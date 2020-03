USDA Prospective Plantings : U.S. Corn-Mar 31

Corn: Area Planted by State and United States, 2018-2020 ==================================================================== Area Planted State ====================================================== 2018 2019 2020 1/ 2020/2019 ==================================================================== ========== 1,000 Acres ======== Percent AL 255 320 370 116 AZ 80 90 100 111 AR 660 770 800 104 CA 430 460 440 96 CO 1,460 1,550 1,650 106 CT 23 23 23 100 DE 170 185 170 92 FL 95 90 100 111 GA 325 395 440 111 ID 350 385 400 104 IL 11,000 10,500 11,300 108 IN 5,300 5,000 5,800 116 IA 13,200 13,500 14,100 104 KS 5,450 6,400 6,300 98 KY 1,330 1,550 1,500 97 LA 460 570 680 119 ME 30 29 28 97 MD 440 510 500 98 MA 14 14 16 114 MI 2,250 2,000 2,500 125 MN 7,900 7,800 8,400 108 MS 480 660 710 108 MO 3,500 3,200 3,600 113 MT 115 115 135 117 NE 9,600 10,100 10,500 104 NV 13 15 17 113 NH 13 12 12 100 NJ 70 77 90 117 NM 135 145 135 93 NY 1,070 1,020 1,180 116 NC 910 990 1,050 106 ND 3,150 3,500 3,200 91 OH 3,500 2,800 3,700 132 OK 310 370 400 108 OR 75 80 85 106 PA 1,300 1,450 1,480 102 RH 2 2 2 100 SC 340 380 390 103 SD 5,300 4,350 6,000 138 TN 720 970 1,040 107 TX 2,200 2,500 2,700 108 UT 70 85 80 94 VT 85 81 81 100 VA 485 540 540 100 WA 165 170 200 118 WV 46 52 56 108 WI 3,900 3,800 3,900 103 WY 95 95 90 95 U.S. 88,871 89,700 96,990 108 ==================================================================== 1/ Intended plantings in 2020 as indicated by reports from farmers. Write to Rodney Christian at csstat@dowjones.com