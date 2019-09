Statement of changes in beneficial ownership of securities Downloads: [ DOC ] [ PDF ] [ HTML ]

{rtf1deflang1033deflangfe1033margl720margr720margt360margb360{stylesheet{fs20lang1033snext0 Normal;} {s1sb240keepn{*pn pnlvl1pndecpnprev1pnstart1pnsp144}bf0fs30lang1033 sbasedon0snext0 heading 1;} {s2sb200keepn{*pn pnlvl2pndecpnprev1pnstart1pnsp144{pntxtb.}}bf0fs26lang1033 sbasedon0snext0 heading 2;} {s3sb180keepn{*pn pnlvl3pndecpnprev1pnstart1pnsp144{pntxtb.}}bf0fs22lang1033 sbasedon0snext0 heading 3;} {s4sb160keepn{*pn pnlvl4pnucltrpnprev1pnstart1pnsp144{pntxtb.}}bf0fs22lang1033 sbasedon0snext0 heading 4;} {s5sb140keepn{*pn pnlvl5pncltrpnprev1pnstart1pnsp144}bf0fs20lang1033 sbasedon0snext0 heading 5;} {s6tqclang1033sbasedon0snext6 footer;} {*cs16 additivesupersbasedon10 footnote reference;} {*cs18 additivesbasedon10 page number;}} {fonttbl{f0fnil Times New Roman;}{f1fnil Courier New}{f2005fnil Courier New;}{f2010fnil Wingdings;}{f2020fnil Webdings;}{f2fnil Arial;}{f3fnil Arial;}{f4fnil LucidaHandwriting;}{f5fnil Symbol;}{f6fnil Symbol;}{f7fnil Ferdsch;}{f30fnil Myriad Cn Semibold;}{f31fnil Myriad Roman;}{f50fnil Courier New;}{f51fnil Times New Roman;}{f52fnil Arial;}{f53fnil Symbol;}{f54fnil Wingdings;}{f55fnil Wingdings 2;}{f56fnil Wingdings 3;}{f57fnil Webdings;}{f58fnil Arial Narrow;}{f59fnil Arial Unicode MS;}{f60fnil Cyberbit;}{f61fnil Morningstar 1U Light;}{f62fnil Calibri;}} {colortbl;red0green0blue0;red127green0blue0;red0green0blue255;red127green127blue127;red0green51blue153;red255green204blue0;red255green255blue255;red246green244blue236;red0green0blue0;} {*bkmkstart filing_1}{*bkmkend filing_1}{*bkmkstart doc_1_1}{*bkmkend doc_1_1}plaincf1f51fs20ql SEC Form 4 parpardplain {trowdcellx2316clvertalcclvmgfcellx8264clvmgfcellx10800trrh585 pardplainintblcf1f51fs20qc FORM 4cellpardplainintblcf1f51fs20qc UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGEplainintblcf1f51fs20qc COMMISSION parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs20qc Washington, D.C. 20549 parpardplainintblfs16 parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs20qc STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP parpardplainintblfs16 parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs20qc Filed pursuant to Section 16(a) of the Securities Exchange Act ofplainintblcf1f51fs20qc 1934 parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs20qc or Section 30(h) of the Investment Company Act of 1940cell pardplainintbl {trowdtrqcclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx1942trrh292itap2 pardplainintblcf1f51fs20ql OMB APPROVALitap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdtrqcclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx1942trrh292nestrow{nonesttables par }}}} {trowdtrqcclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx1942trrh585itap2 pardplainintbl {trowdcellx870cellx1824trrh540itap3 pardplainintblcf1f51fs20ql OMBplainintblcf1f51fs20ql Number:itap3nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql 3235-0287itap3nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx870cellx1824trrh540nestrow{nonesttables par }}}} {trowdcellx1726trrh540itap3 pardplainintblcf1f51fs20ql Estimated averageplainintblcf1f51fs20ql burdenitap3nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx1726trrh540nestrow{nonesttables par }}}} {trowdcellx870cellx1824trrh540itap3 pardplainintblcf1f51fs20ql hours perplainintblcf1f51fs20ql response:itap3nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql 0.5itap3nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx870cellx1824trrh540nestrow{nonesttables par }}}}itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdtrqcclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx1942trrh585nestrow{nonesttables par }}}}cell{ {trowdcellx2316clvertalcclvmgfcellx8264clvmgfcellx10800trrh585row}}} {trowdclvertalccellx1242clvertalccellx2315clvertalcclvmrgcellx8263clvmrgcellx10800trrh3465 pardplainintbl {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx1042trrh244itap2 pardplainintblcf1f51fs17ql u160?u160?itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx1042trrh244nestrow{nonesttables par }}}}cellpardplainintblcf1f51fs20ql Checkplainintblcf1f51fs20ql this box ifplainintblcf1f51fs20ql no longerplainintblcf1f51fs20ql subject toplainintblcf1f51fs20ql Sectionplainintblcf1f51fs20ql 16. Formplainintblcf1f51fs20ql 4 or Formplainintblcf1f51fs20ql 5plainintblcf1f51fs20ql obligationsplainintblcf1f51fs20ql mayplainintblcf1f51fs20ql continue.plainintblcf1f51fs20iql Seeplainintblcf1f51fs20ql Instructionplainintblcf1f51fs20ql 1(b).cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclvertalccellx1242clvertalccellx2315clvertalcclvmrgcellx8263clvmrgcellx10800trrh3465row}}} pardplain {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx3780clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7560clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx10395clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10798trrh45 pardplainintblcf1f51fs20ql 1. Name and Address of Reportingplainintblcf1f51fs20ql Personplainintblcf1f51fs13qlsuper * parpardplainintbl {trowdcellx3580trrh292itap2 pardplainintblul{field{*fldinst HYPERLINK "https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001192050" }{*fldrsltcf3f51fs20ql WHISLER J STEVEN}}itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx3580trrh292nestrow{nonesttables par }}}}parpardplainintblf0fs4parpardplainintblf0fs2brdrtbrdrsbrdrw15brdrcf2brdrsp0parpardplainintblf0fs4parintbl parpardplainintbl {trowdcellx1193cellx2386cellx3580trrh292itap2 pardplainintblcf1f51fs20ql (Last)itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql (First)itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql (Middle)itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx1193cellx2386cellx3580trrh292nestrow{nonesttables par }}}} pardplainintbl {trowdcellx3580trrh292itap2 pardplainintblcf1f51fs20ql 500 WATER STREETitap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx3580trrh292nestrow{nonesttables par }}}} {trowdcellx3580trrh45itap2 pardplainintblf0fs16ql ~itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx3580trrh45nestrow{nonesttables par }}}}pardplainintblf0fs4parpardplainintblf0fs2brdrtbrdrsbrdrw15brdrcf2brdrsp0parpardplainintblf0fs4parintblpardplainintblcf1f51fs20ql (Street) parpardplainintbl {trowdcellx1516cellx2461cellx3580trrh292itap2 pardplainintblcf1f51fs20ql JACKSONVILLEitap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql FLitap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql 32202itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx1516cellx2461cellx3580trrh292nestrow{nonesttables par }}}}parpardplainintblf0fs4parpardplainintblf0fs2brdrtbrdrsbrdrw15brdrcf2brdrsp0parpardplainintblf0fs4parintbl parpardplainintbl {trowdcellx1193cellx2386cellx3580trrh292itap2 pardplainintblcf1f51fs20ql (City)itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql (State)itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql (Zip)itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx1193cellx2386cellx3580trrh292nestrow{nonesttables par }}}}cellpardplainintblcf1f51fs20ql 2. Issuer Nameplainintblcf1f51fs20bql andplainintblcf1f51fs20ql Ticker or Tradingplainintblcf1f51fs20ql Symbol parpardplainintblfs16pardplainintblul{field{*fldinst HYPERLINK "https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000277948" }{*fldrsltcf3f51fs20ql CSX CORP [ CSX ]}}cellpardplainintblcf1f51fs20ql 5. Relationship of Reportingplainintblcf1f51fs20ql Person(s) to Issuer parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs20ql (Check all applicable) parpardplainintbl {trowdcellx395cellx1317cellx1712cellx2635trrh540itap2 pardplainintblcf1f51fs20qc Xitap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql Directoritap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblf0fs16ql ~itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql 10%plainintblcf1f51fs20ql Owneritap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx395cellx1317cellx1712cellx2635trrh540nestrow{nonesttables par }}}} {trowdcellx395cellx1317cellx1712cellx2635trrh788itap2 pardplainintblf0fs16ql ~itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql Officerplainintblcf1f51fs20ql (give titleplainintblcf1f51fs20ql below)itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblf0fs16ql ~itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql Otherplainintblcf1f51fs20ql (specifyplainintblcf1f51fs20ql below)itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx395cellx1317cellx1712cellx2635trrh788nestrow{nonesttables par }}}} {trowdcellx2635trrh45itap2 pardplainintblf0fs16ql ~itap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx2635trrh45nestrow{nonesttables par }}}}pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx3780clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7560clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx10395clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10798trrh45row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3780clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7560clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx10395clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10596clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10800trrh855 pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20ql 3. Date of Earliest Transactionplainintblcf1f51fs20ql (Month/Day/Year) parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs20ql 09/13/2019cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3780clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7560clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx10395clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10596clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10800trrh855row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3780clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7560clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10395clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10596clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh585 pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20ql 4. If Amendment, Date of Original Filedplainintblcf1f51fs20ql (Month/Day/Year) parpardplainintblfs16cellpardplainintblcf1f51fs20ql 6. Individual or Joint/Groupplainintblcf1f51fs20ql Filing (Check Applicable Line) parpardplainintbl {trowdcellx395cellx2635trrh540itap2 pardplainintblcf1f51fs20qc Xitap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql Form filed by Oneplainintblcf1f51fs20ql Reporting Personitap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx395cellx2635trrh540nestrow{nonesttables par }}}} {trowdcellx395cellx2635trrh540itap2 pardplainintblf0fs16ql ~itap2nestcell{nonesttables par }pardplainintblcf1f51fs20ql Form filed by More thanplainintblcf1f51fs20ql One Reporting Personitap2nestcell{nonesttables par }{ {trowdcellx395cellx2635trrh540nestrow{nonesttables par }}}}cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3780clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7560clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10395clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10596clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh585row}}} pardplain {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx9861clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10224trrh360 pardplainintblcf1f51fs20bqc Table I - Non-Derivative Securities Acquired, Disposed of, or Beneficially Ownedcellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx9861clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10224trrh360row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx4972clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx6595clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx7786clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx8736clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx9856clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10219trrh1350 pardplainintblcf1f51fs20bql 1. Titleplainintblcf1f51fs20bql ofplainintblcf1f51fs20bql Securityplainintblcf1f51fs20bql (Instr.plainintblcf1f51fs20bql 3)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 2.plainintblcf1f51fs20bql Transactionplainintblcf1f51fs20bql Dateplainintblcf1f51fs20bql (Month/Day/Year)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 2A. Deemedplainintblcf1f51fs20bql Executionplainintblcf1f51fs20bql Date, if anyplainintblcf1f51fs20bql (Month/Day/Year)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 3.plainintblcf1f51fs20bql Transactionplainintblcf1f51fs20bql Codeplainintblcf1f51fs20bql (Instr. 8)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 4. Securitiesplainintblcf1f51fs20bql Acquired (A)plainintblcf1f51fs20bql or Disposed Ofplainintblcf1f51fs20bql (D) (Instr. 3, 4plainintblcf1f51fs20bql and 5)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 5. Amountplainintblcf1f51fs20bql ofplainintblcf1f51fs20bql Securitiesplainintblcf1f51fs20bql Beneficiallyplainintblcf1f51fs20bql Ownedplainintblcf1f51fs20bql Followingplainintblcf1f51fs20bql Reportedplainintblcf1f51fs20bql Transaction(s)plainintblcf1f51fs20bql (Instr. 3plainintblcf1f51fs20bql and 4)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 6.plainintblcf1f51fs20bql Ownershipplainintblcf1f51fs20bql Form:plainintblcf1f51fs20bql Directplainintblcf1f51fs20bql (D) orplainintblcf1f51fs20bql Indirectplainintblcf1f51fs20bql (I)plainintblcf1f51fs20bql (Instr.plainintblcf1f51fs20bql 4)cellpardplainintblcf1f51fs20bql 7. Natureplainintblcf1f51fs20bql ofplainintblcf1f51fs20bql Indirectplainintblcf1f51fs20bql Beneficialplainintblcf1f51fs20bql Ownershipplainintblcf1f51fs20bql (Instr. 4)cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx4972clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx6595clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx7786clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx8736clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx9856clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10219trrh1350row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4401clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4971clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx5673clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6092clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6593clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx7784clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx8734clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx9854clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9975clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10096clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh855 pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20bqc Codecellpardplainintblcf1f51fs20bqc Vcellpardplainintblcf1f51fs20bqc Amountcellpardplainintblcf1f51fs20bqc (A)plainintblcf1f51fs20bqc orplainintblcf1f51fs20bqc (D)cellpardplainintblcf1f51fs20bqc Pricecellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4401clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4971clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx5673clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6092clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6593clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx7784clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx8734clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx9854clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9975clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10096clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh855row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4401clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4971clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx5673clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6092clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6593clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx7784clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx8734clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9854clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9975clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10096clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh1598 pardplainintblcf1f51fs20ql Commonplainintblcf1f51fs20ql Stockcellpardplainintblcf1f51fs20qc 09/13/2019cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20qc Acellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20qc 405plainintblcf1f51fs13qcsuper (1)cellpardplainintblcf1f51fs20qc Acellpardplainintblcf1f51fs20qc $72.47cellpardplainintblcf1f51fs20qc 7,352cellpardplainintblcf1f51fs20qc Icellpardplainintblcf1f51fs20ql CSXplainintblcf1f51fs20ql Corporationplainintblcf1f51fs20ql Directorsplainintblcf1f51fs20ql Deferredplainintblcf1f51fs20ql Compensationplainintblcf1f51fs20ql Planplainintblcf1f51fs13qlsuper (2)cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4401clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4971clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx5673clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6092clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6593clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx7784clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx8734clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9854clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9975clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10096clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh1598row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4401clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4971clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx5673clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6092clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6593clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx7784clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx8734clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9854clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9975clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10096clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh608 pardplainintblcf1f51fs20ql Commonplainintblcf1f51fs20ql Stockcellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20qc 42,118cellpardplainintblcf1f51fs20qc Dcellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx895clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx2363clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx3831clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4401clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx4971clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx5673clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6092clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx6593clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx7784clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx8734clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9854clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx9975clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10096clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10800trrh608row}}} pardplain {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10853clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx11433trrh446 pardplainintblcf1f51fs13bqc Table II - Derivative Securities Acquired, Disposed of, or Beneficially Owned parpardplainintblfs16pardplainintblcf1f51fs13bqc (e.g., puts, calls, warrants, options, convertible securities)cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx10853clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx11433trrh446row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx693clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx1436clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx2521clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx3606clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx4524clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx5360clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx6781clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7814clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx8507clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx9399clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx10123clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx10847clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx11427trrh0 pardplainintblcf1f51fs13bql 1. Titleplainintblcf1f51fs13bql ofplainintblcf1f51fs13bql Derivativeplainintblcf1f51fs13bql Securityplainintblcf1f51fs13bql (Instr.plainintblcf1f51fs13bql 3)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 2.plainintblcf1f51fs13bql Conversionplainintblcf1f51fs13bql orplainintblcf1f51fs13bql Exerciseplainintblcf1f51fs13bql Price ofplainintblcf1f51fs13bql Derivativeplainintblcf1f51fs13bql Securitycellpardplainintblcf1f51fs13bql 3. Transactionplainintblcf1f51fs13bql Dateplainintblcf1f51fs13bql (Month/Day/Year)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 3A. Deemedplainintblcf1f51fs13bql Executionplainintblcf1f51fs13bql Date, if anyplainintblcf1f51fs13bql (Month/Day/Year)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 4.plainintblcf1f51fs13bql Transactionplainintblcf1f51fs13bql Code (Instr.plainintblcf1f51fs13bql 8)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 5.plainintblcf1f51fs13bql Number ofplainintblcf1f51fs13bql Derivativeplainintblcf1f51fs13bql Securitiesplainintblcf1f51fs13bql Acquiredplainintblcf1f51fs13bql (A) orplainintblcf1f51fs13bql Disposedplainintblcf1f51fs13bql of (D)plainintblcf1f51fs13bql (Instr. 3, 4plainintblcf1f51fs13bql and 5)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 6. Date Exercisableplainintblcf1f51fs13bql and Expiration Dateplainintblcf1f51fs13bql (Month/Day/Year)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 7. Title andplainintblcf1f51fs13bql Amount ofplainintblcf1f51fs13bql Securitiesplainintblcf1f51fs13bql Underlyingplainintblcf1f51fs13bql Derivativeplainintblcf1f51fs13bql Securityplainintblcf1f51fs13bql (Instr. 3 andplainintblcf1f51fs13bql 4)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 8. Priceplainintblcf1f51fs13bql ofplainintblcf1f51fs13bql Derivativeplainintblcf1f51fs13bql Securityplainintblcf1f51fs13bql (Instr.plainintblcf1f51fs13bql 5)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 9. Numberplainintblcf1f51fs13bql ofplainintblcf1f51fs13bql derivativeplainintblcf1f51fs13bql Securitiesplainintblcf1f51fs13bql Beneficiallyplainintblcf1f51fs13bql Ownedplainintblcf1f51fs13bql Followingplainintblcf1f51fs13bql Reportedplainintblcf1f51fs13bql Transaction(s)plainintblcf1f51fs13bql (Instr. 4)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 10.plainintblcf1f51fs13bql Ownershipplainintblcf1f51fs13bql Form:plainintblcf1f51fs13bql Directplainintblcf1f51fs13bql (D) orplainintblcf1f51fs13bql Indirectplainintblcf1f51fs13bql (I)plainintblcf1f51fs13bql (Instr. 4)cellpardplainintblcf1f51fs13bql 11.plainintblcf1f51fs13bql Natureplainintblcf1f51fs13bql ofplainintblcf1f51fs13bql Indirectplainintblcf1f51fs13bql Beneficialplainintblcf1f51fs13bql Ownershipplainintblcf1f51fs13bql (Instr. 4)cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx693clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx1436clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx2521clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx3606clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx4524clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx5360clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx6781clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx7814clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx8507clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx9399clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx10123clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clvmgfcellx10847clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1cellx11427trrh0row}}} {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx693clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx1436clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx2521clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3606clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx4065clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx4524clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx4942clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx5360clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx6109clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx6781clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx7221clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx7814clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx8507clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx9399clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx10123clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx10847clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10992clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx11137clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx11282clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx11427trrh945 pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs13bqc Codecellpardplainintblcf1f51fs13bqc Vcellpardplainintblcf1f51fs13bqc (A)cellpardplainintblcf1f51fs13bqc (D)cellpardplainintblcf1f51fs13bqc Dateplainintblcf1f51fs13bqc Exercisablecellpardplainintblcf1f51fs13bqc Expirationplainintblcf1f51fs13bqc Datecellpardplainintblcf1f51fs13bqc Titlecellpardplainintblcf1f51fs13bqc Amountplainintblcf1f51fs13bqc orplainintblcf1f51fs13bqc Numberplainintblcf1f51fs13bqc ofplainintblcf1f51fs13bqc Sharescellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx693clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx1436clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx2521clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx3606clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx4065clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx4524clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx4942clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx5360clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx6109clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx6781clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx7221clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalbcellx7814clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx8507clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx9399clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx10123clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvmrgcellx10847clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx10992clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx11137clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx11282clbrdrtbrdrsbrdrcf1clbrdrlbrdrsbrdrcf1clbrdrrbrdrsbrdrcf1clbrdrbbrdrsbrdrcf1clvertalccellx11427trrh945row}}} pardplain {trowdclvertalccellx10800trrh292 pardplainintblcf1f51fs20bql Explanation of Responses:cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh292row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh540 pardplainintblcf1f51fs20ql 1. Exempt payment of director's fees and/or annual retainer in the form of CSX Common Stock pursuant to the 2019 CSX Stockplainintblcf1f51fs20ql and Incentive Award Plan.cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh540row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh540 pardplainintblcf1f51fs20ql 2. By Trustee, CSX Directors Deferred Compensation Plan (the "Plan"). The shares are payable after the reporting person ceasesplainintblcf1f51fs20ql to be a director or otherwise pursuant to the terms of the Plan.cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh540row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh292 pardplainintblcf1f51fs20bql Remarks:cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh292row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh45 pardplainintblf0fs16ql ~cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh45row}}} pardplain {trowdclvertalccellx6480clvertalccellx8640clvertalccellx10800trrh540 pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20ulql /s/ Mark D. Austin,plainintblcf1f51fs20ulql Attorney-in-Factcellpardplainintblcf1f51fs20ulql 09/16/2019cell{ {trowdclvertalccellx6480clvertalccellx8640clvertalccellx10800trrh540row}}} {trowdclvertalccellx6480clvertalccellx8640clvertalccellx10800trrh540 pardplainintblf0fs16ql ~cellpardplainintblcf1f51fs20ql ** Signature ofplainintblcf1f51fs20ql Reporting Personcellpardplainintblcf1f51fs20ql Datecell{ {trowdclvertalccellx6480clvertalccellx8640clvertalccellx10800trrh540row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh292 pardplainintblcf1f51fs20ql Reminder: Report on a separate line for each class of securities beneficially owned directly or indirectly.cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh292row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh292 pardplainintblcf1f51fs20ql * If the form is filed by more than one reporting person,plainintblcf1f51fs20iql seeplainintblcf1f51fs20ql Instruction 4 (b)(v).cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh292row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh540 pardplainintblcf1f51fs20ql ** Intentional misstatements or omissions of facts constitute Federal Criminal Violationsplainintblcf1f51fs20iql Seeplainintblcf1f51fs20ql 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C.plainintblcf1f51fs20ql 78ff(a).cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh540row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh540 pardplainintblcf1f51fs20ql Note: File three copies of this Form, one of which must be manually signed. If space is insufficient,plainintblcf1f51fs20iql seeplainintblcf1f51fs20ql Instruction 6 forplainintblcf1f51fs20ql procedure.cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh540row}}} {trowdclvertalccellx10800trrh540 pardplainintblcf1f51fs20bql Persons who respond to the collection of information contained in this form are not required to respond unless the formplainintblcf1f51fs20bql displays a currently valid OMB Number.cell{ {trowdclvertalccellx10800trrh540row}}}}