Davide Campari Milano N : Notification of share buyback
07/16/2020 | 09:36am EDT
Notification of share buyback
Sesto San Giovanni, June 22 th , 2020 - In compliance with the authorization approved by the Shareholder meeting held on March 27 th, 2020, mainly to be used to service the stock option plans, Davide Campari-Milano S.p.A. (LEI code 213800ED5AN2J56N6Z02) announces that between June 15 th, 2020 and June 19 th, 2020 it bought back, on the regulated market (MTA) managed by Borsa Italiana, 291.818 own shares at an average price of € 7,3098 per share for a total amount of € 2.133.131,22 .
The transactions have been executed by UBS Europe SE, (LEI code W22LROWP2IHZNBB6K528).
Here below a breakdown of the transactions (Campari - ISIN IT0005252207) on a daily basis and attached a detailed list of transactions carried out in the above-mentioned period:
attachment to follow
Page 1 of 7
Date
Hour
A/V
Currency
Price
No.of
shares
15/06/2020
15:59:55
A
EUR
7,330
1
15/06/2020
15:59:55
A
EUR
7,330
1977
15/06/2020
15:47:54
A
EUR
7,330
1608
15/06/2020
15:44:18
A
EUR
7,322
1675
15/06/2020
15:41:35
A
EUR
7,328
1754
15/06/2020
15:38:20
A
EUR
7,330
1818
15/06/2020
15:38:11
A
EUR
7,330
25
15/06/2020
15:34:58
A
EUR
7,328
1607
15/06/2020
15:31:23
A
EUR
7,330
1859
15/06/2020
15:26:53
A
EUR
7,330
608
15/06/2020
15:26:53
A
EUR
7,330
1000
15/06/2020
15:24:43
A
EUR
7,330
1870
15/06/2020
15:24:43
A
EUR
7,330
1605
15/06/2020
15:21:08
A
EUR
7,330
913
15/06/2020
15:21:08
A
EUR
7,330
277
15/06/2020
15:21:08
A
EUR
7,330
914
15/06/2020
15:21:08
A
EUR
7,330
1730
15/06/2020
15:21:08
A
EUR
7,330
1951
15/06/2020
15:06:57
A
EUR
7,324
600
15/06/2020
15:06:57
A
EUR
7,324
1000
15/06/2020
15:06:57
A
EUR
7,322
1666
15/06/2020
15:04:32
A
EUR
7,314
975
15/06/2020
15:00:24
A
EUR
7,298
277
15/06/2020
15:00:24
A
EUR
7,298
1385
15/06/2020
14:54:50
A
EUR
7,296
1353
15/06/2020
14:54:11
A
EUR
7,298
1827
15/06/2020
14:48:25
A
EUR
7,296
1651
15/06/2020
14:42:40
A
EUR
7,324
1808
15/06/2020
14:38:15
A
EUR
7,312
1633
15/06/2020
14:38:15
A
EUR
7,312
118
15/06/2020
14:33:29
A
EUR
7,312
1864
15/06/2020
14:31:08
A
EUR
7,324
1622
15/06/2020
14:28:22
A
EUR
7,322
1616
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
494
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,328
472
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,328
500
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,328
500
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,326
1000
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1811
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1857
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1823
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1930
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1603
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1731
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1759
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1766
Page 2 of 7
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1881
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1905
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1789
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1945
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1859
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1860
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1958
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1732
15/06/2020
14:28:02
A
EUR
7,330
1651
15/06/2020
11:35:43
A
EUR
7,370
1083
15/06/2020
11:35:43
A
EUR
7,370
758
15/06/2020
11:29:52
A
EUR
7,372
1776
15/06/2020
11:27:38
A
EUR
7,364
1286
15/06/2020
11:27:38
A
EUR
7,364
366
15/06/2020
11:22:44
A
EUR
7,370
1907
15/06/2020
11:18:22
A
EUR
7,376
1806
15/06/2020
11:15:25
A
EUR
7,388
1687
15/06/2020
11:12:26
A
EUR
7,382
1657
15/06/2020
11:06:04
A
EUR
7,370
371
15/06/2020
11:05:52
A
EUR
7,370
1436
15/06/2020
11:05:52
A
EUR
7,370
29
15/06/2020
11:03:11
A
EUR
7,366
1776
15/06/2020
10:57:46
A
EUR
7,354
1661
15/06/2020
10:54:23
A
EUR
7,346
1715
15/06/2020
10:52:35
A
EUR
7,342
1640
15/06/2020
10:49:18
A
EUR
7,320
1655
15/06/2020
10:48:12
A
EUR
7,318
355
15/06/2020
10:48:12
A
EUR
7,318
1581
15/06/2020
10:42:46
A
EUR
7,310
1976
15/06/2020
10:38:47
A
EUR
7,306
1881
15/06/2020
10:38:47
A
EUR
7,306
1618
15/06/2020
10:35:48
A
EUR
7,308
1611
15/06/2020
10:30:21
A
EUR
7,316
1958
15/06/2020
10:26:14
A
EUR
7,316
1681
15/06/2020
10:26:14
A
EUR
7,316
1550
15/06/2020
10:26:14
A
EUR
7,316
279
15/06/2020
10:22:37
A
EUR
7,312
884
15/06/2020
10:22:37
A
EUR
7,312
1000
15/06/2020
10:19:19
A
EUR
7,324
1988
15/06/2020
10:17:23
A
EUR
7,312
1607
15/06/2020
10:13:09
A
EUR
7,318
1809
15/06/2020
10:11:50
A
EUR
7,324
1674
15/06/2020
10:11:50
A
EUR
7,324
272
15/06/2020
10:11:50
A
EUR
7,324
1666
15/06/2020
10:11:08
A
EUR
7,330
1786
15/06/2020
10:05:56
A
EUR
7,344
1698
15/06/2020
10:02:15
A
EUR
7,348
924
15/06/2020
10:02:15
A
EUR
7,348
1000
Page 3 of 7
15/06/2020
10:01:24
A
EUR
7,350
1259
15/06/2020
10:01:24
A
EUR
7,350
641
15/06/2020
09:56:06
A
EUR
7,346
1603
15/06/2020
09:53:48
A
EUR
7,332
1975
15/06/2020
09:49:03
A
EUR
7,334
1621
15/06/2020
09:45:44
A
EUR
7,328
1664
15/06/2020
09:39:44
A
EUR
7,334
1500
15/06/2020
09:37:22
A
EUR
7,342
1567
15/06/2020
09:37:22
A
EUR
7,342
357
15/06/2020
09:33:57
A
EUR
7,322
1747
15/06/2020
09:32:25
A
EUR
7,324
597
15/06/2020
09:32:15
A
EUR
7,324
57
15/06/2020
09:32:15
A
EUR
7,324
1287
15/06/2020
09:32:01
A
EUR
7,328
1815
15/06/2020
09:31:29
A
EUR
7,330
1600
15/06/2020
09:28:25
A
EUR
7,326
377
15/06/2020
09:28:25
A
EUR
7,326
1376
15/06/2020
09:26:31
A
EUR
7,318
137
15/06/2020
09:26:31
A
EUR
7,318
1814
15/06/2020
09:26:31
A
EUR
7,318
146
15/06/2020
09:26:31
A
EUR
7,318
1629
15/06/2020
09:20:08
A
EUR
7,318
1876
15/06/2020
09:17:37
A
EUR
7,304
1682
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,308
1359
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,308
1315
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,308
464
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,308
500
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,306
46
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,306
1865
15/06/2020
09:16:56
A
EUR
7,306
1557
15/06/2020
09:12:53
A
EUR
7,286
335
15/06/2020
09:09:00
A
EUR
7,276
1981
15/06/2020
09:07:35
A
EUR
7,284
1857
15/06/2020
09:07:35
A
EUR
7,284
700
15/06/2020
09:07:35
A
EUR
7,284
1108
15/06/2020
09:07:35
A
EUR
7,284
60
15/06/2020
09:07:35
A
EUR
7,284
600
15/06/2020
09:06:54
A
EUR
7,284
520
15/06/2020
09:06:54
A
EUR
7,284
1087
15/06/2020
09:06:54
A
EUR
7,284
1459
15/06/2020
09:04:16
A
EUR
7,300
1521
15/06/2020
09:04:16
A
EUR
7,300
180
15/06/2020
09:04:03
A
EUR
7,308
1623
15/06/2020
09:04:03
A
EUR
7,308
1704
15/06/2020
09:04:03
A
EUR
7,308
1738
15/06/2020
09:02:07
A
EUR
7,304
2134
15/06/2020
09:02:07
A
EUR
7,304
388
15/06/2020
09:02:07
A
EUR
7,304
79
Page 4 of 7
15/06/2020
09:02:07
A
EUR
7,304
1186
15/06/2020
09:02:07
A
EUR
7,304
373
15/06/2020
09:02:07
A
EUR
7,304
1228
15/06/2020
08:57:08
A
EUR
7,292
1924
15/06/2020
08:54:25
A
EUR
7,284
303
15/06/2020
08:54:25
A
EUR
7,284
1133
15/06/2020
08:54:25
A
EUR
7,284
500
15/06/2020
08:52:45
A
EUR
7,282
267
15/06/2020
08:52:45
A
EUR
7,282
1360
15/06/2020
08:49:36
A
EUR
7,286
979
15/06/2020
08:49:36
A
EUR
7,286
700
15/06/2020
08:48:48
A
EUR
7,294
1921
15/06/2020
08:48:48
A
EUR
7,294
1674
15/06/2020
08:48:06
A
EUR
7,300
1600
15/06/2020
08:48:06
A
EUR
7,300
1536
15/06/2020
08:48:06
A
EUR
7,300
87
15/06/2020
08:48:06
A
EUR
7,304
1606
15/06/2020
08:48:06
A
EUR
7,304
1843
15/06/2020
08:48:06
A
EUR
7,304
1395
15/06/2020
08:47:19
A
EUR
7,304
492
15/06/2020
08:45:18
A
EUR
7,286
1200
15/06/2020
08:44:33
A
EUR
7,280
20
15/06/2020
08:44:33
A
EUR
7,280
1000
15/06/2020
08:44:33
A
EUR
7,280
1615
15/06/2020
08:44:33
A
EUR
7,280
602
15/06/2020
08:44:33
A
EUR
7,280
1093
15/06/2020
08:44:33
A
EUR
7,280
307
15/06/2020
08:43:56
A
EUR
7,280
1449
15/06/2020
08:43:35
A
EUR
7,278
304
15/06/2020
08:38:33
A
EUR
7,262
1749
15/06/2020
08:38:33
A
EUR
7,262
64
15/06/2020
08:37:01
A
EUR
7,254
1650
15/06/2020
08:37:01
A
EUR
7,254
1978
15/06/2020
08:35:43
A
EUR
7,248
1100
15/06/2020
08:35:43
A
EUR
7,250
656
15/06/2020
08:35:43
A
EUR
7,248
1618
15/06/2020
08:33:16
A
EUR
7,258
1346
15/06/2020
08:33:16
A
EUR
7,258
411
15/06/2020
08:32:14
A
EUR
7,260
958
15/06/2020
08:32:14
A
EUR
7,260
542
15/06/2020
08:32:14
A
EUR
7,258
1400
15/06/2020
08:32:14
A
EUR
7,258
1929
15/06/2020
08:31:30
A
EUR
7,264
1698
15/06/2020
08:28:54
A
EUR
7,278
1936
15/06/2020
08:28:54
A
EUR
7,278
1795
15/06/2020
08:26:22
A
EUR
7,278
1379
15/06/2020
08:26:22
A
EUR
7,278
395
15/06/2020
08:26:22
A
EUR
7,278
1727
Page 5 of 7
15/06/2020
08:25:31
A
EUR
7,280
1995
15/06/2020
08:25:31
A
EUR
7,280
339
15/06/2020
08:25:31
A
EUR
7,280
1339
15/06/2020
08:24:26
A
EUR
7,280
860
15/06/2020
08:24:26
A
EUR
7,280
1030
15/06/2020
08:23:17
A
EUR
7,288
1760
15/06/2020
08:22:17
A
EUR
7,292
150
15/06/2020
08:22:17
A
EUR
7,292
1800
15/06/2020
08:21:15
A
EUR
7,284
849
15/06/2020
08:20:45
A
EUR
7,300
1712
15/06/2020
08:20:11
A
EUR
7,308
1884
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,286
1279
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,286
500
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,286
307
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,286
1521
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,284
1500
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,286
401
15/06/2020
08:16:17
A
EUR
7,288
1907
15/06/2020
08:14:21
A
EUR
7,296
1492
15/06/2020
08:14:21
A
EUR
7,296
304
15/06/2020
08:14:21
A
EUR
7,300
1682
15/06/2020
08:14:21
A
EUR
7,300
1796
15/06/2020
08:14:21
A
EUR
7,300
1843
15/06/2020
08:13:13
A
EUR
7,316
1400
15/06/2020
08:13:13
A
EUR
7,314
1955
15/06/2020
08:10:39
A
EUR
7,288
279
15/06/2020
08:10:39
A
EUR
7,288
1428
15/06/2020
08:10:39
A
EUR
7,290
1746
15/06/2020
08:10:39
A
EUR
7,290
1711
15/06/2020
08:10:39
A
EUR
7,290
1629
15/06/2020
08:08:14
A
EUR
7,274
218
15/06/2020
08:06:23
A
EUR
7,272
1851
15/06/2020
08:06:23
A
EUR
7,272
1900
15/06/2020
08:06:23
A
EUR
7,272
413
15/06/2020
08:06:23
A
EUR
7,272
688
15/06/2020
08:06:23
A
EUR
7,272
1219
15/06/2020
08:06:23
A
EUR
7,272
1300
15/06/2020
08:06:21
A
EUR
7,272
447
15/06/2020
08:06:21
A
EUR
7,272
1179
15/06/2020
08:06:21
A
EUR
7,272
1917
15/06/2020
08:06:21
A
EUR
7,272
824
15/06/2020
08:06:21
A
EUR
7,272
1957
15/06/2020
08:06:21
A
EUR
7,272
1152
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Disclaimer
Davide Campari - Milano NV published this content on 22 June 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2020 13:35:06 UTC
Latest news on DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
Sales 2020
1 652 M
1 885 M
1 885 M
Net income 2020
190 M
217 M
217 M
Net Debt 2020
986 M
1 125 M
1 125 M
P/E ratio 2020
49,1x
Yield 2020
0,70%
Capitalization
9 358 M
10 685 M
10 676 M
EV / Sales 2019
EV / Sales 2020
6,26x
Nbr of Employees
3 700
Free-Float
47,8%
Chart DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
HOLD
Number of Analysts
23
Average target price
7,07 €
Last Close Price
8,21 €
Spread / Highest target
14,0%
Spread / Average Target
-13,8%
Spread / Lowest Target
-35,4%
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