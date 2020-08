Avviso di deposito ex art. 84 Reg.Emittenti -doValue S.p.A.: fusione per incorporazione di doSolutions S.p.A. in doValue S.p.A.

Comunicato stampa

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

doValue S.p.A.: fusione per incorporazione di doSolutions S.p.A. in doValue S.p.A.

Roma, 5 agosto 2020 - Si informa che in data odierna è stato depositato rispettivamente presso il Registro delle Imprese di Roma e di Verona, come previsto dagli artt. 2501- ter., il progetto di fusione per incorporazione di doSolutions S.p.A. in doValue S.p.A. ("doValue").

La fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di doValue, fatta salva per quest'ultima la possibilità, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod. civ., per i soci di doValue che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere, nei termini previsti, che tale decisione sia adottata dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2502, comma 1, cod. civ..

La domanda dovrà essere indirizzata a doValue S.p.A., Ufficio Affari Societari, Viale dell'Agricoltura 7, Verona, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni. La domanda, unitamente alla relativa certificazione, potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dovalue.pec@actaliscertymail.it.

La documentazione sulla fusione è stata messa a disposizione del pubblico - ai sensi delle vigenti disposizioni

presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ed è consultabile sul sito www.dovalue.it.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail: coraffairs@dovalue.it

doValue S.p.A.

doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta circa 20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per oltre Euro 130 miliardi (Gross Book Value) con oltre 2,350 dipendenti e un'offerta integrata di servizi: special servicing di crediti NPL, UTP, Early Arrears e Performing, servicing di asset real estate, master servicing, servizi di elaborazione e fornitura dati e altri servizi ancillari. doValue è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, includendo l'acquisizione di Altamira Asset Management, ha registrato nel 2019 ricavi lordi pari a circa Euro 364 milioni con un margine EBITDA pari al 39%.