, se presenta de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La siguiente información financiera, salvo que se indique lo contrario, se presenta de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Aspectos importantes del segundo trimestre 2020 Durante el segundo trimestre de 2020, la Compañía administró cuidadosamente su capacidad medida en términos de asientos milla disponibles (ASMs, por sus siglas en inglés), en respuesta a la disminución de la demanda de viajes aéreos debido al virus SARS-CoV-2(COVID-19). En abril 2020, la Compañía anunció que, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, actuando a través del Consejo de Salubridad General (CSG) declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como resultado de la pandemia de la enfermedad causada por el COVID-19, la cual estaría vigente hasta nueva notificación (la "Declaración de emergencia"). La declaración de emergencia y las medidas de seguridad sanitarias anunciadas por el CSG, tales como la suspensión de actividades no esenciales en el sector público, privado y social, así como el llamado a la población quédate en casa, afectaron la demanda del transporte aéreo de pasajeros. El segundo trimestre de 2020 se caracterizó por tres meses muy diferentes: en abril y mayo, la caída de la demanda requirió importantes recortes de la capacidad. En abril, Volaris operó 18% de ASMs en comparación con el mismo periodo de 2019 y en mayo se redujo aún más, llegando al 12%. Esta tendencia se revirtió en junio, cuando Volaris operó 41% de ASMs en comparación con en el mismo periodo de 2019. Esta aceleración de más del 234%, en comparación con mayo de 2020, tomó ventaja de los primeros signos de recuperación, particularmente en el mercado nacional en donde la aceleración fue significativamente más rápida que la de nuestros competidores. El mercado nacional se mantuvo mejor que los mercados internacionales; mientras que Centroamérica permaneció cerrado por completo. 2 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Respondiendo al incremento de demanda en junio y en el tercer trimestre, Volaris ha adoptado un enfoque amplio para la recuperación del mercado, centrándose en la contribución marginal de los vuelos. A finales del mes de junio de 2020, el servicio de transportación se reinició en el 49% de las rutas nacionales y 22% en el mercado de los Estados Unidos de América, aunque en ambos con una menor frecuencia en comparación con 2019. Los principales efectos de las reducciones y de la recuperación gradual de la demanda y de la capacidad al final del segundo trimestre se describen a continuación:  Los ingresos operativos totales alcanzaron Ps.1,526 millones en el segundo trimestre, lo que representa un decremento del 81.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.  Los ingresos totales por servicios adicionales alcanzaron Ps.711 millones para el segundo trimestre, representando un decremento del 75.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero en el segundo trimestre fueron Ps.644, representando un incremento del 25.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales por servicios adicionales representaron 46.6% del total de los ingresos operativos del segundo trimestre 2020, incrementando 11.7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.  Los ingresos totales por asiento milla disponible (TRASM, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre fueron Ps.108.9 centavos, representando un decremento de 19.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.  Los gastos operativos por asiento milla disponible (CASM, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre fueron Ps.274.4 centavos, lo que representa un aumento de más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, con un precio promedio del combustible por galón de Ps.43.8 en el segundo trimestre, representando una disminución del 10.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.  El gasto operativo por asiento milla disponible excluyendo combustible (CASM ex fuel, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre fueron Ps.234.3 centavos, representando un incremento de más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, con una depreciación del tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos de América del 22.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.  La pérdida de operación fue Ps.2,347 millones para el segundo trimestre, una disminución significativa comparada con la utilidad de operación de Ps.659 millones, registrada en el mismo periodo del año anterior. El margen operativo en el segundo trimestre fue (153.8%), un deterioro de (161.7) puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.  La pérdida neta del segundo trimestre fue Ps.1,644 millones (Ps.1.62 pérdida por acción / EUA$0.71 pérdida por ADS), dando un margen negativo neto de (107.7%) para el segundo trimestre. 3 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020  Al cierre del segundo trimestre, el peso mexicano se apreció en un 2.3% contra el dólar de los Estados Unidos de América (Ps.22.97 por EUA$), con respecto al tipo de cambio al cierre del trimestre anterior (Ps.23.51 por EUA$). La Compañía registró una utilidad cambiaria neta de Ps.1,109 millones derivada de nuestra posición monetaria neta pasiva en dólares de los Estados Unidos de América.  Durante el segundo trimestre 2020, el flujo de efectivo generado por actividades de operación fue de Ps.584 millones. El flujo de efectivo generado por actividades de inversión fue de Ps.71 millones. El flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento fue de Ps.1,179 millones, el cual incluyó Ps.806 millones de pagos por renta de aeronaves. Las diferencias negativas netas por tipo de cambio en el efectivo fueron de Ps.120 millones, teniendo así una disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo durante el segundo trimestre por Ps.644 millones. Al 30 de junio de 2020 el efectivo y equivalentes de efectivo fue de Ps.10,013 millones. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (La "Compañía") es una aerolínea de ultra-bajo costo, o ULCC (por sus siglas en inglés) constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se encuentra listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV") y en la Bolsa de Nueva York ("NYSE") con clave de pizarra "VOLAR" y "VLRS", respectivamente. La Compañía a través de su subsidiaria Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. cuenta con una concesión para prestar el servicio público de transporte aéreo de pasajeros, carga y de correo en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero. El 1 de diciembre de 2016, Volaris inició operaciones a través de su subsidiaria Vuela de Aviación, como su operador aéreo Costarricense. 4 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] Volaris ofrece servicio de calidad al cliente y una amplia opción de productos. Volaris apunta a los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos y Centroamérica. 5 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] Reducción en el precio del combustible y depreciación del peso  Reducción en el precio del combustible: El costo promedio de combustible por galón disminuyó 10.4% en el segundo trimestre del 2020 respecto al año anterior, alcanzando Ps.43.8 por galón (EUA$1.9).  Depreciación del peso: El peso mexicano se depreció 22.2% contra el dólar de los Estados Unidos de América respecto del año anterior, de un valor promedio de Ps.19.12 por dólar de los Estados Unidos de América en el segundo trimestre de 2019 a Ps.23.37 por dólar de los Estados Unidos de América con respecto al mismo periodo de 2020. Al final del segundo trimestre de 2020, el peso mexicano se depreció en un 19.8% (Ps.22.97 por EUA$), comparado con el tipo de cambio de cierre del trimestre del año anterior (Ps.19.17 por EUA$). Contracción del volumen de pasajeros, expansión de los ingresos por servicios adicionales y disminución del TRASM  Contracción de volumen de pasajeros: Volaris tenía 1.1 millones de pasajeros reservados en el segundo trimestre de 2020, una disminución del 80.5% comparado con el mismo periodo del año anterior. El tráfico de Volaris (medido en pasajeros milla transportado o RPMs) disminuyó 78.8% por el mismo periodo del año anterior. El factor de ocupación disminuyó 8.1 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un nivel de 79.2%.  Reducción de los ingresos por servicios adicionales: En el segundo trimestre de 2020, los ingresos totales por servicios adicionales disminuyeron un 75.5% en comparación al mismo trimestre del año anterior. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero aumentaron un 25.2% en el segundo trimestre de 2020, en comparación al mismo trimestre del año anterior. La generación de los ingresos totales por servicios adicionales continúa creciendo con nuevos y maduros productos, apelando a las necesidades particulares de nuestros clientes, representando ahora el 46.6% de los ingresos operativos totales en el segundo trimestre, un incremento de 11.7 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año anterior.  Disminución del TRASM: En el segundo trimestre de 2020, el TRASM disminuyó 19.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de asientos milla disponibles (ASMs), en el segundo trimestre 2020 la capacidad total disminuyó 76.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. 6 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Aumento del costo total unitario y depreciación del peso  En el segundo trimestre de 2020, el CASM y CASM ex fuel fueron de Ps.274.4 centavos (EUA$11.94 centavos) y Ps.234.3 centavos (EUA$10.20 centavos), respectivamente. El CASM y el CASM ex fuel representaron un aumento de más del 100%, comparado con el mismo trimestre del año anterior; principalmente como resultado de la disminución de la capacidad medida en términos de asientos milla disponibles (ASMs) y la depreciación del tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos de América de 22.2%. Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Durante el segundo trimestre de 2020, la Compañía administró cuidadosamente su capacidad medida en términos de asientos milla disponibles (ASMs, por sus siglas en inglés), en respuesta a la disminución de la demanda de viajes aéreos debido al virus SARS-CoV-2(COVID-19). En abril 2020, la Compañía anunció que, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, actuando a través del Consejo de Salubridad General (CSG) declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como resultado de la pandemia de la enfermedad causada por el COVID-19, la cual estaría vigente hasta nueva notificación (la "Declaración de emergencia"). La declaración de emergencia y las medidas de seguridad sanitarias anunciadas por el CSG, tales como la suspensión de actividades no esenciales en el sector público, privado y social, así como el llamado a la población quédate en casa, afectaron la demanda del transporte aéreo de pasajeros. El segundo trimestre de 2020 se caracterizó por tres meses muy diferentes: en abril y mayo, la caída de la demanda requirió importantes recortes de la capacidad. En abril, Volaris operó 18% de ASMs en comparación con el mismo periodo de 2019 y en mayo se redujo aún más, llegando al 12%. Esta tendencia se revirtió en junio, cuando Volaris operó 41% de ASMs en comparación con en el mismo periodo de 2019. Esta aceleración de más del 234%, en comparación con mayo de 2020, tomó ventaja de los primeros signos de recuperación, particularmente en el mercado nacional en donde la aceleración fue significativamente más rápida que la de nuestros competidores. El mercado nacional se mantuvo mejor que los mercados internacionales; mientras que Centroamérica permaneció cerrado por completo. Respondiendo al incremento de demanda en junio y en el tercer trimestre, Volaris ha adoptado un enfoque amplio para la recuperación del mercado, centrándose en la contribución marginal de los vuelos. A finales del mes de junio de 2020, el servicio de transportación se reinició en el 49% de las rutas nacionales y 22% en el mercado de los Estados Unidos de América, aunque en ambos con una menor frecuencia en comparación con 2019. 7 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Los principales efectos de las reducciones y de la recuperación gradual de la demanda y de la capacidad al final del segundo trimestre se describen a continuación:  Los ingresos operativos totales alcanzaron Ps.1,526 millones en el segundo trimestre, lo que representa un decremento del 81.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.  Los ingresos totales por servicios adicionales alcanzaron Ps.711 millones para el segundo trimestre, representando un decremento del 75.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero en el segundo trimestre fueron Ps.644, representando un incremento del 25.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales por servicios adicionales representaron 46.6% del total de los ingresos operativos del segundo trimestre 2020, incrementando 11.7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.  Los ingresos totales por asiento milla disponible (TRASM, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre fueron Ps.108.9 centavos, representando un decremento de 19.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.  Los gastos operativos por asiento milla disponible (CASM, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre fueron Ps.274.4 centavos, lo que representa un aumento de más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, con un precio promedio del combustible por galón de Ps.43.8 en el segundo trimestre, representando una disminución del 10.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.  El gasto operativo por asiento milla disponible excluyendo combustible (CASM ex fuel, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre fueron Ps.234.3 centavos, representando un incremento de más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, con una depreciación del tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos de América del 22.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.  La pérdida de operación fue Ps.2,347 millones para el segundo trimestre, una disminución significativa comparada con la utilidad de operación de Ps.659 millones, registrada en el mismo periodo del año anterior. El margen operativo en el segundo trimestre fue (153.8%), un deterioro de (161.7) puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.  La pérdida neta del segundo trimestre fue Ps.1,644 millones (Ps.1.62 pérdida por acción / EUA$0.71 pérdida por ADS), dando un margen negativo neto de (107.7%) para el segundo trimestre.  Al cierre del segundo trimestre, el peso mexicano se apreció en un 2.3% contra el dólar de los Estados Unidos de América (Ps.22.97 por EUA$), con respecto al tipo de cambio al cierre del trimestre anterior (Ps.23.51 por EUA$). La Compañía registró una utilidad cambiaria neta de Ps.1,109 millones derivada de nuestra posición monetaria neta pasiva en dólares de los Estados Unidos de América. 8 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020  Durante el segundo trimestre 2020, el flujo de efectivo generado por actividades de operación fue de Ps.584 millones. El flujo de efectivo generado por actividades de inversión fue de Ps.71 millones. El flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento fue de Ps.1,179 millones, el cual incluyó Ps.806 millones de pagos por renta de aeronaves. Las diferencias negativas netas por tipo de cambio en el efectivo fueron de Ps.120 millones, teniendo así una disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo durante el segundo trimestre por Ps.644 millones. Al 30 de junio de 2020 el efectivo y equivalentes de efectivo fue de Ps.10,013 millones. 9 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estados Consolidados de Resultados Tres meses Tres meses Tres meses Variación terminados el 30 terminados el terminados el (%) Cifras no auditadas de junio de 2020 30 de junio de 30 de junio de (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* 2020 2019 Ingresos operativos: Ingresos pasajero 63 1,436 8,038 (82.1%) Ingresos tarifa 37 854 5,431 (84.3%) Otros ingresos pasajero 25 582 2,607 (77.7%) Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero 6 129 302 (57.3%) Otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero 4 102 250 (59.1%) Carga 1 27 52 (48.3%) Instrumentos financieros no derivados (2) (39) (11) >100% Total de ingresos operativos 66 1,526 8,329 (81.7%) Otros ingresos operativos (8) (180) (123) 46.1% Depreciación activos por derecho de uso 54 1,240 1,180 5.1% Salarios y beneficios 29 665 887 (25.0%) Gasto total de combustible, neto(1) 22 505 3,087 (83.6%) Gastos de navegación, aterrizaje y despegue 19 438 1,188 (63.2%) Gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo 19 426 316 34.9% Gastos de venta, mercadotecnia y distribución 8 179 350 (48.8%) Gastos de mantenimiento 7 166 369 (55.2%) Otros gastos operativos 10 224 260 (14.0%) Depreciación y amortización 9 210 155 35.9% Gastos operativos 169 3,873 7,670 (49.5%) (Pérdida) utilidad de operación (102) (2,347) 659 NA Ingresos financieros 1 27 54 (49.9%) Costos financieros(2) (50) (1,137) (520) >100% Ganancia cambiaria, neta 48 1,109 3 >100% Resultado integral de financiamiento - (1) (462) (99.7%) (Pérdida) ganancia antes de impuesto a la utilidad (102) (2,348) 197 NA Impuestos a la utilidad 31 704 (78) NA (Pérdida) ganancia neta (72) (1,644) 119 NA *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. Las cifras del segundo trimestre 2020 y 2019 incluyen un beneficio de los instrumentos financieros no derivados por Ps.70.5 millones y Ps.13.7 millones, respectivamente. Durante el segundo trimestre de 2020, como resultado de la reducción de la capacidad generada por el COVD-19, la Compañía registró la porción inefectiva relacionada con los instrumentos financieros derivados en el rubro de costos financieros, por un monto de Ps.429 millones. 10 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estados Consolidados de Resultados Seis meses Seis meses Seis meses Variación terminados el 30 terminados el terminados el (%) Cifras no auditadas de junio de 2020 30 de junio de 30 de junio de (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* 2020 2019 Ingresos operativos: Ingresos pasajero 391 8,984 15,015 (40.2%) Ingresos tarifa 249 5,727 10,061 (43.1%) Otros ingresos pasajero 142 3,257 4,954 (34.3%) Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero 19 433 518 (16.5%) Otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero 15 350 404 (13.5%) Carga 4 83 114 (27.0%) Instrumentos financieros no derivados (3) (66) (11) >100% Total de ingresos operativos 407 9,350 15,522 (39.8%) Otros ingresos operativos (13) (301) (123) >100% Gasto total de combustible, neto(1) 131 3,018 5,770 (47.7%) Depreciación activos por derecho de uso 108 2,474 2,336 5.9% Gastos de navegación, aterrizaje y despegue 83 1,915 2,420 (20.9%) Salarios y beneficios 70 1,605 1,739 (7.7%) Gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo 35 801 543 47.5% Gastos de venta, mercadotecnia y distribución 24 542 621 (12.7%) Gastos de mantenimiento 17 399 723 (44.7%) Otros gastos operativos 23 517 516 0.2% Depreciación y amortización 18 419 291 43.9% Gastos operativos 496 11,389 14,836 (23.2%) Pérdida (utilidad) de operación (89) (2,039) 685 NA Ingresos financieros 3 76 92 (17.1%) Costos financieros(2) (78) (1,794) (1,023) 75.4% (Pérdida) ganancia cambiaria, neta (32) (725) 1,157 NA Resultado integral de financiamiento (106) (2,442) 227 NA (Pérdida) ganancia antes de impuesto a la utilidad (195) (4,481) 912 NA Impuestos a la utilidad 59 1,344 (274) NA (Pérdida) ganancia neta (137) (3,137) 639 NA *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. Las cifras acumuladas a junio 2020 y 2019 incluyen un beneficio de los instrumentos financieros no derivados por Ps.118.7 millones y Ps.13.9 millones, respectivamente. Durante el segundo trimestre de 2020, como resultado de la reducción de la capacidad generada por el COVD-19, la Compañía registró la porción inefectiva relacionada con los instrumentos financieros derivados en el rubro de costos financieros, por un monto de Ps.429 millones. 11 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Conciliación de ingresos totales por servicios adicionales por pasajero La siguiente tabla muestra información detallada trimestral sobre los componentes del ingreso total por servicios adicionales: Tres meses terminados el Tres meses Tres meses 30 de junio de terminados el terminados el Cifras no auditadas 2020 30 de junio de 30 de junio de Variación (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* 2020 2019 (%) Otros ingresos pasajero 25 582 2,607 (77.7%) Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero 6 129 302 (57.3%) Ingresos totales por servicios adicionales 31 711 2,909 (75.5%) Pasajeros reservados (miles) - 1,105 5,654 (80.5%) Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero 28 644 514 25.2% *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. La siguiente tabla muestra información detallada de la primera mitad del año sobre los componentes del ingreso total por servicios adicionales: Seis meses terminados el Seis meses Seis meses 30 de junio de terminados el terminados el Cifras no auditadas 2020 30 de junio de 30 de junio de Variación (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* 2020 2019 (%) Otros ingresos pasajero 142 3,257 4,954 (34.3%) Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero 19 433 518 (16.5%) Ingresos totales por servicios adicionales 161 3,689 5,472 (32.6%) Pasajeros reservados (miles) - 6,382 10,617 (39.9%) Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero 25.2 578 515 12.2% *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. 12 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] Plan de preservación de liquidez con un flujo neto de efectivo generado por actividades de operación  Desde que comenzó la contingencia COVID-19, el principal objetivo de la Compañía ha sido preservar la posición de liquidez. La Compañía implementó un "Plan de preservación de liquidez" que logró un total de Ps.6,000 mil millones o $266 millones en términos de dólares americanos a través del diferimiento de pagos y reducción de costos para el año 2020. Alrededor de Ps.1.6 mil millones ($61 millones de dólares) se difirieron hasta el año 2021. Específicamente, para el segundo trimestre, nuestro Plan de preservación de liquidez trajo Ps.2.2 mil millones en beneficios; de los cuales Ps.357 millones fueron reducción de costos.  Durante el segundo trimestre de 2020, el flujo de efectivo generado por actividades de operación fue de Ps.584 millones. El flujo de efectivo generado por actividades de inversión fue de Ps.71 millones. El flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento fue de Ps.1,179 millones, el cual incluyó Ps.806 millones de pagos de renta de aeronaves. Las diferencias negativas netas por tipo de cambio en el efectivo fueron de Ps.120 millones, teniendo así una disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo en el segundo trimestre por Ps.644 millones. Al 30 de junio de 2020, Volaris tenía Ps.10,013 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, representando 35.0% de los ingresos operativos de los últimos doce meses. La Compañía registró una deuda neta negativa (o una posición activa neta de efectivo) de Ps.4,568 millones (excluyendo el pasivo por arrendamiento reconocido bajo la adopción de la NIIF16). Instrumentos financieros no derivados  Durante 2019, la Compañía implementó coberturas respecto de sus ingresos denominados en dólares, a través de un instrumento financiero no derivado, utilizando los pasivos por arrendamiento denominados en dólares como instrumento de cobertura. Esta relación de cobertura se designa como una cobertura de flujo de efectivo de los ingresos pronosticados para mitigar la volatilidad de la variación cambiaria que surge de la revaluación de sus pasivos por arrendamiento. Durante el segundo trimestre de 2020, los impactos de estas coberturas fueron de Ps.39 millones, los cuales han sido presentados como parte de los ingresos operativos totales.  Adicionalmente, durante 2019, la Compañía estableció coberturas respecto de una parte de su pronóstico de gasto de combustible a través de un instrumento financiero no derivado, utilizando como instrumento de cobertura una porción de sus activos monetarios denominados en dólares. Esta relación de cobertura se designa como una cobertura de flujo de efectivo del gasto de combustible pronosticados para mitigar la volatilidad de la variación cambiaria que surge de la revaluación de sus activos monetarios denominados en dólares. Durante el segundo trimestre de 2020, los impactos de 13 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 estas coberturas fueron de Ps.71 millones, los cuales han sido presentados como parte del gasto total de combustible.  Para las relaciones de cobertura anteriormente descritas, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura se reconoce en el rubro de Otros Resultados Integrales (ORI). Los registros contables correspondientes al reciclaje de la cuenta de ORI se realizarán de acuerdo con la NIIF 9. Esto significa reclasificar la cuenta de ORI a través de las cuentas de resultados en el mismo período en los que la cobertura esperada de los flujos de efectivo afecta el resultado del período. Al 30 de junio de 2020, las otras partidas integrales acumuladas incluyen un efecto cambiario negativo de Ps.5,847 millones. Al 31 de diciembre de 2019, las otras partidas integrales acumuladas incluyen un efecto cambiario positivo de Ps.14 millones. 14 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estados Consolidados de Posición Financiera Al 30 de junio de 2020 Al 30 de junio de Al 31 de diciembre de No auditados 2020 2019 (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* No auditados Auditados Activos Efectivo y equivalentes de efectivo 436 10,013 7,980 Cuentas por cobrar 119 2,743 2,320 Inventarios 12 278 302 Pagos anticipados y otros activos circulantes 45 1,045 781 Instrumentos financieros 1 28 134 Depósitos en garantía 62 1,416 600 Total del activo circulante 676 15,522 12,117 Refacciones rotables, mobiliario y equipo, neto 306 7,021 7,385 Activos por derecho de uso 1,428 32,799 34,129 Activos intangibles, neto 7 167 167 Instrumentos financieros - 2 3 Impuestos a la utilidad diferido 139 3,194 1,543 Depósitos en garantía 381 8,759 7,644 Otros activos 5 120 166 Otros activos a largo plazo 9 199 141 Total del activo no circulante 2,275 52,261 51,178 Total del activo 2,951 67,783 63,295 Pasivos Ventas de transportación no volada 254 5,832 3,680 Cuentas por pagar 160 3,678 1,656 Pasivos acumulados 77 1,759 2,532 Pasivos por arrendamiento 298 6,844 4,721 Otros impuestos y contribuciones por pagar 99 2,267 2,102 Impuestos a la utilidad por pagar - 2 141 Instrumentos financieros 38 869 - Deuda financiera 155 3,569 2,086 Otros pasivos 13 304 407 Total del pasivo a corto plazo 1,094 25,124 17,324 Instrumentos financieros - - - Deuda financiera 82 1,876 2,890 Pasivos acumulados 3 72 91 Pasivos por arrendamiento 1,842 42,307 35,797 Otros pasivos 103 2,371 1,470 Beneficios a empleados 2 45 38 Impuestos a la utilidad diferido 7 156 156 Total del pasivo a largo plazo 2,038 46,827 40,441 Total del pasivo 3,132 71,951 57,765 Patrimonio Capital social 129 2,974 2,974 Acciones en tesorería (8) (176) (170) Contribuciones para futuros incrementos de capital - - - Reserva legal 13 291 291 Resultado en suscripción de acciones 81 1,851 1,880 (Pérdidas) ganancias acumuladas (117) (2,698) 438 Otras partidas de (pérdida) utilidad integral acumuladas(1) (279) (6,409) 116 Total del patrimonio (181) (4,167) 5,530 Total del pasivo y patrimonio 2,951 67,783 63,295 Total de acciones en circulación (totalmente diluidas) 1,011,876,677 1,011,876,677 *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, las cifras incluyen un efecto cambiario negativo de Ps.5,847 millones y un efecto cambiario positivo de Ps.14 millones, respectivamente, relacionado con instrumentos financieros no derivados. 15 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estados Consolidados de Flujo de Efectivo - Información de Flujo de Efectivo Tres meses Tres meses Tres meses terminados el 30 terminados el terminados el Cifras no auditadas de junio de 2020 30 de junio de 30 de junio de (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* 2020 2019 Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación 25 584 1,527 Flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión 3 71 171 Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento** (51) (1,179) (571) (Decremento) incremento de efectivo y equivalentes de efectivo (524) 1,127 (23) Diferencias netas por tipo de cambio en el efectivo (5) (120) (74) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 464 10,658 7,071 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 436 10,013 8,124 *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. **Incluye pago por arrendamiento de aeronaves por Ps.806 millones y Ps.1,582 millones por los tres meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, respectivamente. Seis meses Seis meses Seis meses terminados el 30 terminados el terminados el Cifras no auditadas de junio de 2020 30 de junio de 30 de junio de (En millones de pesos mexicanos) (EUA$)* 2020 2019 Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación 148 3,403 5,257 Flujos netos de efectivo generados por (utilizados en) por actividades de inversión 1 34 (208) Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento** (133) (3,048) (2,633) Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo 17 389 2,416 Diferencias netas por tipo de cambio en el efectivo 72 1,645 (155) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 347 7,980 5,863 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 436 10,013 8,124 *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. **Incluye pago por arrendamiento de aeronaves por Ps.2,626 millones y Ps.3,130 millones por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, respectivamente. Flota joven y eficiente en consumo de combustible  Durante el segundo trimestre del 2020, la Compañía desincorporó una aeronave A319 e incorporó una aeronave A320 NEO a su flota. Al 30 de junio de 2020, la flota de Volaris estaba compuesta de 82 aeronaves (7 A319s, 59 A320s y 16 A321s), con una edad promedio de 5.4 años. Al terminar el segundo trimestre de 2020, la flota de Volaris contaba con un promedio de 187 asientos por aeronave, 76% de nuestras aeronaves estaban equipadas con sharklets y el 29% eran NEO. 16 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Control interno [bloque de texto] No aplica por tratarse de reportes intermedios. Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] Resumen de información financiera y operativa derivada de la comparación de los estados financieros consolidados no auditados de la Compañía por los periodos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019. 17 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Indicadores financieros y operativos Tres meses Tres meses Tres meses terminados el 30 terminados el terminados el Variación Cifras no auditadas de junio de 2020 30 de junio de 30 de junio de (%) (En pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) (EUA$)* 2020 2019 Ingresos operativos (millones) 66 1,526 8,329 (81.7%) Gastos operativos (millones) 169 3,873 7,670 (49.5%) Utilidad de operación (millones) (102) (2,347) 659 NA Margen de utilidad operativa (153.8%) (153.8%) 7.9% (161.7) pp Depreciación y amortización 63 1,451 1,335 8.7% Gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo 19 426 316 34.9% (Pérdida) utilidad neta (millones) (72) (1,644) 119 NA Margen de (pérdida) utilidad neto (107.7%) (107.7%) 1.4% (109.1) pp (Pérdida) ganancia por acción: Básica (pesos) (0.07) (1.62) 0.12 NA Diluida (pesos) (0.07) (1.62) 0.12 NA (Pérdida) ganancia por ADS: Básica (pesos) (0.71) (16.24) 1.18 NA Diluida (pesos) (0.71) (16.24) 1.18 NA Promedio ponderado de acciones en circulación: Básica - 1,011,876,677 1,011,876,677 0.0% Diluida - 1,011,876,677 1,011,876,677 0.0% Asientos disponibles por milla (ASMs) (millones) (1) - 1,437 6,154 (76.6%) Doméstico - 1,202 4,250 (71.7%) Internacional - 235 1,904 (87.7%) Pasajeros por milla (RPMs) (millones) (1) - 1,138 5,370 (78.8%) Doméstico - 936 3,812 (75.4%) Internacional - 202 1,558 (87.0%) Factor de ocupación(2) - 79.2% 87.3% (8.1) pp Doméstico - 77.8% 89.7% (11.9) pp Internacional - 86.3% 81.9% 4.4 pp Ingresos operativos por ASM (TRASM) (centavos) (1) (5) 4.7 108.9 135.5 (19.7%) Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero (4) (5) 28.0 644 514 25.2% Total de ingresos operativos por pasajero (5) 61.7 1,417 1,475 (4.0%) Gastos operativos por ASM (CASM) (centavos) (1) (5) 11.94 274.4 124.9 >100% Gastos operativos por ASM (CASM) (EUA centavos) (3) (5) - 11.74 6.53 79.9% CASM sin combustible (centavos) (1) (5) 10.20 234.3 74.5 >100% CASM sin combustible (EUA centavos) (3) (5) - 10.03 3.89 >100% Pasajeros reservados (miles) (1) - 1,105 5,654 (80.5%) Despegues (1) - 7,785 34,848 (77.7%) Horas bloque(1) - 19,472 87,686 (77.8%) Galones de combustible consumidos (millones) - 13.1 63.4 (79.3%) Costo económico promedio de combustible por galón (5) 1.9 43.8 48.9 (10.4%) Aeronaves al final del periodo - 82 78 5.1% Utilización diaria promedio por aeronave (horas bloque) - 7.7 13.1 (41.1%) Tipo de cambio promedio - 23.37 19.12 22.2% Tipo de cambio al final del periodo - 22.97 19.17 19.8% *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. (1) Incluye itinerado más charter. (3) Los importes en dólares fueron invertidos a tipo de cambio promedio de cada periodo. (2) Incluye itinerado. (4) Incluye "Otros ingresos pasajero" e "Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero". Excluye instrumentos financieros no derivados. 18 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Indicadores financieros y operativos Seis meses Seis meses Seis meses terminados el 30 terminados el terminados el Variación Cifras no auditadas de junio de 2020 30 de junio de 30 de junio de (%) (En pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) (EUA$)* 2020 2019 Ingresos operativos (millones) 407 9,350 15,522 (39.8%) Gastos operativos (millones) 496 11,389 14,836 (23.2%) (Pérdida) utilidad de operación (millones) (89) (2,039) 685 NA Margen de (pérdida) utilidad operativa (21.8%) (21.8%) 4.4% (26.2) pp Depreciación y amortización 126 2,893 2,627 10.1% Gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo 35 801 543 47.5% (Pérdida) utilidad neta (millones) (137) (3,137) 639 NA Margen de (pérdida) utilidad neto (33.5%) (33.5%) 4.1% (37.6) pp (Pérdida) ganancia por acción: Básica (pesos) (0.13) (3.10) 0.63 NA Diluida (pesos) (0.13) (3.10) 0.63 NA (Pérdida) ganancia por ADS: Básica (pesos) (1.35) (31.00) 6.31 NA Diluida (pesos) (1.35) (31.00) 6.31 NA Promedio ponderado de acciones en circulación: Básica - 1,011,876,677 1,011,876,677 0.0% Diluida - 1,011,876,677 1,011,876,677 0.0% Asientos disponibles por milla (ASMs) (millones) (1) - 7,533 11,858 (36.5%) Doméstico - 5,455 8,221 (33.6%) Internacional - 2,078 3,637 (42.9%) Pasajeros por milla (RPMs) (millones) (1) - 6,304 10,114 (37.7%) Doméstico - 4,596 7,198 (36.2%) Internacional - 1,708 2,916 (41.4%) Factor de ocupación(2) - 83.7% 85.3% (1.6) pp Doméstico - 84.2% 87.6% (3.4) pp Internacional - 82.2% 80.3% 1.9 pp Ingresos operativos por ASM (TRASM) (centavos) (1) (5) 5.4 125.0 131.0 (4.6%) Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero (4) (5) 25.2 578 515 12.2% Total de ingresos operativos por pasajero (5) 64.2 1,475 1,463 0.8% Gastos operativos por ASM (CASM) (centavos) (1) (5) 6.7 152.8 125.2 22.0% Gastos operativos por ASM (CASM) (EUA centavos) (3) (5) - 7.1 6.5 8.2% CASM sin combustible (centavos) (1) (5) 4.8 111.1 76.5 45.3% CASM sin combustible (EUA centavos) (3) (5) - 5.14 3.99 28.9% Pasajeros reservados (miles) (1) - 6,382 10,617 (39.9%) Despegues (1) - 41,446 67,046 (38.2%) Horas bloque(1) - 106,110 170,534 (37.8%) Galones de combustible consumidos (millones) - 75.0 121.7 (38.3%) Costo económico promedio de combustible por galón (5) 1.8 41.8 47.5 (12.0%) Aeronaves al final del periodo - 82 78 5.1% Utilización diaria promedio por aeronave (horas bloque) - 11.4 12.9 (11.6%) Tipo de cambio promedio - 21.62 19.17 12.8% Tipo de cambio al final del periodo - 22.97 19.17 19.8% *Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector. (1) Incluye itinerado más charter. (3) Los importes en dólares fueron invertidos a tipo de cambio promedio de cada periodo. (2) Incluye itinerado. (4) Incluye "Otros ingresos pasajero" e "Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero". Excluye instrumentos financieros no derivados. 19 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Se invita a los inversionistas a leer cuidadosamente los reportes periódicos de la Compañía presentados a las Comisiones de las Bolsas de Valores en que cotiza, para obtener información adicional de la Compañía. Detalle de conferencia telefónica/ Webcast: Presentando a la Compañía: Fecha: Hora: Estados Unidos (dial in gratuito): México (dial in gratuito): Brasil (dial in gratuito): Otros países (dial in): Código de acceso: Disponible en: Sr. Enrique Beltranena, Presidente y Director General Sr. Holger Blankenstein, Vicepresidente Ejecutivo Aerolínea, Comercial y Operaciones Sr. Jaime Pous Fernández, Vicepresidente Senior Jurídico y Asuntos Corporativos y Director Interino de Administración y Finanzas Lunes, 27 de julio de 2020 9:00 am hora de la Ciudad de México (10:00 am EDT) 1-877-830-2576 001-800-514-6145 0800-891-6744 +1-785-424-1726 VOLARIS https://services.choruscall.com/links/vlrs200727iiu07GYo.html Acerca de Volaris: *Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. ("Volaris" o la "Compañía") (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio "punto a punto" que opera en México, Estados Unidos y Centro América. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de 5 a 96 y su flota de 4 a 82 aeronaves. Volaris ofrece más de 229 segmentos de vuelo diarios en rutas que conectan 39 ciudades en México, 15 en los Estados Unidos y Centroamérica, con la flota de aviones más moderna en México. Volaris se enfoca a los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a ciertos destinos de los Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante diez años consecutivos. Para más información, visite: www.volaris.com De las declaraciones a futuro: Las revelaciones en este comunicado contienen varias declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, según ha sido modificada, y la Sección 21E de las Securities Exchange Act de 1934, según ha sido modificada, que representan las expectativas, creencias o proyecciones de la Compañía de evento futuros y tendencias financieras que afectan la situación financiera de nuestro negocio. Cuando se utilizan en este comunicado las palabras "espera", "pretende" "estima", "predice", "planea", "anticipa", "indica", "cree", "prevé", "guía", "potencía", "vislumbra", "podría", "continua", "podrá", "debería", "busca", "objetivos" y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Del mismo modo, las declaraciones que describen los objetivos, planes o metas de la Compañía, o las acciones que ésta podrá tomar en el futuro, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro incluyen, sin limitación, declaraciones respecto a las intenciones y expectativas de la Compañía respecto al calendario de entrega de las aeronaves bajo pedido, nuevas rutas de servicio y programas de ahorro para los clientes. Las declaraciones a futuro no deben leerse como una garantía o garantía de desempeño o resultados futuros, y no necesariamente serán indicaciones precisas de los tiempos en que se logrará dicho desempeño o resultados. Las declaraciones a futuro se basan en la información disponible en el momento en que se hacen esas declaraciones, y/o la creencia de buena fe de la gerencia con respecto a eventos futuros, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbre, que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a una serie de factores que podría causar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de las expectativas de la Compañía, incluyendo el entorno competitivo en la industria de la aviación, la capacidad de la empresa para mantener los costos bajos, los cambios en los costos de combustible, el impacto de las condiciones económicas globales sobre el comportamiento del cliente, la capacidad de la empresa para generar otros ingresos por servicios adicionales y regulación gubernamental. Información adicional sobre estos y otros factores está contenida en los registros de la Compañía en las comisiones de valores. Todas nuestras declaraciones a futuro, o de las personas que actúan en nuestro nombre, están expresamente soportadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia establecidas anteriormente. Las declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha de este comunicado. No se debe confiar excesivamente en ninguna declaración a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro para reflejar los resultados reales, los cambios en los supuestos o los cambios en otros factores que afectan la información a futuro, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones a futuro, no debe deducirse que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones a futuro. 20 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Contacto relación con inversionistas: Maria Elena Rodriguez y Andrea González / Relación con inversionistas / ir@volaris.com/ +52 55 5261 6444 Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.net / +52 55 5246 0100 [110000] Información general sobre estados financieros Clave de cotización: VOLAR Periodo cubierto por los estados financieros: 2020-01-01 al 2020-06-30 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2020-06-30 Nombre de la entidad que informa u otras formas de VOLAR identificación: Descripción de la moneda de presentación : MXN Grado de redondeo utilizado en los estados Miles financieros: Consolidado: Si Número De Trimestre: 2 Tipo de emisora: ICS Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados financieros: Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] Los estados financieros consolidados condensados no auditados, que incluyen los estados consolidados de situación financiera al 30 de junio de 2020 (no auditados) y al 31 de diciembre de 2019 (auditados); los estados consolidados de resultados y resultados integrales por el periodo 21 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (no auditados); los estados de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el periodo de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (no auditados), han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC 34") Información Financiera Intermedia y utilizando las mismas políticas contables aplicadas en la preparación los estados financieros consolidados anuales, excepto por lo mencionado en el siguiente párrafo. Los estados financieros consolidados condensados no auditados no incluyen toda la información y revelaciones requeridas en los estados financieros consolidados anuales y deben de ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados anuales de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 (auditados) y por cada uno de los tres años por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019. Seguimiento de análisis [bloque de texto] Cobertura de analistas Compañía Analista Banorte José Itzamna Espitia Barclays Pablo Monsivais Bradesco BBI Victor Mizusaki Citi Stephen Trent Cowen Securities Helane Becker Deutsche Bank Michael Linenberg Evercore Partners Duane Pfennigwerth GBM Mauricio Martinez Goldman Sachs Bruno Amorim HSBC Alexandre P Falcao Intercam Casa de Bolsa Alejandra Marcos Morgan Stanley Joshua Milberg Santander Pedro Bruno UBS Rogerio Araujo Vector Marco Antonio Montañez 22 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Cierre Trimestre Cierre Ejercicio Actual Anterior 2020-06-30 2019-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Efectivo y equivalentes de efectivo 10,013,316,000 7,979,972,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 2,166,346,000 1,884,974,000 Impuestos por recuperar 576,342,000 435,360,000 Otros activos financieros 27,506,000 133,567,000 Inventarios 278,230,000 301,908,000 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 2,460,631,000 1,381,458,000 Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como 15,522,371,000 12,117,239,000 mantenidos para la venta Activos mantenidos para la venta 0 0 Total de activos circulantes 15,522,371,000 12,117,239,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 Inventarios no circulantes 0 0 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 2,149,000 2,695,000 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 Propiedades, planta y equipo 7,021,268,000 7,385,334,000 Propiedades de inversión 0 0 Activos por derechos de uso 32,798,889,000 34,128,766,000 Crédito mercantil 0 0 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 166,840,000 167,397,000 Activos por impuestos diferidos 3,194,067,000 1,542,536,000 Otros activos no financieros no circulantes 9,077,775,000 7,951,160,000 Total de activos no circulantes 52,260,988,000 51,177,888,000 Total de activos 67,783,359,000 63,295,127,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 11,777,054,000 7,438,034,000 Impuestos por pagar a corto plazo 1,903,000 140,609,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 4,437,458,000 2,086,017,000 Pasivos por arrendamientos a corto plazo 6,844,226,000 4,720,505,000 Otros pasivos no financieros a corto plazo 1,759,231,000 2,531,861,000 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 Otras provisiones a corto plazo 304,026,000 407,190,000 Total provisiones circulantes 304,026,000 407,190,000 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 25,123,898,000 17,324,216,000 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 25,123,898,000 17,324,216,000 Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 23 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Concepto Cierre Trimestre Cierre Ejercicio Actual Anterior 2020-06-30 2019-12-31 Otros pasivos financieros a largo plazo 1,876,006,000 2,889,952,000 Pasivos por arrendamientos a largo plazo 42,307,299,000 35,796,540,000 Otros pasivos no financieros a largo plazo 72,422,000 90,796,000 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 44,746,000 38,206,000 Otras provisiones a largo plazo 2,370,597,000 1,469,595,000 Total provisiones a largo plazo 2,415,343,000 1,507,801,000 Pasivo por impuestos diferidos 155,707,000 156,139,000 Total de pasivos a Largo plazo 46,826,777,000 40,441,228,000 Total pasivos 71,950,675,000 57,765,444,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 2,973,559,000 2,973,559,000 Prima en emisión de acciones 1,851,193,000 1,880,007,000 Acciones en tesorería 175,661,000 169,714,000 Utilidades acumuladas (2,698,460,000) 438,412,000 Otros resultados integrales acumulados (6,117,947,000) 407,419,000 Total de la participación controladora (4,167,316,000) 5,529,683,000 Participación no controladora 0 0 Total de capital contable (4,167,316,000) 5,529,683,000 Total de capital contable y pasivos 67,783,359,000 63,295,127,000 24 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Acumulado Año Acumulado Año Trimestre Año Trimestre Año Actual Anterior Actual Anterior 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 2020-04-01 - 2020- 2019-04-01 - 2019- 06-30 06-30 06-30 06-30 Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Ingresos 9,350,355,000 15,521,654,000 1,525,875,000 8,329,249,000 Costo de ventas 0 0 0 0 Utilidad bruta 9,350,355,000 15,521,654,000 1,525,875,000 8,329,249,000 Gastos de venta 542,132,000 621,253,000 179,258,000 349,962,000 Gastos de administración 0 0 0 0 Otros ingresos 301,303,000 123,309,000 180,084,000 123,235,000 Otros gastos [1] 11,148,598,000 [2] 14,338,432,000 [3] 3,873,721,000 [4] 7,443,164,000 Utilidad (pérdida) de operación (2,039,072,000) 685,278,000 (2,347,020,000) 659,358,000 Ingresos financieros 76,431,000 1,249,603,000 1,136,205,000 57,759,000 Gastos financieros 2,518,605,000 1,022,509,000 1,137,383,000 519,964,000 Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 0 0 0 0 conjuntos Utilidad (pérdida) antes de impuestos (4,481,246,000) 912,372,000 (2,348,198,000) 197,153,000 Impuestos a la utilidad (1,344,374,000) 273,712,000 (704,460,000) 77,750,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (3,136,872,000) 638,660,000 (1,643,738,000) 119,403,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0 Utilidad (pérdida) neta (3,136,872,000) 638,660,000 (1,643,738,000) 119,403,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (3,136,872,000) 638,660,000 (1,643,738,000) 119,403,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0 Utilidad por acción [bloque de texto] Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (3.1) 0.63 (1.62) 0.12 Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0 0 0 Total utilidad (pérdida) básica por acción (3.1) 0.63 (1.62) 0.12 Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones (3.1) 0.63 (1.62) 0.12 continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 0 0 0 0 discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (3.1) 0.63 (1.62) 0.12 25 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Acumulado Año Acumulado Año Trimestre Año Trimestre Año Actual Anterior Actual Anterior 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 2020-04-01 - 2020- 2019-04-01 - 2019- 06-30 06-30 06-30 06-30 Estado del resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta (3,136,872,000) 638,660,000 (1,643,738,000) 119,403,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de 0 0 0 0 inversiones en instrumentos de capital Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 0 0 0 0 revaluación Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 0 0 0 0 nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor 0 0 0 0 razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en 0 0 0 0 instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios 0 0 0 0 conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, 0 0 0 0 neto de impuestos Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 4,803,000 6,144,000 (2,972,000) 1,616,000 Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0 Efecto por conversión, neto de impuestos 4,803,000 6,144,000 (2,972,000) 1,616,000 Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos 0 0 0 0 financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor 0 0 0 0 razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para 0 0 0 0 la venta, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de (5,847,360,000) (354,808,000) 743,139,000 336,769,000 impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de 0 0 0 0 efectivo, neta de impuestos Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de 0 0 0 0 activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (5,847,360,000) (354,808,000) 743,139,000 336,769,000 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios 0 0 0 0 en el extranjero, neto de impuestos Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en 0 0 0 0 el extranjero, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto 0 0 0 0 de impuestos 26 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Concepto Acumulado Año Acumulado Año Trimestre Año Trimestre Año Actual Anterior Actual Anterior 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 2020-04-01 - 2020- 2019-04-01 - 2019- 06-30 06-30 06-30 06-30 Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, (682,809,000) 121,561,000 660,178,000 20,442,000 neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, 0 0 0 0 neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos (682,809,000) 121,561,000 660,178,000 20,442,000 Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta 0 0 0 0 de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto 0 0 0 0 de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en 0 0 0 0 moneda extranjera, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en 0 0 0 0 moneda extranjera, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, 0 0 0 0 neto de impuestos Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis] Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través 0 0 0 0 del ORI, neto de impuestos Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a 0 0 0 0 través del ORI, neto de impuestos Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de 0 0 0 0 activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de impuestos ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a 0 0 0 0 través del ORI Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios 0 0 0 0 conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del (6,525,366,000) (227,103,000) 1,400,345,000 358,827,000 periodo, neto de impuestos Total otro resultado integral (6,525,366,000) (227,103,000) 1,400,345,000 358,827,000 Resultado integral total (9,662,238,000) 411,557,000 (243,393,000) 478,230,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora (9,662,238,000) 411,557,000 (243,393,000) 478,230,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0 27 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Concepto Acumulado Año Acumulado Año Actual Anterior 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 06-30 06-30 Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta (3,136,872,000) 638,660,000 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] + Operaciones discontinuas 0 0 + Impuestos a la utilidad (1,344,374,000) 273,712,000 + (-) Ingresos y gastos financieros, neto 3,360,735,000 (335,678,000) + Gastos de depreciación y amortización 2,893,090,000 2,627,052,000 + Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0 + Provisiones 0 0 + (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0 + Pagos basados en acciones 23,576,000 14,550,000 + (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 - Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 + (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (288,452,000) (95,565,000) + Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0 + (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 23,678,000 3,289,000 + (-) Disminución (incremento) de clientes 271,091,000 (331,955,000) + (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (71,271,000) (205,845,000) + (-) Incremento (disminución) de proveedores 1,955,178,000 375,617,000 + (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 49,726,000 759,958,000 + Otras partidas distintas al efectivo 9,186,000 (32,343,000) + Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 + Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 + Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 + Ajuste por valor de las propiedades 0 0 + (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (382,514,000) 1,521,529,000 + (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 6,499,649,000 4,574,321,000 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 3,362,777,000 5,212,981,000 - Dividendos pagados 0 0 + Dividendos recibidos 0 0 - Intereses pagados 0 0 + Intereses recibidos 76,431,000 92,180,000 + (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 36,599,000 47,580,000 + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3,402,609,000 5,257,581,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] + Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 - Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 + Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 - Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 + Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 - Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 + Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 1,108,806,000 597,013,000 - Compras de propiedades, planta y equipo 1,024,200,000 779,978,000 + Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 - Compras de activos intangibles 50,408,000 24,779,000 + Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0 - Compras de otros activos a largo plazo 0 0 28 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Concepto Acumulado Año Acumulado Año Actual Anterior 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 06-30 06-30 + Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 - Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 + Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 - Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 + Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 + Dividendos recibidos 0 0 - Intereses pagados 0 0 + Intereses cobrados 0 0 + (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 34,198,000 (207,744,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] + Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 0 0 pérdida de control - Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 + Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 + Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 - Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 - Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 + Importes procedentes de préstamos 0 1,588,570,000 - Reembolsos de préstamos 286,905,000 934,056,000 - Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 - Pagos de pasivos por arrendamientos 2,625,914,000 3,130,389,000 + Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 - Dividendos pagados 0 0 - Intereses pagados 163,085,000 71,742,000 + (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 27,723,000 (85,728,000) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (3,048,181,000) (2,633,345,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 388,626,000 2,416,492,000 cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1,644,718,000 (155,751,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 2,033,344,000 2,260,741,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 7,979,972,000 5,862,942,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 10,013,316,000 8,123,683,000 29 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de Efecto por conversión Coberturas de flujos de Utilidad (pérdida) en Variación en [miembro] acciones [miembro] [miembro] [miembro] revaluación [miembro] [miembro] efectivo [miembro] instrumentos de el valor cobertura que cubren temporal de inversiones en las opciones instrumentos de capital [miembro] [miembro] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 2,973,559,000 1,880,007,000 169,714,000 438,412,000 0 18,267,000 14,096,000 0 90,676,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (3,136,872,000) 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 0 0 0 4,803,000 (5,847,360,000) 0 (682,809,000) Resultado integral total 0 0 0 (3,136,872,000) 0 4,803,000 (5,847,360,000) 0 (682,809,000) Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 1,210,000 12,391,000 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 (30,024,000) (6,444,000) 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 (28,814,000) 5,947,000 (3,136,872,000) 0 4,803,000 (5,847,360,000) 0 (682,809,000) Capital contable al final del periodo 2,973,559,000 1,851,193,000 175,661,000 (2,698,460,000) 0 23,070,000 (5,833,264,000) 0 (592,133,000) 30 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de Variación en el valor de Ganancias y pérdidas Utilidad (pérdida) por Pagos basados en Nuevas mediciones de Importes reconocidos Utilidad (pérdida) por Reserva para contratos a futuro márgenes con base en en activos financieros a cambios en valor acciones [miembro] planes de beneficios en otro resultado inversiones en cambios en [miembro] moneda extranjera valor razonable a través razonable de activos definidos [miembro] integral y acumulados instrumentos de capital el valor [miembro] del ORI [miembro] financieros disponibles en el capital contable razonable de para la venta [miembro] relativos a activos no pasivos corrientes o grupos de financieros activos para su atribuibles a disposición mantenidos cambios en para la venta [miembro] el riesgo de crédito del pasivo [miembro] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (6,799,000) 0 0 0 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (6,799,000) 0 0 0 31 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para Reserva para Reserva de Otros resultados Otros resultados Capital contable de la Participación no Capital contable [miembro] catástrofes [miembro] estabilización componentes de integrales [miembro] integrales acumulados participación controladora [miembro] [miembro] participación [miembro] controladora [miembro] discrecional [miembro] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 291,179,000 407,419,000 5,529,683,000 0 5,529,683,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (3,136,872,000) 0 (3,136,872,000) Otro resultado integral 0 0 0 0 (6,525,366,000) (6,525,366,000) 0 (6,525,366,000) Resultado integral total 0 0 0 0 (6,525,366,000) (9,662,238,000) 0 (9,662,238,000) Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 (11,181,000) 0 (11,181,000) Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 (23,580,000) 0 (23,580,000) Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (6,525,366,000) (9,696,999,000) 0 (9,696,999,000) Capital contable al final del periodo 0 0 0 291,179,000 (6,117,947,000) (4,167,316,000) 0 (4,167,316,000) 32 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de Efecto por conversión Coberturas de flujos de Utilidad (pérdida) en Variación en [miembro] acciones [miembro] [miembro] [miembro] revaluación [miembro] [miembro] efectivo [miembro] instrumentos de el valor cobertura que cubren temporal de inversiones en las opciones instrumentos de capital [miembro] [miembro] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 2,973,559,000 1,837,073,000 122,661,000 (2,200,651,000) 0 10,222,000 9,969,000 0 (93,872,000) Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 638,660,000 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 0 0 0 6,144,000 (354,808,000) 0 121,561,000 Resultado integral total 0 0 0 638,660,000 0 6,144,000 (354,808,000) 0 121,561,000 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 (492,000) 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 (14,640,000) 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 (14,640,000) (492,000) 638,660,000 0 6,144,000 (354,808,000) 0 121,561,000 Capital contable al final del periodo 2,973,559,000 1,822,433,000 122,169,000 (1,561,991,000) 0 16,366,000 (344,839,000) 0 27,689,000 33 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de Variación en el valor de Ganancias y pérdidas Utilidad (pérdida) por Pagos basados en Nuevas mediciones de Importes reconocidos Utilidad (pérdida) por Reserva para contratos a futuro márgenes con base en en activos financieros a cambios en valor acciones [miembro] planes de beneficios en otro resultado inversiones en cambios en [miembro] moneda extranjera valor razonable a través razonable de activos definidos [miembro] integral y acumulados instrumentos de capital el valor [miembro] del ORI [miembro] financieros disponibles en el capital contable razonable de para la venta [miembro] relativos a activos no pasivos corrientes o grupos de financieros activos para su atribuibles a disposición mantenidos cambios en para la venta [miembro] el riesgo de crédito del pasivo [miembro] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 335,000 0 0 0 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 335,000 0 0 0 34 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para Reserva para Reserva de Otros resultados Otros resultados Capital contable de la Participación no Capital contable [miembro] catástrofes [miembro] estabilización componentes de integrales [miembro] integrales acumulados participación controladora [miembro] [miembro] participación [miembro] controladora [miembro] discrecional [miembro] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 291,179,000 217,833,000 2,705,153,000 0 2,705,153,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 638,660,000 0 638,660,000 Otro resultado integral 0 0 0 0 (227,103,000) (227,103,000) 0 (227,103,000) Resultado integral total 0 0 0 0 (227,103,000) 411,557,000 0 411,557,000 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 492,000 0 492,000 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 (14,640,000) 0 (14,640,000) Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (227,103,000) 397,409,000 0 397,409,000 Capital contable al final del periodo 0 0 0 291,179,000 (9,270,000) 3,102,562,000 0 3,102,562,000 35 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera Concepto Cierre Trimestre Cierre Ejercicio Actual Anterior 2020-06-30 2019-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis] Capital social nominal 2,973,559,000 2,973,559,000 Capital social por actualización 0 0 Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0 Numero de funcionarios 0 0 Numero de empleados 5,002 4,950 Numero de obreros 0 0 Numero de acciones en circulación 1,011,876,677 1,011,876,677 Numero de acciones recompradas 0 0 Efectivo restringido 91,040,000 91,040,000 Deuda de asociadas garantizada 0 0 36 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [700002] Datos informativos del estado de resultados Concepto Acumulado Año Acumulado Año Trimestre Año Trimestre Año Actual Anterior Actual Anterior 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 2020-04-01 - 2020- 2019-04-01 - 2019- 06-30 06-30 06-30 06-30 Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Depreciación y amortización operativa 2,893,090,000 2,627,052,000 1,450,615,000 1,335,029,000 37 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses Concepto Año Actual Año Anterior 2019-07-01 - 2020- 2018-07-01 - 2019- 06-30 06-30 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis] Ingresos 28,581,373,000 30,746,388,000 Utilidad (pérdida) de operación 1,631,073,000 2,017,735,000 Utilidad (pérdida) neta (1,136,469,000) 1,089,900,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (1,136,469,000) 1,089,900,000 Depreciación y amortización operativa 5,644,523,000 4,962,594,000 38 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [800001] Anexo - Desglose de créditos Institución [eje] Institución Fecha de Fecha de Tasa de interés y/o Denominación [eje] Extranjera (Si/No) firma/contrato vencimiento sobretasa Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] Bancarios [sinopsis] Comercio exterior (bancarios) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con garantía (bancarios) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Banca comercial Banco Sabadell NO 2019-12-20 2021-12-20 TIIE + 300 bps 200,360,000 Banco Santander-Bancomext NO 2011-07-27 2022-05-31 LIBOR + 260 bps 1,990,414,000 1,375,477,000 395,123,000 TOTAL 200,360,000 0 0 0 0 0 1,990,414,000 1,375,477,000 395,123,000 0 0 0 Otros bancarios TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total bancarios TOTAL 200,360,000 0 0 0 0 0 1,990,414,000 1,375,477,000 395,123,000 0 0 0 Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios) CEBUR NO 2019-06-20 2024-06-20 TIIE + 175 bps 2,470,000 486,321,000 495,976,000 498,586,000 TOTAL 2,470,000 0 486,321,000 495,976,000 498,586,000 0 0 0 0 0 0 0 Bursátiles listadas en bolsa (con garantía) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Colocaciones privadas (quirografarios) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Colocaciones privadas (con garantía) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas TOTAL 2,470,000 0 486,321,000 495,976,000 498,586,000 0 0 0 0 0 0 0 Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis] Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Proveedores [sinopsis] Proveedores Gastos de Servicio de Tráfico NO 2020-06-30 2020-06-30 1,293,572,000 Gastos de Combustible NO 2020-06-30 2020-06-30 357,983,000 Gastos de Administración NO 2020-06-30 2020-06-30 280,262,000 Gastos Informáticos y de NO 2020-06-30 2020-06-30 64,817,000 Telecomunicaciones Gastos de Mantenimiento NO 2020-06-30 2020-06-30 26,715,000 Otros servicios NO 2020-06-30 2020-06-30 24,106,000 39 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 Institución [eje] Institución Fecha de Fecha de Tasa de interés y/o Denominación [eje] Extranjera (Si/No) firma/contrato vencimiento sobretasa Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] Gastos de Publicidad NO 2020-06-30 2020-06-30 13,960,000 Gastos de Mantenimiento USD SI 2020-06-30 2020-06-30 775,246,000 Gastos Informáticos y de SI 2020-06-30 2020-06-30 189,381,000 Telecomunicaciones USD Otros servicios USD SI 2020-06-30 2020-06-30 171,840,000 Gastos de Servicio de Tráfico USD SI 2020-06-30 2020-06-30 98,474,000 Gastos de Publicidad USD SI 2020-06-30 2020-06-30 87,716,000 Gastos de Equipo de Vuelo USD SI 2020-06-30 2020-06-30 1,279,000 TOTAL 2,061,415,000 0 0 0 0 0 1,323,936,000 0 0 0 0 0 Total proveedores TOTAL 2,061,415,000 0 0 0 0 0 1,323,936,000 0 0 0 0 0 Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis] Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de créditos TOTAL 2,264,245,000 0 486,321,000 495,976,000 498,586,000 0 3,314,350,000 1,375,477,000 395,123,000 0 0 0 40 de 137 VOLAR Consolidado Clave de Cotización: VOLAR Trimestre: 2 Año: 2020 [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de texto] Al 30 de junio de 2020, los montos mostrados en dólares americanos han sido incluidos únicamente para conveniencia del lector, convertidos a un tipo de cambio de Ps. 22.9715 por dólar americano. Este tipo de cambio fue publicado por el Banco de México como el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en México al 30 de junio de 2020. Monedas [eje] Dólares [miembro] Dólares contravalor Otras monedas Otras monedas Total de pesos pesos [miembro] contravalor dólares contravalor pesos [miembro] [miembro] [miembro] Posición en moneda extranjera [sinopsis] Activo monetario [sinopsis] Activo monetario circulante 488,769,000 11,227,757,000 0 0 11,227,757,000