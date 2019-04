Shareholders' Meeting: Publication of the list of candidates for the appointment of the Board of Auditors

Lists of the candidates for the appointment of the Board of Auditors follow:

List 1 submitted by the Ministry of Economic and Finance, representing 53,28% of the share capital of ENAV S.p.A.

Standing Auditors:

1. Francesca Brusco

2. Pierumberto Spanò

Alternate Auditors:

1. Francesca Parente

List 2 jointly submitted by a group of asset management companies and institutional investors representing 5,988%1 of the share capital of ENAV S.p.A.

Standing Auditors:

1. Dario Righetti

2. Francesca Michela Maurelli

Alternate Auditors:

1. Roberto Cassader

2. Isabella Petrucci

______________________________

1Amber Capital UK LLP, manager of the: Amber European Long Opportunities Fund; Amber Capital Italia SGR S.p.A., manager of the: Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund; Amundi Asset Management SGR SpA manager of the: Amundi Dividendo Itali, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia e Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima SGR S.p.A. manager of the: Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Geo Italia e Anima Crescita Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. manager of the: Arca Economia Reale Bilanciato 30 e Arca Azioni Italia; APG - Asset Management N.V., manager of the: Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR manager of the: Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3 e Bancoposta Azionario Internazionale; Eurizon Capital SGR S.p.A. manager of the: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia e 2 Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. manager of the: Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. manager of the: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. manager of the: GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. management company of Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. manager of the: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV - comparto Italian Equity e Pramerica SGR manager of: Pramerica Mito 25 e Mito 50.