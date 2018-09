Deutsche EuroShop AG : Notification and public disclosure of transactions by persons

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



14.09.2018 / 11:51

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co.

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Alexander Last name(s): Otto Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Deutsche EuroShop AG

b) LEI

529900Y9QTEFHFEKQ736

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007480204

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 28.5000 EUR 35083.50 EUR 28.5000 EUR 2080.50 EUR 28.5000 EUR 6954.00 EUR 28.5000 EUR 17299.50 EUR 28.5000 EUR 11058.00 EUR 28.4200 EUR 738.92 EUR 28.4600 EUR 5834.30 EUR 28.4600 EUR 5834.30 EUR 28.4800 EUR 11335.04 EUR 28.5000 EUR 12996.00 EUR 28.4200 EUR 11680.62 EUR 28.4200 EUR 16369.92 EUR 28.4200 EUR 16909.90 EUR 28.4200 EUR 15574.16 EUR 28.4000 EUR 25048.80 EUR 28.4000 EUR 16074.40 EUR 28.4000 EUR 12694.80 EUR 28.4000 EUR 12070.00 EUR 28.3600 EUR 3488.28 EUR 28.3600 EUR 7061.64 EUR 28.3600 EUR 7940.80 EUR 28.3600 EUR 4254.00 EUR 28.3800 EUR 1901.46 EUR 28.3800 EUR 12458.82 EUR 28.3800 EUR 12912.90 EUR 28.4000 EUR 21726.00 EUR 28.3600 EUR 11315.64 EUR 28.3800 EUR 11976.36 EUR 28.3600 EUR 1900.12 EUR 28.3600 EUR 10833.52 EUR 28.3800 EUR 12033.12 EUR 28.3600 EUR 1503.08 EUR 28.3400 EUR 43416.88 EUR 28.3400 EUR 11931.14 EUR 28.3400 EUR 11959.48 EUR 28.3400 EUR 5838.04 EUR 28.3400 EUR 906.88 EUR 28.3400 EUR 6263.14 EUR 28.3600 EUR 8366.20 EUR 28.3400 EUR 6659.90 EUR 28.3200 EUR 12347.52 EUR 28.2800 EUR 7352.80 EUR 28.2800 EUR 2686.60 EUR 28.2800 EUR 2318.96 EUR 28.3000 EUR 68231.30 EUR 28.3200 EUR 3001.92 EUR 28.3200 EUR 3766.56 EUR 28.3200 EUR 5862.24 EUR 28.3200 EUR 8496.00 EUR 28.3600 EUR 12903.80 EUR 28.3400 EUR 11647.74 EUR 28.3400 EUR 680.16 EUR 28.3400 EUR 680.16 EUR 28.3600 EUR 12450.04 EUR 28.3800 EUR 3206.94 EUR 28.3800 EUR 7804.50 EUR 28.4200 EUR 12902.68 EUR 28.4400 EUR 11006.28 EUR 28.3800 EUR 6442.26 EUR 28.3600 EUR 5643.64 EUR 28.3600 EUR 12166.44 EUR 28.3600 EUR 11400.72 EUR 28.3400 EUR 11562.72 EUR 28.3800 EUR 13168.32 EUR 28.3800 EUR 11323.62 EUR 28.3000 EUR 11206.80 EUR 28.3400 EUR 20121.40 EUR 28.3400 EUR 10655.84 EUR 28.3800 EUR 12203.40 EUR 28.3400 EUR 12582.96 EUR 28.2800 EUR 226.24 EUR 28.2800 EUR 5656.00 EUR 28.2800 EUR 5656.00 EUR 28.3400 EUR 5101.20 EUR 28.3400 EUR 5668.00 EUR 28.3600 EUR 11173.84 EUR 28.3600 EUR 4254.00 EUR 28.3400 EUR 8502.00 EUR 28.3600 EUR 11599.24 EUR 28.3800 EUR 8201.82 EUR 28.3800 EUR 4285.38 EUR 28.4200 EUR 13044.78 EUR 28.4000 EUR 795.20 EUR 28.4400 EUR 8332.92 EUR 28.4200 EUR 12391.12 EUR 28.4000 EUR 11445.20 EUR 28.4600 EUR 11412.46 EUR 28.4200 EUR 1421.00 EUR 28.4400 EUR 1649.52 EUR 28.4400 EUR 1137.60 EUR 28.4400 EUR 9214.56 EUR 28.4400 EUR 4266.00 EUR 28.4000 EUR 11388.40 EUR 28.4200 EUR 11680.62 EUR 28.4400 EUR 10750.32 EUR 28.4800 EUR 4215.04 EUR 28.4800 EUR 7120.00 EUR 28.3800 EUR 11493.90 EUR 28.4000 EUR 4657.60 EUR 28.4000 EUR 7952.00 EUR 28.4200 EUR 12732.16 EUR 28.4400 EUR 23349.24 EUR 28.4200 EUR 14067.90 EUR 28.3800 EUR 12856.14 EUR 28.2800 EUR 2149.28 EUR 28.2800 EUR 5712.56 EUR 28.2800 EUR 3082.52 EUR 28.4800 EUR 6180.16 EUR 28.4800 EUR 4756.16 EUR 28.5000 EUR 10687.50 EUR 28.5000 EUR 256.50 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 28.39 EUR 1088630.46 EUR

e) Date of the transaction

2018-09-12; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

