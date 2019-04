COMUNICATO STAMPA

EDISON E ENVITEC BIOGAS INSIEME PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Milano, 17 aprile 2019 - Edison Energia e EnviTec Biogas hanno siglato un accordo per lo sviluppo della filiera del biometano e del bioGNL per rendere sostenibile il settore dei trasporti.

In base all'accordo, le due società si impegnano a promuovere sul mercato italiano una soluzione di filiera integrata per la produzione di biometano e bioGNL, che sono fonti energetiche rinnovabili derivanti da materie prime (sostanze organiche di natura vegetale o animale) la cui combustione non comporta un aggravio del bilancio di emissioni di CO2 in atmosfera.

L'accordo faciliterà la realizzazione di impianti di produzione di biometano e bioGNL da parte di imprenditori - prevalentemente del settore agricolo che potranno usare gli scarti della loro lavorazione, ma non solo - con garanzie di redditività dell'investimento.

Da un lato, Envitec garantisce la realizzazione dell'impianto su misura e le performance produttive, dall'altro Edison Energia si propone quale acquirente del biometano e bioGNL a partire dal primo giorno di produzione dell'impianto in una prospettiva di medio-lungo termine. Edison Energia è inoltre pronta a investire direttamente o in partnership, per la realizzazione di stazioni di rifornimento di metano liquido (GNL) e compresso attraverso le quali distribuire il carburante così prodotto.

EnviTec Biogas vanta una consolidata esperienza nel settore biogas con più di 600 impianti realizzati; è leader nel biometano con oltre 50 impianti installati, di cui una buona parte di proprietà dell'azienda. L'esperienza decennale nella gestione e manutenzione degli impianti di proprietà garantisce la massima semplicità e l'efficienza dei progetti sviluppati per tutti i propri clienti. EnviTec affianca il cliente fino all'avviamento, la gestione dell'impianto e la successiva manutenzione.

Edison, la società energetica più antica d'Europa, è impegnata nella transizione energetica del Paese anche con un piano per la sostenibilità del trasporto terrestre e marittimo, grazie al quale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo di riduzione della CO2 e di abbattimento di altre emissioni e polveri.

Il Gruppo energetico è il primo importatore in Italia di GNL e ha recentemente avviato in Italia la prima catena logistica integrata di GNL Small Scale (impianti di gas naturale liquefatto su piccola scala) con l'avvio dei lavori per la costruzione di un deposito costiero nel porto di Ravenna. Edison fornisce inoltre gas naturale tramite i metanodotti esistenti a numerosi impianti di rifornimento di metano per autotrazione ed è il primo operatore abilitato tramite bando di gara del GSE al ritiro del biometano immesso nella rete di trasporto nazionale del gas.

