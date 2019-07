Edison : annuncia la firma dell'accordo di cessione di Edison Exploration and Production a Energean Oil and Gas

Energean Oil and Gas si è impegnata a garantire un futuro di sviluppo per l'area di business E&P e per le persone impiegate nella società ed è il soggetto ideale per liberare tutto il potenziale del business.

A seguito dell'operazione di cessione, alla luce delle evoluzioni intervenute nel primo semestre 2019, in particolare sul piano regolamentare e in termini di andamento dello scenario di mercato del brent e del gas, e delle condizioni contrattuali in corso di finalizzazione, è prevista una svalutazione nel bilancio di Gruppo nell'ordine di 400/500 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione di Edison si è riservato di svolgere adeguati approfondimenti sulla struttura del capitale di Edison, al fine di valutarne la possibile eccedenza rispetto alle esigenze di garanzia che lo stesso è chiamato ad assolvere, considerando che l'operazione determinerà l'uscita da un ambito di attività fortemente capital intensive, caratterizzato da elevata volatilità e rischi maggiori rispetto alle altre attività strategiche di Edison. Ciò nella prospettiva di un'eventuale riduzione del capitale ordinario in misura tale da consentire il ripianamento sia delle perdite pregresse sia di quelle che risulteranno dal bilancio 2019.

A Edison Exploration and Production fanno capo tutte le attività, i titoli minerari e le partecipazioni societarie del settore idrocarburi in Italia e all'estero di Edison. In particolare, Edison E&P ha un portafoglio di circa 90 licenze in 9 Paesi nel Mediterraneo e nel Nord d'Europa corrispondenti a una produzione in quota di 49.000 barili al giorno al 31.12.2018.

Il prezzo dell'operazione è stato determinato sulla base di un enterprise value pari a 750 milioni USD, ed è previsto un corrispettivo aggiuntivo di 100 milioni USD all'avvio della produzione del giacimento di gas di Cassiopea in Italia. Inoltre, Edison avrà diritto a royalties associate a ulteriori potenziali sviluppi in Egitto che porterebbero il valore aggregato vicino a 1 miliardo di USD. L'operazione include anche il trasferimento all'acquirente dei futuri obblighi di decomissioning.

Milano (Italia), 4 luglio 2019 - Edison annuncia la firma dell'accordo con Energean Oil and Gas per la vendita del 100% di Edison Exploration and Production (E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (olio e gas naturale). Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'operazione il 3 luglio 2019.

Il personale coinvolto nell'operazione ammonta complessivamente a 282 persone alla data del 30 giugno 2019. Edison Exploration & Production si avvale anche dello staff della operating company egiziana Abu Qir Petroleum (AQP). Nei confronti del personale acquisito Energean Oil and Gas è impegnata ad assicurare particolari condizioni di tutela, tenuto conto delle specifiche condizioni normative che regolano il rapporto di lavoro e le prassi di mercato esistenti nei diversi Paesi.

Il closing dell'operazione con Energean Oil and Gas è previsto entro la fine del 2019 ed è soggetto alle approvazioni necessarie per questo tipo di operazioni, tra cui quella del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le risorse finanziarie derivanti da questa operazione sosterranno il piano di sviluppo strategico di Edison che prevede investimenti assai significativi in Italia nel triennio 2019-2021 destinati, prevalentemente, allo sviluppo di capacità di generazione da fonti rinnovabili e gas, nonché al rafforzamento della presenza della società sul mercato dei clienti finali e dei servizi di efficienza energetica.

L'obiettivo strategico che si pone la società è quello di produrre entro il 2030 il 40% della propria energia da fonti rinnovabili e un target di emissioni pari a 0,26 kilogrammi di CO2 a kilowattora prodotto. In questo modo, Edison contribuisce fattivamente alla transizione energetica mettendo a disposizione del Paese un mix di fonti di generazione bilanciato, in grado di garantire la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico nazionale.

Edison, con 91 centrali idroelettriche (di cui 53 mini-idroelettriche), 45 campi eolici e 65 impianti fotovoltaici, ha in Italia una capacità installata di 1.900 megawatt nelle fonti rinnovabili con oltre 4.000 gigawattora di energia elettrica prodotti nel 2018 (21% della produzione totale di energia elettrica della Società, di cui 3.000 gigawattora da impianti idroelettrici e 1.000 gigawattora da campi eolici).

Energean Oil and Gas, società quotata al segmento Premium della Borsa di Londra nel FTSE 250 e a quella di Tel Aviv tra le compagnie E&P, ha attività offshore in Israele, Grecia e nell'Adriatico. Energean Oil and Gas ha nel suo portafoglio 347 milioni di boe di riserve e 58 milioni di boe di risorse. Nel marzo 2018 la Società ha preso la decisione finale di investimento per il suo progetto di sviluppo del gas Karish-Tanin, dove intende utilizzare l'unica FPSO del Mediterraneo orientale per produrre il gas a partire dal 2021. Energean Oil and Gas ha già firmato contratti per 4,2 bcma e ha un'opzione di vendita di ulteriori 0,4 miliardi di tonnellate di gas nel mercato israeliano. I futuri accordi di vendita del gas si concentreranno sia sul crescente mercato domestico israeliano che sui principali mercati della regione. In Grecia, la Società sta perseguendo un programma di investimenti e sviluppo per aumentare la produzione dai suoi giacimenti petroliferi Prinos e Prinos North e sviluppare il giacimento di petrolio Epsilon, situato nel Golfo di Kavala, nel nord della Grecia. Energean Oil and Gas ha cinque licenze esplorative nell'offshore israeliano e una licenza di sfruttamento di 25 anni per il blocco offshore di Katakolo nella Grecia occidentale oltre a ulteriori possibilità di esplorazione nelle altre licenze in Grecia occidentale e Montenegro.

Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀nell'approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali e nell'E&P. Con i suoi 135 anni di storia, Edison ha contribuito all'elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può̀contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,4 GW.

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

http://www.edison.it/it/contatti-2; http://www.edison.it/it/media

