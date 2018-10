USDA Crop Progress : Corn Condition/Progress-Oct 15

For the week ended Oct 14, in percent. * denotes revision. NOTE: Averages for are based on the number of planted acres, not the number of states. CONDITION: very poor poor fair good excellent 10/14 10/07 10/14 10/07 10/14 10/07 10/14 10/07 10/14 10/07 Colo 2 1 6 5 24 21 62 69 6 4 Ill 2 2 4 4 14 14 49 49 31 31 Ind 2 2 6 6 19 20 52 51 21 21 Iowa 3 3 6 6 22 21 51 52 18 18 Kans 9 9 16 16 28 28 39 39 8 8 Ky 1 1 4 4 16 16 62 62 17 17 Mich 5 6 11 12 29 28 45 45 10 9 Minn 2 2 4 4 19 17 51 52 24 25 Mo 19 19 21 21 32 32 23 23 5 5 Nebr 2 2 5 5 13 14 48 48 32 31 NC 11 11 20 20 36 36 27 27 6 6 ND 2 2 11 10 26 25 46 48 15 15 Ohio 1 1 3 3 14 13 56 56 26 27 Pa 1 1 4 6 20 20 49 49 26 24 SD 5 5 11 12 20 19 49 44 15 20 Tenn 1 - 3 2 20 18 49 60 27 20 Texas 12 12 24 24 35 35 27 27 2 2 Wisc 4 4 9 8 18 17 42 42 27 29 18-state avg 4 4 8 8 20 20 47 47 21 21 yr-ago 3 3 8 8 24 25 50 49 15 15 PR0GRESS: --Mature-- --Harvested-- 10/14 10/07 2017 Avg 10/14 10/07 2017 Avg Colo 85 73 71 83 29 20 11 22 Ill 100 100 94 96 71 63 46 54 Ind 100 95 90 92 51 39 33 39 Iowa 97 95 93 93 17 15 12 24 Kans 96 95 91 95 63 59 53 64 Ky 97 95 96 97 79 71 71 74 Mich 87 78 82 80 20 16 18 16 Minn 97 96 87 90 18 15 7 20 Mo 100 100 100 98 79 76 59 65 Nebr 95 92 91 91 25 23 16 25 NC 100 100 100 100 91 88 92 91 ND 96 93 77 85 12 8 7 13 Ohio 92 82 84 87 31 21 20 28 Pa 91 82 83 89 26 21 29 35 SD 93 89 86 90 17 16 11 21 Tenn 99 98 99 99 88 79 90 85 Tex 91 87 94 90 76 72 79 75 Wis 93 84 68 77 19 14 8 16 18-state avg 96 93 89 91 39 34 27 35