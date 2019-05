Embraer : Extraordinary General Meeting Minute (Portuguese Only)

EMBRAER S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 07.689.002/0001-89 NIRE 35.300.325.761 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019 Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de maio do ano de dois mil e d ezenove, às 10 horas, na sede social da Embraer S.A. ("Companhia" ou "Embraer"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Publicações Prévias : Edital de Convocação publicado nas edições de 26, 27 e 30 de abril de 2019, do Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 120, 140 e e do jornal O Vale (págs. 7, 8 e 8) e nas edições de 26, 29 e 30 de abril de 2019, do Valor Econômico (págs. B5, B11 e B4). Composição da Mesa : O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Alexandre Gonçalves Silva, em conformidade com o Artigo 23 do Estatuto Social, assumiu a presidência dos trabalho s da Assembleia, tendo convidado a Vice-Presidente Executiva Jurídica & Chief Compliance Officer, Fabiana Klajner Leschziner, para secretariar os trabalhos e, para compor a mesa dos trabalhos, o Diretor Presidente, Francisco Gomes Neto e o Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, Nelson Krahenbuhl Salgado. Presença: Presentes acionistas representando 69,86% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e participação por meio de boletins de voto a distânc ia considerados válidos pela Companhia. Esclarecimentos Iniciais: Inicialmente, o Presidente da Mesa relembrou aos presentes que cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas deliberações, observados os seguintes limites estabelecidos no Estatuto Social: a) nenhum acionista ou grupo de acionistas, brasileiro ou estrangeiro, poderá exercer votos em número superior a 5% do número de ações com dire ito de voto; e b) o conjunto dos acionistas e grupos de acionistas estrangeiros não poderá exercer votos em número superior a 2/3 do total de votos co nferidos ao conjunto de acionistas brasileiros presentes. As limitações acima serão aplicadas para Página | 1

Cont. da Ata da AGE da Embraer S.A. de 27 de maio de 2019 acionistas estrangeiros e grupos de acionistas estrangeiros, conjunta e sucessivamente. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo ao Novo Regulamento do Novo Mercado; 2. D eliberar sobre as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo às exigências previstas em regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 3. Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social nas regras atinentes (i) à composição do Conselho de Administração, (ii) às reuniões dos órg ãos da administração da Companhia e (iii) à determinadas atribuições dos órgãos da administração da Companhia; 4. Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social de forma a alterar os nomes e a composição dos comitês de asse ssoramento do Conselho de Administração; 5. Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social para incluir regra sobre a possibilidade de a Companhia firmar acordos de indenidade; 6. Deliberar sobre a alteração da expressão do capital social da Companhia para refletir o aumento aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de março de 2018; 7. Deliberar sobre ajustes formais ao Estatuto Social; 8. Aprovar a consolidação do Estatuto Social decorrente das alterações aprovadas nos itens acima. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos, Lavratura e Publicação da Ata: Por proposta da Mesa, (i) foi dispensada a leitura do Edital de Convocação e do Manual e Proposta da Administração, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas, bem como do mapa de votação consolidado dos votos proferidos a distância, ajustado após aplicação das regras de limitação de voto nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo o referido mapa sido disponibilizado para consulta dos acionistas presentes por projeção em tela; e fica consignado que a ata desta Assembleia será lavrada sob a forma de sumário, em conformidade com o disposto no parágraf o 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76. Adicionalmente, foi aprovada a publicação da ata a que se refere esta Assembleia com omissão das assinaturas dos aci onistas presentes, em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do arti go 130 da Lei n.º 6.404/76. A referida proposta recebeu 95.290.846 aprovações e nenhuma rejeição ou abstenção. Deliberações : Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo ao Novo Regulamento do Novo Mercado. A referida deliberação recebeu 153.762 abstenções, 96.109.772 aprovações e 7.213 rejeições . Página | 2

Cont. da Ata da AGE da Embraer S.A. de 27 de maio de 2019 2. Aprovar as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo às exigências previstas em regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A referida deliberação recebeu 153.834 abstenções, 96.109.699 aprovações e 7.213 rejeições. Aprovar as alterações do Estatuto Social nas regras atinentes (i) à composição do Conselho de Administração, (ii) às reuniões dos órgãos da administração da Companhia e (iii) determinadas atribuições dos órgãos da administração da Companhia. A referida deliberação recebeu 153.778 abstenções, 96.109.475 aprovações e 7.493 rejeições . Aprovar as alterações do Estatuto Social de forma a alterar os nomes e a composição dos comitês de assessoramento do Conselh o de Administração. A referida deliberação recebeu 156.072 abstenções, 96 .106.544 aprovações e 8.131 rejeições. Aprovar as alterações do Estatuto Social para incluir regra sobre a possibilidade de a Companhia firmar acordos de indenidade. A referida deliberação recebeu 154.668 abstenções, 46.059.362 aprovações e 50.056.717 rejeições, não tendo, portanto, sido aprovada. Aprovar a alteração da expressão do capital soci al da Companhia para refletir o aumento aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de março de 2018. A referida deliberação recebeu 156.694 abstenções, 96.097.625 aprovações e 16.428 rejeiçõe s. Aprovar os ajustes formais ao Estatuto Social. A referida deliberação recebeu 157.378 abstenções, 96.105.241 aprovações e 8.128 rejeições. Aprovar a consolidação do Estatuto Social decorrente das alterações aprovadas nos itens acima, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação e numeração nos termos constantes do Anexo I à presente ata. A referida deliberação recebeu 156.417 abstenções, 96.105.892 aprovações e 8.437 rejeições. Página | 3

Cont. da Ata da AGE da Embraer S.A. de 27 de maio de 2019 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata que, após aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. São José dos Campos, 27 de maio de 2019. Alexandre Gonçalves Silva Presidente Fabiana Klajner Leschziner Secretária Acionistas Presentes: Alexandre Gonçalves Silva P.P. BNDES Participações S.A. - BNDESPAR P.P. Caixa De Previdência Dos Funcionários Do Banco Do B rasil - PREVI P.P CIEMB - Clube De Investimentos Dos Empregados Da Embraer Página | 4

Cont. da Ata da AGE da Embraer S.A. de 27 de maio de 2019 P.P. JP Morgan Chase Bank P.P. Stichting Juridisch Eigenaar Actiam Beleggingsfondsen Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund P.P. Fidelity UCITS II ICAV / Fidelity M Fil Genesis Limited P.P. British Coal Staff Superannuation Scheme Mineworkers´ Pension Scheme Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series of Vanguard Star Funds Forsta AP-Fonden JNL/Mellon Capital Emerging Markets Index Fund The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MTBJ400045835 Public Employees Retirement System of Ohio The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MUTB400045792 The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MUTB400045794 The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MTBJ400045828 The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MTBJ400045829 The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MUTB400045795 Vantagetrust III Master Collective Investment Funds Trust CVM 22918.000043.326712.1-1 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund with CVM 22918.000043.336912.1-6 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund with CVM 22918.000043.336920.1-7 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International Stock Market Index Trust Acionistas Que Votaram Por Meio Dos Boletins De Voto A Distância: SMALLCAP WORLD FUND.INC FOTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BERNSTEIN DEL BUS TRUST,EMERG.MKTS SER. CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD Página | 5

