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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Egeli & Co Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk AS    EGCYO   TRAEVREN91Q7

EGELI & CO TARIM GRSM SRMYS YTRM ORTK AS

(EGCYO)
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Egeli Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk : Esas Sözleşme Tadili

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08/11/2020 | 11:09am EDT

Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar' başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 ( yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında;

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.08.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 7479 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verildiği bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Disclaimer

Egeli & Co. Tarim Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS published this content on 11 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2020 15:08:10 UTC
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Financials
Sales 2019 1,21  0,17  0,17 
Net income 2019 -7,02 M -0,97 M -0,97 M
Net Debt 2019 7,41 M 1,02 M 1,02 M
P/E ratio 2019 -1,00x
Yield 2019 -
Capitalization 22,4 M 3,08 M 3,10 M
EV / Sales 2018 -
EV / Sales 2019 12,0x
Nbr of Employees -
Free-Float 60,4%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Güldem Atabay Sanli General Manager
Tan Egeli Chairman
Ersoy Çoban Vice Chairman
Ahmet Berker Argun Independent Director
Mehmet Cemal Tükel Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
EGELI & CO TARIM GRSM SRMYS YTRM ORTK AS3
BLACKROCK, INC.15.42%88 471
UBS GROUP AG-8.43%43 879
THE BLACKSTONE GROUP INC.-6.45%35 908
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-24.62%33 610
T. ROWE PRICE GROUP INC.13.81%31 474
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