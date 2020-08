Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima : 2T 2020 - Reporte de resultados 0 08/14/2020 | 11:53am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Eficiencia y Cercanía REPORTE DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 Resultados del segundo trimestre de 2020 Ticker: EDN Ratio: 20 acciones Clase B = 1 ADR Capital neto de recompras: 875 MM Acciones | 43,8 MM ADR Capitalización neta de recompras1: ARS 24,5 mil millones | USD 196 millones Contactos de relación con el inversor: Leandro Montero Director de Finanzas y Control Federico Mendez Gerente de Planeamiento y Relación con Inversores ir.edenor.com | investor@edenor.com Tel: +54 (11) 4346 -5511 Buenos Aires, Argentina, 10 de agosto de 2020. Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (NYSE/ BYMA: EDN) ("edenor" o "la Compañía" o "la Sociedad"), la mayor distribuidora de electricidad de Argentina en cantidad de clientes y ventas de energía informa los resultados de sus operaciones correspondientes al 2T20. Todas las cifras están indicadas en pesos argentinos en moneda constante y la información ha sido preparada de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), excepto por lo expresamente indicado en el Estado de resultados expresado en valores históricos. Información sobre la Conferencia Telefónica El martes 11 de agosto de 2020 a las 11.00 a.m. de Buenos Aires / 10.00 a.m. de Nueva York se llevará a cabo la conferencia telefónica para analizar los resultados del 2T20. La presentación estará a cargo de Leandro Montero, Director de Finanzas y Control de edenor. Los interesados en participar deberán comunicarse al: + 1 (844) 204-8586 en los Estados Unidos; +1 (412) 317-6346 fuera de los Estados Unidos; +54 (11) 3984-5677 en Argentina. O mediante internet haciendo clic AQUI Los participantes deberán utilizar la identificación para la conferencia "Edenor" y llamar cinco minutos antes de la hora de inicio fijada. También habrá una transmisión de audio en vivo de la conferencia en la página ir.edenor.com. Para unirse a la conferencia por favor 2T 2020 clic AQUÍ TELECONFERENCIA DE RESULTADOS 1 Cotización al 7/8/2020, ARS 28,00 por acción y USD 4,48 por ADR Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 2 RESUMEN DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020 En millones de Pesos 6 Meses 2T en moneda constante 2020 2019 Δ% 2020 2019 Δ% Ingresos por servicios 39.696 51.035 (22%) 17.978 26.053 (31%) EBITDA ajustado 2.178 6.198 (65%) (919) 4.300 na Resultado neto (1.796) 15.463 na (2.557) 15.257 na Inversiones 3.947 6.382 (38%) 2.494 3.150 (21%) Los ingresos por servicios disminuyeron un 31%, llegando a los ARS 17.978 millones en el 2T20, debido principalmente al congelamiento tarifario tanto del Valor Agregado de Distribución como del precio estacional trasladado a tarifa, que implicaron una caída de los ingresos en términos reales. Estos menores ingresos son consecuencia de la falta de actualización por inflación del Costo Propio de Distribución (CPD) en agosto 2019 y febrero 2020, y al mantenimiento del precio de la energía (el último incremento de 5% fue en mayo 2019). La caída en las ventas también se explica porque en el 2T19 se incluyen ARS 1.991 millones, correspondientes al reconocimiento de ingresos adeudados por Tarifa Social y consumos de asentamientos bajo el Acuerdo Marco por los períodos 2018 y anteriores, y por un menor volumen de ventas por 1,2%. El EBITDA ajustado disminuyó ARS 5.219 millones, alcanzando una pérdida de ARS 919 millones en el 2T20, en comparación a la ganancia de ARS 4.300 millones en el mismo período del año anterior. Esta caída se explica principalmente por la disminución en el margen bruto producto de las menores ventas en términos reales como consecuencia del congelamiento tarifario. Los gastos operativos se mantuvieron estables y las pérdidas se redujeron levemente. En cuanto a los ajustes del EBITDA el 2T19 cuenta con la actualización de sanciones correspondientes al período de transición. El resultado neto acumuló una pérdida de ARS 2.557 millones en el 2T20, disminuyendo ARS 17.814 millones en comparación al mismo período de 2019. La variación se debe principalmente al impacto por única vez en 2T19 del Acuerdo de Regularización de Obligaciones que permitió regularizar la situación patrimonial de la compañía, pero sin generar ingresos adicionales de caja. Asimismo, se observan mayores resultados financieros negativos, y menor ganancias por RECPAM, más que compensados por un menor devengamiento del impuesto a las ganancias. El resultado del período presentaría una caída de ARS 3.601 millones contra el mismo período del año anterior si consideramos el resultado de 2T19 sin tener en cuenta el impacto por la regularización de pasivos, neta de su impuesto a las ganancias, que hubiera arrojado una ganancia de ARS 1.044 millones. Las inversiones del 2T20 alcanzaron los ARS 2.494 millones, lo que significa una reducción del 20,8% respecto del mismo período del año anterior, reflejando el esfuerzo realizado a pesar de haberse reducido el margen bruto en mayor magnitud. La falta de previsibilidad en el futuro cercano como consecuencia del congelamiento tarifario dispuesto y la caída en la demanda registrada en los últimos 3 años puede llevar a una desaceleración del ritmo de las inversiones pautado en el ambicioso plan fijado por Edenor. No obstante, esta desaceleración no afecta el cumplimiento de los indicadores de calidad de servicio, aún más, la calidad de servicio alcanzada en los últimos años nos permite presentar indicadores mejores que los requeridos regulatoriamente. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 3 HECHOS RELEVANTES Estimación de lecturas El 15 de mayo de 2020 mediante una nota a las distribuidoras el ENRE autorizó la lectura de los medidores de los usuarios T1, normalizando el proceso de lectura de todas las categorías de usuarios. A través de esta, instruyó la metodología para la reliquidación del consumo habido entre dicha lectura y la última lectura real anterior, dependiendo si la diferencia resulta a favor o en contra del usuario. Realizadas todas las lecturas a los medidores sobre los cuales se habían realizado estimaciones como consecuencia de lo establecido en la Resolución ENRE N° 27 del 5 de mayo de 2020, el impacto financiero en los ingresos por estimaciones menores al consumo real fue de ARS 530 millones, los cuales se deben recuperar en 6 cuotas a partir de septiembre. Creación de la Mesa de Distribución de Energía Eléctrica El 5 de mayo de 2020 mediante la Resolución ENRE N°28/2020 se constituye la Mesa de Distribución de Energía Eléctrica con el objetivo de generar un ámbito de comunicación, coordinación y articulación de cuestiones técnicas y comerciales en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ("ASPO"). Beneficio para usuarios T2, T3 y Peaje El 15 de mayo mediante la Resolución ENRE 35/2020 se determinó que los usuarios T2, T3 y Peaje alcanzados por el ASPO que hayan sufrido una reducción del 50% o más en su demanda de potencia, podrán suspender el pago o realizar pagos parciales a cuenta de la potencia contratada hasta que la recuperación de la demanda alcance el 70%, manteniéndose la obligación de pago del resto de los cargos. Los usuarios podrán, asimismo, optar por resolver el contrato o solicitar su recategorización tarifaria acorde a las nuevas circunstancias sobrevinientes Prórroga del congelamiento tarifario y aumento del plazo de mora de usuarios vulnerables El 18 de junio mediante el Decreto 543/2020 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) prorrogó el congelamiento tarifario por un plazo adicional de 180 días. A su vez modificó el plazo para suspender el servicio a usuarios vulnerables en caso de mora o falta de pago de hasta 6 facturas, con vencimientos desde el 1/3/20. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso Ampliación del Presupuesto El 4 de agosto de 2020 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020 por casi ARS 1,9 mil millones para solventar el pago de planes sociales, productivos y laborales destinados a paliar la crisis económica como consecuencia del coronavirus. En lo relativo al sector eléctrico, se incluye el reconocimiento de créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año de las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de los Agentes Distribuidores que presten su servicio en una Provincia o Poder Concedente que haya adherido al mantenimiento tarifario previsto en la Ley 27.541, en las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. Los créditos reconocidos serán aplicados sólo a las distribuidoras que al 31 de octubre de 2020 no posean deuda en el MEM o hayan adherido a un plan de refinanciación con CAMMESA, que no deberá exceder de 60 cuotas mensuales con 12 meses de gracia, una tasa de interés sobre saldo equivalente al 50% de la vigente en el MEM; y cumpla con las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación para garantizar el cumplimento de las futuras obligaciones de pago mensual por parte de las Distribuidoras. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 4 Resta aún la aprobación del Senado de la Nación y su reglamentación, para poder evaluar el alcance e impacto para la Sociedad. Cambio de Calificación de Standard & Poors Global Ratings El 8 de julio de 2020, S&P Global Ratings resolvió modificar la calificación de las obligaciones negociables de la Sociedad con vencimiento en 2022 en escala nacional de raBB- a raB, y en escala global de CCC+ a CCC; siendo las perspectivas futuras negativas. La baja de la calificación se debe principalmente a la extensión del congelamiento tarifario y la falta de un mecanismo formal de compensación alternativo a lo establecido bajo la RTI. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 5 PRINCIPALES RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 En millones de pesos 6 Meses 2T en moneda constante 2020 2019 Δ% 2020 2019 Δ% Ingresos por servicios 39.696 51.035 (22%) 17.978 26.053 (31%) Compras de energía (25.380) (31.000) (18%) (11.831) (14.601) (19%) Margen bruto 14.316 20.035 (29%) 6.147 11.453 (46%) Gastos operativos (14.831) (16.531) (10%) (8.322) (8.362) (0%) Otros egresos operativos (251) (1.156) (78%) (190) (726) (74%) Resultado neto operativo (766) 2.348 (133%) (2.365) 2.365 (200%) Acuerdo regularización de obligaciones - 18.659 na - 18.659 na Resultado financiero, neto (3.722) (4.551) (18%) (2.007) (1.282) 57% RECPAM 3.262 8.320 (61%) 1.487 3.151 (53%) Impuesto a las Ganancias (569) (9.314) (94%) 327 (7.636) na Resultado neto (1.796) 15.463 (112%) (2.557) 15.257 (117%) *Resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda Los Ingresos por servicios disminuyeron un 31% a ARS 17.978 millones en el 2T20 comparado con ARS 26.053 millones del 2T19. Esta disminución de ARS 8.075 millones se debe principalmente al congelamiento tarifario tanto del Valor Agregado de Distribución como del precio estacional trasladado a tarifa, que implicaron una caída de los ingresos en términos reales y, al reconocimiento en el segundo trimestre de 2019 de ingresos adeudados por aplicación de los topes a clientes con tarifa social y por consumos de asentamientos bajo el Acuerdo Marco por ARS1.991 millones. La falta de aplicación del mecanismo de actualización sobre el CPD en agosto 2019 y febrero 2020 implica un impacto negativo en los ingresos del trimestre por aproximadamente ARS 3.548 millones. Los menores ingresos también se deben a una menor facturación por la disminución en términos reales del costo pasado a tarifa de las compras de energía medidas en pesos por ARS 1.957 millones. A su vez el menor volumen físico de ventas de electricidad redujo los ingresos en ARS 339 millones. Es importante destacar que la Resolución No. 14/2019 establecía para agosto 2019 un incremento del precio estacional del 5% para demandas no residenciales y del 7% para grandes usuarios. Al no emitirse nuevos cuadros tarifarios dicho incremento no fue trasladado a tarifa y sí incluido en los pagos que Edenor hace a CAMMESA por un total de ARS 239 millones en el 2T20. A su vez, la falta de otorgamiento de los ajustes tarifarios en un contexto inflacionario como el observado en el año 2019 y 2020 tiene un impacto muy negativo en el Valor Agregado de Distribución ("VAD"), sumado a que la composición de la fórmula del CPD (la cual replica la estructura de costos de edenor) tiene una mayor ponderación del índice de salarios, y estuvo por debajo de la evolución del IPC e IPIM. A continuación, se resumen los ajustes al VAD por reconocimiento del incremento en los costos propios de distribución: Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 6 6 Meses 2020 6 Meses 2019 Variación GWh Part. % Clientes GWh Part. % Clientes % GWh % Clientes Residenciales * 4.588 45,9% 2.764.569 4.096 41,5% 2.726.807 12,0% 1,4% Comerciales pequeños 815 8,2% 324.192 844 8,6% 321.931 (3,4%) 0,7% Comerciales medianos 700 7,0% 31.126 778 7,9% 31.566 (10,1%) (1,4%) Industriales 1.614 16,2% 6.875 1.739 17,6% 6.859 (7,2%) 0,2% Sistema de peaje 1.629 16,3% 690 1.787 18,1% 691 (8,8%) (0,1%) Otros Alumbrado público 344 3,4% 21 360 3,7% 21 (4,6%) 0,0% Asent. y barrios carenciados 304 3,0% 475 262 2,7% 466 16,1% 1,9% Total 9.994 100% 3.127.948 9.866 100% 3.088.341 1,3% 1,3% 2T 2020 2T 2019 Variación GWh Part. % Clientes GWh Part. % Clientes % GWh % Clientes Residenciales * 2.394 50,0% 2.764.569 2.015 41,6% 2.726.807 18,8% 1,4% Comerciales pequeños 349 7,3% 324.192 407 8,4% 321.931 (14,3%) 0,7% Comerciales medianos 291 6,1% 31.126 368 7,6% 31.566 (20,9%) (1,4%) Industriales 692 14,4% 6.875 845 17,4% 6.859 (18,1%) 0,2% Sistema de peaje 710 14,8% 690 867 17,9% 691 (18,2%) (0,1%) Otros Alumbrado público 189 3,9% 21 200 4,1% 21 (5,5%) 0,0% Asent. y barrios carenciados 167 3,5% 475 148 3,0% 466 13,3% 1,9% Total 4.791 100% 3.127.948 4.849 100% 3.088.341 -1,2% 1,3% * 565.605 clientes tienen el beneficio de la Tarifa Social El volumen de ventas de energía disminuyó un 1,2%, alcanzando los 4.791 GWh en el 2T20 comparado con 4.849 GWh en el mismo periodo de 2019. Es importante destacar que el trimestre está marcado por la irrupción de la crisis por COVID-19 y la implementación del ASPO, que impactó en la totalidad del trimestre, generando fuertes cambios en el consumo de energía. El consumo de energía de los usuarios comerciales (pequeños y medianos) e industriales se redujo en un 17,4% y 18,1%, respectivamente. Esta caída fue parcialmente compensada por un aumento del consumo de los usuarios residenciales en un 18,8% en el segundo trimestre de 2020 respecto del año anterior. Las caídas de 135 GWh y 311 GWh para los usuarios comerciales e industriales se deben principalmente al cierre, parcial o total de comercios e industrias por las medidas implementadas a partir del ASPO. A su vez la demanda residencial aumentó 379 GWh principalmente debido al mayor tiempo que pasan las personas en casa por las restricciones para circular potenciado por las menores temperaturas medias en abril y mayo de 0,5°C y 1,9°C, respectivamente. Adicionalmente, parte de la mejora en el volumen de ventas puede explicase por el atraso en la actualización tarifaria. Por otro lado, la base de clientes de edenor se incrementó en un 1,3% principalmente por el incremento de los clientes residenciales en parte como consecuencia de las acciones de disciplina de mercado implementadas y a la instalación durante el último año de casi 37.600 medidores integrados de energía que en su mayoría fueron destinados a regularizar suministros clandestinos. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 7 Las compras de energía disminuyeron un 19% a ARS 11.831 millones en el 2T20 comparado con ARS 14.601 millones en el mismo periodo de 2019. Dicha caída de ARS 2.769 millones se debe principalmente a una disminución en el precio medio de compra en términos reales de un 18.9%, que generó menores compras por ARS 2.443 millones, como consecuencia de la entrada en vigencia de los nuevos precios estacionales de referencia de la energía aplicables a partir de mayo y agosto de 2019, según lo dispuesto por la Resolución No. 14/2019 de la Secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, pero que no reflejaban el incremento de precios de la economía. Esta disminución fue parcialmente compensada por un aumento del 2,3% en el volumen de energía neto de pérdidas por el aumento en la demanda, valorizado en aproximadamente ARS 247 millones. A su vez, el precio estacional de referencia aplicable a los usuarios sigue gozando del subsidio del Estado Nacional, especialmente en el caso de clientes residenciales, donde alcanzó el 52% del costo real de generación del sistema en el 2T20. Adicionalmente, la tasa de pérdidas de energía disminuyó, pasando a 18,7% en el 2T20 respecto del 19,2% registrado el mismo trimestre del año pasado. Debe mencionarse, que el valor de pérdidas para el 2T20 es estimado ya que no han podido completarse los ciclos de lectura de nuestros clientes T1 por el período de dos meses dadas las restricciones a la lectura en las fases iniciales del ASPO. A su vez, el costo asociado a las pérdidas disminuyó en un 36,8% en términos reales, por la falta de actualización del precio estacional de referencia en un contexto inflacionario, provocando menores compras por ARS 574 millones. Es importante destacar que en los últimos años edenor ha sufrido el deterioro sistemático de la situación patrimonial y financiera como consecuencia del atraso tarifario, el aumento de los costos operativos, la caída en la demanda y el aumento del hurto de energía. Por su parte, el surgimiento de la pandemia a nivel mundial generó diversas consecuencias en las actividades económicas a nivel global, las cuales, impactaron directamente sobre las actividades de la compañía generando sobre todo al inicio una merma en la recaudación, motivo por el cual hemos visto la necesidad de postergar parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista a partir de los vencimientos operados durante el mes de marzo de 2020. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 8 Los gastos operativos se mantuvieron estables alcanzando los ARS 8.322 millones en el 2T20 comparado con ARS 8.361 millones en el 2T19. Esto se explica principalmente por el aumento en la previsión de deudores incobrables por ARS 1.158 millones producto del incremento en la tasa de incobrabilidad como consecuencia del contexto de COVID- 19 que produjo un incremento sustancial del Saldo Moroso. Este aumento en los costos fue compensado por menores cargos por sanciones por ARS 428 millones como consecuencia de la mejora en la calidad de servicio experimentada y en segundo lugar por la actualización de sanciones registradas en el 2T19 por ARS 300 millones, luego incluidas en el acuerdo de regularización de pasivos. Asimismo, se observa un menor gasto en remuneraciones por ARS 229 millones producto de paritarias salariales pendientes correspondientes al 2020 y menores horas extras. Por último, se registraron menores gastos en honorarios y retribuciones por servicios por ARS 101 millones producto de menores gastos en mantenimiento correctivo y lecturas, como consecuencia de restricciones impuestas sobre ciertas actividades operativas con motivo del ASPO, especialmente en las fases iniciales. En millones de Pesos 6 Meses 2T en moneda constante 2020 2019 Δ% 2020 2019 Δ% Remuneraciones y cargas sociales (4.504) (4.869) (7%) (2.231) (2.460) (9%) Planes de pensión (271) (207) 31% (132) (190) (30%) Gastos de comunicaciones (243) (284) (14%) (142) (159) (11%) Previsión para desv. de créditos por ventas y otros créditos (1.905) (580) 228% (1.463) (306) 379% Consumo de materiales (904) (1.044) (13%) (467) (489) (4%) Alquileres y seguros (126) (123) 2% (64) (54) 20% Servicio de vigilancia (143) (256) (44%) (76) (114) (33%) Honorarios y retribuciones por servicios (2.895) (3.100) (7%) (1.491) (1.593) (6%) Amortizaciones de activos por derecho de uso (127) (66) 94% (56) (66) (14%) Relaciones públicas y marketing (12) (36) (68%) (11) (24) (52%) Publicidad y auspicios (6) (19) (68%) (6) (12) (52%) Depreciaciones de propiedades, plantas y equipos (2.736) (2.677) 2% (1.380) (1.375) 0% Honorarios directores y síndicos (15) (15) (1%) (6) (7) (14%) Sanciones ENRE (325) (2.750) (88%) (493) (1.222) (60%) Impuestos y tasas (616) (500) 23% (299) (290) 3% Diversos (4) (4) 3% (1) (2) (65%) Total (14.831) (16.531) -10% (8.322) (8.361) 0% El resultado financiero presentó un aumento en las pérdidas del 56,5% alcanzando los ARS 2.007 millones en el 2T20 en comparación con ARS 1.282 millones en el 2T19. Dicha diferencia se debe principalmente a mayores pérdidas por diferencias de cambio por ARS 920 millones producto de una mayor devaluación del peso respecto del dólar estadounidense en el 2T20 en comparación al mismo período de 2019 y a menores ingresos por intereses comerciales por ARS 146 millones. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor devengamiento de intereses comerciales por la deuda con CAMMESA por ARS 426 millones producto de la regularización de obligaciones registrada en el segundo trimestre de 2019. El resultado neto disminuyó ARS 17.815 millones, alcanzando una pérdida de ARS 2.557 millones en el 2T20 contra una ganancia de ARS 15.257 millones en el mismo período de 2019. Esta diferencia obedece principalmente a una caída en el margen bruto por ARS 5.306 millones y al impacto por ARS 14.213 millones neto del impuesto a las ganancias correspondiente al Acuerdo de Regularización de Obligaciones. Asimismo, se observan mayores pérdidas financieras y menores resultados por RECPAM por ARS 725 millones y ARS 1.664 millones, respectivamente, más que compensados por un menor devengamiento del impuesto a las ganancias por ARS 7.963 millones. El resultado del período presentaría una caída de ARS 3.601 millones contra el mismo período del año anterior si consideramos el resultado de 2T19 sin tener en cuenta el impacto por la regularización de pasivos, neta de su impuesto a las ganancias, que hubiera arrojado una ganancia de ARS 1.044 millones. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 9 EBITDA ajustado El EBITDA ajustado del 2T20 registró una pérdida de ARS 919 millones, ARS 5.219 millones menor al mismo periodo de 2019. Los ajustes corresponden a la actualización de sanciones correspondientes al período de transición y a intereses comerciales. En millones de Pesos 6 Meses 2T en moneda constante 2020 2019 Δ% 2020 2019 Δ% Resultado operativo (766) 2.348 na (2.365) 2.365 na Depreciación de propiedades, plantas y equipos 2.863 2.743 4% 1.437 1.441 (0%) EBITDA 2.097 5.091 (59%) (928) 3.806 na Sanciones - Actualización (*) - 851 na - 338 na Intereses comerciales 82 255 (68%) 9 155 (94%) EBITDA ajustado 2.178 6.198 (65%) (919) 4.300 na El acuerdo de regularización de obligaciones firmado el 10 de mayo de 2019 discontinuó la actualización de sanciones correspondientes al periodo de transición (2006-2016). Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 10 Inversiones en Bienes de Capital Las inversiones en Bienes de Capital de edenor durante el 2T20 totalizaron ARS 2.494 millones comparado con ARS 3.150 millones en el 2T19. Las inversiones durante el período fueron las siguientes: ARS 354 millones en nuevas conexiones;

ARS 1.536 millones en mejoras en la estructura de la red;

ARS 352 millones en mantenimiento;

ARS 22 millones en requisitos legales;

ARS 146 millones en comunicaciones y telecontrol;

ARS 85 millones en otros proyectos de inversión. 1% 3% 6% 14% 14% Nuevas Conexiones 62% Estructura de Red Mantenimiento y Mejoras de Red Requisitos Legales Comunicación y Telecontrol Otros Proyectos de Inversión 3.150 - 21% 2.494 1.512 989 1.637 1.506 2T 2019 2T 2020 La reducción de las inversiones fue de un 20,8% respecto al mismo período del año anterior y obedece principalmente a la desaceleración del plan fijado por edenor como consecuencia de los menores ingresos producto de la caída en los volúmenes de venta, la postergación de los ajustes tarifarios y las restricciones impuestas en la realización de determinadas actividades por la situación de aislamiento en la que se encuentra el país desde el 20 de marzo de este año. El foco del plan se mantiene en el uso eficiente de los recursos y la realización de las inversiones que hacen a la mejora en la calidad de servicio, lo que puede verse en el cumplimento de las curvas de calidad exigidas por el regulador en la RTI. Todo ello con el debido cuidado de nuestros empleados, contratistas y clientes, aplicando estrictos protocolos de higiene, seguridad y salud para cada una de las actividades realizadas bajo esta inédita circunstancia. Las inversiones destacadas del trimestre fueron la activación del banco de transformación 500/220 Kw de 800 MVA en la estación de transformación General Rodriguez, la ampliación de la capacidad de la subestación Colegiales en 40 MVA y la renovación de electroductos de Alta Tensión Munro - Malaver por un total de 4,5 km. Esta última con puesta en servicio en septiembre 2020. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 11 Estándares de Calidad del Servicio Los estándares de calidad se miden a través de la duración y la frecuencia de las interrupciones en la prestación del servicio utilizando los indicadores SAIDI y SAIFI. SAIDI se refiere a la duración de las interrupciones, mide la cantidad de horas que un usuario está sin servicio por año. SAIFI se refiere a la frecuencia de las interrupciones, mide la cantidad de veces que un usuario está sin servicio por año. Al cierre del segundo trimestre de 2020 los indicadores SAIDI y SAIFI para los últimos 12 meses fueron de 13,4 horas y 5,3 cortes por año, mejorando un 28,1% y 17,1%, respectivamente comparados con el mismo período del año anterior. A su vez los indicadores son un 44,4% y 32,8% menores a lo requerido por la RTI. Esta recuperación en el servicio se debe principalmente al ambicioso plan de inversión que ha realizado la empresa desde la RTI. El éxito de este plan puede verse reflejado en el hecho que estos indicadores están sobre cumpliendo el sendero de mejora de calidad de servicio establecido por el regulador. SAIDI 37,00 33,0 31,5 30,3 32,00 28,9 27,7 26,6 25,8 26,3 27,00 27,6 22,7 21,8 22,00 17,00 15,9 13,4 13,7 12,00 7,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-20 2020E 2021E Saidi Saidi Requerido SAIFI 11,00 9,5 9,7 10,00 8,9 9,1 8,6 8,7 8,4 9,00 8,0 9,0 7,4 8,00 6,9 7,00 6,2 5,3 6,0 6,00 5,00 4,00 3,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-20 2020E 2021E Saifi Saifi Requerido Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 12 Pérdidas de Energía En el 2T20, las pérdidas de energía disminuyeron a 18,7% en comparación con 19,2% en el mismo periodo de 2019. Como se mencionó anteriormente, el valor de pérdidas para el 2T20 es estimado considerando que no han podido completarse los ciclos de lectura para obtener los datos reales, luego de estimar los consumos de nuestros clientes T1 por el período de dos meses, por restricciones a la actividad de lectura en las fases iniciales del ASPO. El costo asociado a las pérdidas disminuyó en un 36,4% en términos reales, provocando una mejora de ARS 574. Durante el último año se crearon equipos multidisciplinarios para trabajar sobre nuevas soluciones a las pérdidas de energía, se continuó con las actividades destinadas a reducir las mismas y se utilizaron herramientas analíticas e inteligencia artificial para lograr mejoras en la efectividad del direccionamiento de inspecciones. Se continuó con las tareas de Disciplina de Mercado (DIME) con el objetivo de detectar y normalizar conexiones irregulares, fraudes y hurtos de energía y se profundizó la instalación de Medidores de Inclusión (Medidor Integrado de Energía - MIDE) a más usuarios. Durante el último año se efectuaron aproximadamente 556.500 inspecciones de medidores en Tarifa 1 con un 54% de efectividad y se instalaron 37.600 Medidores Integrados de Energía (MIDE). En cuanto al recupero de energía, además de la normalización de clientes con MIDE se realizó la normalización de clientes clandestinos con medidores convencionales. En todos los casos se ha observado una llamativa tasa de reincidencia en el fraude. 25% 23,1% 20% 17,4% 18,4% 19,2% 18,7% 19,4% 15% 10% 5% 0% 1T 2T 3T 4T 2019 2020 Endeudamiento Al 30 de junio de 2020, el capital pendiente de amortización de deuda financiera denominada en dólares es de USD 148 millones, mientras que la deuda neta asciende a USD 69,8 millones. La deuda financiera se compone de USD 135,5 millones correspondientes a las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2022, neto de recompras, y USD 12,5 millones a la deuda bancaria tomada con el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Dubai Branch. Actualmente ambos pasivos cuentan con una tasa de interés fija. Finalmente, con posterioridad al cierre de los estados financieros se realizaron recompras de la ON 2022 por un valor nominal de USD 22,1 millones. Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 13 Acerca de edenor Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (edenor) es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida (en GWh). A través de una concesión, edenor distribuye electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que comprende una población de aproximadamente 9 millones de habitantes en una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados. En 2019, edenor vendió 19.974 GWh de electricidad y compró 24.960 GWh (Incluida la demanda del sistema de peaje), registrando ingresos por servicios por ARS 102 mil millones ajustados por inflación a junio 2020. A su vez la sociedad obtuvo un resultado neto positivo por ARS 14 mil millones ajustado por inflación a junio 2020. Este comunicado de prensa puede contener declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no son hechos históricos y se basan en la visión actual de la dirección de la Compañía y estimaciones de circunstancias económicas futuras, condiciones de la industria, rendimiento y resultados financieros de la Compañía. Los términos "anticipa", "cree", "estima", "espera", "proyecta" y expresiones similares, según se refieran a la Compañía, tienen el objetivo de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones reflejan los puntos de vista actuales de la dirección y se encuentran sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres, incluyendo aquéllos identificados en los documentos presentados por la Compañía ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. No existen garantías de que los hechos, tendencias o resultados esperados efectivamente ocurran. Las declaraciones se basan en muchos presupuestos y factores, incluyendo condiciones de mercado y económicos generales, condiciones de la industria y factores operativos. Algunos cambios en dichos presupuestos o factores podrían originar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales. Edenor S.A. Avenida del Libertador 6363, Piso 4º (C1428ARG) Buenos Aires, Argentina Tel: 5411.4346.5510 investor@edenor.com www.edenor.com Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 14 Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 Valores expresados en moneda constante En millones de Pesos 30.6.2020 31,12,2019 30.6.2020 31,12,2019 en moneda constante AR$ AR$ AR$ AR$ ACTIVO PATRIMONIO ACTIVO NO CORRIENTE Capital social 875 875 Propiedades, plantas y equipos 116.330 115.179 Ajuste sobre capital social 30.262 30.262 Participación en negocios conjuntos 11 13 Prima de emisión 421 421 Activo por impuesto diferido 257 297 Acciones propias en cartera 31 31 Otros créditos 43 30 Ajuste acciones propias en cartera 648 648 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 116.641 115.518 Costo de adquisición de acciones propias (2.550) (2.550) Reserva legal 2.156 1.466 ACTIVO CORRIENTE Reserva facultativa 35.658 22.551 Inventarios 1.969 2.191 Otros resultados integrales (245) (245) Otros créditos 501 329 Resultados acumulados (1.796) 13.797 Créditos por ventas 13.995 14.167 TOTAL DEL PATRIMONIO 65.461 67.256 Activos financieros a valor razonable 588 3.172 con cambios en resultados Efectivo y equivalentes de efectivo 5.091 466 PASIVO TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 22.143 20.326 PASIVO NO CORRIENTE Deudas comerciales 444 420 TOTAL DEL ACTIVO 138.784 135.844 Otras deudas 5.506 4.570 Préstamos 9.537 9.321 Ingresos diferidos 1.200 307 Remuneraciones y cargas soc. a pagar 309 274 Planes de beneficios 737 596 Pasivo por impuesto diferido 22.945 22.803 Previsiones 2.091 2.345 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 42.770 40.636 PASIVO CORRIENTE Deudas comerciales 21.557 14.441 Otras deudas 2.941 4.089 Préstamos 1.059 1.887 Instrumentos financieros derivados 4 233 Ingresos diferidos 32 6 Remuneraciones y cargas soc. a pagar 2.184 2.737 Planes de beneficios 51 58 Impuesto a las ganacias a pagar, neto 1.039 2.239 Deudas fiscales 1.443 2.017 Previsiones 245 243 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 30.554 27.952 TOTAL DEL PASIVO 73.324 68.588 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 138.784 135.844 Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 15 Estado de Resultados Integrales Condensado Intermedio por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 y 2019 Valores expresados en moneda constante En millones de Pesos 30.6.2020 30.6.2019 en moneda constante AR$ AR$ Operaciones continuas Ingresos por servicios 39.696 51.035 Compras de energía (25.380) (31.000) Subtotal 14.316 20.035 Gastos de transmisión y distribución (8.394) (9.853) Resultado bruto 5.922 10.182 Gastos de comercialización (4.547) (4.593) Gastos de administración (1.891) (2.085) Otros egresos operativos, netos (251) (1.156) Resultado operativo (766) 2.348 Acuerdo de Regularización de obligaciones - 18.659 Ingresos financieros 631 588 Gastos financieros (2.937) (4.508) Otros resultados financieros (1.416) (631) Resultados financieros netos (3.722) (4.551) RECPAM 3.262 8.320 Resultado antes de impuestos (1.227) 24.776 Impuesto a las ganancias (569) (9.314) Resultado del ejercicio por operaciones continuas (1.796) 15.463 Resultado por acción básico y diluído Resultado por acción operaciones continuas (2,05) 17,36 Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 16 Estado de Resultados Integrales Condensado Intermedio por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 y 2019 Expresado en valores históricos En millones de Pesos 30.6.2020 30.6.2019 en valores históricos AR$ AR$ Operaciones continuas Ingresos por servicios 37.870 33.181 Compras de energía (24.228) (20.051) Subtotal 13.641 13.130 Gastos de transmisión y distribución (6.119) (5.076) Resultado bruto 7.522 8.054 Gastos de comercialización (4.130) (2.801) Gastos de administración (1.575) (1.212) Otros egresos operativos, netos (191) (754) Resultado operativo 1.626 3.287 Acuerdo de regularización de obligaciones - 12.824 Ingresos financieros 600 381 Gastos financieros (2.903) (2.947) Otros resultados financieros (1.268) (333) Resultados financieros netos (3.571) (2.899) Resultado antes de impuestos (1.945) 13.212 Impuesto a las ganancias (347) (2.484) Resultado del ejercicio por operaciones continuas (2.291) 10.728 Resultado por acción básico y diluído Resultado por acción operaciones continuas (2,62) 12,05 Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 17 Estado de Flujo de Efectivo Condensado Intermedio por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 y 2019 Valores expresados en moneda constante En millones de Pesos en moneda constante Flujo de efectivo de las actividades operativas Resultado del ejercicio Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas: Cambios en activos y pasivos operativos: Aumento de créditos por ventas Aumento de deudas comerciales Pago de impuesto a las ganacias Otros Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (Disminución) Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio Diferencia de cambio del efectivo y equivalentes de efectivo Res por exp la inflación efectivo y equivalentes de efectivo Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período Información complementaria Actividades que no generan flujo de efectivo Acuerdo regularización de obligaciones Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de deudas comerciales Adquisiciones de activos por derechos de uso a traves de un aumento de otras deudas 30.6.2020 30.6.2019 AR$ AR$ (1.796) 15.463 6.207 (8.599) (2.270) (5.538) 7.004 8.876 (1.476) (2.221) 208 7.297 8.188 (2.898)

(1.726) (2.460) 4.728 2.830 466 48 (78) 58 (26) (5) 4.728 1.525 5.091 1.626 (18.659) (928) (88) - Contacto de relaciones con el inversor: Leandro Montero Director de Finanzas y Control Federico Mendez Gerente de Planeamiento y Relaciones con Inversores investor@edenor.com | Tel: +54 (11) 4346-5511 Edenor S.A - Informe Resultados 2T20 18 Attachments Original document

