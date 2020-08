DIA Distribuidora Internacional de Alimentacion : Presentación Resultados financieros del 2º trimestre y 1er semestre de 2020 0 08/06/2020 | 02:19am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 1S 2020 Presentación de Resultados 6 de Agosto de 2020 Nota legal Esta presentación contiene declaraciones e información de carácter prospectivo relativas a Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) y sus dependientes que se basan en las creencias actuales de la dirección de DIA, en sus principales expectativas e hipótesis, así como en la información de que dispone actualmente DIA y en sus proyecciones de acontecimientos futuros. Estas declaraciones prospectivas hacen referencia únicamente a la fecha en que se realizan, y se basan en la información, los conocimientos y las opiniones disponibles en la fecha en que se formulan; dichos conocimientos, información y opiniones pueden cambiar en cualquier momento. Estas declaraciones prospectivas se presentan a menudo, pero no siempre, mediante el uso de términos o expresiones como "anticipar", "creer", "poder", "podría", "puede", "predice", "potencial", "debería", "hará", "estimará", "anticipa", "pronostica", "tiene previsto", "proyecta", "continuado", "en curso", "espera", "pretende" y otros términos o expresiones similares. Asimismo, pueden identificarse otras declaraciones de carácter prospectivo en el contexto en que se formulan las declaraciones o por la naturaleza prospectiva de los análisis relativos a las estrategias, planes o intenciones. Dichas declaraciones de carácter prospectivo, así como las incluidas en cualquier otro material examinado en cualquier presentación de la dirección, reflejan las opiniones actuales de DIA con respecto a los acontecimientos futuros y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres e hipótesis fundamentales sobre DIA y sus dependientes e inversiones, incluidos, entre otros, el desarrollo de sus negocios, las tendencias de su industria operativa y los futuros gastos de capital. A la luz de estos riesgos, incertidumbres e hipótesis, es posible que no se produzcan los acontecimientos o circunstancias a las que hacen referencia las declaraciones prospectivas. Ninguna de las proyecciones, expectativas, estimaciones o perspectivas futuras que figuran en esta presentación debe considerarse como una previsión o promesa ni debe interpretarse como una indicación, garantía o seguridad de que los supuestos sobre los que se han preparado tales proyecciones, expectativas, estimaciones o perspectivas futuras sean correctos o exhaustivos o, en el caso de los supuestos, que se expongan íntegramente en la presentación. Los analistas, intermediarios e inversores actuales y futuros deben actuar únicamente con arreglo a su propio criterio profesional, teniendo en cuenta la presente nota legal y deben tener en cuenta que muchos factores podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de DIA y sus dependientes y cualquier información incluida en esta presentación sean materialmente diferentes a cualquier información, resultados, rendimiento o logros futuros que puedan ser expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, entre otros: cambios en las condiciones económicas, políticas, gubernamentales y comerciales generales a nivel mundial y en los países en los que operan DIA y sus dependientes; cambios en los tipos de interés; cambios en los tipos de inflación; cambios en los precios; tendencias que afecten a los negocios de DIA y sus dependientes, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo; el impacto de la legislación y la regulación actual, pendiente o futura en los países en los que operan DIA y sus dependientes; adquisiciones, inversiones o desinversiones que DIA y sus dependientes puedan realizar en el futuro; planes de inversión de capital de DIA y sus dependientes; su disponibilidad estimada de fondos; su capacidad para pagar la deuda con flujos de efectivo futuros estimados; amenazas a la seguridad en todo el mundo y pérdidas de elementos de valor para los clientes; incapacidad para mantener unos entornos de trabajo seguros; efectos de catástrofes, desastres naturales, condiciones climáticas adversas, condiciones geológicas u otras condiciones físicas inesperadas, o actos delictivos o terroristas; percepción pública sobre el entorno de negocio y la reputación de DIA y sus dependientes; cobertura de seguros insuficiente y aumentos del coste de los seguros; pérdida de personal directivo y personal clave; uso no autorizado de la propiedad intelectual de DIA y denuncias de incumplimiento por parte de DIA o sus dependientes de la propiedad intelectual de otros; cambios en la estrategia de negocio y otros factores. Los riesgos e incertidumbres anteriores que podrían afectar a la información proporcionada en la presentación son casi imposibles de prever y predecir. Si se materializan uno o más de esos riesgos o incertidumbres, o si se produce cualquier otro riesgo desconocido, o si cualquiera de las hipótesis subyacentes resultara ser incorrecta, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en el presente documento como anticipados, creídos, estimados, esperados o previstos. Ninguna parte pretende actualizar o revisar, ni asume ninguna obligación al respecto, estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los reflejados en las declaraciones prospectivas. DIA proporciona información sobre estos y otros factores que podrían afectar al negocio y a los resultados en los documentos que presenta a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en España. Esta información está sujeta a, y debe ser leída conjuntamente con, el resto de la información disponible públicamente. Como resultado de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, no se debe confiar de forma indebida en las presentes declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales o de otro tipo, y los administradores o directivos no son responsables de ninguna posible desviación que pueda surgir en cuanto a los diferentes factores que influyen en el rendimiento futuro de DIA. Ni DIA, ni sus administradores o directivos, ni sus representantes tendrán responsabilidad alguna por cualquier pérdida derivada del uso del presente documento o de su contenido, o que surja en relación con el presente documento. El presente documento no es apto para su divulgación general, publicación o distribución en cualquier jurisdicción en la que dicha distribución o divulgación contravenga la legislación vigente. Los presentes materiales no constituyen una oferta de venta, ni una solicitud de ofertas de compra o suscripción de valores en ninguna jurisdicción. Los valores a que se hace referencia en el presente documento no han sido, ni serán, registrados en virtud de la Ley de valores de Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no están registrados o si no existe una exención aplicable de los requisitos de registro. No está previsto registrar ninguna parte de ninguna oferta en Estados Unidos ni tampoco realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos. Este documento ha sido publicado tanto en español como en inglés. En el caso de que exista alguna discrepancia entre la versión inglesa y la versión española, prevalecerá en todo caso la versión en inglés. 1 Agenda 1S20 Actualización proceso de Transformación 2T20 Principales Datos Financieros Stephan DuCharme -Presidente Ejecutivo 1S20 Resultados Financieros Enrique Weickert - Director Financiero Grupo 2 2T20 Principales Datos Financieros Stephan DuCharme Presidente Ejecutivo Evolución positiva de la Cifra de Ventas en 2T20 con EBITDA Ajustado de 60m gracias a la respuesta eficaz ante la crisis de la COVID-19 y a los resultados iniciales de las medidas de transformación, que se ha mantenido tras el confinamiento.

Liderazgo a nivel país empoderado y cumpliendo con las iniciativas de transformación durante el 1S20 - despliegue acelerado del negocio online en todos los países, lanzamiento de nuevos productos de marca propia y mejora del surtido.

Posición financiera fortalecida en 1S20 en los principales indicadores clave incluida la mejora del capital circulante, generación de caja positiva y reducción de deuda neta. 4 Evolución positiva cifra de ventas, mejora en resultados y generación de caja [€ millones] 2T 2020 2T 2019(1) Var. (%) Ventas Netas 1.819,2 1.711,7 6,3% Beneficio Bruto 402,9 303,0 33,0% EBITDA 116,2 (3,1) n/a EBITDA Ajustado(2) 60,2 (67,5) n/a Beneficio Neto (45,1) (267,4) 83,1% 1S 2020 2019 Var. (%) Capital Circulante (645,0) (608,0) 37,0m entrada Deuda Financiera Neta(3) 1.253,3 1.322,2 -5,2% Aspectos destacados Ventas Netas en aumento gracias al efecto positivo de las iniciativas de transformación y al comportamiento de los consumidores en relación al confinamiento por la COVID-19, pese a la reducción de la red de tiendas y al efecto divisa.

en aumento gracias al efecto positivo de las iniciativas de transformación y al comportamiento de los consumidores en relación al confinamiento por la COVID-19, pese a la reducción de la red de tiendas y al efecto divisa. Beneficio Bruto se incrementa debido al aumento de ventas y a los primeros resultados del programa de transformación.

se incrementa debido al aumento de ventas y a los primeros resultados del programa de transformación. Costes de personal en ligero ascenso ya que el impacto de las medidas de eficiencia de personal implementadas en 2019 han sido contrarrestadas por la necesidad de personal y remuneraciones relacionadas con COVID-19.

en ligero ascenso ya que el impacto de las medidas de eficiencia de personal implementadas en 2019 han sido contrarrestadas por la necesidad de personal y remuneraciones relacionadas con COVID-19. EBITDA aumenta así mismo gracias a menores costes de restructuración y mejora en costes operativos.

aumenta así mismo gracias a menores costes de restructuración y mejora en costes operativos. EBITDA Ajustado aumenta por un mayor margen de beneficio y una continua disciplina en costes.

aumenta por un mayor margen de beneficio y una continua disciplina en costes. Capital Circulante con variación positiva gracias al incremento en ventas netas y mejora en existencias. 2T 2019 reexpresado para presentar el coste de las plataformas logísticas con arreglo a su naturaleza. Ver definición MARs. Excluyendo efecto IFRS16. Generación de caja positiva de las operaciones y menor deuda neta con un perfil de vencimientos mejorado. 5 Trayectoria positiva continuada de Like-for-Like - pre y post confinamiento 20% .9% 14,9% 15% 2020 10% 5% 2.6% Evolución Like-for-Like 0% -4.4% -6.0% >860 -5% bps Confinamiento -8.8% -10% -11.4% -15% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 May 2019 Noviembre 2020 Julio Aumento de Capital Marzo OPA(1) Refinanciación Brote COVID-19 Acuerdo con acreedores bancos Aspectos destacados Crecimiento Like-for-Like grupo impulsado por aumento del 25,7% en cesta media, que compensa el descenso del 13,5% en número de tickets en el 1S20.

Like-for-Like grupo impulsado por aumento del 25,7% en cesta media, que compensa el descenso del 13,5% en número de tickets en el 1S20. 1S20 Like-for-Like grupo de +8,7% incorporando tanto el periodo pre- COVID como post-confinamiento.

Like-for-Like grupo de +8,7% incorporando tanto el periodo pre- COVID como post-confinamiento. Mantenimiento de Like-for-Like de G rupo positivo post-confinamiento en Junio (+10%) y Julio (c.+8%). 1. Oferta Pública de Acciones 6 Tendencia positiva continuada en España y Portugal; mejora del desempeño de Brasil and Argentina afectadas por el efecto divisa Ventas Netas Like-for-Like(4) [€ millones] 2T 2020 2T 2019 Var. (%) vs 2T 2019 España(1) 1.204,3 1.038,7 15,9% 20,0% Portugal(1) 160,3 148,0 8,3% 9,2% Brasil 232,1 258,7 -10,3% 14,7% Argentina(2) 222,5 266,3 -16,4% 4,0% Total Grupo 1.819,2 1.711,7 6,3% 14,9% Total Tiendas(3) 6.400 6.809 Aspectos destacados España mantiene la tendencia positiva tras la relajación de las medidas de confinamiento. Evolución Like-for-Like impulsada por aumento en el tamaño de la cesta media.

mantiene la tendencia positiva tras la relajación de las medidas de confinamiento. Evolución Like-for-Like impulsada por aumento en el tamaño de la cesta media. Portugal desempeño impulsado por las medidas locales de transformación incluyendo mayor frecuencia de entrega y las reformas continuas en tiendas.

desempeño impulsado por las medidas locales de transformación incluyendo mayor frecuencia de entrega y las reformas continuas en tiendas. Brasil aumentaron ventas netas en un 20% en moneda local⁵ pese al descenso del 14% en el número de tiendas, tras el cierre estratégico de localizaciones no rentables. Retorno a Like-for-Like positivo desde Marzo.

aumentaron ventas netas en un 20% en moneda local⁵ pese al descenso del 14% en el número de tiendas, tras el cierre estratégico de localizaciones no rentables. Retorno a Like-for-Like positivo desde Marzo. Argentina afectado por la devaluación de moneda⁶ y la tasa de inflación record alcanzada en 2019. La evolución Like-for-Like demuestra una mejora en el desempeño operacional en un entorno complejo. Los datos de España y Portugal incluyen Clarel. Ventas Netas expresadas con IAS29. Al final del periodo. Ver definición MARs. 28% devaluación del Real brasileño en el periodo. 6. 33% en el periodo. 7 1S20 Actualización proceso de Transformación Comercial Mejora de surtido; primeros productos nuevos de marca propia en tienda SURTIDO COMERCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE TIENDAS España: Medidas de optimización del surtido y de distribución en tiendas desplegado en aproximadamente 500 establecimientos en el 1S20, con prioridad en la oferta de frescos en fruta y verdura.

Portugal: Reformas en 125 tiendas completadas en 1S20 para favorecer el despliegue de la optimización de surtido.

Brasil: Introducción de una nueva estrategia comercial en 1S20, despliegue de nuevo modelo de agrupación de tiendas (clusters) basado en datos demográficos, poder adquisitivo y presencia de competidores que será implantado en 2S20.

Argentina: Activadas mejoras en la distribución de productos frescos en más del 20% de las tiendas. MARCA PROPIA España: Desarrollo e implantación inicial de nuevos productos durante el 2T con un despliegue acelerado durante el 3T y 4T.

Brasil: Lanzamiento de alrededor de 200 nuevos productos en 1S20. 9 Comercial Expansión continuada de la oferta online en todos los mercados España: Durante el 1S20 se han servido más de 1,15 millones de pedidos on-line, con una demanda mayor por primera vez de producto fresco frente al resto de productos. La alianza DIA-Amazon Prime se ha extendido a la ciudad de Sevilla.

on-line, con una demanda mayor por primera vez de producto fresco frente al resto de productos. La alianza DIA-Amazon Prime se ha extendido a la ciudad de Sevilla. Portugal: Culminación con éxito de las pruebas de venta online realizadas en el 1S20, cubriendo actualmente toda Lisboa.

Brasil: Proyecto piloto en curso en 30 localizaciones, y entrega disponible a través de la app desde abril.

Argentina: Implantada la entrega de última milla desde la tienda en 140 establecimientos en el 1S20. 10 Franquicia Implantación del modelo mejorado en el 50% de las franquicias en España Modelo de franquicia mejorado basado en incentivos y centrado en el consumidor, con beneficios clave para el negocio entre los que se incluye el "pago después de la venta".

España: Las novedades del nuevo modelo de franquicia ya se han implantado en 470 tiendas durante el 1S20.

Portugal: Nombramiento de un nuevo director de franquicias y lanzamiento de la implantación del nuevo modelo.

Brasil: En revisión los actuales contratos de franquicias para su simplificación en 112 tiendas que representan 1/3 del total; implantación a buen ritmo, según lo previsto.

Argentina: 17 tiendas se han franquiciado durante el 2ºT del 2020, pruebas preliminares del nuevo modelo lanzadas. 11 Operaciones Centrados en las eficiencias de coste y en la reducción de la complejidad Enfocados en reducir la complejidad y alcanzar ahorros en la relación con los proveedores, la gestión del inventario, optimización de la logística y ahorro en compras/energía.

El encuentro de DIA con los Proveedores reunió a más de 1.000 proveedores en España y 400 en Argentina para explicar la nueva política comercial y establecer relaciones duraderas y estables.

España: Eficiencia de costes a través de la reducción de la mercancía obsoleta, mayor eficiencia en los procesos de contratación logística, así como ahorros en alquileres y energía.

Portugal: Implantación de una frecuencia de entrega de 6 días por semana en un 80% de la red de tiendas para respaldar la ampliación de la oferta de productos frescos, con la optimización de la mercancía en tiendas y almacenes de acuerdo a lo previsto.

Brasil: Creación de una nueva función en la cadena de suministro para obtener más eficiencias, centrándose el 2S20 en una oferta más efectiva con el objetivo de abastecer los ciclos promocionales semanales y mejorar el equilibrio de los niveles de existencias.

Argentina: Mejora de los niveles de existencias tanto en almacenes como en tiendas en el 1S20. 12 1S20 Resultados Financieros Enrique Weickert Director Financiero Grupo Mejora de los resultados en el 1S20 respaldada por un continuo control en costes y la excelencia operacional Resumen P&G [€ millones] 1S 2020 1S 2019(1) Var. (%) Ventas Netas 3.515,2 3.444,5 2,1% Beneficio Bruto 761,1 672,6 13,2% EBITDA 176,9 13,5 1214,2% EBITDA Ajustado(2) 59,6 (55,6) n/a EBIT (52,0) (321,7) 83,8% Resultado financiero (131,7) (81,7) -61,2% Resultado Neto (187,7) (418,7) 55,2% Aspectos destacados Aumento de las Ventas Netas pese a la reducción del número de tiendas en un 6,0% y de los efectos monetarios adversos.

pese a la reducción del número de tiendas en un 6,0% y de los efectos monetarios adversos. El Beneficio Bruto aumentó un 2,1% como porcentaje de las ventas pese al incremento de los costes logísticos incurridos para ampliar la oferta de frescos y los costes extraordinarios relacionados con la COVID-19.

aumentó un 2,1% como porcentaje de las ventas pese al incremento de los costes logísticos incurridos para ampliar la oferta de frescos y los costes extraordinarios relacionados con la COVID-19. Mejora del EBITDA gracias a la reducción de los costes de restructuración y a pesar de los 26m de costes relacionados con la COVID-19.

gracias a la reducción de los costes de restructuración y a pesar de los 26m de costes relacionados con la COVID-19. Mejora del EBITDA Ajustado en todos los países debido a la disciplina de costes implantada.

EBITDA Ajustado en todos los países Resultado Neto afectado por un efecto monetario negativo de 83m, principalmente en Brasil. 1. 1S 2019 reexpresado para presentar el coste de las plataformas logísticas con arreglo a su naturaleza. 2. Ver definición MARs. 14 Mejora del EBITDA Ajustado en todos los países en el 1S20 EBITDA Ajustado 1S 2020 1S 2019 Var. (%) [€ millones] Total Grupo 59,7 (55,6) -207,3% España 52,5 18,1 190,4% Portugal 6,0 3,2 86,8% Brasil (7,7) (82,7) -90,6% Argentina 8,8 5,8 51,7% Aspectos destacados España aumentó en 140pbs pese a los costes de la COVID-19 y la contabilización de una partida por contingencias legales.

aumentó en 140pbs pese a los costes de la COVID-19 y la contabilización de una partida por contingencias legales. Portugal incrementó 90pbs gracias a la aplicación de las medidas de excelencia operativa.

incrementó 90pbs gracias a la aplicación de las medidas de excelencia operativa. Brasil se recuperó significativamente, pero sigue siendo negativo debido al efecto adverso de los volúmenes de actividad y de la divisa, alcanzando una mejora del 12,5% en términos de margen.

se recuperó significativamente, pero sigue siendo negativo debido al efecto adverso de los volúmenes de actividad y de la divisa, alcanzando una mejora del 12,5% en términos de margen. Argentina mejoró en 60pbs pese al efecto negativo del volumen de actividad de las ventas y al efecto monetario. 15 La Deuda Financiera Neta descendió en 69 millones gracias al impacto positivo del Flujo de Caja de Operaciones y la mejora del Capital Circulante Aspectos destacados: Evolución de la Deuda Financiera Neta (1) [€ millones] 43,9 24,0 (61,8) (37,0) (18,1) (19,9) 1.322,2 1.253,3 Deuda Neta FC Capital Inversiones Intereses Disposición Otros Deuda Neta Dic 2019 Operaciones Circulante de bienes Junio 2020 1. Total Deuda Neta (excluyendo IFRS16) 16 Perfil de vencimientos de Deuda y de Liquidez estables Perfil de Vencimientos de Deuda [€ millones] 1200 1000 800 600 400 200 0 1 año2 años3 años4 años 5 años en adelante Financiación no Sindicada y otros Bonos Financiación de los prestamistas Préstamo Súper Senior de L1R sindicados Deuda financiera neta de 1.253 millones (excluyendo los 630 millones correspondientes a la aplicación de la NIIF16), lo que implica un descenso de 69 millones. Liquidez disponible [€ millones] 15 62 131 420 232 Efectivo y equivalentes al SFA + Confirming efectivo 435 millones vs. 421 millones a 31 de diciembre de 2019

El 97% se corresponde con efectivo y equivalentes de efectivo. 17 Balance 1S20 - Mejora del Capital Circulante [€ millones] 1S 2020 2019 Activo no corriente 2.204,1 2.448,2 Existencias 477,0 496,5 Deudores comerciales y o. c. a cobrar 104,2 111,0 Otros activos corrientes 91,7 100,2 Efectivo y equivalentes al efectivo 420,0 163,6 Total activo 3.297,0 3.319,4 Capital Circulante [€ millones] 1S 2020 2019 Variación Factoring sin recurso 22,4 14,1 8,3 Existencias (A) 477,0 496,5 (19,5) Deudores comerciales y o.c. cobrar (B) 104,2 111,0 (6,7) Acreedores comerciales y o. c. 1.226,2 1.215,4 10,7 pagar(C) Capital Circulante(1) (645,0) (608,0) (37,0) Total patrimonio neto (509,4) (350,5) Deuda a largo plazo 1.682,3 1.865,7 Deuda a corto plazo 620,7 325,5 Acreedores comerciales y o. c. a pagar 1.226,2 1.215,4 Provisiones y otros pasivos 277,2 262,0 Pasivos ligados a activos disponibles para - 1,3 la venta Total patrimonio neto y pasivo 3.297,0 3.319,4 Aspectos destacados Capital Circulante: mejora de 37m gracias al aumento en las ventas y la ligera mejora en existencias.

mejora de 37m gracias al aumento en las ventas y la ligera mejora en existencias. Los fondos propios de la Sociedad Dominante ascendieron a 194m (223m a diciembre de 2019). 1. Capital Circulante calculado como (A+B-C) 18 Conclusiones Stephan DuCharme Presidente Ejecutivo Observaciones Finales Evolución positiva en la cifra de ventas y la posición financiera en el 2T20 gracias a la respuesta eficaz ante la COVID-19 y las medidas de transformación llevadas a cabo.

Crecimiento sostenido de las ventas comparables (Like-for- Like) tras el confinamiento y mejora de las métricas financieras, siendo indicadores positivos de que el proyecto de transformación evoluciona en la dirección correcta.

(Like-for- Like) tras el confinamiento y mejora de las métricas financieras, Centrados durante el segundo semestre en el despliegue de las iniciativas de transformación en el marco de la hoja de ruta adoptada, centrándonos en los pilares fundamentales de la propuesta de valor comercial mejorada y el modelo de franquicias, que se apoyan en la optimización de las eficiencias operativas. DIA - La experiencia de compra de proximidad preferida para lo clientes, con un servicio on-line y a domicilio efectivo. 20 Relación con Inversores - contacto Comunicación - contacto Miren Sotomayor Lara Vadillo investor.relations@diagroup.com comunicacion@diagroup.com Attachments Original document

Permalink Disclaimer DIA - Distribuidora Internacional de Alimentación SA published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 06:18:23 UTC 0 Latest news on DIA-DISTRIBUIDORA INTERNAC 02:19a DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : Presentation financial results 2Q and 1H .. PU 02:19a DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : Presentación Resultados financieros del 2.. PU 02:09a OTHER RELEVANT INFORMATION : FINANCIAL RESULTS 2Q and 1H 2020 PU 02:04a DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : Resultados financieros del segundo trimes.. PU 08/03 OTHER RELEVANT INFORMATION : Results presentation second quarter and first half .. PU 08/03 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE : Presentación de resultados segundo trimestre y prim.. PU 07/31 DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : Other relevant information. resolutions a.. PU 07/16 DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : Q2 2020 Trading Update PU 07/16 DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : Other relevant information. TRADING UPDAT.. PU 07/14 DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A : gathers over 1,000 suppliers to introduce.. PU

Financials EUR USD Sales 2020 6 395 M 7 600 M 7 600 M Net income 2020 -345 M -410 M -410 M Net Debt 2020 2 169 M 2 578 M 2 578 M P/E ratio 2020 -1,88x Yield 2020 - Capitalization 821 M 977 M 976 M EV / Sales 2020 0,47x EV / Sales 2021 0,47x Nbr of Employees 39 379 Free-Float 24,8% Chart DIA-DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DIA-DISTRIBUIDORA INTERNAC Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus UNDERPERFORM Number of Analysts 3 Average target price 0,13 € Last Close Price 0,12 € Spread / Highest target 22,0% Spread / Average Target 5,69% Spread / Lowest Target -18,7% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Stephan DuCharme Executive Chairman Matthias Raimund Chief Operating Officer Enrique Weickert Molina Chief Financial Officer Pedro Barsanti Executive Director-Information Technology Jaime García-Legaz ponce Independent Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) DIA-DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION 20.47% 977 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 8.55% 35 975 AHOLD DELHAIZE N.V. 12.09% 31 275 TESCO PLC -12.85% 28 277 KROGER 21.04% 27 531 SYSCO CORPORATION -35.71% 27 467