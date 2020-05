Financials (EUR) Sales 2020 3 472 M EBIT 2020 121 M Net income 2020 73,1 M Debt 2020 11,5 M Yield 2020 3,63% P/E ratio 2020 18,5x P/E ratio 2021 8,99x EV / Sales2020 0,35x EV / Sales2021 0,30x Capitalization 1 214 M Chart DÜRR Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DÜRR Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 16 Average target price 26,22 € Last Close Price 17,55 € Spread / Highest target 122% Spread / Average Target 49,4% Spread / Lowest Target -31,6% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Ralf Werner Dieter Chairman-Management Board & CFO Karl-Heinz Streibich Chairman-Supervisory Board Heinz Dürr Honorary Chairman-Supervisory Board Hayo Raich Deputy Chairman-Supervisory Board Mirko Becker Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) DÜRR -42.23% 1 312 ATLAS COPCO AB -10.36% 40 088 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 0.92% 37 321 FANUC CORPORATION -1.83% 30 800 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -26.60% 19 370 FORTIVE CORPORATION -27.01% 18 783