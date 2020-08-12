Dogan Sirketler Grubu : Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulumuz 12.08.2020 tarihinde (bugün);
Şirket'imizin tamamı ödenmiş 60.000.000,Türk Lirası sermayesinde %99,99 oranından pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doruk Faktoring A.Ş.'nin, 12 Ağustos 2020 tarihinde 'iskontolu' olarak ihraç edeceği 170 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı %12,39 ve yıllık basit brüt getiri oranı %12,00 olarak hesaplanan, Finansman Bonosu ihracı gerçekleştireceği ve 1,-Türk Lirası itibari değerli beher Finansman Bonosu'nun iskontolu satış fiyatının 0,94706 Türk Lirası olduğu görülerek;
7.803.774,40 Türk Lirası karşılığında, 8.240.000,00 Türk Lirası nominal değerde 8.240.000 adet Doruk Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu (ISIN Kodu: TRFDFKT12110) alımı yapılmasına karar verilmiştir.
Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3'üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.
İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK')' nun 'II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kriterlerin altında kaldığından ayrıca bir 'değerleme raporu' alınmamıştır.
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