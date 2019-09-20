Eastman Chemical : 2019, Sep 19 - 伊士曼轮胎添加剂业务正式启用上海实验室

为客户提供轮胎橡胶相关的领先技术支持

中国上海，2019年9月18日 -- 伊士曼在上海正式启用世界级水准的轮胎添加剂实验室，更多的中国乃至亚太区域的轮胎制造商将从中受益。该实验室云集区域跨学科化学家、工程师及应用开发专家于一体，依托世界领先的实验器材，旨在为整个亚太区域的轮胎制造商提供快速及时的轮胎橡胶相关方面技术服务。

'凭借上海实验室的顶尖实验设备及卓越的技术团队，为区域客户提供更快速、有效的技术支持，能更好地满足客户需求，推动行业向前发展。'伊士曼轮胎添加剂业务亚太区销售总监San Sutanto（陈家胜）表示：'全新的轮胎添加剂实验室的正式启用，将快速推动我们与中国乃至亚太区轮胎制造商的紧密合作，共同为轮胎制造业树立行业新标杆。'

轮胎添加剂上海实验室配置了齐全的橡胶混炼及橡胶检测、分析设备，确保伊士曼技术团队在物理性能、轮胎性能指标、耐用性、橡胶加工、硫化等方面为客户提供技术保障。此外，还配置了在橡胶混合过程中进行精确温度检测的FLIR红外热成像仪，以及由伊士曼研发的Keyence光学显微镜分散性能分析与拉伸分布曲线分析，通过光学显微镜检测分析不溶性硫黄的分散。该实验室还具备功能性树脂相容性和橡胶配方的物理性能和动态力学性能的分析能力。

这是伊士曼在全球的第二个针对轮胎行业的实验室。另一处坐落于被誉为'世界橡胶之都'的美国俄亥俄州的阿克隆市，已获得业界广泛认可。

伊士曼轮胎添加剂上海实验室在今年3月就开始进行一些常规测试，并于今年6月完成建设。现已开始为亚太区使用伊士曼Crystex™ Cure Pro不溶性硫黄及Impera™功能性树脂的客户提供技术支持。

Crystex Cure Pro助力轮胎制造商优化产能，最大限度地减少硫黄'喷霜'，降低制造成本，确保制造商在降低半制品报废率的同时提升生产效率。而Impera功能性树脂，能帮助轮胎制造商在日益严苛的安全法规的行业趋势下，在各种配方参数范围内实现性能和效率的最佳平衡。

出席轮胎添加剂上海实验室开幕仪式的还有：伊士曼高级副总裁兼首席技术官Steve Crawford，伊士曼轮胎添加剂业务副总裁兼总经理Gunes Celik，以及伊士曼亚太区技术总监Jim Ziegler。

关于伊士曼

伊士曼是一家全球性的特种材料公司，其产品广泛应用于人们日常生活的各个领域。为了切实提高人们的生活质量，伊士曼与客户紧密合作，在提供创新产品和解决方案的同时，致力于维护安全生产和可持续发展。伊士曼的创新型增长模式运用其卓越的技术平台、不断深入的市场开拓及差异化的应用开发，在交通、建筑及消费品等终端市场中具有优势地位。作为一家包容与多元化的全球企业，公司业务遍布全球超过100个国家，2018年公司收入为约100亿美元。伊士曼全球总部位于美国田纳西州金斯波特，并在全球范围内拥有约14,500名员工。更多信息，请访问www.eastman.com 。

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