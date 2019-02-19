CPI PROPERTY : approval of supplement to the base prospectus for EUR 3 billion Euro Medium Term Note (EMTN) programme

CPI PROPERTY GROUP
(société anonyme)
40, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 102 254
PRESS RELEASE
Luxembourg, 19 February 2019
CPI PROPERTY GROUP - approval of supplement to the base prospectus for EUR 3 billion Euro Medium Term Note (EMTN) programme
On 19 February 2019, the Central Bank of Ireland approved a supplement (the "Supplement") to the base prospectus of CPI Property Group (the "Base Prospectus") in relation to its EUR 3 billion Euro Medium Term Note (EMTN) programme. The Supplement and the Base Prospectus are available on the website of CPI Property Group www.cpipg.com.
DISCLAIMER: THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE SECURITIES TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT") AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, US PERSONS (AS SUCH TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT), EXCEPT PURSUANT TO REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF AN OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES, IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION NOR SHALL IT (OR ANY PART OF THIS ANNOUNCEMENT) OR THE FACT OF ITS DISTRIBUTION FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, OR ACT AS ANY INDUCEMENT TO ENTER INTO, ANY CONTRACT OR COMMITMENT OR INVESTMENT DECISION WHATSOEVER. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. RECIPIENTS OF THIS ANNOUNCEMENT WHO INTEND TO PURCHASE ANY SECURITIES IN THE FUTURE ARE REMINDED THAT ANY SUCH PURCHASE OR SUBSCRIPTION MUST BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF THE INFORMATION CONTAINED IN ANY FINAL FORM PROSPECTUS PUBLISHED IN CONNECTION WITH ANY SUCH SECURITIES. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE, AND THIS ANNOUNCEMENT HAS NOT BEEN APPROVED, BY AN AUTHORISED PERSON FOR THE PURPOSES OF SECTION 21 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, AS AMENDED (THE "FSMA")(UNITED KINGDOM). THIS ANNOUNCEMENT IS NOT 2 BEING DISTRIBUTED TO, AND MUST NOT BE PASSED ON TO, THE GENERAL PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM OR TO PERSONS IN THE UNITED KINGDOM SAVE IN THE CIRCUMSTANCES WHERE SECTION 21(1) OF THE FSMA DOES NOT APPLY. THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO (I) ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (II) HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER") OR (III) ARE PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") OF THE ORDER OR (IV) TO WHOM THIS ANNOUNCEMENT MAY OTHERWISE BE DIRECTED WITHOUT CONTRAVENTION OF SECTION 21 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THIS ANNOUNCEMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS. THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION TO AND MUST NOT BE PASSED ON TO ANY RETAIL CLIENT. IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC (THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") ("QUALIFIED INVESTORS"). THIS ANNOUNCEMENT IS AN ADVERTISEMENT FOR THE PURPOSES OF APPLICABLE MEASURES IMPLEMENTING THE PROSPECTUS DIRECTIVE. A PROSPECTUS PREPARED PURSUANT TO THE PROSPECTUS DIRECTIVE WILL BE PUBLISHED, WHICH, WHEN PUBLISHED, CAN BE OBTAINED FROM THE TRUSTEE. A RATING IS NOT A RECOMMENDATION TO BUY, SELL OR HOLD SECURITIES AND MAY BE SUBJECT TO REVISION, SUSPENSION OR WITHDRAWAL AT ANY TIME BY THE ASSIGNING RATING ORGANISATION. SIMILAR RATINGS FOR DIFFERENT TYPES OF ISSUERS AND ON DIFFERENT TYPES OF SECURITIES DO NOT NECESSARILY MEAN THE SAME THING. THE SIGNIFICANCE OF EACH RATING SHOULD BE ANALYSED INDEPENDENTLY FROM ANY OTHER RATING.
For further information please contact:
INVESTORS
CPI PROPERTY GROUP
David Greenbaum
Chief Financial Officer
d.greenbaum@cpipg.com
MEDIA/PR
Kirchhoff Consult AG
Andreas Friedemann
Borselstraße 20
22765 Hamburg
T +49 40 60 91 86 50
F +49 40 60 91 86 60
E andreas.friedemann@kirchhoff.de
19.02.2019 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.dgap.de