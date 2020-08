MarketScreener Homepage > Equities > Buenos Aires Stock Exchange > Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDN ARENOR010020 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA (EDN) Add to my list Report Report End-of-day quote Buenos Aires Stock Exchange - 08/11 25.55 ARS -5.55% 03:38p EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA : Estados Financieros Condensados Intermedios PU 08/11 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA : Segundo trimestre 2020 - Reporte de resultados PU 08/11 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA : second quarter 2020 - Earnings Release PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima : Estados Financieros Condensados Intermedios 0 08/12/2020 | 03:38pm EDT Send by mail :

E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S Información Legal 2 Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio 3 Estado de Resultados Integrales Condensado Intermedio 5 Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado Intermedio 6 Estado de Flujo de Efectivo Condensado Intermedio 7 Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios: 1 | Información general 9 2 | Marco regulatorio 11 3 | Bases de preparación 13 4 | Políticas contables 14 5 | Administración de riesgos financieros 15 6 | Estimaciones y juicios contables críticos 17 7 | Contingencias y litigios 19 8 | Propiedades, plantas y equipos 20 9 | Activo por derecho de uso 22 10 | Otros créditos 22 11 | Créditos por ventas 23 12 | Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 23 13 | Inventarios 23 14 | Efectivo y equivalentes de efectivo 24 15 | Capital social y prima de emisión 24 16 | Distribución de utilidades 24 17 | Deudas comerciales 25 18 | Otras deudas 25 19 | Préstamos 26 20 | Remuneraciones y cargas sociales a pagar 26 21 | Impuesto a las ganancias e impuesto diferido 27 22 | Deudas fiscales 28 23 | Previsiones 28 24 | Ingresos por servicios 28 25 | Gastos por naturaleza 29 26 | Otros egresos operativos, netos 30 27 | Resultados financieros, netos 30 28 | Resultado por acción básico y diluido 31 29 | Transacciones con partes relacionadas 31 30 | Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 32 31 | Resolución contractual del Activo Inmobiliario 33 32 | Hechos posteriores 33 Información adicional requerida por Art N° 12 (C.N.V) 34 Reseña Informativa 39 Informe de Revisión sobre Estados Financieros Condensados Intermedios 42 Informe de la Comisión Fiscalizadora 44 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S Glosario de Términos Las siguientes no son definiciones técnicas, pero ayudan al lector a comprender algunos de los términos empleados en la redacción de las notas de los Estados Financieros Condensados Intermedios de la Sociedad. Términos Definiciones BICE Banco de Inversión y Comercio Exterior BNA Banco de la Nación Argentina BCRA Banco Central de la República Argentina CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. CINIIF Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera CNV Comisión Nacional de Valores CPD Costo Propio de Distribución CTLL Central Térmica Loma de la Lata S.A. CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación DNU Decreto de Necesidad y Urgencia EASA Electricidad Argentina S.A. edenor Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad FACPCE Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas FMI Fondo Monetario Internacional FIDUS FIDUS Sociedad de Garantías Recíprocas ICBC Banco Industrial y Comercial de China IASB Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IEASA Integración Energética Argentina S.A. MEM Mercado Eléctrico Mayorista NIC Normas Internacionales de Contabilidad NIIF Normas Internacionales de Información Financiera OMS Organización Mundial de la Salud OSV Orígenes Seguros de Vida S.A. PBA Provincia de Buenos Aires PEN Poder Ejecutivo Nacional PESA Pampa Energía S.A. RDSA Ribera Desarrollos S.A. RECPAM Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda RTI Revisión Tarifaria Integral REM Relevamiento de Expectativas de Mercado SACME S.A. Centro de Movimiento de Energía SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. SEGBA Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. R. Sergio Cravero Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 RICARDO TORRES Presidente 1 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S Información Legal Razón social: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Domicilio legal: Av. Del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal de la Sociedad: Prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona y en los términos del Contrato de Concesión por el que se regula tal servicio público. Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Del contrato social: 3 de agosto de 1992

De la última modificación de los estatutos 28 de mayo de 2007 - Nota 30 Fecha de vencimiento del contrato social: 3 de agosto de 2087 Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.559.940 Sociedad controlante: PESA Domicilio legal: Maipú 1 - C.A.B.A. Actividad principal de la sociedad controlante: Estudio, exploración y explotación de pozos hidrocarburíferos, desarrollo de actividades mineras, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados; y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier naturaleza por cuenta propia o en representación de terceros o asociados a terceros en la República Argentina o en el exterior. Porcentaje de participación de la Sociedad controladora sobre el capital y los votos: 55,14% COMPOSICION DEL CAPITAL AL 30 DE JUNIO DE 2020 (cifras expresadas en pesos) Suscripto e Clase de acciones integrado (Ver Nota 15) Acciones escriturales ordinarias, de valor nominal 1, de 1 voto por acción Clase A 462.292.111 Clase B (1) 442.210.385 Clase C (2) 1.952.604 906.455.100 Incluye 31.380.871 acciones que la Sociedad posee en cartera al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019. Corresponde a acciones Clase C del Programa de Propiedad Participada no transferidas. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. R. Sergio Cravero Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 RICARDO TORRES Presidente 2 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S edenor Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio al 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa (Expresados en miles de pesos en moneda constante - Nota 3) Nota 30.06.20 31.12.19 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE Propiedades, plantas y equipos 8 116.330.038 115.179.076 Participación en negocios conjuntos 10.574 12.680 Activo por derecho de uso 9 257.419 296.693 Otros créditos 10 42.754 29.599 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 116.640.785 115.518.048 ACTIVO CORRIENTE Inventarios 13 1.969.239 2.190.893 Otros créditos 10 501.159 329.384 Créditos por ventas 11 13.994.505 14.167.443 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 12 - 3.172.115 Efectivo y equivalentes de efectivo 14 5.678.533 465.775 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 22.143.436 20.325.610 TOTAL DEL ACTIVO 138.784.221 135.843.658 Firmado a los efectos de su identificación Vease nuestro informe de fecha con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) DANIEL ABELOVICH C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 RICARDO TORRES por Comisión Fiscalizadora Dr. R. Sergio Cravero Presidente Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 3 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S edenor Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio al 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa (continuación) (Expresados en miles de pesos en moneda constante - Nota 3) Nota 30.06.20 31.12.19 PATRIMONIO Capital y reservas atribuibles a los propietarios Capital social 15 875.074 875.074 Ajuste sobre capital social 15 30.261.865 30.261.865 Acciones propias en cartera 15 31.381 31.381 Ajuste acciones propias en cartera 15 648.469 648.469 Prima de emisión 15 420.690 420.690 Costo de adquisición de acciones propias (2.549.907) (2.549.907) Reserva legal 2.155.588 1.465.745 Reserva facultativa 35.658.139 22.551.131 Otros resultados integrales (245.149) (245.149) Resultados acumulados (1.795.640) 13.796.850 TOTAL DEL PATRIMONIO 65.460.510 67.256.149 PASIVO PASIVO NO CORRIENTE Deudas comerciales 17 444.351 420.191 Otras deudas 18 5.505.985 4.570.433 Préstamos 19 9.537.411 9.320.704 Ingresos diferidos 1.199.820 307.100 Remuneraciones y cargas sociales a pagar 20 309.343 273.535 Planes de beneficios 737.405 595.710 Pasivo por impuesto diferido 21 22.944.502 22.803.049 Previsiones 23 2.090.974 2.345.237 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 42.769.791 40.635.959 PASIVO CORRIENTE Deudas comerciales 17 21.557.074 14.441.169 Otras deudas 18 2.940.927 4.089.452 Préstamos 19 1.058.691 1.886.597 Instrumentos financieros derivados 3.790 233.370 Ingresos diferidos 31.720 6.079 Remuneraciones y cargas sociales a pagar 20 2.183.723 2.736.884 Planes de beneficios 51.119 58.124 Impuesto a las ganancias a pagar, neto 21 1.038.770 2.239.275 Deudas fiscales 22 1.442.873 2.017.463 Previsiones 23 245.233 243.137 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 30.553.920 27.951.550 TOTAL DEL PASIVO 73.323.711 68.587.509 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 138.784.221 135.843.658 Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Condensados Intermedios. Firmado a los efectos de su identificación Vease nuestro informe de fecha con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) DANIEL ABELOVICH C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 RICARDO TORRES por Comisión Fiscalizadora Dr. R. Sergio Cravero Presidente Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 4 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S edenor Estado de Resultados Integrales Condensados Intermedios por el período de seis y tres meses finalizado el 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa (Expresados en miles de pesos en moneda constante - Nota 3) Seis meses al Tres meses al Nota 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 Ingresos por servicios 24 39.695.934 51.035.304 17.978.204 26.053.250 Compras de energía (25.380.109) (31.000.291) (11.831.083) (14.600.561) Subtotal 14.315.825 20.035.013 6.147.121 11.452.689 Gastos de transmisión y distribución 25 (8.393.578) (9.853.269) (4.557.721) (5.078.020) Resultado bruto 5.922.247 10.181.744 1.589.400 6.374.669 Gastos de comercialización 25 (4.564.481) (4.592.868) (2.804.195) (2.233.051) Gastos de administración 25 (1.873.105) (2.084.673) (959.814) (1.050.539) Otros egresos operativos, netos 26 (250.220) (1.156.391) (189.701) (726.095) Resultado por participación en negocios conjuntos (578) 467 (578) 467 Resultado operativo (766.137) 2.348.279 (2.364.888) 2.365.451 Acuerdo regularización de obligaciones - 18.658.875 - 18.658.875 Ingresos financieros 27 631.249 588.115 268.775 307.017 Gastos financieros 27 (2.937.298) (4.508.499) (1.651.664) (1.951.763) Otros resultados financieros 27 (1.416.278) (630.993) (623.854) 362.602 Resultados financieros netos (3.722.327) (4.551.377) (2.006.743) (1.282.144) RECPAM 3.261.651 8.320.378 1.487.185 3.151.097 Resultado antes de impuestos (1.226.813) 24.776.155 (2.884.446) 22.893.279 Impuesto a las ganancias 21 (568.826) (9.313.602) 327.044 (7.636.218) Resultado del período (1.795.639) 15.462.553 (2.557.402) 15.257.061 Resultado integral del período atribuible a: Propietarios de la sociedad controlante (1.795.639) 15.462.553 (2.557.402) 15.257.061 Resultado integral del período (1.795.639) 15.462.553 (2.557.402) 15.257.061 Resultado por acción básico y diluído Resultado por acción 28 (2,05) 17,67 (2,90) 16,98 Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Condensados Intermedios. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. R. Sergio Cravero Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 RICARDO TORRES Presidente 5 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S edenor Estado de Cambios en el Patrimonio Condensados Intermedios por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa (Expresados en miles de pesos en moneda constante - Nota 3) Acciones Ajuste Costo de Ajuste sobre el acciones Prima de emisión Otros resultados Resultados Total Capital social propias en adquisición de Reserva legal Reserva facultativa capital social propias en y otras integrales acumulados patrimonio cartera acciones propias cartera Saldos al 31 de diciembre de 2018 883.344 30.498.679 23.111 411.655 420.690 (1.868.657) 267.097 641.767 (239.316) 23.108.011 54.146.381 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de abril de 2019 - - - - - - 1.198.023 21.908.641 - (23.106.664) - Adquisición de acciones propias (8.270) (257.203) 8.270 257.203 - (682.002) - - - - (682.002) Resultado del período de seis meses - - - - - - - - - 15.462.553 15.462.553 Saldos al 30 de junio de 2019 875.074 30.241.476 31.381 668.858 420.690 (2.550.659) 1.465.120 22.550.408 (239.316) 15.463.900 68.926.932 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de abril de 2019 - - - - - - 625 723 - (1.348) - Otros resultados integrales - - - - - - - - (5.833) - (5.833) Adquisición de acciones propias - 20.389 - (20.389) - 752 - - - - 752 Resultado del período complementario de seis meses - - - - - - - - - (1.665.702) (1.665.702) Saldos al 31 de diciembre de 2019 875.074 30.261.865 31.381 648.469 420.690 (2.549.907) 1.465.745 22.551.131 (245.149) 13.796.850 67.256.149 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2020 (Nota 30) - - - - - - 689.843 13.107.008 - (13.796.851) - Resultado del período de seis meses - - - - - - - - - (1.795.639) (1.795.639) Saldos al 30 de junio de 2020 875.074 30.261.865 31.381 648.469 420.690 (2.549.907) 2.155.588 35.658.139 (245.149) (1.795.640) 65.460.510 Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Condensados Intermedios. Firmado a los efectos de su identificación Vease nuestro informe de fecha con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) DANIEL ABELOVICH C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 RICARDO TORRES por Comisión Fiscalizadora Dr. R. Sergio Cravero Presidente Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 6 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S edenor Estado de Flujos de Efectivo Condensado Intermedio por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa (Expresados en miles de pesos en moneda constante - Nota 3) Nota 30.06.20 30.06.19 Flujo de efectivo de las actividades operativas Resultado del período (1.795.639) 15.462.553 Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas: Depreciación de propiedades, plantas y equipos 8 2.735.640 2.677.406 Depreciación activo por derecho de uso 9 127.120 65.625 Baja de propiedades, plantas y equipos 8 60.024 48.461 Intereses devengados netos 27 2.303.097 3.919.097 Diferencia de cambio 27 1.371.216 1.007.358 Impuesto a las ganancias 21 568.826 9.313.602 Aumento de previsión para desvalorización de créditos por ventas y otros créditos, neta de recupero 25 1.904.634 580.095 Resultado por medición a valor actual 27 74.760 (12.287) Aumento de previsión para contingencias 23 89.797 900.303 Cambios en el valor razonable de activos financieros 27 (62.863) (445.141) Devengamiento de planes de beneficios 25 271.095 206.798 Resultado neto por recompra Obligaciones Negociables 27 (44.483) 2.641 Resultado por participación en negocios conjuntos 578 (467) Ingresos por contribuciones no sujetas a devolución 26 (4.997) (4.124) Resolución contractual activo inmobiliario (10.458) - Otros resultados financieros 84.900 - Acuerdo regularización de obligaciones - (18.658.875) RECPAM (3.261.651) (8.320.378) Cambios en activos y pasivos operativos: Aumento de créditos por ventas (2.270.244) (5.538.179) Aumento de otros créditos (216.368) (369.727) Aumento de inventarios (140.346) (594.944) Aumento de ingresos diferidos 961.099 - Aumento de deudas comerciales 7.003.774 8.875.923 Aumento (Disminución) de remuneraciones y cargas sociales a pagar 12.844 (476.652) Disminución de planes de beneficios (213.487) - Disminución de deudas fiscales (403.193) (1.826) (Disminución) Aumento de otras deudas (71.282) 1.721.699 Pagos por instrumentos financieros derivados (265.509) - Utilización de previsiones 23 (35.234) (70.979) Pago de impuesto a las ganancias (1.476.160) (2.220.801) Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 7.297.490 8.067.181 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. R. Sergio Cravero Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 RICARDO TORRES Presidente 7 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S edenor Estado de Flujos de Efectivo Condensado Intermedio por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa (continuación) (Expresados en miles de pesos en moneda constante - Nota 3) Nota 30.06.20 30.06.19 Flujo de efectivo de las actividades de inversión Pago por adquisiciones de propiedades, plantas y equipos (3.492.697) (6.637.756) Cobros netos por activos financieros - 1.694.038 Rescate neto de Fondos Comunes de Inversión 3.207.002 927.169 Cobros netos por mutuos otorgados a terceros 26.338 137.661 Pagos netos por mutuos otorgados a terceros - (212.167) Cobro de crédito por venta subsidiarias 4.273 8.875 Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (255.084) (4.082.180) Flujo de efectivo de las actividades de financiación Pago de préstamos, capital (810.642) (840.043) Pago de deuda por arrendamiento financiero (149.014) (196.118) Pago de intereses por préstamos (600.974) (594.665) Pago por recompra Obligaciones Negociables (165.695) (147.281) Pago por adquisión de acciones propias - (682.002) Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (1.726.325) (2.460.109) Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 5.316.081 1.524.892 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 14 465.775 48.268 Diferencia de cambio del efectivo y equivalentes de efectivo (77.617) 57.524 RECPAM efectivo y equivalentes de efectivo (25.706) (4.639) Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 5.316.081 1.524.892 Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 14 5.678.533 1.626.045 Información complementaria Actividades que no generan flujo de efectivo Acuerdo regularización de obligaciones - 18.658.875 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de deudas comerciales (453.929) (928.237) Adquisiciones de activos por derechos de uso a traves de un aumento de otras deudas (87.847) - Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Condensados Intermedios. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. R. Sergio Cravero Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 RICARDO TORRES Presidente 8 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 1 | Información general Historia y desarrollo de la Sociedad Con fecha 21 de julio de 1992 mediante el Decreto N° 714/92 fue constituida edenor con relación al proceso de privatización y concesión de la actividad de distribución y comercialización de energía a cargo de SEGBA. Mediante una Licitación Pública Internacional el PEN adjudicó el 51% del paquete accionario de la Sociedad, representado por las acciones Clase "A", a la oferta pública presentada por EASA, Sociedad controlante de edenor en ese momento. La adjudicación y el contrato de transferencia fueron aprobados por el Decreto N° 1.507/92 del PEN el 24 de agosto de 1992. Con fecha 1° de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión, iniciándose las operaciones de la Sociedad. Como consecuencia de los procesos de fusión por absorción de EASA y su controlante IEASA en CTLL y a su vez de esta última en PESA, formalizados durante el año 2018, en la actualidad, la Sociedad controlante de edenor es PESA. La Sociedad tiene por objeto principal la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. Asimismo, entre otras actividades la Sociedad podrá suscribir o adquirir acciones de otras sociedades distribuidoras, sujeto a la aprobación de la autoridad regulatoria, ceder el uso de la red para proveer transmisión de energía u otros servicios de transferencia de voz, datos e imagen, y brindar servicios por operaciones de asesoramiento, entrenamiento, mantenimiento, consultoría, servicios de administración y conocimientos relacionados con la distribución de energía en la Argentina y en el exterior. Estas actividades pueden ser dirigidas directamente por la Sociedad o a través de subsidiarias o sociedades vinculadas. Adicionalmente, la Sociedad puede actuar como agente de fideicomisos creados bajo leyes argentinas. Situación económico-financiera de la Sociedad La Sociedad ha registrado en el último ejercicio, capital de trabajo negativo. Esta situación se debe fundamentalmente a la suspensión de los ajustes tarifarios desde febrero de 2019, hasta la fecha, y el constante aumento de los costos de operación necesarios para mantener el nivel de servicio, cuyo traslado a tarifa en caso de ser aplicado se realiza sólo cada seis meses, el contexto inflacionario en el cual se encuentra la economía argentina y la recesión sostenida desde mediados del 2018. La Sociedad se ha visto sensiblemente afectada por el congelamiento tarifario, por lo que sus ingresos, corresponden a valores de diciembre 2018, a pesar de haber atravesado los últimos 18 meses con niveles récord de inflación e incertidumbre respecto de cuando la actualización de costos será finalmente reconocida. Adicionalmente, esta situación se ve agravada por los efectos de la pandemia por COVID-19, la cual ha generado un alto impacto social económico y financiero, siendo inciertas y de dificultosa evaluación las consecuencias a largo plazo que se generarán en la economía mundial, en Argentina y por ende en la Sociedad, la cual se encuentra afectada por: (i) incrementos en la morosidad, ante la suspensión de vencimientos y acciones de corte, y la entrega de energía sin cargo, todo para determinados segmentos de clientes; (ii) la caída de la demanda, como consecuencia de una menor actividad industrial, no compensada con el incremento de los consumos residenciales; la interrupción de la cadena de pagos y; (iv) el incremento constante en los niveles de robo de energía. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 9 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S El Directorio de la Sociedad está llevando adelante la evaluación de diversas alternativas, con el objeto de obtener los fondos necesarios para revertir los efectos antes mencionados. Toda esta situación se ve agravada por un contexto económico complejo y vulnerable como reflejan las siguientes condiciones económicas del país: o Caída del 2,2% del PBI en el año 2019 respecto del año 2018; Contracción estimada de la economía del 10% para el año 2020 (FMI - World Economic Outlook Report), debido a la pérdida de confianza, al endurecimiento de las condiciones requeridas para obtener crédito y a los efectos del COVID-19; o Continuo aumento del gasto público y del déficit fiscal; o Altos niveles de inflación con perspectivas de sostenerse en el tiempo; Adicionalmente, la promulgación de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública a fines del año 2019 que facultó al PEN a mantener inalteradas las tarifas de electricidad que estuviesen bajo jurisdicción federal por ciento ochenta días, la instrucción del ENRE a Edenor de que no incrementase sus tarifas, y el dictado del Decreto N° 543 el 19 de junio 2020 que prorrogó dicho plazo por otros ciento ochenta días corridos, postergando la actualización del cuadro tarifario, genera un impacto directo sobre la solvencia financiera de la Sociedad. A pesar de la situación descripta, cabe destacar que en términos generales, se ha mejorado sensiblemente la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, tanto en duración como en frecuencia de cortes. Ante el continuo incremento en los costos asociados a la prestación del servicio, como así también a las necesidades de inversiones adicionales para abastecer la demanda, la Sociedad, como se ha mencionado anteriormente, analiza diversas medidas destinadas a morigerar los efectos negativos de esta situación en su estructura financiera, minimizando el impacto en las fuentes de trabajo, la ejecución del plan de inversiones y la realización de las tareas imprescindibles de operación, mantenimiento y mejoras necesarias para mantener una satisfactoria prestación del servicio público concesionado en términos de calidad y de seguridad. En este sentido, es que la Sociedad se vio en la necesidad de postergar parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista ("MEM") a partir de los vencimientos operados desde el mes de marzo de 2020. Considerando que la concreción de las medidas necesarias para revertir la tendencia negativa evidenciada depende de la ocurrencia de ciertos hechos, que no se encuentran bajo el control de la Sociedad, el Directorio entiende que existe un alto grado de incertidumbre respecto de la capacidad financiera de edenor para afrontar el cumplimiento de las obligaciones en el curso normal de los negocios, pudiéndose ver obligada a diferir ciertas obligaciones de pago, o imposibilitada de atender las expectativas respecto de incrementos salariales o de costos de terceros. No obstante lo descripto anteriormente, la Sociedad ha confeccionado los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios asumiendo que la misma continuará sus operaciones como una empresa en marcha y no incluyen eventuales ajustes o reclasificaciones que pudieran resultar de la resolución final de estas incertidumbres. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 0 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 2 | Marco regulatorio A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios, existen las siguientes modificaciones respecto de la situación expuesta por la Sociedad en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, principalmente como consecuencia de la emergencia sanitaria (Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 y 287), producto de los efectos de la pandemia global en base a la cual, en la República Argentina, el PEN implementó una serie de medidas (Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020 y normas complementarias) tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, en sus distintas etapas, a partir del 20 de marzo, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas vinculadas a la prestación de servicios y productos esenciales, entre los cuales se encuentra la prestación del servicio de energía eléctrica efectuado por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, y las demás empresas que conforman el ciclo productivo de energía, entre las cuales se encuentra la Sociedad. A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio es incierta, así como sus efectos, ya que la misma se encuentra condicionada a la evolución de la pandemia. a) Intervención del Ente Regulador Con fecha 16 de marzo de 2020, mediante el Decreto N° 277/20 el PEN dispuso, dentro del marco de la emergencia pública y de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la intervención del ENRE, hasta el 31 de diciembre de 2020. b) Regularización de Obligaciones Dentro del marco del Acuerdo de Regularización de Obligaciones y, en base a lo indicado en la cláusula segunda del mismo, al 30 de junio de 2020, la Sociedad registró la actualización, relativa al presente período, de los montos correspondientes a "sanciones con destino a inversiones" por un total de $ 744 millones, los cuales fueron imputados en egresos por intereses financieros, totalizando un pasivo pendiente de aplicar por $ 5.392,5 millones. Efectos relacionados con COVID-19 Suspensión de la atención al público en oficinas comerciales: con fecha 21 de marzo de 2020, mediante la Resolución N° 3/2020, el ENRE resolvió instruir a las empresas distribuidoras a que: i) suspendan en forma inmediata la atención al público, con el cierre de la totalidad de las oficinas comerciales mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio; ii) implementen un sistema electrónico de atención comercial y de reclamos, y dispongan solamente la movilización de los recursos humanos que se requieran para la continuidad de la prestación esencial del servicio público de distribución de energía eléctrica en los aspectos técnicos y operativos de sus respectivas áreas. Prohibición de suspender la prestación del servicio: con fecha 25 de marzo de 2020 el PEN emitió el Decreto N ° 311/2020 y su posterior reglamentación, que prohíbe a las empresas de servicios públicos, suspender sus servicios a ciertos usuarios (allí detallados), a partir del 1° de marzo de 2020, durante el período comprendido entre el 24 de abril de 2020 al 20 de septiembre de 2020. Además, el Decreto establece que los usuarios que tengan un sistema prepago y no abonen las recargas, recibirán el servicio de manera normal y habitual durante ese mismo período. Los aspectos detallados impactan directamente en la operación, en la situación económica y financiera de la Sociedad, y en las perspectivas futuras, toda vez que no se establecieron los recursos necesarios para atender dichas situaciones. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 1 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Esquema de pago del servicio: mediante la Resolución N° 173/2020 (reglamentaria del DNU 311/2020 y modificada por el Decreto 543/2020), el 18 de abril de 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo estableció que los usuarios que resulten beneficiarios de la abstención de suspensión de suministro por falta de pago de hasta tres facturas mencionados en el párrafo anterior; esto fue modificado por el DNU N° 543/2020 que llevó a seis el total de facturas impagas, podrán abonar las facturas impagas del servicio de distribución de energía eléctrica, hasta en 30 cuotas mensuales, iguales, consecutivas, con tasa de interés a determinar por la autoridad de aplicación, la primera de ellas con vencimiento el 30 de septiembre de 2020. Esta resolución es de aplicación limitada a un grupo específico de clientes, que se considera en mayor estado de vulnerabilidad, detallados en la resolución, y cuyo alcance aún está siendo definido por la autoridad de aplicación. Por su parte, el financiamiento puede aplicarse a la compra de energía que la Sociedad realiza al MEM asociada a estos consumos. Estimación de consumos: en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el PEN y lo establecido por la Resolución ENRE N° 3/2020, con fecha 13 de abril de 2020, el Ente regulador autorizó a la Sociedad a aplicar la metodología de validación de lecturas y estimaciones de consumos (Resolución ENRE N° 209/2018), excluyendo los casos de telelecturas y de consumos no medidos. Por su parte, el 30 de abril de 2020 y el 5 de mayo de 2020 el ENRE emitió sendas instrucciones en relación con la aplicación de la metodología antes indicada, principalmente en lo referido a la comunicación a brindar a los Clientes, los mecanismos de impugnación de las lecturas y la información a suministrar periódicamente al Ente sobre este proceso. Posteriormente, el 6 de mayo de 2020, el ENRE autorizó a las Distribuidoras a efectuar actividades de lecturas para los consumos de energía eléctrica de medianas y grandes demandas, tarifas 2 y 3. En este orden, mediante la Resolución N° 27/2020, el ENRE resuelve que aquellos usuarios de la categoría T1R que no cuenten con tele medición se aplique el menor consumo registrado en los últimos tres años previo a la emisión de la factura del mismo periodo estimado, hasta tanto se cuente con lecturas reales de los medidores de facturación. Asimismo, mediante la Resolución N° 35/2020, el ENRE resuelve que los usuarios de las categorías tarifarias T2, T3 y Peaje alcanzados por el aislamiento obligatorio que hayan sufrido una reducción del 50% o más en su demanda de potencia, podrán suspender el pago o realizar pagos parciales a cuenta de la potencia contratada de los contratos de suministro de energía eléctrica, hasta que la recuperación de la demanda alcance el 70% manteniéndose la obligación de pago del resto de los cargos. Finalmente, con fecha 15 de mayo de 2020, el ENRE mediante nota N° NO-2020-32411442 instruye a la Sociedad a iniciar las tareas de lectura de los medidores correspondientes a los Usuarios de tarifas T1, de forma tal que la facturación se ajuste a los consumos reales. En este orden, se establece que, si del anterior proceso de estimación resultase una diferencia a favor del Usuario, la Sociedad deberá efectuar el reintegro en la primera factura con lectura real. Asimismo, si la diferencia fuese a favor de la Sociedad, el monto resultante deberá abonarse en 6 cuotas iguales y consecutivas, y será liquidado en las facturas que se emitan con consumos a partir del 1° de septiembre de 2020. Todo lo cual impacta en la situación económica y financiera de la Sociedad. 5. Congelamiento de tarifas: con fecha 19 de junio de 2020, se emitió el DNU N° 543/2020, por medio del cual se prorrogó la facultad de mantener tarifas de electricidad bajo jurisdicción federal por un plazo adicional de 180 días corridos. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 2 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S d) Sanciones A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios la Sociedad se encuentra cumpliendo con el pago de las seis cuotas de sanciones, cuyo pago había sido diferido por el Acuerdo de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios firmado con el Estado Nacional el 19 de septiembre del 2019. Al respecto, durante los primeros días de agosto del corriente año se efectuó el pago de la sexta y última cuota del mencionado acuerdo. Por su parte y con fecha 3 de junio de 2020, mediante la Resolución N° 42/2020, el ENRE resuelve aprobar la nueva metodología para la acreditación y distribución de las sanciones destinadas al conjunto de los usuarios activos y la reglamentación de la metodología para la acreditación de las penalidades destinadas a los usuarios dados de baja, así como también el modo en que las empresas distribuidoras deben producir y remitir al ENRE dicha información. Al 30 de junio de 2020, las sanciones destinadas a usuarios activos ascendieron a $ 150 millones. Nota 3 | Bases de preparación Los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 han sido confeccionados de acuerdo con las disposiciones de la NIC 34 "Información Financiera Intermedia", incorporada por la CNV. Los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 no han sido auditados, sino que han sido revisados por el Contador Independiente con el alcance de la NIER 2410, el cual es sustancialmente inferior al de una auditoría realizada de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. La Gerencia de la Sociedad estima que incluyen todos los ajustes necesarios para presentar razonablemente los resultados de cada período. Los resultados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 y su comparativo al 30 de junio de 2019, no necesariamente reflejan la proporción de los resultados de la Sociedad por el ejercicio completo. Los mismos han sido aprobados para su emisión por el Directorio de la Sociedad con fecha 10 de agosto de 2020. Debido a la situación de aislamiento obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales, la Sociedad se encuentra imposibilitada de proceder con la transcripción de estos Estados Financieros Condensados Intermedios a los libros rubricados correspondientes. Los Estados Financieros Condensados Intermedios son medidos en pesos (moneda de curso legal en la República Argentina) reexpresados de acuerdo con lo mencionado en la presente Nota, la cual coincide con la moneda de presentación. Estos Estados Financieros Condensados Intermedios deber ser leídos en conjunto con los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2019 preparados bajo NIIF. Información comparativa Los saldos al 31 de diciembre y por el período de seis y tres meses finalizado el 30 de junio de 2019, según sea el caso, que se exponen en estos Estados Financieros Condensados Intermedios a efectos comparativos, surgen como resultado de reexpresar los Estados Financieros anuales y los Estados Financieros Condensados Intermedios a dicha fecha respectivamente, a valores de moneda homogénea al 30 de junio de 2020. Esto como consecuencia de la reexpresión de la información financiera descripta a continuación. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 3 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Reexpresión de la información financiera Los Estados Financieros Condensados Intermedios, incluyendo las cifras correspondientes al ejercicio anterior, han sido expresados en términos de la unidad de medida corriente al 30 de junio de 2020 de acuerdo con NIC 29 "Información financiera en economías hiperinflacionarias", utilizando el índice de Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA para el último mes del período, dado que, a la fecha de cerrar los procesos contables de la Sociedad, el índice FACPCE aún no estaba disponible. La inflación aplicada para el período comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020, en base a lo indicado en el párrafo precedente, fue de 13,7%. La misma no genera distorsiones significativas que la Sociedad entienda pudiera afectar la interpretación de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios o las decisiones de los inversores si se hubiese utilizado el índice definitivo de la FACPCE el cual fue publicado con posterioridad al cierre del proceso contable de la Sociedad. Nota 4 | Políticas contables Las políticas contables adoptadas para estos Estados Financieros Condensados Intermedios son consistentes con las utilizadas en los Estados Financieros correspondientes al último ejercicio económico, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2019. Normas contables, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB en los últimos años que son de aplicación efectiva al 30 de junio de 2020 y han sido adoptadas por la Sociedad: NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 "Políticas contables" (modificadas en octubre de 2018). Se clarifica la definición de "material" para facilitar su compresión.

NIIF 16 "Arrendamientos", modificada en mayo 2020. Permite como un recurso práctico, para el arrendador no evaluar la existencia de una modificación en el arrendamiento en caso reducciones de alquiler como consecuencia directa del COVID-19. Aplica a periodos anuales a partir del 1° de junio 2020. El efecto acumulativo se registra como un ajuste al saldo inicial de ganancias acumuladas al comienzo del período de adopción inicial, permitiendo su adopción anticipada.

COVID-19. Aplica a periodos anuales a partir del 1° de junio 2020. El efecto acumulativo se registra como un ajuste al saldo inicial de ganancias acumuladas al comienzo del período de adopción inicial, permitiendo su adopción anticipada. NIIF 17 "Contratos de seguro", publicada en mayo de 2017. Reemplaza a la NIIF 4 introducida como norma provisional en 2004 con la dispensa de llevar a cabo la contabilidad de los contratos de seguros utilizando las normas de contabilidad nacionales, resultando en múltiples enfoques de aplicación. La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar relacionada con contratos de seguros y es aplicable a los ejercicios anuales iniciados el 1° de enero de 2021, permitiendo la adopción anticipada para entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15. La Sociedad no ha ejercido la adopción anticipada.

NIC 16 "Propiedad, Planta y Equipo", modificada en mayo 2020. Elimina la deducción del costo de propiedades, planta y equipo, cualquier producto de la venta de elementos producidos durante el traslado, proceso de instalación y puesta a punto del activo. Es aplicable de forma retroactiva a partir del 1° de enero de 2022, permitiendo su adopción anticipada. La Sociedad no ha ejercido la adopción anticipada.

NIC 37 "Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes", modificada en mayo 2020.

Especifica que el costo inevitable de cumplir un contrato oneroso es el menor entre el costo de cumplir sus cláusulas y el monto de las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento. Es aplicable a los ejercicios anuales iniciados el 1° de enero de 2022, permitiendo su adopción anticipada. La Sociedad no ha ejercido la adopción anticipada. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 4 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S No hay nuevas NIIF o CINIIF aplicables a partir del presente período que tengan un impacto material en los Estados Financieros Condensados Intermedios de la Sociedad. Nota 5 | Administración de riesgos financieros Nota 5.1 | Factores de riesgos financieros Las actividades de la Sociedad y el mercado en el que opera la exponen a una serie de riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés según el flujo de fondos, riesgo de tasa de interés según el valor razonable y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Adicionalmente, las dificultades para obtener financiamiento en los mercados internacionales podrían afectar ciertas variables del negocio de la Sociedad, tales como tasas de interés, tipo de cambio y el acceso a fuentes de financiamiento. Respecto de las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad, no ha habido cambios significativos desde el último cierre anual. Riesgos de mercado Riesgo de tasa de cambio Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los saldos en moneda extranjera de la Sociedad son los siguientes: Monto en moneda Tipo de Total Total Tipo extranjera cambio (1) 30.06.20 31.12.19 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Otros créditos U$S 6.213 70,460 437.768 68.097 EUR 2 79,267 159 - JPY 54.609 0,654 35.698 - Activos financieros a valor razonable U$S - 70,460 - 3.172.143 Efectivo y equivalentes de efectivo U$S 43.894 70,460 3.092.771 136.874 EUR 11 79,268 872 840 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 3.567.268 3.377.954 TOTAL DEL ACTIVO 3.567.268 3.377.954 PASIVO PASIVO NO CORRIENTE Préstamos U$S 135.359 70,460 9.537.411 9.320.704 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 9.537.411 9.320.704 PASIVO CORRIENTE Deudas comerciales U$S 6.588 70,460 464.204 616.504 EUR 212 79,267 16.805 32.410 CHF - 67,186 - 17.461 NOK - 7,356 - 530 Préstamos U$S 15.025 70,460 1.058.691 1.886.597 Otras deudas U$S 9.087 70,460 640.270 618.726 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 2.179.970 3.172.228 TOTAL DEL PASIVO 11.717.381 12.492.932 Los tipos de cambio utilizados corresponden a los vigentes al 30 de junio de 2020 según BNA para dólares estadounidenses (U$S), euros (EUR), franco suizo (CHF), corona noruega (NOK) y yen japonés (JPY). Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 5 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Estimación de valor razonable La Sociedad clasifica las mediciones a valor razonable de los instrumentos financieros utilizando una jerarquía de valor razonable, la cual refleja la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo dichas mediciones. La jerarquía de valor razonable tiene los siguientes niveles: Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Nivel 2 : datos distintos a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de precios).

: datos distintos a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de precios). Nivel 3 : datos sobre el activo o el pasivo que no están basados en datos observables en el mercado (es decir, información no observable). El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos financieros de la Sociedad medidos a valor razonable al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019: NIVEL 1 NIVEL 2 TOTAL Al 30 de junio de 2020 Activos Efectivo y equivalentes de efectivo: Fondos comunes de inversión 3.231.003 - 3.231.003 Total activos 3.231.003 - 3.231.003 Pasivos Instrumentos financieros derivados - 3.790 3.790 Total pasivos - 3.790 3.790 Al 31 de diciembre de 2019 Activos Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Fondos comunes de inversión 3.172.115 - 3.172.115 Efectivo y equivalentes de efectivo: Fondos comunes de inversión 283.916 - 283.916 Total activos 3.456.031 - 3.456.031 Pasivos Instrumentos financieros derivados - 233.370 233.370 Total pasivos - 233.370 233.370 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 6 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Riesgo de tasas de interés El riesgo de tasas de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de fondo de efectivo de un instrumento fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés del mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de tasas de interés se relaciona principalmente con las obligaciones de deudas a largo plazo. El endeudamiento a tasas variables expone a la Sociedad al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. El endeudamiento a tasas fijas expone a la Sociedad al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 la totalidad de los préstamos se obtuvieron a tasa de interés fija, excepto por un préstamo solicitado al banco ICBC y otorgado a partir de octubre de 2017 por tres años, a libor semestral con más una sobre tasa inicial de 2,75%, incrementado semestralmente en un cuarto de punto. La política de la Sociedad es mantener el mayor porcentaje de su endeudamiento en instrumentos que devengan tasas de interés fijas. Nota 6 | Estimaciones y juicios contables críticos La preparación de los Estados Financieros Condensados Intermedios requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones y evaluaciones acerca del futuro, aplique juicios críticos y establezca premisas que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los montos de activos y pasivos e ingresos y egresos informados. Estas estimaciones y juicios son evaluados continuamente y están basados en experiencias pasadas y otros factores que son razonables bajo las circunstancias existentes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios, principalmente en las actuales circunstancias planteadas por la pandemia COVID-19 mencionadas en las Notas 1 y 2, las cuales podrían afectar las operaciones de la Sociedad y los juicios que haga la Gerencia en todo y cada uno de los aspectos vinculados con situaciones predictivas. En la preparación de estos Estados Financieros Condensados Intermedios no hubo cambios en los juicios críticos efectuados por la Sociedad al aplicar sus políticas contables y las fuentes de información utilizadas para la estimación de las incertidumbres con relación a los que fueron aplicados en los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, salvo por ciertos parámetros que se detallan a continuación: a. Deterioro del valor de los activos de larga duración La Sociedad analiza la recuperabilidad de sus activos de largo plazo periódicamente o cuando existen eventos o cambios en las circunstancias que impliquen un potencial indicio de desvalorización del valor de los bienes con respecto a su valor recuperable, medido éste como el mayor entre su valor de uso y su valor razonable menos el costo de venta al cierre del período. En virtud de lo descripto en la Nota 1 y, considerando los impactos sobre la ecuación económica-financiera de la Sociedad, al 31 de marzo de 2020 se han actualizado las proyecciones efectuadas por edenor al 31 de diciembre de 2019, no existiendo nuevos indicios que exterioricen la eventual existencia de desvalorización respecto a la recuperabilidad de sus propiedades, plantas y equipos. El valor de uso es determinado sobre la base de flujos de fondos proyectados y descontados empleando tasas de descuento que reflejen el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de los activos considerados. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 7 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Los flujos de fondos son elaborados en base a estimaciones respecto del comportamiento futuro de ciertas variables que resultan sensibles en la determinación del valor recuperable, entre las que se destacan: (i) naturaleza, oportunidad y modalidad de los incrementos de tarifas y/o reconocimiento de ajustes de costos; (ii) proyecciones de demanda de energía; (iii) evolución de los costos a incurrir; (iv) necesidades de inversión acordes a los niveles de calidad de servicio requeridos por el Regulador y; (v) variables macroeconómicas como ser tasas de crecimiento, tasas de inflación, tipo de cambio, entre otras. La Sociedad ha confeccionado sus proyecciones en el entendimiento de que obtendrá las actualizaciones tarifarias atrasadas durante los próximos años, y que en cumplimiento de la normativa aplicable le corresponden, utilizando una Tasa de descuento (WACC) en dólares del 12,67% y considerando los siguientes efectos derivados de la situación mencionada en la Nota 1: Disminución en la demanda del 15% para los meses de abril, mayo y junio; 10% para el mes de julio, y 5% para los meses de agosto, septiembre y octubre del 2020, respecto de la demanda promedio registrada en los últimos meses;

Disminución en las cobranzas del 40% para los meses de abril, mayo y junio; 25% para el mes de julio; y 10% para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020;

Reducción de un 8% y 16%, de gastos operativos y gastos de capital, respectivamente. Sin embargo, dado lo complejo del escenario macroeconómico del país agravado por los efectos de la pandemia, la Gerencia de la Sociedad no está en condiciones de asegurar que el comportamiento futuro de las premisas utilizadas para elaborar sus proyecciones estará en línea con lo estimado, a la fecha de preparación de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios. A los efectos de contemplar el riesgo de estimación en las proyecciones de las variables mencionadas, la Sociedad ha considerado tres escenarios alternativos ponderados en base a probabilidades de ocurrencia, los cuales se detallan a continuación: Escenario denominado Optimista: la Sociedad prevé traslados a tarifa de los incrementos de CPD a partir de enero 2021. Asimismo, a partir de esa fecha, comenzarían a recuperarse los saldos adeudados en 12 cuotas mensuales, netos de la deuda comercial con el MEM generada durante el año 2020 más los intereses y actualizaciones correspondientes. Por su parte, desde febrero 2021 se trasladarían a la tarifa los ajustes de CPD correspondientes a cada período. A partir de febrero 2022, entraría en vigencia un nuevo período de RTI, lo cual implicaría una redefinición de los ingresos para hacer frente a mayores inversiones e incremento del nivel de actividad. Probabilidad de ocurrencia asignada 5%. Escenario denominado Intermedio: la Sociedad prevé traslados a tarifa de los incrementos de CPD en enero 2021, julio 2021 y enero 2022. Asimismo, en enero 2021, comenzarían a recuperarse los saldos adeudados en 18 cuotas mensuales (promedio estimado de cuotas - Nota 2.c.3), netos de la deuda comercial con el MEM generada durante el año 2020 más los intereses y actualizaciones correspondientes. Por su parte, desde febrero 2021 se trasladarían a la tarifa los ajustes de CPD correspondientes a cada período. Probabilidad de ocurrencia asignada 70%. Escenario denominado Pesimista: Se daría el incumplimiento de la RTI. Por su parte la Sociedad prevé traslados a tarifa del 80% de los incrementos de CPD en enero 2022 y enero 2023. Asimismo, en enero 2022, comenzarían a recuperarse el 80% de los saldos Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 8 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S adeudados en 18 cuotas mensuales (promedio estimado de cuotas - Nota 2.c.3), netos de la deuda comercial con el MEM generada durante el año 2020 más los intereses y actualizaciones correspondientes. A partir de febrero 2021 se trasladarían a la tarifa el 80% de los ajustes de CPD correspondientes a cada período. Probabilidad de ocurrencia asignada 25%. La Sociedad ha asignado para estos tres escenarios porcentajes de probabilidad de ocurrencia detallados anteriormente, basados principalmente en la experiencia y atendiendo la actual situación económico-financiera. A la fecha de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios, se observa una mejora en los indicadores de demanda y cobranza utilizados para el análisis de recuperabilidad de los activos fijos de largo plazo realizado al 31 de marzo de 2020, permitiendo concluir por parte de la Sociedad que no existen nuevos indicios que exterioricen la eventual existencia de desvalorización. Nota 7 | Contingencias y litigios A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios, la variación del tipo de cambio del dólar estadounidense y, principalmente la significativa disminución de las tasas de interés respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de una combinación de factores externos y del contexto macroeconómico local, han producido que al 30 de junio de 2020 se genere una disminución en los montos de las estimaciones efectuadas por la Sociedad correspondientes a las distintas contingencias y litigios. Nota 23. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 1 9 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 8 | Propiedades, plantas y equipos Medidores y Herramientas, Redes de alta, Cámaras y Muebles y Útiles, Terrenos y media y baja plataformas de Rodados, Equip., Obras en Materiales y Edificios Subestaciones tensión transformación Ant. prov. construcción repuestos Total Al 31.12.19 Valor de origen 2.719.461 25.056.019 71.332.462 30.391.887 4.548.033 25.701.249 276.376 160.025.487 Depreciación acumulada (520.126) (7.802.533) (23.460.146) (10.184.193) (2.879.413) - - (44.846.411) Neto resultante 2.199.335 17.253.486 47.872.316 20.207.694 1.668.620 25.701.249 276.376 115.179.076 Altas 9.302 929.256 15.156 76.833 145.918 2.683.790 86.371 3.946.626 Bajas - (1.282) (11.339) (47.403) - - - (60.024) Transferencias 150.707 2.895.747 2.265.904 1.904.177 151.887 (7.275.048) (93.374) - Depreciación del período (33.955) (464.503) (1.273.995) (641.746) (321.441) - - (2.735.640) Neto resultante 30.06.20 2.325.389 20.612.704 48.868.042 21.499.555 1.644.984 21.109.991 269.373 116.330.038 Al 30.06.20 Valor de origen 2.879.469 28.877.686 73.549.079 32.309.116 4.845.838 21.109.991 269.373 163.840.552 Depreciación acumulada (554.080) (8.264.982) (24.681.037) (10.809.561) (3.200.854) - - (47.510.514) Neto resultante 2.325.389 20.612.704 48.868.042 21.499.555 1.644.984 21.109.991 269.373 116.330.038 Durante el período finalizado el 30 de junio de 2020, la Sociedad activó en concepto de costos propios directos $ 593,2 millones.

Se incluye $ 923,1 millones en altas, correspondientes a un banco de transformación 500/220 Kw. de 800 MVA en la estación transformadora General Rodriguez (artículo 8, punto 8.2 del contrato celebrado entre la Sociedad, el BICE y CAMMESA el 24 de abril de 2014); con contrapartida en Ingresos diferidos. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 0 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S N O T A S Medidores y Herramientas, Redes de alta, Cámaras y Muebles y Útiles, Terrenos y media y baja plataformas de Rodados, Equip., Obras en Materiales y Edificios Subestaciones tensión transformación Ant. prov. construcción repuestos Total Al 31.12.18 Valor de origen 2.534.021 24.073.071 66.542.782 27.534.887 4.644.616 23.444.719 341.453 149.115.549 Depreciación acumulada (426.235) (6.948.074) (21.280.908) (9.023.410) (2.211.814) - - (39.890.441) Neto resultante 2.107.786 17.124.997 45.261.874 18.511.477 2.432.802 23.444.719 341.453 109.225.108 Altas 6.859 1.816 9.678 120.578 494.087 5.620.694 128.316 6.382.028 Bajas - - (2.379) (46.082) - - - (48.461) Transferencias 180.444 913.637 2.199.112 1.266.780 (607.839) (3.656.369) (295.765) - Depreciación del período (57.980) (432.593) (1.244.577) (590.394) (351.862) - - (2.677.406) Neto resultante 30.06.19 2.237.109 17.607.857 46.223.708 19.262.359 1.967.188 25.409.044 174.004 112.881.269 Al 30.06.19 Valor de origen 2.721.325 24.988.526 68.642.709 28.856.398 4.530.864 25.409.044 174.004 155.322.870 Depreciación acumulada (484.216) (7.380.669) (22.419.001) (9.594.039) (2.563.676) - - (42.441.601) Neto resultante 2.237.109 17.607.857 46.223.708 19.262.359 1.967.188 25.409.044 174.004 112.881.269 Durante el período finalizado el 30 de junio de 2019, la Sociedad activó en concepto de costos propios directos $ 753,8 millones . Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 1 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 9 | Activo por derecho de uso Los arrendamientos reconocidos como activos por derecho de uso según NIIF 16 se exponen a continuación: 30.06.20 31.12.19 Total activos por derecho de uso 257.419 296.693 La evolución de los activos por derecho de uso es la siguiente: 30.06.20 31.12.19 Saldo al inicio del período / ejercicio 296.693 - Incorporación por adopción de NIIF 16 - 479.815 Altas 87.846 3.482 Amortizaciones (127.120) (186.604) Saldo al cierre del período / ejercicio 257.419 296.693 Nota 10 | Otros créditos Nota 30.06.20 31.12.19 No corriente: Crédito financiero 18.040 25.170 Sociedades relacionadas 29.d 3.576 4.429 Crédito por Activo Inmobiliario 31 21.138 - Crédito con RDSA 2.125.890 2.417.195 Previsión por desvalorización de otros créditos (2.125.890) (2.417.195) Total No corriente 42.754 29.599 Corriente: Gastos pagados por adelantado 62.519 17.288 Crédito por Activo Inmobiliario 31 42.276 68.097 Anticipos a proveedores 22.506 281 Adelantos al personal 1.722 - Depósitos en garantía 32.105 28.354 Crédito financiero 22.407 50.895 Deudores por actividades complementarias 123.812 114.122 Sociedades relacionadas 29.d 63.671 29.297 Depósitos en garantía sobre instrumentos financieros 81.996 - Depósitos judiciales 71.347 78.018 Créditos fiscales 21.553 17.258 Diversos 889 76 Previsión por desvalorización de otros créditos (45.644) (74.302) Total Corriente 501.159 329.384 El valor de los otros créditos financieros de la Sociedad se aproxima a su valor razonable. Los otros créditos a largo plazo son medidos a costo amortizado, el cual no difiere significativamente de su valor razonable. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 2 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S N O T A S Los movimientos de la previsión por desvalorización de otros créditos son los siguientes: 30.06.20 30.06.19 Saldo al inicio del período 2.491.497 135.139 Previsión por deterioro del valor 45.410 13.957 RECPAM (299.407) (24.376) Recupero (65.966) (23.983) Saldo al cierre del período 2.171.534 100.737 Nota 11 | Créditos por ventas 30.06.20 31.12.19 Corriente: Por venta de energía - Facturada 10.395.152 8.771.074 Por venta de energía - A facturar 6.286.597 6.585.696 Gobierno de la P.B.A. y C.A.B.A por Tarifa Social 203.142 285.803 Acuerdo Marco (1) 9.003 10.237 Canon de ampliación transporte y otros 25.041 28.478 En gestión judicial 214.047 244.330 Previsión por desvalorización de créditos por ventas (3.138.477) (1.758.175) Total Corriente 13.994.505 14.167.443 De acuerdo con lo expuesto en la Nota 2.e) de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional registran una deuda con la Sociedad, por el consumo de energía eléctrica de los asentamientos y barrios carenciados, la que al 30 de junio de 2020 asciende a un total de $ 1.785,1 millones, correspondiente al período octubre 2017 a junio 2020. El monto indicado no incluye intereses y la Sociedad no reconoció ingresos por este concepto. El valor de los créditos por venta de la Sociedad se aproxima a su valor razonable. Los movimientos de la previsión por desvalorización de créditos por venta son los siguientes: 30.06.20 30.06.19 Saldo al inicio del período 1.758.175 1.575.668 Previsión por deterioro del valor 1.925.190 590.121 Utilizaciones (316.714) (279.003) RECPAM (228.174) (288.671) Saldo al cierre del período 3.138.477 1.598.115 Nota 12 | Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 30.06.20 31.12.19 Corriente Fondos comunes de inversión - 3.172.115 Total Corriente - 3.172.115 Nota 13 | Inventarios 30.06.20 31.12.19 Corriente Materiales y repuestos 1.922.417 2.108.428 Anticipo a proveedores 46.822 82.465 Total inventarios 1.969.239 2.190.893 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 3 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 14 | Efectivo y equivalentes de efectivo 30.06.20 31.12.19 30.06.19 Caja y bancos 2.447.530 181.859 142.860 Fondos comunes de inversión 3.231.003 283.916 1.483.185 Total efectivo y equivalentes de efectivo 5.678.533 465.775 1.626.045 Nota 15 | Capital social y prima de emisión Prima de Capital social emisión Total Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 31.816.789 420.690 32.237.479 Al 30 de junio de 2020, el capital social de la Sociedad asciende a 906.455.100 acciones, representadas por 462.292.111 acciones ordinarias escriturales Clase A, con un valor a la par de un peso cada una y con el derecho a un voto por acción; 442.210.385 acciones ordinarias escriturales Clase B, con un valor a la par de un peso cada una y con el derecho a un voto por acción y, 1.952.604 acciones ordinarias escriturales Clase C, con un valor a la par de un peso cada una y con el derecho a un voto por acción. Nota 16 | Distribución de utilidades Las restricciones de la Sociedad para la distribución de dividendos son las dispuestas por la Ley de Sociedades y por los compromisos de no hacer establecidos por el programa de Obligaciones Negociables. Al 30 de junio de 2020, la Sociedad cumple con el índice de endeudamiento establecido en dicho programa. Si el Índice de Endeudamiento de la Sociedad fuera mayor a 3, serán aplicables los compromisos de no hacer establecidos por el programa de Obligaciones Negociables, los cuales establecen, entre otros puntos, la imposibilidad de realizar ciertos pagos, tales como dividendos. Adicionalmente, de acuerdo con el Título IV, Capitulo III, articulo 3.11.c de la CNV, los montos sujetos a distribución estarán restringidos por un importe equivalente al costo de adquisición de las acciones propias. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 4 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 17 | Deudas comerciales 30.06.20 31.12.19 No corriente Garantías de clientes 243.815 242.298 Contribuciones de clientes 200.536 177.893 Total no corriente 444.351 420.191 Corriente Proveedores por compra de energía - CAMMESA 11.430.974 4.965.547 Provisión facturas a recibir por compras de energía y otros - CAMMESA 6.285.636 5.615.014 Proveedores 3.440.913 3.458.928 Anticipo de clientes 331.076 324.100 Contribuciones de clientes 31.103 35.087 Bonificación a clientes 37.372 42.493 Total corriente 21.557.074 14.441.169 El valor razonable de las contribuciones de clientes no corrientes al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 56,8 millones y $ 51,3 millones, respectivamente. El mismo se calcula en función de la estimación de los flujos de fondos descontados, de acuerdo con una tasa representativa de mercado para este tipo de operaciones. La categoría del valor razonable aplicable es de Nivel 3. El valor del resto de los pasivos financieros incluidos en las deudas comerciales de la Sociedad se aproxima a su valor razonable. Nota 18 | Otras deudas Nota 30.06.20 31.12.19 No corriente Sanciones y bonificaciones ENRE 5.392.458 4.471.102 Arrendamiento financiero (1) 113.527 99.331 Total no corriente 5.505.985 4.570.433 Corriente Sanciones y bonificaciones ENRE 2.654.889 3.850.750 Sociedades relacionadas 29.d 9.532 14.288 Anticipos por obra a ejecutar 6.127 6.976 Acuerdo de pago ENRE 28.237 54.845 Arrendamiento financiero (1) 238.473 152.563 Diversos 3.669 10.030 Total corriente 2.940.927 4.089.452 El valor de otras deudas financieras de la Sociedad se aproxima a su valor razonable. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 5 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S (1) La evolución de la deuda por arrendamiento financiero es la siguiente: 30.06.20 31.12.19 Saldo al inicio del período / ejercicio 251.894 - Incorporación por adopción de NIIF 16 - 479.815 Altas 87.846 3.482 Pagos (149.014) (241.508) Diferencias de cambio 161.274 10.105 Saldo al cierre del período / ejercicio 352.000 251.894 Nota 19 | Préstamos 30.06.20 31.12.19 No corriente Obligaciones Negociables (1) 9.537.411 9.320.704 Total no corriente 9.537.411 9.320.704 Corriente Intereses Obligaciones Negociables 166.743 163.120 Préstamos financieros 891.948 1.723.477 Total corriente 1.058.691 1.886.597 (1) Neto de gastos de emisión, de recompra y de rescate de deuda. El valor razonable de los préstamos no corrientes de la Sociedad al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 asciende aproximadamente a $ 8.408,3 millones y $ 9.036,3 millones, respectivamente. Dicho valor fue calculado en base al precio de mercado estimado de las Obligaciones Negociables de la Sociedad al cierre de cada ejercicio. La categoría del valor razonable aplicable es de Nivel 1. Con posterioridad al cierre de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios, mediante sucesivas operaciones de mercado, la Sociedad ha recomprado Obligaciones Negociables por un total de 22,1 millones de dólares estadounidenses de valor nominal, que equivalen a $ 1.585,5 millones. Nota 20 | Remuneraciones y cargas sociales a pagar 30.06.20 31.12.19 No corriente Retiros anticipados a pagar 33.926 44.907 Bonificación por antigüedad 275.417 228.628 Total no corriente 309.343 273.535 Corriente Remuneraciones a pagar y provisiones 1.568.216 2.392.725 Cargas sociales a pagar 589.416 312.208 Retiros anticipados a pagar 26.091 31.951 Total corriente 2.183.723 2.736.884 El valor de remuneraciones y cargas sociales a pagar de la Sociedad se aproxima a su valor razonable. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 6 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 21 | Impuesto a las ganancias 30.06.20 31.12.19 Corriente Impuesto a las ganancias a pagar ejercicio 2019 (1) 740.654 3.302.146 Impuesto a las ganancias a pagar Corriente 740.654 3.302.146 Provisión impuesto a la ganancias del período 367.199 - Anticipos y retenciones (69.083) (1.062.871) Impuesto a las ganancias a pagar Corriente, neto 1.038.770 2.239.275 El saldo al 30 de junio de 2020 corresponde a un plan de pagos celebrado con el fisco. El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido es el siguiente: 30.06.20 31.12.19 Activos por impuesto diferido Créditos por ventas y otros créditos 900.044 629.907 Deudas comerciales y otras deudas 713.337 683.935 Remuneraciones y cargas sociales a pagar 200.684 129.096 Planes de beneficios definidos 108.182 123.006 Deudas fiscales 18.115 20.036 Previsiones 688.539 764.766 Total activo por impuesto diferido 2.628.901 2.350.746 Pasivos por impuesto diferido Propiedades, plantas y equipos (22.525.526) (22.334.996) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (275.863) (236.697) Préstamos (2.889) (3.931) Ajuste por Inflación Impositivo (2.769.125) (2.578.171) Total pasivo por impuesto diferido (25.573.403) (25.153.795) Pasivo neto por impuesto diferido (22.944.502) (22.803.049) El detalle del cargo por impuesto a las ganancias se expone a continuación: 30.06.20 30.06.19 Impuesto diferido (141.453) (4.708.649) Impuesto corriente (367.199) (4.478.756) Diferencia entre la provisión y liquidación del impuesto a las ganancias (60.174) (126.197) Cargo por impuesto a las ganancias (568.826) (9.313.602) 30.06.20 30.06.19 Resultado del período antes del impuesto a las ganancias (1.226.813) 24.776.155 Tasa del impuesto vigente 30% 30% Resultado del período a la tasa del impuesto 368.044 (7.432.847) Reexpresión del patrimonio neto y RECPAM del Pasivo Diferido (507.932) (1.181.736) Efecto ajuste por inflación impositivo (940.803) (1.387.974) Gastos no deducibles 575.653 706.419 Diferencia entre la provisión del impuesto a las ganancias del ejercicio anterior y la delcaración jurada (63.788) (17.464) Cargo por impuesto a las ganancias (568.826) (9.313.602) Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 7 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 22 | Deudas fiscales 30.06.20 31.12.19 Corriente: Contribuciones y fondos nacionales, provinciales y municipales 251.717 203.556 IVA a pagar 897.264 1.480.458 Retenciones y percepciones - Fiscales 133.707 167.214 Retenciones y percepciones - SUSS 6.761 9.586 Tasas municipales 153.424 156.649 Total Corriente 1.442.873 2.017.463 Nota 23 | Previsiones Pasivo no Pasivo corriente corriente Contingencias Saldos al 31.12.19 2.345.237 243.137 Constitución 186.163 17.846 Utilizaciones (49.695) 14.461 Recuperos (114.212) - RECPAM (276.519) (30.211) Saldos al 30.06.20 2.090.974 245.233 Saldos al 31.12.18 1.870.948 327.693 Constitución 877.352 22.951 Utilizaciones (99.001) 28.022 RECPAM (342.771) (60.036) Saldos al 30.06.19 2.306.528 318.630 Nota 24 | Ingresos por servicios 30.06.20 30.06.19 Ventas de energía 39.510.277 50.810.169 Derecho de uso de postes 159.436 175.602 Cargo por conexiones 22.377 33.494 Cargo por reconexiones 3.844 16.039 Total Ingresos por servicios 39.695.934 51.035.304 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 8 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 25 | Gastos por naturaleza El detalle de los gastos por naturaleza es el que se presenta a continuación: Gastos por Naturaleza al 30.06.20 Gastos de transmisión Gastos de Gastos de administra- comerciali- Total y distribución ción Concepto zación Remuneraciones y cargas sociales 3.300.595 522.732 680.335 4.503.662 Planes de pensión 198.677 31.466 40.952 271.095 Gastos de comunicaciones 54.149 188.909 307 243.365 Previsión para desvalorización de créditos por ventas y otros créditos - 1.904.634 - 1.904.634 Consumo de materiales 830.512 - 73.520 904.032 Alquileres y seguros 265 157 125.192 125.614 Servicio de vigilancia 113.633 17.984 11.695 143.312 Honorarios y retribuciones por servicios 1.561.607 790.240 542.975 2.894.822 Relaciones públicas y marketing - 11.754 - 11.754 Publicidad y auspicios - 6.055 - 6.055 Reembolsos al personal 9 77 394 480 Depreciaciones de propiedades, plantas y equipos 2.151.868 320.667 263.105 2.735.640 Amortizaciones de activos por derechos de uso 12.712 25.424 88.984 127.120 Honorarios directores y síndicos - - 14.830 14.830 Sanciones ENRE (1) 169.369 155.669 - 325.038 Impuestos y tasas - 588.611 27.144 615.755 Diversos 182 102 3.672 3.956 Totales al 30.06.20 8.393.578 4.564.481 1.873.105 14.831.164 Incluye recupero de sanciones por $ 366,7 millones correspondientes a calidad de servicio técnico. Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades, plantas y equipos por $ 593,2 millones al 30 de junio de 2020. Gastos por Naturaleza al 30.06.19 Gastos de transmisión Gastos de Gastos de administra- comerciali- Total y distribución ción Concepto zación Remuneraciones y cargas sociales 3.509.957 580.810 777.861 4.868.628 Planes de pensión 149.088 24.670 33.040 206.798 Gastos de comunicaciones 60.495 211.906 11.832 284.233 Previsión para desvalorización de créditos por ventas y otros créditos - 580.095 - 580.095 Consumo de materiales 960.928 - 83.497 1.044.425 Alquileres y seguros 387 - 122.888 123.275 Servicio de vigilancia 185.525 34.860 35.920 256.305 Honorarios y retribuciones por servicios 1.509.759 898.481 691.333 3.099.573 Relaciones públicas y marketing - 36.348 - 36.348 Publicidad y auspicios - 18.725 - 18.725 Reembolsos al personal 54 119 481 654 Depreciaciones de propiedades, plantas y equipos 2.106.061 313.841 257.504 2.677.406 Amortizaciones de activos por derechos de uso 21.875 21.875 21.875 65.625 Honorarios directores y síndicos - - 14.960 14.960 Sanciones ENRE 1.348.565 1.401.345 - 2.749.910 Impuestos y tasas - 469.563 30.464 500.027 Diversos 575 230 3.018 3.823 Totales al 30.06.19 9.853.269 4.592.868 2.084.673 16.530.810 Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades, plantas y equipos por $ 753,8 millones al 30 de junio de 2019. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 2 9 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 26 | Otros egresos operativos, netos Nota 30.06.20 30.06.19 Otros ingresos operativos Servicios brindados a terceros 109.589 108.838 Comisiones por cobranzas 86.166 69.718 Sociedades relacionadas 29.a 41.905 57.103 Ingresos por contribuciones de clientes no sujetas a devolución 4.997 4.124 Multas a proveedores 47.564 - Diversos 37.764 116.624 Total otros ingresos operativos 327.985 356.407 Otros egresos operativos Gratificaciones por retiro (25.569) (49.983) Costo por servicios brindados a terceros (39.260) (54.828) Indemnizaciones (9.670) (12.279) Impuesto a los débitos y créditos (346.511) (444.893) Cargos por previsión para contingencias (1) (89.797) (900.303) Baja de propiedades, plantas y equipos (60.024) (48.461) Diversos (7.374) (2.051) Total otros egresos operativos (578.205) (1.512.798) Total otros egresos operativos, netos (250.220) (1.156.391) Al 30 de junio de 2020, incluye un recupero de estimación por previsión de $ 114,2 millones (ver nota 7). Nota 27 | Resultados financieros, netos 30.06.20 30.06.19 Ingresos financieros Intereses y recargos comerciales 631.249 588.115 Total ingresos financieros 631.249 588.115 Gastos financieros Intereses y otros (1.513.781) (1.506.541) Intereses fiscales (71.735) (3.659) Intereses comerciales (1.348.830) (2.997.012) Impuestos y gastos bancarios (2.952) (1.287) Total gastos financieros (2.937.298) (4.508.499) Otros resultados financieros Diferencia de cambio (1.371.216) (1.007.358) Resultado por medición a valor actual (74.760) 12.287 Cambios en el valor razonable de activos financieros 62.863 445.141 Resultado neto por recompra de Obligaciones Negociables 44.483 (2.641) Otros resultados financieros (77.648) (78.422) Total otros resultados financieros (1.416.278) (630.993) Total resultados financieros netos (3.722.327) (4.551.377) Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 0 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Nota 28 | Resultado por acción básico y diluido Básico El resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la Sociedad entre el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación al 30 de junio de 2020 y 2019, excluyendo las acciones propias en cartera adquiridas por la Sociedad. El resultado por acción básico y diluido coincide por cuanto no existen acciones preferidas ni Obligaciones Negociables convertibles en acciones ordinarias. 30.06.20 30.06.19 Resultado del período atribuible a los propietarios de la Sociedad (1.795.639) 15.462.553 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 875.074 875.074 Resultado por acción básico y diluído - en pesos (*) (2,05) 17,67 (*) Al 30 de junio de 2019 contiene el resultado por Acuerdo de Regularización de Obligaciones. Nota 29 | Transacciones con partes relacionadas Las siguientes transacciones se realizaron entre partes relacionadas: Ingresos Sociedad Concepto 30.06.20 30.06.19 PESA Estudio de impacto 2.512 958 SACDE Remoción de instalaciones 39.393 56.145 41.905 57.103 Egresos Sociedad PESA SACME OSV FIDUS SGR ABELOVICH, POLANO & ASOC. Concepto Asesoramiento técnico en materia financiera Operación y supervisión del sistema de transmisión de energía electrica Contratación de seguros de vida para el personal Honorarios Honorarios 30.06.2030.06.19 (84.900)(79.298) (48.524)(51.071) (11.142)(4.928) (3.206)- (965)

(148.131) (136.262) Remuneraciones del personal clave de la Gerencia 30.06.20 30.06.19 Remuneraciones 138.159 176.843 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 1 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Los siguientes saldos se mantienen entre partes relacionadas: d. Créditos y deudas 30.06.20 31.12.19 Otros créditos no corrientes - - CTG SACME 3.576 4.429 3.576 4.429 Otros créditos corrientes SACDE 37.905 - FIDUS SGR 25.000 28.426 SACME 766 871 63.671 29.297 30.06.20 31.12.19 Otras deudas SACME (9.532) (14.288) (9.532) (14.288) Nota 30 | Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de abril de 2020 dispuso, entre otras cuestiones, lo siguiente: Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros de edenor al 31 de diciembre de 2019;

al 31 de diciembre de 2019; Destinar el resultado de $ 13.088,1 millones (a moneda homogénea del 30 de junio de 2020 ascienden a $ 13.796,8 millones), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 a:

Reserva Legal $ 654,4 millones (a moneda homogénea del 30 de junio de 2020 ascienden a $ 689,8 millones); Reserva facultativa $ 12.433,7 millones (a moneda homogénea del 30 de junio de 2020 ascienden a $ 13.107,0 millones), en los términos del art. 70 3° párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Aprobar la gestión de los Directores y Síndicos con sus respectivas remuneraciones;

Elegir las autoridades y auditores externos para el presente ejercicio.

Aprobar la modificación de los Artículos N° 13, 19, 23, 25 y 33 del Estatuto Social, ad- referéndum de su aprobación por parte del ENRE y demás autoridades administrativas que pudieren corresponder;

Aprobar un texto ordenado del Estatuto Social conteniendo las modificaciones propuestas. Nota 31 | Resolución contractual del Activo Inmobiliario Con relación al activo inmobiliario a construirse, adquirido por la Sociedad en noviembre de 2015, la posterior resolución del contrato por incumplimiento de RDSA en agosto de 2018 y las respectivas acciones legales iniciadas por la Sociedad ante el vendedor y la compañía aseguradora, y en lo que se refiere al acuerdo transaccional de fecha 30 de septiembre de 2019 que la Sociedad celebró con Aseguradores de Cauciones S.A., se destacan los siguientes hechos a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios, y adicionales a los mencionados en nuestros Estados Financieros anuales: Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 2 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S N O T A S Respecto del crédito de 1 millón de dólares producto del acuerdo con Aseguradora de Cauciones S.A., la Sociedad ha recibido el pago de la primera cuota por 100.000 dólares, cuyo vencimiento ha operado el 21 de abril de 2020. Asimismo, durante el segundo trimestre de 2020, la Sociedad celebró un convenio de espera, en el cual se renegociaron los pagos de: a) la segunda cuota por 50.000 dólares, cuyo vencimiento fue el 20 de julio de 2020 - el cual fue recibido por la Sociedad -; b) la tercera cuota por 70.000 dólares con vencimiento el 19 de octubre de 2020; c) y el saldo restante de la segunda y tercera cuota por 180.000 dólares determinado según el vencimiento original de pagos, con más los correspondientes intereses, el vencimiento operará hasta el 15 de noviembre de 2020. El resto del cronograma de pagos trimestrales se mantiene sin modificaciones.

-; b) la tercera cuota por 70.000 dólares con vencimiento el 19 de octubre de 2020; c) y el saldo restante de la segunda y tercera cuota por 180.000 dólares determinado según el vencimiento original de pagos, con más los correspondientes intereses, el vencimiento operará hasta el 15 de noviembre de 2020. El resto del cronograma de pagos trimestrales se mantiene sin modificaciones. Respecto del concurso preventivo de RDSA, la Compañía interpuso incidente de revisión por el monto declarado inadmisible, que a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios aún se encuentra en etapa de prueba. En atención a la suspensión de plazos procesales oportunamente resuelta por la CSJN consecuencia de la pandemia decretada por la OMS el 11 de marzo de 2020 y el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020, y ampliado por decretos complementarios, el juzgado comercial interviniente deberá establecer un nuevo cronograma para las etapas del proceso por venir. Nota 32 | Hechos posteriores Con fecha 4 de agosto de 2020, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley de ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020 por casi ARS 1,9 mil millones para solventar el pago de planes sociales, productivos y laborales destinados a paliar la crisis económica como consecuencia de los efectos del COVID-19. En lo relativo al sector eléctrico, se incluye el reconocimiento de créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año de las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de los Agentes Distribuidores que presten su servicio en una Provincia o Poder Concedente que haya adherido al mantenimiento tarifario previsto en la Ley 27.541, en las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. Los créditos reconocidos serán aplicados sólo a las distribuidoras que al 31 de octubre de 2020 no posean deuda en el MEM o hayan adherido a un plan de refinanciación con CAMMESA, que no deberá exceder de 60 cuotas mensuales con 12 meses de gracia, una tasa de interés sobre saldo equivalente al 50% de la vigente en el MEM; y cumpla con las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación para garantizar el cumplimento de las futuras obligaciones de pago mensual por parte de las Distribuidoras. Resta aún la aprobación del Senado de la Nación y su reglamentación, para poder evaluar el alcance e impacto para la Sociedad. RICARDO TORRES Presidente Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 3 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S I N F O R M A C I Ó N A D I C I O N A L EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (edenor) Av. Del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires INFORMACION ADICIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2020 REQUERIDA POR ART. N° 12 CAPITULO III TÍTULO IV DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 622 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 4 E S T A D O S F I N A N C I E R O S C O N D E N S A D O S I N T E R M E D I O S I N F O R M A C I Ó N A D I C I O N A L (cifras expresadas en miles de pesos) CUESTIONES GENERALES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. La Sociedad está sujeta a regímenes jurídicos específicos y significativos que podrían implicar decaimientos o renacimientos contingentes de beneficios previstos por los mismos. No se han producido modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares que pudieran afectar la comparabilidad de los Estados Financieros Condensados Intermedios con los presentados en ejercicios anteriores, excepto por lo mencionado en Nota 2. CREDITOS Y DEUDAS 3. Clasificación por antigüedad. a) De plazo vencido: Créditos Deudas De hasta tres meses 1.462.355 7.796.886 De más de tres meses y hasta seis meses 887.906 - De más de seis meses y hasta nueve meses 558.016 29 De más de nueve meses y hasta un año 2.947.476 2.382 De más de un año y hasta dos años 71.979 - De más de dos años - 7.187 5.927.732 7.806.484 Los valores indicados no incluyen las previsiones respectivas. b) Sin plazo establecido a la vista: Créditos Deudas Los créditos y las deudas sin plazo ascienden a: 219.451 7.978.606 219.451 7.978.606 Los valores indicados no incluyen las previsiones respectivas. c) A vencer: Créditos Deudas De hasta tres meses 11.455.121 17.493.214 De más de tres meses y hasta seis meses 37.356 2.966.533 De más de seis meses y hasta nueve meses 26.761 870.848 De más de nueve meses y hasta un año 13.364 1.165.481 De más de un año y hasta dos años 31.002 1.918.309 De más de dos años 11.752 33.124.236 11.575.356 57.538.621 4. Clasificación de los créditos y deudas de acuerdo con el efecto financiero que producen Créditos Deudas En moneda nacional sin interés 17.265.009 41.868.133 En moneda extranjera sin interés 437.768 1.121.279 En moneda nacional con interés 19.762 19.738.197 En moneda extranjera con interés - 10.596.102 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 5 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S I N F O R M A C I Ó N A D I C I O N A L 5. Sociedades art. 33 - Ley N° 19.550. a) Al 30 de junio de 2020, el saldo acreedor con Sociedades art. 33 - Ley N° 19.550 asciende a $ 4.342 el que se expone en Nota 28.d a los Estados Financieros Condensados Intermedios. El detalle se expone a continuación: SACME 4.342 b) Al 30 de junio de 2020, el saldo deudor con Sociedades art. 33 - Ley N° 19.550 asciende a $ 9.532 el que se expone en Nota 28.d a los Estados Financieros Condensados Intermedios. El detalle se expone a continuación: PYSSA SACME (9.532) c) No existen saldos deudores en especie o sujetos a cláusula de ajuste. 6. No existen, ni existieron durante el período, créditos por ventas significativos o préstamos contra directores, síndicos o sus parientes hasta el segundo grado inclusive. INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES 7. La Sociedad posee materiales cuyos inventarios físicos se efectúan de manera rotativa durante el transcurso del período, y ha desarrollado procedimientos de emergencia desde el inicio de la pandemia para su implementación a partir del segundo semestre del 2020. VALORES CORRIENTES 8. No existen inventarios, propiedades, plantas y equipos, u otros activos significativos valuados a valores corrientes. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS No existen propiedades, plantas y equipos revaluados técnicamente. No existen propiedades, plantas y equipos significativos de la Sociedad en estado de obsolescencia. Los criterios de valuación se describen detalladamente en la Nota 4.2 a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 12. No existen participaciones en otras sociedades que excedan el límite establecido por el art. 31 de la Ley N° 19.550. VALORES RECUPERABLES 13. El valor recuperable de las propiedades, plantas y equipos en su conjunto se determinó en base a su valor de utilización económica. No existen bienes significativos cuyo valor recuperable sea inferior al valor de libros, sobre los que no se hayan efectuado las reducciones que correspondan. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 6 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S I N F O R M A C I Ó N A D I C I O N A L SEGUROS 14. El detalle de los bienes asegurados, riesgos cubiertos, sumas aseguradas y valores contables es el siguiente: Sumas Valor Valor Bienes asegurados Riesgo cubierto aseguradas Contable Asegurado total Subestaciones Integral Integral (*) 20.612.702 124.107.079 Cámaras y plataformas de transformación (no incluye la construcción civil) Integral Integral (*) 11.255.780 Inmuebles Integral Integral (*) 2.325.388 Enseres y útiles (excepto medios de transporte) Integral Integral (*) 638.741 Obras en ejecución - Transmisión, Distribución y Otros bienes Integral Integral (*) 21.109.991 Medios de transporte Robo y responsabilidad (*) civil 354.312 Total 56.296.914 Incluye: incendio, robo parcial, tornado, huracán, terremoto, temblor, inundación y remoción de escombros de instalaciones, siendo el monto total asegurado de U$S 1.761,4 millones. Para los medios de transporte, la suma asegurada asciende a $ 334,6 millones. Adicionalmente, la Sociedad cuenta con una cobertura que ampara Riesgos cibernéticos ("Cyber Risk"), la cual cubre los siguientes eventos: Responsabilidad por privacidad de datos;

Responsabilidad por seguridad de la red informática;

Responsabilidad por contenidos electrónicos;

Extorsión cibernética;

Pérdida de activos digitales (robo/daño/destrucción/contaminación de datos);

Interrupción del negocio. La Dirección de la Sociedad considera que los riesgos corrientes se encuentran suficientemente cubiertos. CONTINGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS La Sociedad ha registrado las previsiones necesarias para cubrir potenciales pérdidas que surgen de la evaluación técnica efectuada sobre el riesgo existente, cuya materialización depende de eventos futuros y su ocurrencia se estima como probable. El Directorio considera que dentro de los Estados Financieros Condensados Intermedios se han incluido las partidas significativas necesarias para hacer frente a todos los riesgos de ocurrencia probable. ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS SUSCRIPCIONES No existen adelantos irrevocables. No existen dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas. Los montos sujetos a distribución estarán restringidos por un importe equivalente al costo de adquisición de las acciones propias. Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 7 E S T A D O S C O N D E N S A D O S F I N A N C I E R O S I N T E R M E D I O S I N F O R M A C I Ó N A D I C I O N A L 20. De acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.550 y al Estatuto Social, los dividendos podrán distribuirse luego de ser destinado un monto de las utilidades a la reserva legal (cinco por ciento de dichas utilidades), a las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en exceso de las provisionadas en los Estados Financieros, la renta correspondiente al pago de la participación en las ganancias de los empleados titulares de bonos de participación y otros destinos que la Asamblea de Accionistas determine, como la constitución de reservas voluntarias. Si el Índice de Endeudamiento de la Sociedad fuera mayor a 3, serán aplicables los compromisos de no hacer establecidos por el programa de Obligaciones Negociables, los cuales establecen entre otros puntos la imposibilidad de realizar ciertos pagos, tales como dividendos, compras de acciones de la Sociedad o pagos sobre deuda subordinada. Buenos Aires, 10 de agosto de 2020. RICARDO TORRES Presidente Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 DANIEL ABELOVICH por Comisión Fiscalizadora Vease nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 3 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (edenor) Av. Del Libertador 6363 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Reseña Informativa al 30 de junio de 2020 (cifras expresadas en miles de pesos) De conformidad con las disposiciones de la CNV (Régimen Informativo Periódico - Título IV - Capítulo III), la Sociedad ha confeccionado los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios al 30 de junio de 2020 de acuerdo con NIIF. 1. Actividades de la Sociedad (información no cubierta por el informe del auditor) En el período intermedio de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020, la Sociedad registró una pérdida neta de $ 1.795.639. El patrimonio de la Sociedad al cierre asciende a $ 65.460.510. El resultado operativo fue una pérdida de $ 766.137. La inversión en propiedades, plantas y equipos fue de $ 3.946.626, monto destinado fundamentalmente a incrementar los niveles de calidad de servicio y a la atención de la demanda de los actuales y de los nuevos clientes. 2. Estructura patrimonial comparativa RUBROS 30.06.20 30.06.19 30.06.18 Activo corriente 22.143.436 20.325.610 23.965.341 Activo no corriente 116.640.785 115.518.048 110.640.509 Total del Activo 138.784.221 135.843.658 134.605.850 Pasivo corriente 30.553.920 27.951.550 36.677.087 Pasivo no corriente 42.769.791 40.635.959 43.785.538 Total del Pasivo 73.323.711 68.587.509 80.462.625 Patrimonio 65.460.510 67.256.149 54.143.225 Total del Pasivo y Patrimonio 138.784.221 135.843.658 134.605.850 3. Estructura de resultados comparativa RUBROS 30.06.20 30.06.19 30.06.18 Resultado operativo antes de otros egresos operativos netos, participación en negocios conjuntos (515.339) 3.504.203 8.336.861 Otros egresos operativos, netos (250.220) (1.156.391) (963.330) Acuerdo regularización de obligaciones - 18.658.875 - Resultado por participación en negocios conjuntos (578) 467 - Resultados financieros y por tenencia (3.722.327) (4.551.377) (5.588.954) RECPAM 3.261.651 8.320.378 5.553.551 Resultado antes de impuestos (1.226.813) 24.776.155 7.338.128 Impuesto a las ganancias (568.826) (9.313.602) (2.672.390) Resultado neto del período (1.795.639) 15.462.553 4.665.738 3 9 4. Estructura de flujos de efectivo comparativa RUBROS 30.06.20 30.06.19 30.06.18 Flujo neto de efectivo generado por las actividades 7.297.490 8.067.181 11.243.094 operativas Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de (255.084) (4.082.180) (7.750.188) inversión Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de (1.726.325) (2.460.109) (2.169.304) financiación Total de fondos generados 5.316.081 1.524.892 1.323.602 5. Datos estadísticos (en unidades físicas) (información no cubierta por el informe del auditor) CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 30.06.20 30.06.19 30.06.18 Ventas de energía (1) GWh 9.994 9.866 10.985 Compras de energía (1) GWh 12.278 12.088 13.271 Las cantidades correspondientes incluyen el peaje. 6. Índices 30.06.20 30.06.19 30.06.18 Liquidez Activo corriente 0,72 0,73 0,65 Pasivo corriente Solvencia Patrimonio 0,89 0,98 0,67 Pasivo total Inmovilización Activo no Corriente 0,84 0,85 0,82 Capital Activo Total Utilidad (Pérdida) antes de impuestos Rentabilidad (0,02) 0,48 0,14 antes de impuestos (*) Patrimonio excluido el resultado del período (*) Al 30 de junio de 2019 contiene el resultado por Acuerdo de Regularización de Obligaciones. 4 0 7. Perspectivas (información no cubierta por el informe del auditor) Tal como se indica en la Nota 1 de los Estados Financieros Condensados Intermedios, la Sociedad viene desarrollando su actividad bajo un marco regulatorio adverso que fue ocasionando el deterioro sistemático de la situación patrimonial y financiera. Las diversas acciones adoptadas durante los últimos años por las autoridades nacionales no lograron revertir el capital de trabajo negativo lo que refleja el deterioro que aún presenta la ecuación económico-financiera de la Sociedad, principalmente por el incremento constante de los costos operativos. Por su parte, el surgimiento y la diseminación de la pandemia a nivel mundial, generó diversas consecuencias en las actividades económicas a nivel global, las cuales, impactaron directamente sobre las actividades de edenor generando una merma en la recaudación y una disminución de la demanda, motivo por el cual la Sociedad se vio en la necesidad de postergar parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista ("MEM") a partir de los vencimientos operados durante el mes de marzo de 2020. En este sentido y como consecuencia de la disminución en la recaudación y en la demanda, antes mencionada, los flujos de caja se podrían ver comprometidos significativamente en el corto plazo, por tal motivo el Directorio de la Sociedad está llevando adelante la evaluación de diversas alternativas, con el objeto de obtener el financiamiento necesario para revertir los efectos antes mencionados. Como consecuencia de la situación descripta en la nota 1 de los Estados Financieros Condensados Intermedios, sumadas al contexto macroeconómico del país y a que la concreción de las medidas necesarias para revertir la tendencia negativa evidenciada depende de la ocurrencia de ciertos hechos que no se encuentran bajo el control de la Sociedad, hacen que el Directorio entienda que existe un alto grado de incertidumbre respecto de la capacidad financiera de edenor para afrontar el cumplimiento de las obligaciones en el curso normal de los negocios, pudiéndose ver obligada a diferir ciertas obligaciones de pago o, imposibilitada de atender las expectativas respecto de incrementos salariales o de costos de terceros. No obstante lo descripto, el Directorio monitorea de cerca la situación sanitaria tomando todas las medidas necesarias para preservar la vida humana y evalúa continuamente diversos escenarios que le puedan permitir obtener herramientas financieras con el fin de mejorar continuamente la calidad de servicio e incrementar su eficiencia operativa para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes, basando los planes de inversión en una visión de futuro y en el compromiso con el país y su gente, procurando remunerar adecuadamente a todos los partícipes del negocio, y cumpliendo sus obligaciones de manera oportuna. A este efecto es de destacar que la Sociedad no distribuye dividendos desde agosto de 2001 en búsqueda de brindar un mejor y más eficiente servicio a la comunidad. Buenos Aires, 10 de agosto de 2020. RICARDO TORRES Presidente 4 1 INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS A los señores Accionistas, Presidente y Directores de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) Domicilio legal: Avenida del Libertador 6.363 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT N° 30-65511620-2 Introducción Hemos revisado los estados financieros condensados intermedios adjuntos de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) (en adelante Edenor S.A. o "la Sociedad") que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2020, el estado de resultados integrales por el período de seis y tres meses terminado el 30 de junio de 2020 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas. Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019 y a sus períodos intermedios son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. Responsabilidad de la Dirección El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 "Información Financiera Intermedia" (NIC 34). Alcance de nuestra revisión Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER 2410 "Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad", la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). Una revisión de información financiera intermedia consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados financieros condensados intermedios y en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre la situación financiera, el resultado integral y el flujo de efectivo de la Sociedad. 4 2 Conclusión Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34. Párrafo de énfasis Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar la situación detallada en la Nota 1 respecto de la situación económica financiera de la Sociedad. Estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre significativa que puede generar duda sustancial sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Edenor S.A., que: excepto por su falta de transcripción al libro "Inventarios y Balances", los estados financieros condensados intermedios de Edenor S.A. cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; los estados financieros condensados intermedios de Edenor S.A., surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, excepto por su falta de transcripción al Libro Inventario y Balances, y del Libro Diario (transcripción al libro Inventarios y Balances CD ROM); hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados financieros condensados intermedios requerida por el artículo 12 °, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular; al 30 de junio de 2020 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de Edenor S.A. que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía a $ 253.802.547 no siendo exigible a dicha fecha. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2020 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A T°1 - F°17 Dr. R. Sergio Cravero Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 4 3 Informe de la Comisión Fiscalizadora A los señores Accionistas, Presidente y Directores de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) Introducción De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550 y en las normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante "CNV"), hemos revisado los estados financieros condensados intermedios adjuntos de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) (en adelante "la Sociedad"), que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2020, el estado de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2020 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas. Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019 y a sus períodos intermedios, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. Responsabilidad de la Dirección El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales e incorporadas por la CNV a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 "Información Financiera Intermedia" (NIC 34). Alcance de nuestra revisión Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER 2410 "Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad", la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, e incluyen la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe con fecha 10 de agosto de 2020. Una revisión de información financiera intermedia consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados financieros condensados intermedios y en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que se tomará conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión sobre la situación financiera, el resultado integral y el flujo de efectivo de la Sociedad. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, financiación, comercialización y explotación, dado que son de incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea. 4 4 Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) Conclusión Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la NIC 34. Párrafo de énfasis Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar la situación detallada en la Nota 1 respecto de la situación económica financiera de la Sociedad. Estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre significativa que puede generar duda sustancial sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Edenor S.A., que: habida cuenta del cumplimiento de los DNU N° 297, 325, 355 y 408, 459, 493, 520, 576, 605 y 641/2020, como de la RG N° 830/2020 de la CNV, ciertas reuniones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, fueron llevadas a cabo bajo la modalidad "a distancia" y sus respectivas actas, a la fecha, no han sido transcriptas ni firmadas en los libros correspondientes. Se deja constancia que se ha tomado conocimiento de las resoluciones adoptadas en las reuniones de Directorio celebradas desde el 19 de marzo (fecha de dictado del DNU N° 297) hasta la fecha; los estados financieros condensados intermedios de Edenor S.A. cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la CNV; los estados financieros condensados intermedios de Edenor S.A., surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, excepto por la falta de transcripción al Libro Inventario y Balances de los CD ROM del Libro Diario. se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2020. Por Comisión Fiscalizadora Daniel Abelovich Síndico Titular 4 5 Attachments Original document

