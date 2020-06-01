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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Bolsa de valores de Sao Paulo  >  EMBRAER S.A.    EMBR3   BREMBRACNOR4

EMBRAER S.A.

(EMBR3)
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End-of-day quote. End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 05/29
7.15 BRL   +2.44%
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Embraer S A : 1Q20 Earnings Results Presentation

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06/01/2020 | 06:21am EDT

THIS PRESENTATION INCLUDES FORWARD-LOOKING STATEMENTS OR STATEMENTS ABOUT EVENTS OR CIRCUMSTANCES WHICH HAVE NOT OCCURRED. WE HAVE BASED THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS LARGELY ON OUR CURRENT EXPECTATIONS AND PROJECTIONS ABOUT FUTURE EVENTS AND FINANCIAL TRENDS AFFECTING OUR BUSINESS AND OUR FUTURE FINANCIAL PERFORMANCE. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE SUBJECT TO RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS, INCLUDING, AMONG OTHER THINGS: GENERAL ECONOMIC, POLITICAL AND BUSINESS CONDITIONS, BOTH IN BRAZIL AND IN OUR MARKET. THE WORDS "BELIEVES," "MAY," "WILL," "ESTIMATES," "CONTINUES," "ANTICIPATES," "INTENDS," "EXPECTS" AND SIMILAR WORDS ARE INTENDED TO IDENTIFY FORWARD-LOOKING STATEMENTS. WE UNDERTAKE NO OBLIGATIONS TO UPDATE PUBLICLY OR REVISE ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS BECAUSE OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR OTHER FACTORS. IN LIGHT OF THESE RISKS AND UNCERTAINTIES, THE FORWARD-LOOKING EVENTS AND CIRCUMSTANCES DISCUSSED IN THIS PRESENTATION MIGHT NOT OCCUR. OUR ACTUAL RESULTS COULD DIFFER SUBSTANTIALLY FROM THOSE ANTICIPATED IN OUR FORWARD-LOOKING STATEMENTS.

SHORT TERM STRATEGY

LEAN ORGANIZATIONBUSINESS PLAN

UPDATE

RECAPTURE SYNERGIES

ThisinformationispropertyofEmbraerandcannotbeusedorreproducedwithoutwrittenpermission.

SOCIAL RESPONSIBILITY

EMBRAER WORKING WITH SUPPLY CHAIN TO PRODUCE ~5,000 VENTILATOR

PARTS IN BRAZIL

PARTNERSHIP WITH ALBERT EINSTEIN HOSPITAL IN SÃO PAULO TO PRODUCE

700 UNITS OF ICU EXHAUST SYSTEMS WITH BIOLOGICAL CONTROL AND TO PROVIDE TECHNICAL SUPPORT

PRODUCING 350 MASKS/DAY IN FLORIDA FOR USE AT ALL EMBRAER U.S. SITES

PERFORMING ESSENTIAL ACTIVITIES

BRAZILIAN GOVERNMENT USING THE KC-390 TO TRANSPORT SUPPLIES,

MEDICAL EQUIPMENT AND AMBULANCES TO SEVERAL LOCATIONS IN BRAZIL

DONATION OF R$ 4 MILLION TO PUBLIC HEALTH SYSTEM FOR PROCESSING

OF 40,000 COVID-19 TESTS

ThisinformationispropertyofEmbraerandcannotbeusedorreproducedwithoutwrittenpermission.

1Q20 EARNINGS RESULTS

Disclaimer

Embraer SA published this content on 01 June 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2020 10:20:03 UTC
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Sales 2020 3 973 M - -
Net income 2020 -283 M - -
Net Debt 2020 1 107 M - -
P/E ratio 2020 -
Yield 2020 -
Capitalization 986 M 967 M -
EV / Sales 2019
EV / Sales 2020 0,53x
Nbr of Employees 18 734
Free-Float 93,8%
Chart EMBRAER S.A.
Duration : Period :
EMBRAER S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends EMBRAER S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 4
Average target price 3,71 $
Last Close Price 1,34 $
Spread / Highest target 365%
Spread / Average Target 177%
Spread / Lowest Target 10,4%
Managers
NameTitle
Francisco Gomes Neto President & Chief Executive Officer
Alexandre Gonçalves da Silva Chairman
Nelson Krahenbul Salgado Chief Operating Officer
Antonio Carlos Garcia Chief Financial Officer
Daniel Moczydlower EVP-Engineering & Technology
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
EMBRAER S.A.-63.76%967
BOEING COMPANY (THE)-55.23%82 307
AIRBUS SE-56.55%49 374
DASSAULT AVIATION-34.44%7 089
TEXTRON-30.56%7 045
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO.,LTD.15.56%4 030
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