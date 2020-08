Davide Campari Milano N : Comunicazione acquisto azioni proprie 0 08/17/2020 | 12:33pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Comunicazione acquisto azioni proprie Sesto San Giovanni, 17 Agosto 2020 - Davide Campari-Milano N.V., codice LEI 213800ED5AN2J56N6Z02, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 marzo 2020, comunica di aver acquistato, sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, dal 10 agosto 2020 al 14 agosto 2020 n. 565.263 azioni proprie al prezzo medio di € 8,5319 per azione per un controvalore complessivo di € 4.822.789,12. . Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario UBS Europe SE, Codice LEI W22LROWP2IHZNBB6K528. Di seguito il dettaglio degli acquisti effettuati sulle azioni ordinarie Campari, codice ISIN NL0015435975, su base giornaliera e in allegato, in forma dettagliata, le operazioni compiute nell'anzidetto periodo: Data N. azioni acquistate Prezzo medio Controvalore € € 10/08/2020 275.196 8,4925 2.337.102,03 11/08/2020 2.500 8,5582 21.395,50 12/08/2020 49.445 8,5933 424.895,72 14/08/2020 238.122 8,5645 2.039.395,87 ULTERIORI INFORMAZIONI Investor Relations Tel. +39 02 6225 832 Email: investor.relations@campari.com http://www.camparigroup.com/en/investor http://www.camparigroup.com/en segue allegato Pagina 1 di 18 DATA Ora A/V Valuta PREZZO QUANTITA' OPERAZIONE 10/08/2020 16:28:15 A EUR 10/08/2020 16:28:12 A EUR 10/08/2020 16:28:01 A EUR 10/08/2020 16:28:01 A EUR 10/08/2020 16:28:01 A EUR 10/08/2020 16:28:01 A EUR 10/08/2020 16:25:38 A EUR 10/08/2020 16:25:38 A EUR 10/08/2020 16:25:38 A EUR 10/08/2020 16:22:47 A EUR 10/08/2020 16:19:25 A EUR 10/08/2020 16:19:25 A EUR 10/08/2020 16:19:16 A EUR 10/08/2020 16:19:16 A EUR 10/08/2020 16:17:11 A EUR 10/08/2020 16:17:11 A EUR 10/08/2020 16:11:58 A EUR 10/08/2020 16:05:17 A EUR 10/08/2020 16:05:02 A EUR 10/08/2020 16:05:02 A EUR 10/08/2020 16:05:02 A EUR 10/08/2020 16:05:02 A EUR 10/08/2020 16:05:02 A EUR 10/08/2020 15:59:57 A EUR 10/08/2020 15:57:47 A EUR 10/08/2020 15:57:28 A EUR 10/08/2020 15:57:28 A EUR 10/08/2020 15:57:02 A EUR 10/08/2020 15:57:02 A EUR 10/08/2020 15:57:02 A EUR 10/08/2020 15:55:47 A EUR 10/08/2020 15:54:42 A EUR 10/08/2020 15:54:42 A EUR 10/08/2020 15:51:17 A EUR 10/08/2020 15:51:17 A EUR 10/08/2020 15:51:17 A EUR 10/08/2020 15:51:16 A EUR 8,5200 800 8,5250 363 8,5230 911 8,5230 156 8,5230 11 8,5230 2 8,5100 13 8,5100 562 8,5100 252 8,5100 900 8,5170 518 8,5170 704 8,5200 494 8,5200 270 8,5190 239 8,5190 7 8,5180 1385 8,5200 206 8,5200 900 8,5200 112 8,5210 900 8,5210 429 8,5210 1410 8,5060 900 8,5120 1260 8,5120 124 8,5120 134 8,5090 5 8,5090 171 8,5090 213 8,4980 700 8,4950 14 8,4950 670 8,4900 1153 8,4900 258 8,4900 300 8,4900 817 2 di 18 10/08/2020 15:49:59 A EUR 10/08/2020 15:49:59 A EUR 10/08/2020 15:47:58 A EUR 10/08/2020 15:47:20 A EUR 10/08/2020 15:47:14 A EUR 10/08/2020 15:45:23 A EUR 10/08/2020 15:45:23 A EUR 10/08/2020 15:45:03 A EUR 10/08/2020 15:44:40 A EUR 10/08/2020 15:44:40 A EUR 10/08/2020 15:44:40 A EUR 10/08/2020 15:42:30 A EUR 10/08/2020 15:38:17 A EUR 10/08/2020 15:38:17 A EUR 10/08/2020 15:37:49 A EUR 10/08/2020 15:37:17 A EUR 10/08/2020 15:35:48 A EUR 10/08/2020 15:35:48 A EUR 10/08/2020 15:35:48 A EUR 10/08/2020 15:35:48 A EUR 10/08/2020 15:35:48 A EUR 10/08/2020 15:34:56 A EUR 10/08/2020 15:34:56 A EUR 10/08/2020 15:34:56 A EUR 10/08/2020 15:31:08 A EUR 10/08/2020 15:31:05 A EUR 10/08/2020 15:31:05 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 3 di 18 8,4890 1283 8,4890 1388 8,4810 1378 8,4820 1289 8,4830 150 8,4750 768 8,4750 528 8,4760 612 8,4750 314 8,4750 750 8,4750 1190 8,4650 49 8,4670 1305 8,4660 1248 8,4700 1217 8,4730 1199 8,4740 272 8,4730 900 8,4740 428 8,4710 1243 8,4710 1299 8,4680 580 8,4680 733 8,4680 1318 8,4660 136 8,4660 1058 8,4670 1238 8,4690 234 8,4690 489 8,4700 1213 8,4700 380 8,4690 900 8,4700 1146 8,4700 117 8,4700 242 8,4700 1103 8,4700 898 8,4700 1219 8,4700 1188 8,4700 1400 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:31:03 A EUR 10/08/2020 15:28:16 A EUR 10/08/2020 15:26:45 A EUR 10/08/2020 15:26:42 A EUR 10/08/2020 15:26:42 A EUR 10/08/2020 15:26:42 A EUR 10/08/2020 15:22:06 A EUR 10/08/2020 15:22:06 A EUR 10/08/2020 15:20:43 A EUR 10/08/2020 15:16:57 A EUR 10/08/2020 15:16:57 A EUR 10/08/2020 15:16:57 A EUR 10/08/2020 15:16:57 A EUR 10/08/2020 15:16:57 A EUR 10/08/2020 15:16:57 A EUR 10/08/2020 15:11:57 A EUR 10/08/2020 15:11:17 A EUR 10/08/2020 15:11:17 A EUR 10/08/2020 15:11:17 A EUR 10/08/2020 15:09:01 A EUR 10/08/2020 15:09:01 A EUR 10/08/2020 15:08:57 A EUR 10/08/2020 15:08:57 A EUR 10/08/2020 15:08:57 A EUR 10/08/2020 15:08:57 A EUR 10/08/2020 15:08:22 A EUR 10/08/2020 15:04:36 A EUR 10/08/2020 15:04:36 A EUR 10/08/2020 15:04:34 A EUR 10/08/2020 15:02:04 A EUR 10/08/2020 15:02:03 A EUR 10/08/2020 15:02:03 A EUR 4 di 18 8,4700 507 8,4700 791 8,4700 1436 8,4700 38 8,4700 1283 8,4700 1411 8,4700 1399 8,4700 1215 8,4700 1193 8,4730 1290 8,4780 1341 8,4800 1245 8,4810 953 8,4810 339 8,4810 79 8,4810 1314 8,4860 1186 8,4890 1252 8,4930 395 8,4930 960 8,4930 1241 8,4930 440 8,4930 904 8,4780 900 8,4840 1141 8,4840 1254 8,4840 1289 8,4850 622 8,4850 559 8,4880 1285 8,4890 32 8,4900 1153 8,4890 1400 8,4920 1269 8,4640 1159 8,4640 201 8,4640 1082 8,4660 1288 8,4700 1255 8,4700 807 10/08/2020 15:02:03 A EUR 10/08/2020 15:02:03 A EUR 10/08/2020 15:02:03 A EUR 10/08/2020 15:02:03 A EUR 10/08/2020 14:58:10 A EUR 10/08/2020 14:56:06 A EUR 10/08/2020 14:56:06 A EUR 10/08/2020 14:54:45 A EUR 10/08/2020 14:54:45 A EUR 10/08/2020 14:54:45 A EUR 10/08/2020 14:54:45 A EUR 10/08/2020 14:54:45 A EUR 10/08/2020 14:53:34 A EUR 10/08/2020 14:53:34 A EUR 10/08/2020 14:53:34 A EUR 10/08/2020 14:53:34 A EUR 10/08/2020 14:50:29 A EUR 10/08/2020 14:50:18 A EUR 10/08/2020 14:49:16 A EUR 10/08/2020 14:49:16 A EUR 10/08/2020 14:49:16 A EUR 10/08/2020 14:45:45 A EUR 10/08/2020 14:45:40 A EUR 10/08/2020 14:45:40 A EUR 10/08/2020 14:45:31 A EUR 10/08/2020 14:45:31 A EUR 10/08/2020 14:38:52 A EUR 10/08/2020 14:38:52 A EUR 10/08/2020 14:38:52 A EUR 10/08/2020 14:38:52 A EUR 10/08/2020 14:36:07 A EUR 10/08/2020 14:36:07 A EUR 10/08/2020 14:34:37 A EUR 10/08/2020 14:34:37 A EUR 10/08/2020 14:31:58 A EUR 10/08/2020 14:31:56 A EUR 10/08/2020 14:31:56 A EUR 10/08/2020 14:30:38 A EUR 10/08/2020 14:30:37 A EUR 10/08/2020 14:30:37 A EUR 5 di 18 8,4700 589 8,4700 1142 8,4700 169 8,4700 1307 8,4580 776 8,4590 1312 8,4590 1312 8,4750 1342 8,4780 1169 8,4780 1170 8,4780 300 8,4780 973 8,4970 1144 8,4970 66 8,4970 1000 8,4970 94 8,4970 1385 8,4990 900 8,5000 1405 8,5000 1175 8,5010 1204 8,5190 900 8,5200 823 8,5200 535 8,5220 1189 8,5220 78 8,4900 476 8,4900 768 8,4900 386 8,4900 832 8,4810 850 8,4810 815 8,4790 179 8,4790 1165 8,4850 1311 8,4890 1148 8,4890 196 8,4900 204 8,4920 385 8,4910 900 10/08/2020 14:30:37 A EUR 10/08/2020 14:30:37 A EUR 10/08/2020 14:29:52 A EUR 10/08/2020 14:29:52 A EUR 10/08/2020 14:29:52 A EUR 10/08/2020 14:29:52 A EUR 10/08/2020 14:24:52 A EUR 10/08/2020 14:22:25 A EUR 10/08/2020 14:21:37 A EUR 10/08/2020 14:21:37 A EUR 10/08/2020 14:20:24 A EUR 10/08/2020 14:20:24 A EUR 10/08/2020 14:20:19 A EUR 10/08/2020 14:20:19 A EUR 10/08/2020 14:15:28 A EUR 10/08/2020 14:12:10 A EUR 10/08/2020 14:10:07 A EUR 10/08/2020 14:09:12 A EUR 10/08/2020 14:08:42 A EUR 10/08/2020 14:08:12 A EUR 10/08/2020 14:07:58 A EUR 10/08/2020 14:07:57 A EUR 10/08/2020 14:07:37 A EUR 10/08/2020 14:07:37 A EUR 10/08/2020 14:07:37 A EUR 10/08/2020 14:07:37 A EUR 10/08/2020 14:07:37 A EUR 10/08/2020 14:03:06 A EUR 10/08/2020 14:03:06 A EUR 10/08/2020 14:03:06 A EUR 10/08/2020 14:03:06 A EUR 10/08/2020 14:03:06 A EUR 10/08/2020 14:02:02 A EUR 10/08/2020 14:01:31 A EUR 10/08/2020 13:55:25 A EUR 10/08/2020 13:55:25 A EUR 10/08/2020 13:55:25 A EUR 10/08/2020 13:55:25 A EUR 10/08/2020 13:47:56 A EUR 10/08/2020 13:37:56 A EUR 6 di 18 8,4920 1000 8,4920 272 8,4920 4 8,4920 588 8,4920 544 8,4920 213 8,4860 1246 8,4750 889 8,4800 886 8,4800 483 8,4870 900 8,4880 1302 8,4890 222 8,4890 948 8,4880 900 8,4920 900 8,5000 850 8,5000 1020 8,5000 800 8,5000 900 8,5000 584 8,5000 800 8,5000 900 8,5000 1364 8,5000 1312 8,5000 1172 8,5000 239 8,5000 1269 8,5000 1092 8,5000 1265 8,5000 1140 8,5000 1234 8,5050 725 8,5050 550 8,5080 850 8,5080 950 8,5070 885 8,5070 284 8,5050 1377 8,5040 800 10/08/2020 13:35:22 A EUR 10/08/2020 13:35:22 A EUR 10/08/2020 13:35:22 A EUR 10/08/2020 13:35:22 A EUR 10/08/2020 13:35:22 A EUR 10/08/2020 13:30:44 A EUR 10/08/2020 13:30:44 A EUR 10/08/2020 13:30:44 A EUR 10/08/2020 13:30:44 A EUR 10/08/2020 13:27:08 A EUR 10/08/2020 13:25:32 A EUR 10/08/2020 13:20:15 A EUR 10/08/2020 13:18:31 A EUR 10/08/2020 13:18:31 A EUR 10/08/2020 13:18:31 A EUR 10/08/2020 13:18:31 A EUR 10/08/2020 13:17:56 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:15:53 A EUR 10/08/2020 13:13:54 A EUR 10/08/2020 13:13:54 A EUR 10/08/2020 13:08:10 A EUR 10/08/2020 13:08:10 A EUR 10/08/2020 13:00:32 A EUR 10/08/2020 12:41:11 A EUR 10/08/2020 12:41:11 A EUR 10/08/2020 12:41:11 A EUR 10/08/2020 12:41:11 A EUR 10/08/2020 12:37:45 A EUR 10/08/2020 12:37:02 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 7 di 18 8,5040 400 8,5040 128 8,5040 167 8,5040 342 8,5040 230 8,4990 92 8,4990 318 8,4990 900 8,4970 1136 8,4950 1238 8,5000 1193 8,5000 1360 8,5050 1105 8,5050 147 8,5050 23 8,5050 500 8,5050 808 8,4990 391 8,4990 900 8,5000 1168 8,5000 1233 8,5000 1417 8,5000 1385 8,5000 1314 8,5020 588 8,5020 196 8,5070 403 8,5070 932 8,5090 900 8,5000 854 8,5000 532 8,5000 906 8,5000 413 8,5010 1236 8,5040 136 8,5000 4652 8,4990 643 8,4990 371 8,4990 26 8,4980 900 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:35:16 A EUR 10/08/2020 12:28:33 A EUR 10/08/2020 12:28:33 A EUR 10/08/2020 12:18:18 A EUR 10/08/2020 12:03:29 A EUR 10/08/2020 12:03:29 A EUR 10/08/2020 11:45:40 A EUR 10/08/2020 11:34:21 A EUR 10/08/2020 11:34:21 A EUR 10/08/2020 11:32:24 A EUR 10/08/2020 11:18:05 A EUR 10/08/2020 10:55:53 A EUR 10/08/2020 10:55:53 A EUR 10/08/2020 10:55:53 A EUR 10/08/2020 10:38:36 A EUR 8 di 18 8,4990 924 8,4980 900 8,5000 1367 8,5000 1248 8,5000 1151 8,5000 1197 8,5000 1203 8,5000 1378 8,5000 1229 8,5000 1333 8,5000 1257 8,5000 1259 8,5000 1191 8,5000 1383 8,5000 1409 8,5000 1146 8,5000 1383 8,5000 1382 8,5000 1190 8,5000 1306 8,5000 843 8,5000 549 8,5000 799 8,5000 1136 8,5000 523 8,5000 1205 8,5070 424 8,5070 788 8,5220 1418 8,5170 109 8,5170 1067 8,5380 1386 8,5340 287 8,5340 916 8,5310 591 8,5300 1243 8,5400 564 8,5400 42 8,5400 741 8,5260 82 10/08/2020 10:38:36 A EUR 10/08/2020 10:25:49 A EUR 10/08/2020 10:25:49 A EUR 10/08/2020 10:09:52 A EUR 10/08/2020 10:01:47 A EUR 10/08/2020 09:45:23 A EUR 10/08/2020 09:45:23 A EUR 10/08/2020 09:39:53 A EUR 10/08/2020 09:30:02 A EUR 10/08/2020 09:30:02 A EUR 10/08/2020 09:30:02 A EUR 10/08/2020 09:30:02 A EUR 10/08/2020 09:22:26 A EUR 10/08/2020 09:21:56 A EUR 10/08/2020 09:12:38 A EUR 10/08/2020 09:12:38 A EUR 10/08/2020 09:12:38 A EUR 10/08/2020 09:12:38 A EUR 10/08/2020 09:10:06 A EUR 10/08/2020 09:06:07 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 09:06:00 A EUR 10/08/2020 08:53:48 A EUR 10/08/2020 08:42:27 A EUR 10/08/2020 08:42:27 A EUR 10/08/2020 08:42:27 A EUR 10/08/2020 08:39:08 A EUR 10/08/2020 08:31:31 A EUR 10/08/2020 08:31:31 A EUR 10/08/2020 08:28:19 A EUR 9 di 18 8,5260 1127 8,5400 523 8,5400 627 8,5330 1322 8,5180 1143 8,4820 1236 8,4820 1272 8,4840 1313 8,4700 271 8,4700 900 8,4700 1159 8,4700 23 8,4830 1260 8,4860 1156 8,4800 18 8,4800 1387 8,4800 13 8,4800 1400 8,4890 1295 8,4960 1183 8,5000 1292 8,5000 1400 8,5000 518 8,5000 1315 8,5000 1351 8,5000 762 8,5000 625 8,5000 623 8,5000 759 8,5000 1327 8,5000 241 8,5000 1011 8,5240 1353 8,5070 113 8,5070 385 8,5070 900 8,5180 1410 8,5030 728 8,5030 520 8,4830 1226 10/08/2020 08:28:19 A EUR 10/08/2020 08:28:19 A EUR 10/08/2020 08:24:28 A EUR 10/08/2020 08:24:28 A EUR 10/08/2020 08:24:25 A EUR 10/08/2020 08:17:44 A EUR 10/08/2020 08:17:44 A EUR 10/08/2020 08:10:06 A EUR 10/08/2020 08:10:06 A EUR 10/08/2020 08:10:01 A EUR 11/08/2020 16:24:14 A EUR 11/08/2020 16:24:08 A EUR 11/08/2020 16:24:07 A EUR 11/08/2020 16:22:53 A EUR 12/08/2020 14:34:02 A EUR 12/08/2020 14:29:20 A EUR 12/08/2020 14:23:28 A EUR 12/08/2020 14:23:28 A EUR 12/08/2020 14:11:38 A EUR 12/08/2020 14:11:38 A EUR 12/08/2020 14:03:51 A EUR 12/08/2020 13:59:49 A EUR 12/08/2020 13:52:54 A EUR 12/08/2020 13:52:54 A EUR 12/08/2020 13:42:08 A EUR 12/08/2020 13:42:08 A EUR 12/08/2020 13:41:10 A EUR 12/08/2020 13:30:04 A EUR 12/08/2020 13:20:22 A EUR 12/08/2020 13:20:22 A EUR 12/08/2020 13:09:17 A EUR 12/08/2020 13:04:37 A EUR 12/08/2020 12:54:57 A EUR 12/08/2020 12:54:57 A EUR 12/08/2020 12:54:57 A EUR 12/08/2020 12:53:37 A EUR 12/08/2020 12:39:49 A EUR 12/08/2020 12:39:49 A EUR 12/08/2020 12:34:03 A EUR 12/08/2020 12:22:04 A EUR 10 di 18 8,4830 298 8,4830 908 8,4970 1216 8,4990 1350 8,5000 1668 8,4560 149 8,4560 1165 8,4480 873 8,4480 489 8,4550 1155 8,5600 77 8,5600 62 8,5600 1854 8,5510 507 8,5970 339 8,5930 1144 8,6000 619 8,6000 699 8,6000 920 8,6000 468 8,6000 1231 8,5940 589 8,5960 1124 8,5960 74 8,5980 717 8,5980 511 8,6000 1181 8,5830 1211 8,5860 787 8,5860 564 8,5830 1162 8,5800 198 8,5850 881 8,5850 287 8,5850 213 8,5860 900 8,5920 341 8,5920 942 8,5960 122 8,5960 1129 12/08/2020 12:10:55 A EUR 12/08/2020 12:07:55 A EUR 12/08/2020 11:57:57 A EUR 12/08/2020 11:57:57 A EUR 12/08/2020 11:57:57 A EUR 12/08/2020 11:57:00 A EUR 12/08/2020 11:54:51 A EUR 12/08/2020 11:54:28 A EUR 12/08/2020 11:54:28 A EUR 12/08/2020 11:54:28 A EUR 12/08/2020 11:54:28 A EUR 12/08/2020 11:04:25 A EUR 12/08/2020 11:04:25 A EUR 12/08/2020 10:44:44 A EUR 12/08/2020 10:41:42 A EUR 12/08/2020 10:38:15 A EUR 12/08/2020 10:21:40 A EUR 12/08/2020 10:20:06 A EUR 12/08/2020 10:10:13 A EUR 12/08/2020 10:00:35 A EUR 12/08/2020 10:00:35 A EUR 12/08/2020 09:37:55 A EUR 12/08/2020 09:34:56 A EUR 12/08/2020 09:24:16 A EUR 12/08/2020 09:24:16 A EUR 12/08/2020 09:14:43 A EUR 12/08/2020 09:10:01 A EUR 12/08/2020 09:09:48 A EUR 12/08/2020 09:09:48 A EUR 12/08/2020 08:51:18 A EUR 12/08/2020 08:51:18 A EUR 12/08/2020 08:38:01 A EUR 12/08/2020 08:36:28 A EUR 12/08/2020 08:29:34 A EUR 12/08/2020 08:29:34 A EUR 12/08/2020 08:14:34 A EUR 12/08/2020 08:08:42 A EUR 12/08/2020 08:08:03 A EUR 14/08/2020 16:19:25 A EUR 14/08/2020 16:18:59 A EUR 11 di 18 8,5960 1218 8,5930 149 8,6000 578 8,6000 259 8,5990 100 8,5990 223 8,6000 1295 8,5980 186 8,6000 994 8,6000 251 8,6000 1183 8,5980 1384 8,6000 1147 8,6000 1177 8,6000 150 8,6000 1345 8,5880 1199 8,5870 1314 8,5860 1345 8,5850 703 8,5850 471 8,5830 1289 8,5880 101 8,5980 532 8,5980 702 8,5960 1189 8,5960 1239 8,6000 208 8,6000 1154 8,6000 601 8,6000 529 8,5950 1290 8,5980 425 8,6000 1375 8,6000 1250 8,5750 1163 8,5640 1054 8,5640 320 8,582 1292 8,584 935 14/08/2020 16:18:59 A EUR 8,583 10 14/08/2020 16:18:59 A EUR 8,584 324 14/08/2020 16:18:59 A EUR 8,584 309 14/08/2020 16:14:32 A EUR 8,583 1230 14/08/2020 16:13:22 A EUR 8,582 322 14/08/2020 16:11:30 A EUR 8,583 363 14/08/2020 16:11:30 A EUR 8,583 917 14/08/2020 16:09:19 A EUR 8,594 377 14/08/2020 16:09:19 A EUR 8,593 850 14/08/2020 16:09:19 A EUR 8,593 49 14/08/2020 16:09:19 A EUR 8,593 1178 14/08/2020 16:07:48 A EUR 8,592 267 14/08/2020 16:03:37 A EUR 8,581 900 14/08/2020 16:03:03 A EUR 8,581 238 14/08/2020 16:03:03 A EUR 8,581 139 14/08/2020 16:03:03 A EUR 8,583 1175 14/08/2020 16:02:18 A EUR 8,58 288 14/08/2020 15:58:14 A EUR 8,573 1110 14/08/2020 15:55:09 A EUR 8,573 1272 14/08/2020 15:52:40 A EUR 8,576 1252 14/08/2020 15:50:02 A EUR 8,578 240 14/08/2020 15:50:02 A EUR 8,578 488 14/08/2020 15:50:02 A EUR 8,578 561 14/08/2020 15:47:46 A EUR 8,573 744 14/08/2020 15:47:46 A EUR 8,573 220 14/08/2020 15:47:46 A EUR 8,573 120 14/08/2020 15:47:11 A EUR 8,575 1158 14/08/2020 15:44:47 A EUR 8,568 100 14/08/2020 15:42:31 A EUR 8,56 213 14/08/2020 15:42:31 A EUR 8,56 139 14/08/2020 15:42:01 A EUR 8,56 106 14/08/2020 15:42:01 A EUR 8,56 111 14/08/2020 15:41:56 A EUR 8,561 900 14/08/2020 15:41:56 A EUR 8,56 85 14/08/2020 15:41:19 A EUR 8,561 223 14/08/2020 15:41:19 A EUR 8,561 562 14/08/2020 15:41:19 A EUR 8,56 131 14/08/2020 15:41:13 A EUR 8,559 91 14/08/2020 15:38:04 A EUR 8,557 386 14/08/2020 15:38:04 A EUR 8,557 900 12 di 18 14/08/2020 15:37:32 A EUR 8,558 1107 14/08/2020 15:37:13 A EUR 8,558 95 14/08/2020 15:37:13 A EUR 8,558 59 14/08/2020 15:37:01 A EUR 8,558 132 14/08/2020 15:37:00 A EUR 8,558 375 14/08/2020 15:36:59 A EUR 8,558 895 14/08/2020 15:36:59 A EUR 8,558 657 14/08/2020 15:36:21 A EUR 8,558 399 14/08/2020 15:34:11 A EUR 8,556 318 14/08/2020 15:34:09 A EUR 8,556 145 14/08/2020 15:34:09 A EUR 8,556 318 14/08/2020 15:33:27 A EUR 8,557 673 14/08/2020 15:33:27 A EUR 8,557 571 14/08/2020 15:33:27 A EUR 8,557 822 14/08/2020 15:33:27 A EUR 8,557 282 14/08/2020 15:32:57 A EUR 8,557 469 14/08/2020 15:32:56 A EUR 8,557 469 14/08/2020 15:32:07 A EUR 8,555 652 14/08/2020 15:30:35 A EUR 8,556 274 14/08/2020 15:30:35 A EUR 8,556 1000 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 155 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 850 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 900 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 51 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 1196 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 386 14/08/2020 15:29:27 A EUR 8,558 816 14/08/2020 15:28:11 A EUR 8,558 1296 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 900 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 4942 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 3847 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 468 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 900 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 900 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 20516 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 5475 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 2389 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 5691 14/08/2020 15:27:43 A EUR 8,558 17525 14/08/2020 15:27:08 A EUR 8,558 259 13 di 18 14/08/2020 15:27:08 A EUR 8,558 1758 14/08/2020 15:27:06 A EUR 8,558 600 14/08/2020 15:27:06 A EUR 8,558 28 14/08/2020 15:26:07 A EUR 8,562 1277 14/08/2020 15:24:25 A EUR 8,565 347 14/08/2020 15:24:25 A EUR 8,565 900 14/08/2020 15:24:25 A EUR 8,564 44 14/08/2020 15:24:25 A EUR 8,562 1200 14/08/2020 15:20:23 A EUR 8,564 320 14/08/2020 15:20:23 A EUR 8,564 770 14/08/2020 15:13:54 A EUR 8,574 565 14/08/2020 15:13:54 A EUR 8,574 699 14/08/2020 15:13:54 A EUR 8,573 974 14/08/2020 15:13:54 A EUR 8,573 199 14/08/2020 15:10:29 A EUR 8,579 1158 14/08/2020 15:10:29 A EUR 8,579 1075 14/08/2020 15:04:41 A EUR 8,576 341 14/08/2020 15:04:41 A EUR 8,576 926 14/08/2020 15:01:27 A EUR 8,574 521 14/08/2020 15:01:27 A EUR 8,574 700 14/08/2020 15:01:27 A EUR 8,574 220 14/08/2020 15:01:27 A EUR 8,574 1000 14/08/2020 14:57:18 A EUR 8,572 1059 14/08/2020 14:57:09 A EUR 8,575 1133 14/08/2020 14:52:28 A EUR 8,565 1104 14/08/2020 14:50:37 A EUR 8,57 750 14/08/2020 14:50:37 A EUR 8,569 750 14/08/2020 14:50:37 A EUR 8,569 1131 14/08/2020 14:49:10 A EUR 8,573 1324 14/08/2020 14:49:10 A EUR 8,573 1091 14/08/2020 14:47:56 A EUR 8,575 488 14/08/2020 14:47:56 A EUR 8,575 512 14/08/2020 14:47:56 A EUR 8,576 900 14/08/2020 14:47:56 A EUR 8,576 488 14/08/2020 14:45:20 A EUR 8,577 599 14/08/2020 14:45:20 A EUR 8,576 650 14/08/2020 14:45:20 A EUR 8,579 1053 14/08/2020 14:43:41 A EUR 8,576 2 14/08/2020 14:40:02 A EUR 8,573 1217 14/08/2020 14:40:02 A EUR 8,573 1166 14 di 18 14/08/2020 14:33:52 A EUR 8,565 1119 14/08/2020 14:33:04 A EUR 8,566 1211 14/08/2020 14:31:18 A EUR 8,571 1235 14/08/2020 14:29:21 A EUR 8,566 247 14/08/2020 14:29:21 A EUR 8,566 339 14/08/2020 14:29:21 A EUR 8,566 5 14/08/2020 14:25:59 A EUR 8,565 750 14/08/2020 14:25:59 A EUR 8,571 1066 14/08/2020 14:23:14 A EUR 8,569 542 14/08/2020 14:23:14 A EUR 8,569 542 14/08/2020 14:22:14 A EUR 8,572 1198 14/08/2020 14:15:59 A EUR 8,566 972 14/08/2020 14:15:59 A EUR 8,566 289 14/08/2020 14:15:46 A EUR 8,567 1050 14/08/2020 14:08:08 A EUR 8,565 1199 14/08/2020 14:02:52 A EUR 8,57 52 14/08/2020 14:02:51 A EUR 8,57 217 14/08/2020 14:02:51 A EUR 8,57 788 14/08/2020 14:01:33 A EUR 8,573 1204 14/08/2020 14:01:33 A EUR 8,572 632 14/08/2020 14:01:33 A EUR 8,572 557 14/08/2020 13:55:55 A EUR 8,579 185 14/08/2020 13:55:55 A EUR 8,579 912 14/08/2020 13:54:55 A EUR 8,584 882 14/08/2020 13:54:55 A EUR 8,584 252 14/08/2020 13:54:54 A EUR 8,586 432 14/08/2020 13:53:04 A EUR 8,589 1153 14/08/2020 13:46:28 A EUR 8,587 978 14/08/2020 13:46:28 A EUR 8,587 206 14/08/2020 13:45:01 A EUR 8,584 22 14/08/2020 13:43:54 A EUR 8,583 53 14/08/2020 13:43:54 A EUR 8,583 1219 14/08/2020 13:43:54 A EUR 8,583 1176 14/08/2020 13:35:11 A EUR 8,584 1247 14/08/2020 13:34:20 A EUR 8,589 1196 14/08/2020 13:30:43 A EUR 8,574 84 14/08/2020 13:27:30 A EUR 8,574 1200 14/08/2020 13:27:30 A EUR 8,574 80 14/08/2020 13:17:26 A EUR 8,558 563 14/08/2020 13:15:49 A EUR 8,56 490 15 di 18 14/08/2020 13:15:49 A EUR 8,56 658 14/08/2020 13:14:58 A EUR 8,568 1092 14/08/2020 13:07:05 A EUR 8,565 1066 14/08/2020 13:01:29 A EUR 8,555 1129 14/08/2020 12:59:27 A EUR 8,56 41 14/08/2020 12:59:27 A EUR 8,56 815 14/08/2020 12:59:27 A EUR 8,56 282 14/08/2020 12:51:51 A EUR 8,565 521 14/08/2020 12:47:16 A EUR 8,573 1204 14/08/2020 12:41:52 A EUR 8,572 172 14/08/2020 12:41:52 A EUR 8,572 101 14/08/2020 12:41:52 A EUR 8,572 787 14/08/2020 12:36:26 A EUR 8,576 1196 14/08/2020 12:36:01 A EUR 8,574 498 14/08/2020 12:36:01 A EUR 8,574 166 14/08/2020 12:30:51 A EUR 8,568 10 14/08/2020 12:25:13 A EUR 8,571 1222 14/08/2020 12:15:25 A EUR 8,579 1191 14/08/2020 12:13:11 A EUR 8,586 1110 14/08/2020 12:07:46 A EUR 8,577 1066 14/08/2020 12:00:18 A EUR 8,572 1163 14/08/2020 11:48:30 A EUR 8,572 79 14/08/2020 11:48:30 A EUR 8,572 1517 14/08/2020 11:48:30 A EUR 8,571 563 14/08/2020 11:48:30 A EUR 8,57 36 14/08/2020 11:47:30 A EUR 8,573 191 14/08/2020 11:36:02 A EUR 8,576 790 14/08/2020 11:36:02 A EUR 8,576 379 14/08/2020 11:31:30 A EUR 8,571 1031 14/08/2020 11:31:30 A EUR 8,571 139 14/08/2020 11:23:29 A EUR 8,565 237 14/08/2020 11:23:29 A EUR 8,565 908 14/08/2020 11:23:29 A EUR 8,565 119 14/08/2020 11:19:14 A EUR 8,561 1088 14/08/2020 11:10:52 A EUR 8,551 1089 14/08/2020 11:04:06 A EUR 8,569 1224 14/08/2020 11:00:04 A EUR 8,556 1144 14/08/2020 10:55:50 A EUR 8,552 879 14/08/2020 10:55:50 A EUR 8,552 163 14/08/2020 10:51:10 A EUR 8,559 850 16 di 18 14/08/2020 10:51:10 A EUR 8,557 1140 14/08/2020 10:45:40 A EUR 8,545 800 14/08/2020 10:45:40 A EUR 8,545 1291 14/08/2020 10:38:02 A EUR 8,534 1201 14/08/2020 10:34:09 A EUR 8,548 1200 14/08/2020 10:30:06 A EUR 8,562 1240 14/08/2020 10:29:11 A EUR 8,563 545 14/08/2020 10:29:11 A EUR 8,563 620 14/08/2020 10:26:55 A EUR 8,549 82 14/08/2020 10:17:48 A EUR 8,54 710 14/08/2020 10:17:48 A EUR 8,54 462 14/08/2020 10:11:25 A EUR 8,523 1189 14/08/2020 10:08:45 A EUR 8,52 953 14/08/2020 10:08:45 A EUR 8,52 308 14/08/2020 10:03:28 A EUR 8,52 1137 14/08/2020 10:00:41 A EUR 8,523 1112 14/08/2020 09:55:26 A EUR 8,522 566 14/08/2020 09:53:00 A EUR 8,526 1168 14/08/2020 09:49:11 A EUR 8,532 1227 14/08/2020 09:45:29 A EUR 8,53 613 14/08/2020 09:45:29 A EUR 8,53 638 14/08/2020 09:42:03 A EUR 8,549 258 14/08/2020 09:42:03 A EUR 8,548 1000 14/08/2020 09:39:25 A EUR 8,556 1261 14/08/2020 09:33:56 A EUR 8,551 370 14/08/2020 09:33:56 A EUR 8,551 700 14/08/2020 09:33:56 A EUR 8,555 1155 14/08/2020 09:30:25 A EUR 8,556 1000 14/08/2020 09:30:25 A EUR 8,556 276 14/08/2020 09:30:25 A EUR 8,556 164 14/08/2020 09:30:25 A EUR 8,556 1047 14/08/2020 09:27:27 A EUR 8,544 1181 14/08/2020 09:21:17 A EUR 8,547 1295 14/08/2020 09:17:51 A EUR 8,56 1082 14/08/2020 09:17:29 A EUR 8,568 1269 14/08/2020 09:10:26 A EUR 8,538 1134 14/08/2020 09:07:21 A EUR 8,543 1185 14/08/2020 09:03:37 A EUR 8,555 1184 14/08/2020 09:01:06 A EUR 8,555 1196 14/08/2020 09:00:03 A EUR 8,567 1227 17 di 18 14/08/2020 08:57:20 A EUR 8,565 86 14/08/2020 08:57:20 A EUR 8,565 1020 14/08/2020 08:50:01 A EUR 8,56 255 14/08/2020 08:50:01 A EUR 8,56 221 14/08/2020 08:50:00 A EUR 8,56 596 14/08/2020 08:45:12 A EUR 8,572 1288 14/08/2020 08:37:39 A EUR 8,588 1146 14/08/2020 08:37:39 A EUR 8,587 147 14/08/2020 08:37:39 A EUR 8,587 1000 14/08/2020 08:37:33 A EUR 8,588 340 14/08/2020 08:33:35 A EUR 8,588 824 14/08/2020 08:31:55 A EUR 8,583 1171 14/08/2020 08:30:09 A EUR 8,601 1098 14/08/2020 08:24:27 A EUR 8,612 1163 14/08/2020 08:21:58 A EUR 8,612 1059 14/08/2020 08:21:22 A EUR 8,62 693 14/08/2020 08:21:17 A EUR 8,62 600 14/08/2020 08:17:51 A EUR 8,594 410 14/08/2020 08:17:51 A EUR 8,594 496 14/08/2020 08:17:51 A EUR 8,594 375 18 di 18 Attachments Original document

