DERICHEBOURG : Disclosure of trading in own shares between February 11th , 2019 and February 15th, 2019

In accordance with applicable regulation, DERICHEBOURG discloses the following own shares purchases under conditions of article 5 §2 of regulation (UE) n°596/2014 between February 4th 2019 and February 8th, 2019, with an objective of shares cancellation.

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) DERICHEBOURG 11/02/2019 FR0000053381 4 313 3,63 BATE DERICHEBOURG 11/02/2019 FR0000053381 4 995 3,60 CHIX DERICHEBOURG 11/02/2019 FR0000053381 11 025 3,62 TRQX DERICHEBOURG 11/02/2019 FR0000053381 127 667 3,66 XPAR DERICHEBOURG 12/02/2019 FR0000053381 4 456 3,66 BATE DERICHEBOURG 12/02/2019 FR0000053381 4 509 3,64 CHIX DERICHEBOURG 12/02/2019 FR0000053381 10 840 3,65 TRQX DERICHEBOURG 12/02/2019 FR0000053381 132 195 3,60 XPAR DERICHEBOURG 13/02/2019 FR0000053381 4 213 3,57 BATE DERICHEBOURG 13/02/2019 FR0000053381 5 500 3,57 CHIX DERICHEBOURG 13/02/2019 FR0000053381 13 638 3,56 TRQX DERICHEBOURG 13/02/2019 FR0000053381 134 649 3,54 XPAR DERICHEBOURG 14/02/2019 FR0000053381 3 959 3,68 BATE DERICHEBOURG 14/02/2019 FR0000053381 6 171 3,66 CHIX DERICHEBOURG 14/02/2019 FR0000053381 12 975 3,70 TRQX DERICHEBOURG 14/02/2019 FR0000053381 136 895 3,67 XPAR DERICHEBOURG 15/02/2019 FR0000053381 3 998 3,69 BATE DERICHEBOURG 15/02/2019 FR0000053381 5 365 3,68 CHIX DERICHEBOURG 15/02/2019 FR0000053381 13 556 3,66 TRQX DERICHEBOURG 15/02/2019 FR0000053381 137 081 3,67 XPAR * Two-digit rounding after the decimal TOTAL 778 000 3,63

More details are available on:

Derichebourg website www.derichebourg.com Investors/Regulated Information/ Own shares purchases

https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reglementees

ISIN code: FR0000053381 - DBG

