Deutsche EuroShop AG : Notification and public disclosure of transactions by persons

11.09.2018 / 18:04

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co.

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Alexander Last name(s): Otto Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Deutsche EuroShop AG

b) LEI

529900Y9QTEFHFEKQ736

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007480204

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 28.5200 EUR 38701.64 EUR 28.5200 EUR 34794.40 EUR 28.5200 EUR 78629.64 EUR 28.5200 EUR 91064.36 EUR 28.5200 EUR 96597.24 EUR 28.5200 EUR 22188.56 EUR 28.5200 EUR 87898.64 EUR 28.5200 EUR 72127.08 EUR 28.4800 EUR 22299.84 EUR 28.4800 EUR 6464.96 EUR 28.4600 EUR 7826.50 EUR 28.4600 EUR 12664.70 EUR 28.4600 EUR 2134.50 EUR 28.5200 EUR 36305.96 EUR 28.5000 EUR 77349.00 EUR 28.5000 EUR 24510.00 EUR 28.5200 EUR 9126.40 EUR 28.5200 EUR 30060.08 EUR 28.5200 EUR 23671.60 EUR 28.5400 EUR 22803.46 EUR 28.5200 EUR 7158.52 EUR 28.5800 EUR 25722.00 EUR 28.5600 EUR 9024.96 EUR 28.5600 EUR 10367.28 EUR 28.5600 EUR 12109.44 EUR 28.5600 EUR 3370.08 EUR 28.5800 EUR 14604.38 EUR 28.5800 EUR 7602.28 EUR 28.5800 EUR 4287.00 EUR 28.5800 EUR 6887.78 EUR 28.6200 EUR 23525.64 EUR 28.6400 EUR 23026.56 EUR 28.6600 EUR 15218.46 EUR 28.6600 EUR 13527.52 EUR 28.6600 EUR 8598.00 EUR 28.5600 EUR 1285.20 EUR 28.5600 EUR 9396.24 EUR 28.5800 EUR 13632.66 EUR 28.5800 EUR 2858.00 EUR 28.5800 EUR 2858.00 EUR 28.5800 EUR 2086.34 EUR 28.6200 EUR 21465.00 EUR 28.6000 EUR 21335.60 EUR 28.6200 EUR 18889.20 EUR 28.6200 EUR 2776.14 EUR 28.6800 EUR 20821.68 EUR 28.6800 EUR 2925.36 EUR 28.7600 EUR 21771.32 EUR 28.7800 EUR 16260.70 EUR 28.7800 EUR 6648.18 EUR 28.8000 EUR 7401.60 EUR 28.8000 EUR 7401.60 EUR 28.7800 EUR 6533.06 EUR 28.7000 EUR 11996.60 EUR 28.7000 EUR 688.80 EUR 28.6600 EUR 17167.34 EUR 28.6600 EUR 4041.06 EUR 28.6800 EUR 15831.36 EUR 28.6400 EUR 17012.16 EUR 28.6000 EUR 21078.20 EUR 28.6000 EUR 5662.80 EUR 28.6400 EUR 13374.88 EUR 28.6400 EUR 5728.00 EUR 28.6400 EUR 2864.00 EUR 28.6400 EUR 11456.00 EUR 28.6400 EUR 8592.00 EUR 28.6400 EUR 3379.52 EUR 28.6800 EUR 21510.00 EUR 28.7000 EUR 23849.70 EUR 28.6600 EUR 20950.46 EUR 28.7000 EUR 24108.00 EUR 28.7400 EUR 10834.98 EUR 28.7200 EUR 4308.00 EUR 28.6600 EUR 7537.58 EUR 28.6600 EUR 5732.00 EUR 28.6600 EUR 5732.00 EUR 28.6600 EUR 5732.00 EUR 28.7000 EUR 16933.00 EUR 28.7000 EUR 4620.70 EUR 28.7200 EUR 5744.00 EUR 28.7000 EUR 5740.00 EUR 28.7400 EUR 22560.90 EUR 28.7200 EUR 5744.00 EUR 28.7200 EUR 2182.72 EUR 28.7200 EUR 1895.52 EUR 28.7200 EUR 19644.48 EUR 28.7400 EUR 833.46 EUR 28.7400 EUR 1810.62 EUR 28.7200 EUR 1436.00 EUR 28.7400 EUR 2874.00 EUR 28.7400 EUR 14887.32 EUR 28.7400 EUR 10863.72 EUR 28.7800 EUR 26132.24 EUR 28.8000 EUR 10281.60 EUR 28.8000 EUR 24076.80 EUR 28.7800 EUR 6331.60 EUR 28.7800 EUR 8720.34 EUR 28.7800 EUR 15454.86 EUR 28.8000 EUR 6537.60 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 28.60 EUR 1653067.26 EUR

e) Date of the transaction

2018-09-06; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

