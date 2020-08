TitleDoxee: ricavi di vendita in crescita di oltre il 10% nel primo semestre 2020 0 08/06/2020 | 02:19am EDT Send by mail :

DOXEE: RICAVI DI VENDITA IN CRESCITA DI OLTRE IL 10% NEL PRIMO SEMESTRE 2020 Modena, 5 agosto 2020 Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica che nel primo semestre 2020 i ricavi di vendita consolidati si attestano a circa 7,7 milioni di euro, registrando un incremento del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 20191. Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee: "Siamo contenti dei risultati ottenuti e della buona crescita complessiva, malgrado il periodo di difficoltà che ha influenzato pesantemente il quadro macroeconomico di questi mesi. La crescita registrata nel primo semestre dell'anno conferma le nostre scelte strategiche e il fatto di essere per molte aziende Enterprise un partner di riferimento importante nei processi di trasformazione digitale. Con il nostro contributo molti clienti hanno potuto abilitare con rapidità migliaia di utenti all'utilizzo dei vari ecosistemi digitali in questi ultimi mesi particolarmente difficili." La crescita ha interessato, fra le componenti dei ricavi, la modalità di erogazione basata sul modello SaaS, coerentemente con la strategia di sviluppo pianificata, che passa da 6,3 milioni di euro nel primo semestre 2019 a 7,2 milioni di euro nel primo semestre 2020, con un incremento del +14,3%. Tale risultato è stato sostenuto prevalentemente dalla crescita della linea di prodotto interactive experience, e dalla paperless experience. Durante il periodo di emergenza Covid-19, Doxee ha mantenuto la piena operatività e anzi ha fornito costante supporto alle strategie di trasformazione digitale dei processi mission- critical delle principali aziende italiane, favorendo ulteriormente la digitalizzazione dei processi di comunicazione, pagamento e fatturazione. Nonostante l'impatto dell'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia sia stato significativo per molti clienti, Doxee ha acquisito nell'ultimo trimestre nuovi clienti e proseguito con i progetti pianificati nei primi mesi del 2020. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.doxee.comnella sezione Investor Relationse su 1info.it Dati gestionali consolidati in corso di revisione contabile. DOXEE Doxee (DOX:IM - ISIN IT0005394413) è un'azienda Hi-Tech multinazionale leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della Digital Customer Experience Digital. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l'impiego di tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® possibile creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l'azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l'innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Roma e Catanzaro, in Italia. E' presente inoltre in Repubblica Ceca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com CONTATTI EMITTENTE DOXEE | investor.relations@doxee.com | T: +39 059 88680 | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884 | INVESTOR RELATIONS Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com FINANCIAL MEDIA RELATIONS Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com INTEGRAE SIM NomAd | info@integraesim.it | T +39 02 87208720 | Via Meravigli 13 - 20123 Milano

