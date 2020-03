USDA Grain Stocks : U.S. Corn By State-Mar 31

Corn: Stocks by Position, State, and United States, Mar 1,2019-2020 ============================================================================= 2019 2020 ==================================================================== State On Off Total All On Off Total All Farms Farms 1/ Positions Farms Farms 1/ Positions ============================================================================= AL (D) 6,733 (D) (D) 9,437 (D) AZ (D) 2,690 (D) (D) 2,624 (D) AR (D) 22,439 (D) (D) 25,227 (D) CA (D) 7,773 (D) (D) 7,638 (D) CO 40,000 33,853 73,853 36,000 32,954 68,954 DE (D) 9,853 (D) (D) 11,639 (D) FL (D) 573 (D) (D) 1,050 (D) GA (D) 14,514 (D) (D) 14,878 (D) ID (D) 8,743 (D) (D) 7,546 (D) IL 740,000 805,073 1,545,073 530,000 696,078 1,226,078 IN 385,000 215,770 600,770 280,000 211,374 491,374 IA 990,000 577,304 1,567,304 890,000 629,109 1,519,109 KS 94,000 239,249 333,249 105,000 253,735 358,735 KY 72,000 33,574 105,574 59,000 41,828 100,828 LA (D) 33,356 (D) (D) 32,148 (D) MD (D) 12,619 (D) (D) 17,811 (D) MI 110,000 65,669 175,669 75,000 57,935 132,935 MN 730,000 229,837 959,837 630,000 236,622 866,622 MS (D) 21,798 (D) (D) 25,850 (D) MO 140,000 83,733 223,733 165,000 88,630 253,630 MT (D) 233 (D) (D) (D) (D) NE 600,000 406,439 1,006,439 570,000 423,613 993,613 NV (NA) (D) (D) (NA) (D) (D) N ENG (NA) (D) (D) (NA) (D) (D) NJ (D) (D) (D) (D) (D) (D) NM (D) (D) (D) (D) (D) (D) NY (D) 3,332 (D) (D) 2,359 (D) NC 14,000 29,964 43,964 16,000 34,348 50,348 ND 180,000 65,799 245,799 205,000 63,188 268,188 OH 240,000 142,005 382,005 185,000 118,735 303,735 OK (D) 10,330 (D) (D) 9,091 (D) OR (D) (D) (D) (D) 1,133 (D) PA 56,000 11,249 67,249 63,000 10,668 73,668 SC (D) 4,326 (D) (D) 3,718 (D) SD 345,000 118,557 463,557 225,000 147,785 372,785 TN (D) 22,941 (D) (D) 34,952 (D) TX (D) 78,368 (D) (D) 90,124 (D) UT (D) 448 (D) (D) 1,637 (D) VA (D) 11,364 (D) (D) 11,353 (D) WA (D) 11,261 (D) (D) 10,157 (D) WV (D) (D) (D) (D) (D) (D) WI 190,000 136,961 326,961 165,000 128,519 293,519 WY (D) (D) (D) (D) (D) (D) Unall 2/ 205,000 3,476 492,170 255,000 3,015 578,387 U.S. 5,131,000 3,482,206 8,613,206 4,454,000 3,498,508 7,952,508 ============================================================================= (D) Withheld to avoid disclosing data for individual operations. (NA) Not available. 1/ Includes stocks at mills, elevators, warehouses, terminals, and processors. 2/ 'Off farms unallocated' includes State data withheld to avoid disclosure of individual operations. 'On farms unallocated' includes minor producing States' data not published separately. Write to Kareema Clark at csstat@dowjones.com