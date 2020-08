EdiliziAcrobatica S p A : COMUNICATO STAMPA – DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DELEGATO RICCARDO IOVINO E PROPOSTA DI NOMINA DA PARTE DI ARIM HOLDING

COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DELEGATO RICCARDO IOVINO E PROPOSTA DI NOMINA DA PARTE DI ARIM HOLDING

Genova, 10 agosto 2020 - EdiliziAcrobatica S.p.A. ('Società' o 'EDAC'), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica che in data odierna il consigliere delegato Riccardo Iovino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, con efficacia a partire dalla prossima assemblea degli azionisti in corso di convocazione entro il mese di agosto, in seduta ordinaria e straordinaria, che sarà chiamata a deliberare, inter alia, in merito all'approvazione della fusione per incorporazione in EdiliziAcrobatica S.p.A. di alcune società interamente controllate dalla capogruppo.

EdiliziAcrobatica S.p.A. rende noto che la società Arim Holding S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Pier Capponi 89, P. Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 06817050484, ha manifestato al Consiglio di Amministrazione della scrivente la propria disponibilità ad essere nominata quale nuovo membro ad integrazione dell'organo amministrativo.

Arim Holding S.r.l., alla data del presente comunicato, risulta essere titolare di una partecipazione pari a circa il 76,24% del capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. e, il consigliere dimissionario Riccardo Iovino ricopre la carica di amministratore unico nella predetta società. L'eventuale nomina di Arim Holding garantirà quindi piena e totale continuità nella gestione del Gruppo oltre a maggiore efficienza e contenimento dei costi assicurando che Riccardo Iovino, nella predetta veste di amministratore unico, continui ad essere il punto di riferimento per il Gruppo. Le motivazioni delle suddette dimissioni vanno quindi ricondotte a rendere tecnicamente possibile la nomina di Arim Holding S.r.l. anche in considerazione della disponibilità e del gradimento per l'assunzione della carica dalla stessa manifestata. A tal riguardo si precisa che, l'efficacia delle dimissioni di Riccardo Iovino, essendo propedeutiche alla possibile nomina di Arim Holding S.r.l. quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Società, rimane soggetta all'effettiva nomina e accettazione della carica da parte della predetta società.

Pertanto, in considerazione delle dimissioni di Riccardo Iovino che avranno efficacia a partire dalla data della prossima assemblea degli azionisti della Società, la stessa sarà pertanto chiamata a deliberare, inter alia, anche in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente, determinandone il relativo compenso.