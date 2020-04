Financials (EUR) Sales 2020 1 303 M EBIT 2020 53,7 M Net income 2020 19,1 M Finance 2020 72,0 M Yield 2020 2,46% P/E ratio 2020 25,9x P/E ratio 2021 8,02x EV / Sales2020 0,27x EV / Sales2021 0,20x Capitalization 421 M Chart DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 8 Average target price 5,28 € Last Close Price 3,48 € Spread / Highest target 89,7% Spread / Average Target 51,6% Spread / Lowest Target -2,30% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Frank Hiller Chairman-Management Board & Head-Technical Bernd Bohr Chairman-Supervisory Board Andreas Strecker Chief Financial Officer & Director-Human Resources Markus Schwaderlapp Head-Research & Development Sabine Beutert Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT -37.52% 456 ATLAS COPCO AB -7.66% 41 176 ROPER TECHNOLOGIES, INC. -4.92% 35 159 FANUC CORPORATION 0.00% 30 305 FORTIVE CORPORATION -15.29% 21 794 SANDVIK AB -22.01% 19 418