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DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS

(DOHOL)
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Dogan Sirketler Grubu : Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

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08/12/2020 | 12:18pm EDT

Yönetim Kurulumuz 12.08.2020 tarihinde (bugün);

Şirket'imizin tamamı ödenmiş 60.000.000,Türk Lirası sermayesinde %99,99 oranından pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doruk Faktoring A.Ş.'nin, 12 Ağustos 2020 tarihinde 'iskontolu' olarak ihraç edeceği 170 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı %12,39 ve yıllık basit brüt getiri oranı %12,00 olarak hesaplanan, Finansman Bonosu ihracı gerçekleştireceği ve 1,-Türk Lirası itibari değerli beher Finansman Bonosu'nun iskontolu satış fiyatının 0,94706 Türk Lirası olduğu görülerek;

7.803.774,40 Türk Lirası karşılığında, 8.240.000,00 Türk Lirası nominal değerde 8.240.000 adet Doruk Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu (ISIN Kodu: TRFDFKT12110) alımı yapılmasına karar verilmiştir.

Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3'üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.

İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK')' nun 'II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kriterlerin altında kaldığından ayrıca bir 'değerleme raporu' alınmamıştır.

Disclaimer

Dogan Sirketler Grubu Holding AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2020 16:17:07 UTC
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Financials
Sales 2019 13 277 M 1 821 M 1 821 M
Net income 2019 617 M 84,6 M 84,6 M
Net cash 2019 2 005 M 275 M 275 M
P/E ratio 2019 7,79x
Yield 2019 -
Capitalization 5 306 M 733 M 728 M
EV / Sales 2018 0,08x
EV / Sales 2019 0,21x
Nbr of Employees 3 235
Free-Float 40,3%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Çaglar Gögüs Chief Executive Officer & Executive Director
Yasar Begümhan Dogan Faralyali Chairman
Tolga Babali Vice President-Financial Affairs & Operations
Bora Yalinay Chief Financial Officer
Arzuhan Dogan Yalçindag Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS733
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-9.45%112 482
SIEMENS AG0.77%109 830
3M COMPANY-7.39%94 110
ILLINOIS TOOL WORKS INC.9.29%62 069
GENERAL ELECTRIC COMPANY-39.70%58 910
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