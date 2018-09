Deutsche EuroShop AG : Notification and public disclosure of transactions by persons

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



14.09.2018 / 11:47

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co.

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Alexander Last name(s): Otto Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Deutsche EuroShop AG

b) LEI

529900Y9QTEFHFEKQ736

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007480204

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 28.2200 EUR 11570.20 EUR 28.2200 EUR 9623.02 EUR 28.2200 EUR 94000.82 EUR 28.2200 EUR 41539.84 EUR 28.2200 EUR 16706.24 EUR 28.2200 EUR 42104.24 EUR 28.2200 EUR 22886.42 EUR 28.2200 EUR 22942.86 EUR 28.2200 EUR 42414.66 EUR 28.2200 EUR 18992.06 EUR 28.1600 EUR 10334.72 EUR 28.1800 EUR 7974.94 EUR 28.1800 EUR 12737.36 EUR 28.1600 EUR 57587.20 EUR 28.1600 EUR 12136.96 EUR 28.1800 EUR 10144.80 EUR 28.1600 EUR 12531.20 EUR 28.1600 EUR 10560.00 EUR 28.1400 EUR 10327.38 EUR 28.1400 EUR 65847.60 EUR 28.1400 EUR 10102.26 EUR 28.1400 EUR 2194.92 EUR 28.2000 EUR 10716.00 EUR 28.2200 EUR 10610.72 EUR 28.2200 EUR 11259.78 EUR 28.1800 EUR 11412.90 EUR 28.1600 EUR 12165.12 EUR 28.1400 EUR 11649.96 EUR 28.1400 EUR 12184.62 EUR 28.1000 EUR 702.50 EUR 28.1000 EUR 5591.90 EUR 28.1000 EUR 5451.40 EUR 28.1200 EUR 20780.68 EUR 28.1200 EUR 12147.84 EUR 28.1400 EUR 11987.64 EUR 28.1400 EUR 1238.16 EUR 28.1200 EUR 10179.44 EUR 28.1200 EUR 30903.88 EUR 28.1200 EUR 19487.16 EUR 28.1200 EUR 10376.28 EUR 28.1400 EUR 11312.28 EUR 28.1000 EUR 58476.10 EUR 28.1000 EUR 12588.80 EUR 28.1000 EUR 101693.90 EUR 28.1400 EUR 10552.50 EUR 28.1600 EUR 5575.68 EUR 28.1600 EUR 5913.60 EUR 28.1400 EUR 4783.80 EUR 28.1600 EUR 10785.28 EUR 28.1600 EUR 535.04 EUR 28.2000 EUR 10264.80 EUR 28.2200 EUR 11146.90 EUR 28.2600 EUR 5115.06 EUR 28.2600 EUR 1130.40 EUR 28.2600 EUR 5652.00 EUR 28.3600 EUR 11882.84 EUR 28.4000 EUR 7952.00 EUR 28.3800 EUR 9535.68 EUR 28.3600 EUR 13215.76 EUR 28.3800 EUR 10670.88 EUR 28.3800 EUR 11408.76 EUR 28.2800 EUR 5967.08 EUR 28.3000 EUR 6763.70 EUR 28.3000 EUR 5886.40 EUR 28.3200 EUR 12007.68 EUR 28.3200 EUR 2832.00 EUR 28.2000 EUR 6824.40 EUR 28.1800 EUR 12342.84 EUR 28.1800 EUR 11074.74 EUR 28.1800 EUR 4452.44 EUR 28.1600 EUR 1830.40 EUR 28.1400 EUR 7091.28 EUR 28.1400 EUR 7991.76 EUR 28.1400 EUR 4108.44 EUR 28.1600 EUR 4224.00 EUR 28.1400 EUR 10327.38 EUR 28.1400 EUR 14604.66 EUR 28.0400 EUR 7066.08 EUR 28.0400 EUR 3000.28 EUR 28.0600 EUR 6706.34 EUR 28.0600 EUR 4209.00 EUR 28.0800 EUR 10305.36 EUR 28.0800 EUR 2049.84 EUR 28.1000 EUR 2332.30 EUR 28.1000 EUR 8430.00 EUR 28.1400 EUR 7907.34 EUR 28.1400 EUR 4221.00 EUR 28.1800 EUR 12511.92 EUR 28.2000 EUR 2961.00 EUR 28.2000 EUR 6880.80 EUR 28.2000 EUR 1156.20 EUR 28.2400 EUR 10166.40 EUR 28.2200 EUR 11683.08 EUR 28.2000 EUR 3214.80 EUR 28.2000 EUR 338.40 EUR 28.2400 EUR 5873.92 EUR 28.2200 EUR 11203.34 EUR 28.2600 EUR 4691.16 EUR 28.2400 EUR 8584.96 EUR 28.2400 EUR 11267.76 EUR 28.2000 EUR 12464.40 EUR 28.1800 EUR 3691.58 EUR 28.1800 EUR 7608.60 EUR 28.2000 EUR 4060.80 EUR 28.1800 EUR 3466.14 EUR 28.1800 EUR 6988.64 EUR 28.2000 EUR 10039.20 EUR 28.1800 EUR 1155.38 EUR 28.1000 EUR 8430.00 EUR 28.1200 EUR 10685.60 EUR 28.1000 EUR 1376.90 EUR 28.1000 EUR 4158.80 EUR 28.1000 EUR 5114.20 EUR 28.1000 EUR 8430.00 EUR 28.1000 EUR 11521.00 EUR 28.1000 EUR 4889.40 EUR 28.1000 EUR 5620.00 EUR 28.1400 EUR 393.96 EUR 28.1200 EUR 1940.28 EUR 28.1200 EUR 9673.28 EUR 28.1200 EUR 4414.84 EUR 28.1200 EUR 1237.28 EUR 28.1200 EUR 5061.60 EUR 28.1400 EUR 3489.36 EUR 28.1400 EUR 9061.08 EUR 28.1600 EUR 2280.96 EUR 28.1600 EUR 11968.00 EUR 28.2000 EUR 12379.80 EUR 28.2200 EUR 10554.28 EUR 28.2400 EUR 9432.16 EUR 28.2400 EUR 11578.40 EUR 28.2200 EUR 2878.44 EUR 28.2200 EUR 3640.38 EUR 28.2200 EUR 11795.96 EUR 28.2200 EUR 8466.00 EUR 28.2400 EUR 10646.48 EUR 28.2800 EUR 10011.12 EUR 28.2800 EUR 2601.76 EUR 28.2800 EUR 10859.52 EUR 28.3000 EUR 6848.60 EUR 28.2800 EUR 10576.72 EUR 28.3000 EUR 8037.20 EUR 28.3000 EUR 17489.40 EUR 28.2400 EUR 11070.08 EUR 28.2400 EUR 3162.88 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 28.18 EUR 1660638.68 EUR

e) Date of the transaction

2018-09-11; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

