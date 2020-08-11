Egeli Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk : Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar' başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 ( yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında;

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.08.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 7479 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verildiği bildirilmiştir.

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