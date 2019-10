Country Garden : INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 SCRIP DIVIDEND SCHEME - ELECTION FORM

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION 此乃要件 請即處理 IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO ANY ASPECT OF THIS FORM OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR LICENSED SECURITIES DEALER OR REGISTERED INSTITUTION IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 閣下如對此表格任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock Code: 2007) (股份代號:2007) INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 ("2019 INTERIM DIVIDEND") SCRIP DIVIDEND SCHEME - ELECTION FORM 截至2019年6月30日止六個月之中期股息(「2019年中期股息」)之以股代息計劃 - 選擇表格 IF YOU WISH TO RECEIVE YOUR 2019 INTERIM DIVIDEND WHOLLY IN CASH DIVIDEND, YOU NEED NOT COMPLETE THIS FORM 閣下如就2019年中期股息欲全部收取現金股息,則不用填寫此表格 IF YOU WISH TO RECEIVE NEW ORDINARY SHARES IN COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED (THE "COMPANY") OF HK$0.1 EACH CREDITED AS FULLY PAID UP ("NEW SHARES") IN LIEU OF THE CASH DIVIDEND FOR THE 2019 INTERIM DIVIDEND EITHER IN WHOLE OR IN PART, YOU MUST COMPLETE AND SIGN THIS FORM IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS BELOW AND RETURN IT TO THE COMPANY'S HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE, TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED, AT LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG SO AS TO BE RECEIVED NO LATER THAN 4:30 P.M. ON MONDAY, 4 NOVEMBER 2019. 閣下如欲就全部或部份2019年中期股息選擇收取每股港幣0.1元之碧桂園控股有限公司(「本公司」)之已繳足新普通股股份(「新股份」)以代替現金股息,則最遲須於2019年11月4日(星期一)下午4時30分前依照下文指示填妥及簽 署此表格,並交回香港皇后大道東183號合和中心54樓予本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

PART 1 第一部份 BOX A NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED SHAREHOLDER(S) 甲欄 登記股東姓名及地址 SPECIMEN 本 樣 BOX B 乙欄 REGISTERED HOLDING OF ORDINARY SHARES IN THE COMPANY OF HK$0.1 EACH ON 18 SEPTEMBER 2019 (THE "RECORD DATE") 於2019年9月18日(「記錄日期」)登記持 有之每股港幣0.1元之本公司之普通股 股份數目

PART 2 第二部份ELECTION FOR NEW SHARES FOR THE 2019 INTERIM DIVIDEND 就2019年中期股息選擇收取新股份

ELECTION FOR RECEIVING NEW SHARES IN LIEU OF THE CASH DIVIDEND OF RMB22.87 CENTS PER ORDINARY SHARE IN RESPECT OF THE 2019 INTERIM DIVIDEND IN WHOLE OR IN PART OF YOUR REGISTERED HOLDING OF ORDINARY SHARES. 閣下就所登記持有之全部或部份普通股股份選擇以新股份方式收取2019年中期股息以代替每股普 通股人民幣22.87分之現金股息。 PLEASE ENTER IN BOX C THE NUMBER OF ORDINARY SHARES IN RESPECT OF WHICH YOU ELECT TO RECEIVE THE 2019 INTERIM DIVIDEND IN THE FORM OF NEW SHARES IN LIEU OF THE CASH DIVIDEND. 請在丙欄內填上 閣下欲以新股份代替現金股息方式收取2019年中期股息之普通股股份數目。 BOX C 丙欄 NUMBER OF ORDINARY SHARES IN RESPECT OF WHICH YOU WISH TO RECEIVE THE 2019 INTERIM DIVIDEND IN THE FORM OF NEW SHARES IN LIEU OF THE CASH DIVIDEND 閣下欲以新股份代替現金股息方式收 取2019年中期股息之普通股股份數目

IF YOU SIGN THIS FORM BUT DO NOT SPECIFY THE NUMBER OF ORDINARY SHARES IN RESPECT OF WHICH YOU WISH TO RECEIVE NEW SHARES IN LIEU OF THE CASH DIVIDEND, OR IF YOU ELECT TO RECEIVE NEW SHARES IN RESPECT OF A GREATER NUMBER OF ORDINARY SHARES THAN YOUR REGISTERED HOLDING AS AT THE RECORD DATE, THEN IN EITHER CASE, YOU WILL BE DEEMED TO HAVE EXERCISED YOUR ELECTION TO RECEIVE NEW SHARES ONLY IN RESPECT OF ALL THE ORDINARY SHARES REGISTERED IN YOUR NAME ON THE RECORD DATE. 倘 閣下已簽妥此表格但未有列明 閣下有意收取新股份以代替現金股息之普通股股份數目,或倘 閣下選擇收取新股份之普通股股份數目超逾 閣下於記錄日期已登記於名下者, 則在這任何一種情況下, 閣下將被視為已就於記錄日期登記於名下之所有普通股股份選擇只收取新股份。 PART 3 第三部份 TO THE BOARD OF DIRECTORS OF COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED: 致碧桂園控股有限公司董事會: I/WE, THE UNDERSIGNED AND ABOVE-NAMED SHAREHOLDER(S), GIVE NOTICE THAT I/WE ELECT TO RECEIVE NEW SHARES IN LIEU OF CASH DIVIDEND IN RESPECT OF THE 2019 INTERIM DIVIDEND FOR THE WHOLE OR PART OF THE ORDINARY SHARES REGISTERED IN MY/OUR NAME(S) IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS GIVEN ABOVE IN PART 2 OF THIS FORM SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT IN THE CIRCULAR DATED 18 OCTOBER 2019 AND THE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY. I/WE ACKNOWLEDGE THAT THE NOTES FORM PART OF THIS FORM. 本人╱吾等為下方簽署及上列之股東,茲通知本人╱吾等就登記在本人╱吾等名下全部或部份之普通股股份,按照上述此表格之第二部份所作指示並遵照於2019年10月 18日之通函所載之條款及條件以及本公司之組織章程大綱及細則,選擇以新股份代替現金股息方式收取2019年中期股息。本人╱吾等承認附註是此表格之一部份。 SIGNATURE 簽署(USUAL SIGNATURE(S) 慣用簽名式) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE 日期: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019. TEL. NO 電話號碼:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMAIL 電郵:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .