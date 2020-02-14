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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Nyse  >  Corning Incorporated    GLW

CORNING INCORPORATED

(GLW)
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Corning Incorporated : Statement of Ownership

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02/14/2020 | 08:00am EST

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE 13G

UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

ANNUAL FILING

Corning Inc

(NAME OF ISSUER)

Common Stock

(TITLE OF CLASS OF SECURITIES)

219350105

(CUSIP NUMBER)

12/31/2019

(DATE OF EVENT WHICH REQUIRES FILING OF THIS STATEMENT)

CHECK THE APPROPRIATE BOX TO DESIGNATE THE RULE PURSUANT TO WHICH THIS

SCHEDULE IS FILED:

  1. RULE 13D-1 (B) ( ) RULE 13D-1 (C)

( ) RULE 13D-1 (D)

*THE REMAINDER OF THIS COVER PAGE SHALL BE FILLED OUT FOR A REPORTING PERSON`S INITIAL FILING ON THIS FORM WITH RESPECT TO THE SUBJECT CLASS OF SECURITIES, AND FOR ANY SUBSEQUENT AMENDMENT CONTAINING INFORMATION WHICH WOULD ALTER THE DISCLOSURES PROVIDED IN A PRIOR COVER PAGE.

THE INFORMATION REQUIRED IN THE REMAINDER OF THIS COVER PAGE SHALL NOT BE DEEMED TO BE "FILED" FOR THE PURPOSE OF SECTION 18 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ("ACT") OR OTHERWISE SUBJECT TO THE LIABILITIES OF THAT SECTION OF THE ACT BUT SHALL BE SUBJECT TO ALL OTHER PROVISIONS OF THE ACT (HOWEVER, SEE THE NOTES).

CUSIP NO: 219350105 13G

Page 2 of 5 Pages

  1. NAME OF REPORTING PERSON: STATE STREET CORPORATION
    I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF THE ABOVE PERSON: 04-2456637
  2. CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP NOT APPLICABLE
  3. SEC USE ONLY
  4. CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION BOSTON, MASSACHUSETTS
  5. SOLE VOTING POWER 0 SHARES
  6. SHARED VOTING POWER 36651941
  7. SOLE DISPOSITIVE POWER 0 SHARES
  8. SHARED DISPOSITIVE POWER

37307956

  1. AGGREGATED AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 40407846
  2. CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (9) EXCLUDES CERTAIN SHARES NOT APPLICABLE
  3. PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW 9

5.25%

12. TYPE OF REPORTING PERSON HC

CUSIP NO: 219350105 13G

Page 3 of 5 Pages

ITEM 1.

    1. NAME OF ISSUER Corning Inc
  2. ADDRESS OF ISSUER`S PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICES

1 Riverfront Plaza Corning NY 14831 United States ITEM 2.

  1. NAME OF PERSON FILING
    STATE STREET CORPORATION AND ANY OTHER REPORTING PERSON IDENTIFIED ON THE SECOND PART OF THE COVER PAGES HERETO
  2. ADDRESS OF PRINCIPAL BUSINESS OFFICE OR, IN NONE, RESIDENCE

STATE STREET FINANCIAL CENTER ONE LINCOLN STREET

BOSTON, MA 02111

(FOR ALL REPORTING PERSONS)

  1. CITIZENSHIP: SEE ITEM 4 (CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION) OF COVER PAGES
  2. TITLE OF CLASS OF SECURITIES Common Stock
  3. CUSIP NUMBER:

219350105

ITEM 3.

IF THIS STATEMENT IS FILED PURSUANT TO RULE 13D-1(B), OR 13D-2(B)

OR (C), CHECK WHETHER THE PERSON FILING IS A:

SEE ITEM 12(TYPE OF REPORTING PERSON) OF THE COVER PAGE

FOR EACH REPORTING PERSON AND THE TABLE BELOW, WHICH EXPLAINS THE MEANING OF THE TWO LETTER SYMBOLS APPEARING IN ITEM 12 OF THE COVER PAGES.

SYMBOL

CATEGORY

BK

BANK AS DEFINED IN SECTION 3(A) (6) OF THE ACT.

IC

INSURANCE COMPANY AS DEFINED IN SECTION 3 (A) (19)

IC

OF THE ACT

INVESTMENT COMPANY REGISTERED UNDER SECTION 8 OF

IA

THE INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940.

AN INVESTMENT ADVISOR IN ACCORDANCE WITH RULE

EP

13D-1(B) (1) (II) (E).

AN EMPLOYEE BENEFIT PLAN OR ENDOWMENT FUND IN

HC

ACCORDANCE WITH RULE 13D-1(B) (1) (II) (F) .

A PARENT HOLDING COMPANY OR CONTROL PERSON IN

SA

ACCORDANCE WITH RULE 13D-1(B)(1)(II) (G).

A SAVINGS ASSOCIATIONS AS DEFINED IN SECTION 3(B)

CP

OF THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ACT (12 U.S.C. 1813).

A CHURCH PLAN THAT IS EXCLUDED FROM THE DEFINITION OF

AN INVESTMENT COMPANY UNDER SECTION 3(C)(14) OF THE

INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940.

CUSIP NO:

219350105

13G

Page 4 of 5 Pages

ITEM 4.

OWNERSHIP

THE INFORMATION SET FORTH IN ROWS 5 THROUGH 11 OF THE COVER PAGE

HERETO FOR EACH OF THE REPORTING PERSONS IS INCORPORATED

HEREIN BY REFERENCE.

ITEM 5. OWNERSHIP OF FIVE PERCENT OR LESS OF CLASS

NOT APPLICABLE

ITEM 6. OWNERSHIP OF MORE THAN FIVE PERCENT ON BEHALF OF ANOTHER PERSON NOT APPLICABLE

ITEM 7. IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF THE SUBSIDIARY WHICH ACQUIRED THE SECURITY BEING REPORTED ON BY THE PARENT HOLDING COMPANY OR CONTROL PERSON

SEE EXHIBIT 1 ATTACHED HERETO

ITEM 8. IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF MEMEBERS OF THE GROUP NOT APPLICABLE

ITEM 9. NOTICE OF DISSOLUTION OF GROUP

NOT APPLICABLE

CUSIP NO:

219350105 13G

Page 5 of 5 Pages

ITEM 10.

CERTIFICATION

BY SIGNING BELOW I CERTIFY THAT, TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF, THE SECURITIES REFERRED TO ABOVE WERE ACQUIRED AND ARE HELD IN THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS AND WERE NOT ACQUIRED AND ARE NOT HELD FOR THE PURPOSE OR WITH THE EFFECT OF CHANGING OR INFLUENCING THE CONTROL OF THE ISSUER OF THE SECURITIES AND WERE NOT ACQUIRED AND ARE NOT HELD IN CONNECTION WITH OR AS A PARTICIPANT IN ANY TRANSACTION HAVING THAT PURPOSE OR EFFECT.

SIGNATURES

AFTER REASONABLE INQUIRY AND TO THE BEST OF HIS KNOWLEDGE AND BELIEF, EACH OF THE UNDERSIGNED CERTIFIES THAT THE INFORMATION SET FORTH IN THIS STATEMENT IS TRUE, COMPLETE AND CORRECT.

STATE STREET CORPORATION

/S/ SONIA SHAH

SENIOR VICE PRESIDENT, HEAD OF GLOBAL REGULATORY REPORTING

EXHIBIT 1

THE FOLLOWING TABLE LISTS THE IDENTITY AND ITEM 3 CLASSIFICATION OF EACH SUBSIDIARY OF STATE STREET CORPORATION, THE PARENT HOLDING COMPANY, THAT BENEFICIALLY OWNS THE ISSUER`S SECURITIES. PLEASE REFER TO ITEM 3 OF THE ATTACHED SCHEDULE 13G FOR A DESCRIPTION OF EACH OF THE TWO-LETTER SYMBOLS REPRESENTING THE ITEM 3 CLASSIFICATION BELOW.

SUBSIDIARY

ITEM 3 CLASSIFICATION

SSGA FUNDS MANAGEMENT, INC.

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED (UK)

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD (CANADA)

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS, AUSTRALIA LIMITED

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS (JAPAN) CO., LTD

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LTD

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS SINGAPORE LTD

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS GmbH

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS IRELAND LIMITED,

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY

IA

NOTE: ALL OF THE LEGAL ENTITIES ABOVE ARE DIRECT OR INDIRECT SUBSIDIARIES OF STATE STREET CORPORATION.

Disclaimer

Corning Inc. published this content on 14 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2020 12:59:07 UTC
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EBIT 2020 1 831 M
Net income 2020 1 288 M
Debt 2020 5 997 M
Yield 2020 3,13%
P/E ratio 2020 20,4x
P/E ratio 2021 15,5x
EV / Sales2020 2,40x
EV / Sales2021 2,33x
Capitalization 21 877 M
Chart CORNING INCORPORATED
Duration : Period :
Corning Incorporated Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends CORNING INCORPORATED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 15
Average target price 31,19  $
Last Close Price 28,71  $
Spread / Highest target 46,3%
Spread / Average Target 8,65%
Spread / Lowest Target -12,9%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Wendell P. Weeks Chairman, President & Chief Executive Officer
R. Tony Tripeny Chief Financial Officer & Executive Vice President
David L. Morse Chief Technology Officer & Executive VP
Deborah D. Rieman Independent Director
Hansel Emory Tookes Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
CORNING INCORPORATED-1.37%21 877
SAMSUNG SDI CO LTD--.--%18 623
LG DISPLAY CO LTD--.--%4 812
TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.--.--%4 756
WUHU TOKEN SCIENCE CO.,LTD.--.--%4 532
AU OPTRONICS CORP--.--%3 456
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