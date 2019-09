COURTOIS SA : Communiqué

COURTOIS SA

SA au Capital de 1.673.940 Euros

Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE

540 802 105 RCS TOULOUSE

Contact : accueil@courtois.fr

Site Internet : www.courtois-sa.com



*******

***

Diffusé le 24 septembre 2019 après bourse





Communiqué





COURTOIS SA vous informe que le Conseil d’Administration du 17 septembre dernier a nommé deux Directeurs Généraux Délégués à compter de cette date :

Mr Jean-Louis COURTOIS de VIÇOSE

Mme Françoise COURTOIS de VIÇOSE

En tant que représentants légaux ils pourront agir au nom et pour le compte de la société COURTOIS SA et la représenter à l’égard des tiers et notamment en cas d’empêchement temporaire de la Présidente Directrice Générale.

Attachment