Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Davide Campari-Milano N.V.    CPR   NL0015435975

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

(CPR)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Davide Campari Milano N : Notification of share buyback

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
07/16/2020 | 09:36am EDT

Notification of share buyback

Sesto San Giovanni, June 22th, 2020 - In compliance with the authorization approved by the Shareholder meeting held on March 27th, 2020, mainly to be used to service the stock option plans, Davide Campari-Milano S.p.A. (LEI code 213800ED5AN2J56N6Z02) announces that between June 15th, 2020 and June 19th, 2020 it bought back, on the regulated market (MTA) managed by Borsa Italiana, 291.818 own shares at an average price of € 7,3098 per share for a total amount of € 2.133.131,22 .

The transactions have been executed by UBS Europe SE, (LEI code W22LROWP2IHZNBB6K528).

Here below a breakdown of the transactions (Campari - ISIN IT0005252207) on a daily basis and attached a detailed list of transactions carried out in the above-mentioned period:

Date

No. of shares

Average price

Total amount

bought back

15/06/2020

291.818

7,3098

2.133.131,22

FOR FURTHER INFORMATION

Investor Relations

Tel. +39 02 6225 832

Email: investor.relations@campari.com

http://www.camparigroup.com/en/investor

http://www.camparigroup.com/en

attachment to follow

Page 1 of 7

Date

Hour

A/V

Currency

Price

No.of

shares

15/06/2020

15:59:55

A

EUR

7,330

1

15/06/2020

15:59:55

A

EUR

7,330

1977

15/06/2020

15:47:54

A

EUR

7,330

1608

15/06/2020

15:44:18

A

EUR

7,322

1675

15/06/2020

15:41:35

A

EUR

7,328

1754

15/06/2020

15:38:20

A

EUR

7,330

1818

15/06/2020

15:38:11

A

EUR

7,330

25

15/06/2020

15:34:58

A

EUR

7,328

1607

15/06/2020

15:31:23

A

EUR

7,330

1859

15/06/2020

15:26:53

A

EUR

7,330

608

15/06/2020

15:26:53

A

EUR

7,330

1000

15/06/2020

15:24:43

A

EUR

7,330

1870

15/06/2020

15:24:43

A

EUR

7,330

1605

15/06/2020

15:21:08

A

EUR

7,330

913

15/06/2020

15:21:08

A

EUR

7,330

277

15/06/2020

15:21:08

A

EUR

7,330

914

15/06/2020

15:21:08

A

EUR

7,330

1730

15/06/2020

15:21:08

A

EUR

7,330

1951

15/06/2020

15:06:57

A

EUR

7,324

600

15/06/2020

15:06:57

A

EUR

7,324

1000

15/06/2020

15:06:57

A

EUR

7,322

1666

15/06/2020

15:04:32

A

EUR

7,314

975

15/06/2020

15:00:24

A

EUR

7,298

277

15/06/2020

15:00:24

A

EUR

7,298

1385

15/06/2020

14:54:50

A

EUR

7,296

1353

15/06/2020

14:54:11

A

EUR

7,298

1827

15/06/2020

14:48:25

A

EUR

7,296

1651

15/06/2020

14:42:40

A

EUR

7,324

1808

15/06/2020

14:38:15

A

EUR

7,312

1633

15/06/2020

14:38:15

A

EUR

7,312

118

15/06/2020

14:33:29

A

EUR

7,312

1864

15/06/2020

14:31:08

A

EUR

7,324

1622

15/06/2020

14:28:22

A

EUR

7,322

1616

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

494

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,328

472

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,328

500

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,328

500

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,326

1000

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1811

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1857

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1823

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1930

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1603

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1731

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1759

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1766

Page 2 of 7

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1881

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1905

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1789

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1945

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1859

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1860

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1958

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1732

15/06/2020

14:28:02

A

EUR

7,330

1651

15/06/2020

11:35:43

A

EUR

7,370

1083

15/06/2020

11:35:43

A

EUR

7,370

758

15/06/2020

11:29:52

A

EUR

7,372

1776

15/06/2020

11:27:38

A

EUR

7,364

1286

15/06/2020

11:27:38

A

EUR

7,364

366

15/06/2020

11:22:44

A

EUR

7,370

1907

15/06/2020

11:18:22

A

EUR

7,376

1806

15/06/2020

11:15:25

A

EUR

7,388

1687

15/06/2020

11:12:26

A

EUR

7,382

1657

15/06/2020

11:06:04

A

EUR

7,370

371

15/06/2020

11:05:52

A

EUR

7,370

1436

15/06/2020

11:05:52

A

EUR

7,370

29

15/06/2020

11:03:11

A

EUR

7,366

1776

15/06/2020

10:57:46

A

EUR

7,354

1661

15/06/2020

10:54:23

A

EUR

7,346

1715

15/06/2020

10:52:35

A

EUR

7,342

1640

15/06/2020

10:49:18

A

EUR

7,320

1655

15/06/2020

10:48:12

A

EUR

7,318

355

15/06/2020

10:48:12

A

EUR

7,318

1581

15/06/2020

10:42:46

A

EUR

7,310

1976

15/06/2020

10:38:47

A

EUR

7,306

1881

15/06/2020

10:38:47

A

EUR

7,306

1618

15/06/2020

10:35:48

A

EUR

7,308

1611

15/06/2020

10:30:21

A

EUR

7,316

1958

15/06/2020

10:26:14

A

EUR

7,316

1681

15/06/2020

10:26:14

A

EUR

7,316

1550

15/06/2020

10:26:14

A

EUR

7,316

279

15/06/2020

10:22:37

A

EUR

7,312

884

15/06/2020

10:22:37

A

EUR

7,312

1000

15/06/2020

10:19:19

A

EUR

7,324

1988

15/06/2020

10:17:23

A

EUR

7,312

1607

15/06/2020

10:13:09

A

EUR

7,318

1809

15/06/2020

10:11:50

A

EUR

7,324

1674

15/06/2020

10:11:50

A

EUR

7,324

272

15/06/2020

10:11:50

A

EUR

7,324

1666

15/06/2020

10:11:08

A

EUR

7,330

1786

15/06/2020

10:05:56

A

EUR

7,344

1698

15/06/2020

10:02:15

A

EUR

7,348

924

15/06/2020

10:02:15

A

EUR

7,348

1000

Page 3 of 7

15/06/2020

10:01:24

A

EUR

7,350

1259

15/06/2020

10:01:24

A

EUR

7,350

641

15/06/2020

09:56:06

A

EUR

7,346

1603

15/06/2020

09:53:48

A

EUR

7,332

1975

15/06/2020

09:49:03

A

EUR

7,334

1621

15/06/2020

09:45:44

A

EUR

7,328

1664

15/06/2020

09:39:44

A

EUR

7,334

1500

15/06/2020

09:37:22

A

EUR

7,342

1567

15/06/2020

09:37:22

A

EUR

7,342

357

15/06/2020

09:33:57

A

EUR

7,322

1747

15/06/2020

09:32:25

A

EUR

7,324

597

15/06/2020

09:32:15

A

EUR

7,324

57

15/06/2020

09:32:15

A

EUR

7,324

1287

15/06/2020

09:32:01

A

EUR

7,328

1815

15/06/2020

09:31:29

A

EUR

7,330

1600

15/06/2020

09:28:25

A

EUR

7,326

377

15/06/2020

09:28:25

A

EUR

7,326

1376

15/06/2020

09:26:31

A

EUR

7,318

137

15/06/2020

09:26:31

A

EUR

7,318

1814

15/06/2020

09:26:31

A

EUR

7,318

146

15/06/2020

09:26:31

A

EUR

7,318

1629

15/06/2020

09:20:08

A

EUR

7,318

1876

15/06/2020

09:17:37

A

EUR

7,304

1682

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,308

1359

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,308

1315

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,308

464

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,308

500

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,306

46

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,306

1865

15/06/2020

09:16:56

A

EUR

7,306

1557

15/06/2020

09:12:53

A

EUR

7,286

335

15/06/2020

09:09:00

A

EUR

7,276

1981

15/06/2020

09:07:35

A

EUR

7,284

1857

15/06/2020

09:07:35

A

EUR

7,284

700

15/06/2020

09:07:35

A

EUR

7,284

1108

15/06/2020

09:07:35

A

EUR

7,284

60

15/06/2020

09:07:35

A

EUR

7,284

600

15/06/2020

09:06:54

A

EUR

7,284

520

15/06/2020

09:06:54

A

EUR

7,284

1087

15/06/2020

09:06:54

A

EUR

7,284

1459

15/06/2020

09:04:16

A

EUR

7,300

1521

15/06/2020

09:04:16

A

EUR

7,300

180

15/06/2020

09:04:03

A

EUR

7,308

1623

15/06/2020

09:04:03

A

EUR

7,308

1704

15/06/2020

09:04:03

A

EUR

7,308

1738

15/06/2020

09:02:07

A

EUR

7,304

2134

15/06/2020

09:02:07

A

EUR

7,304

388

15/06/2020

09:02:07

A

EUR

7,304

79

Page 4 of 7

15/06/2020

09:02:07

A

EUR

7,304

1186

15/06/2020

09:02:07

A

EUR

7,304

373

15/06/2020

09:02:07

A

EUR

7,304

1228

15/06/2020

08:57:08

A

EUR

7,292

1924

15/06/2020

08:54:25

A

EUR

7,284

303

15/06/2020

08:54:25

A

EUR

7,284

1133

15/06/2020

08:54:25

A

EUR

7,284

500

15/06/2020

08:52:45

A

EUR

7,282

267

15/06/2020

08:52:45

A

EUR

7,282

1360

15/06/2020

08:49:36

A

EUR

7,286

979

15/06/2020

08:49:36

A

EUR

7,286

700

15/06/2020

08:48:48

A

EUR

7,294

1921

15/06/2020

08:48:48

A

EUR

7,294

1674

15/06/2020

08:48:06

A

EUR

7,300

1600

15/06/2020

08:48:06

A

EUR

7,300

1536

15/06/2020

08:48:06

A

EUR

7,300

87

15/06/2020

08:48:06

A

EUR

7,304

1606

15/06/2020

08:48:06

A

EUR

7,304

1843

15/06/2020

08:48:06

A

EUR

7,304

1395

15/06/2020

08:47:19

A

EUR

7,304

492

15/06/2020

08:45:18

A

EUR

7,286

1200

15/06/2020

08:44:33

A

EUR

7,280

20

15/06/2020

08:44:33

A

EUR

7,280

1000

15/06/2020

08:44:33

A

EUR

7,280

1615

15/06/2020

08:44:33

A

EUR

7,280

602

15/06/2020

08:44:33

A

EUR

7,280

1093

15/06/2020

08:44:33

A

EUR

7,280

307

15/06/2020

08:43:56

A

EUR

7,280

1449

15/06/2020

08:43:35

A

EUR

7,278

304

15/06/2020

08:38:33

A

EUR

7,262

1749

15/06/2020

08:38:33

A

EUR

7,262

64

15/06/2020

08:37:01

A

EUR

7,254

1650

15/06/2020

08:37:01

A

EUR

7,254

1978

15/06/2020

08:35:43

A

EUR

7,248

1100

15/06/2020

08:35:43

A

EUR

7,250

656

15/06/2020

08:35:43

A

EUR

7,248

1618

15/06/2020

08:33:16

A

EUR

7,258

1346

15/06/2020

08:33:16

A

EUR

7,258

411

15/06/2020

08:32:14

A

EUR

7,260

958

15/06/2020

08:32:14

A

EUR

7,260

542

15/06/2020

08:32:14

A

EUR

7,258

1400

15/06/2020

08:32:14

A

EUR

7,258

1929

15/06/2020

08:31:30

A

EUR

7,264

1698

15/06/2020

08:28:54

A

EUR

7,278

1936

15/06/2020

08:28:54

A

EUR

7,278

1795

15/06/2020

08:26:22

A

EUR

7,278

1379

15/06/2020

08:26:22

A

EUR

7,278

395

15/06/2020

08:26:22

A

EUR

7,278

1727

Page 5 of 7

15/06/2020

08:25:31

A

EUR

7,280

1995

15/06/2020

08:25:31

A

EUR

7,280

339

15/06/2020

08:25:31

A

EUR

7,280

1339

15/06/2020

08:24:26

A

EUR

7,280

860

15/06/2020

08:24:26

A

EUR

7,280

1030

15/06/2020

08:23:17

A

EUR

7,288

1760

15/06/2020

08:22:17

A

EUR

7,292

150

15/06/2020

08:22:17

A

EUR

7,292

1800

15/06/2020

08:21:15

A

EUR

7,284

849

15/06/2020

08:20:45

A

EUR

7,300

1712

15/06/2020

08:20:11

A

EUR

7,308

1884

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,286

1279

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,286

500

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,286

307

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,286

1521

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,284

1500

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,286

401

15/06/2020

08:16:17

A

EUR

7,288

1907

15/06/2020

08:14:21

A

EUR

7,296

1492

15/06/2020

08:14:21

A

EUR

7,296

304

15/06/2020

08:14:21

A

EUR

7,300

1682

15/06/2020

08:14:21

A

EUR

7,300

1796

15/06/2020

08:14:21

A

EUR

7,300

1843

15/06/2020

08:13:13

A

EUR

7,316

1400

15/06/2020

08:13:13

A

EUR

7,314

1955

15/06/2020

08:10:39

A

EUR

7,288

279

15/06/2020

08:10:39

A

EUR

7,288

1428

15/06/2020

08:10:39

A

EUR

7,290

1746

15/06/2020

08:10:39

A

EUR

7,290

1711

15/06/2020

08:10:39

A

EUR

7,290

1629

15/06/2020

08:08:14

A

EUR

7,274

218

15/06/2020

08:06:23

A

EUR

7,272

1851

15/06/2020

08:06:23

A

EUR

7,272

1900

15/06/2020

08:06:23

A

EUR

7,272

413

15/06/2020

08:06:23

A

EUR

7,272

688

15/06/2020

08:06:23

A

EUR

7,272

1219

15/06/2020

08:06:23

A

EUR

7,272

1300

15/06/2020

08:06:21

A

EUR

7,272

447

15/06/2020

08:06:21

A

EUR

7,272

1179

15/06/2020

08:06:21

A

EUR

7,272

1917

15/06/2020

08:06:21

A

EUR

7,272

824

15/06/2020

08:06:21

A

EUR

7,272

1957

15/06/2020

08:06:21

A

EUR

7,272

1152

Page 6 of 7

Page 7 of 7

Disclaimer

Davide Campari - Milano NV published this content on 22 June 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2020 13:35:06 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Latest news on DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
09:36aDAVIDE CAMPARI MILANO N : Notification of share buyback
PU
07/06DAVIDE CAMPARI MILANO S P A : First board of directors's meeting after redomicil..
PU
06/23DAVIDE CAMPARI MILANO S P A : Notice to revoke the Extraordinary Shareholders' m..
PU
06/23DAVIDE CAMPARI MILANO S P A : Italy's Campari says to complete move to Netherlan..
RE
06/23TRANSFER OF LEGAL OFFICE : Results of the exercise of the option and pre-emption..
PU
06/08THE FUTURE IS ORANGE : Campari tests selling Aperol in China
RE
06/05Campari buys stake in Italy's Tannico to boost online spirits business
RE
05/29DAVIDE CAMPARI MILANO S P A : Clarifications on certain rumour concerning Campar..
PU
05/27DAVIDE CAMPARI MILANO S P A : Explanatory report on the item on the agenda of th..
PU
05/27DAVIDE CAMPARI MILANO S P A : Notice of documentation deposit - extraordinary sh..
PU
More news
Financials
Sales 2020 1 652 M 1 885 M 1 885 M
Net income 2020 190 M 217 M 217 M
Net Debt 2020 986 M 1 125 M 1 125 M
P/E ratio 2020 49,1x
Yield 2020 0,70%
Capitalization 9 358 M 10 685 M 10 676 M
EV / Sales 2019
EV / Sales 2020 6,26x
Nbr of Employees 3 700
Free-Float 47,8%
Chart DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
Duration : Period :
Davide Campari-Milano N.V. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 23
Average target price 7,07 €
Last Close Price 8,21 €
Spread / Highest target 14,0%
Spread / Average Target -13,8%
Spread / Lowest Target -35,4%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Robert Kunze-Concewitz Chief Executive Officer, Director & MD
Luca Garavoglia Chairman
Paolo Rinaldo Marchesini Chief Financial Officer, Director & MD
Christopher Woods Head-Information Technology
Eugenio Barcellona Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.0.80%10 685
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.48.14%315 003
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.68.37%124 381
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.29.77%30 810
LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD.47.53%26 801
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.93.96%21 696
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Market data are provided by Factset, Morningstar,S&P Capital IQ and vwd Group