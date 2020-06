Financials EUR USD Sales 2020 25 039 M 28 128 M 28 128 M Net income 2020 2 162 M 2 429 M 2 429 M Net Debt 2020 12 178 M 13 681 M 13 681 M P/E ratio 2020 18,9x Yield 2020 3,25% Capitalization 41 216 M 46 274 M 46 301 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 2,13x Nbr of Employees 102 449 Free-Float 91,1% Chart DANONE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DANONE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 29 Average target price 70,15 € Last Close Price 63,52 € Spread / Highest target 33,8% Spread / Average Target 10,4% Spread / Lowest Target -14,2% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Emmanuel Faber Chairman & Chief Executive Officer Cécile Cabanis CFO, Director, EVP-Technology, Data & Cycles Domitille Doat-Le Bigot Chief Digital Officer Franck Riboud Honorary Chairman Benoît Potier Non-Independent Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) DANONE -14.05% 46 274 NESTLÉ S.A. 1.97% 323 828 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC -3.61% 75 784 THE KRAFT HEINZ COMPANY 3.27% 40 540 GENERAL MILLS, INC. 15.38% 37 435 THE HERSHEY COMPANY -9.82% 27 570