Encres DUBUIT : chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2019

Le 2 Septembre 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR LE PREMIER SEMESTRE 2019 : 12,4 M€

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 2019, calculé sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019.

Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2019

CA par zones géographiques,

En K€, 2019(*)



2018(**)



∆ € ∆ % Asie 4 555 4 431 124 2,8 % Europe hors France 3 691 3 328 363 10,9 % France 3 675 4 072 -420 -9,7 % Amérique du Nord 269 342 -73 -21,3 % Amérique du Sud 0 0 0 Afrique / Moyen-Orient 197 242 -45 -18,6 % Océanie 4 5 -1 n/a Chiffre d’affaires total 12 391 12 420 -51 -0,23 %

Taux de change courant : (*) Du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ; (**) Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

Le Groupe Encres DUBUIT réalise au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 12,39 M€.

Dans un contexte de volatilité importante de la demande et de décélération sur certains marchés graphiques, le groupe affiche une baisse de son chiffre d’affaires de 0,23 % par rapport au premier semestre 2018.

A taux de change constants, le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 s’élève à 12,37 M€ en baisse de 0,37 %.

Le Groupe réalise 70 % de son chiffre d’affaires hors de France.

En Asie : malgré la guerre commerciale Chine – Etats Unis et le ralentissement de la croissance économique chinoise l’activité progresse de 2,8 % .

Le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 4,55 M€. L’activité de la zone est toujours portée par les ventes réalisées au travers de la filiale chinoise qui représentent 96 % de la zone.

La zone Europe (hors de France) affiche un chiffre d’affaires de 3,69 M€, en hausse de 10,9 % par rapport au premier semestre 2018.

L’activité de la zone est portée par des ventes exceptionnelles d’équipement réalisées sur le premier semestre 2019 par la filiale espagnole. Les autres pays d’Europe affichent une progression moyenne de 1,8 %.

France : le chiffre d’affaires pour le premier semestre 2019 s’élève à 3,67 M€ en repli de plus de 9,7 % par rapport au premier semestre 2018.

Cette baisse s’analyse :

d’une part au travers d’une accélération du changement de technique d’impression dans le secteur du graphique vers l’impression numérique. Cette mutation impacte directement nos ventes de produits pré presse et d’encres de sérigraphie et,

d’autre part à un effet de base défavorable. En effet sur le premier semestre 2018, Encres DUBUIT avait vendu des équipements textiles pour un montant de 116 K€.

Amérique du Nord : le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 269 K€ contre 342 K€ sur la période précédente soit une baisse de plus de 21 %.

Le ralentissement de l’activité sur cette zone provient à la fois d’une baisse des commandes d’un des distributeurs basés au Mexique et d’un ralentissement des ventes d’équipement au travers de la filiale américaine.

Afrique / Moyen-Orient : le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour le premier semestre 2019 à 196 K€ en baisse de 19 % par rapport au premier semestre 2018. Malgré les tensions géopolitiques et le durcissement des conditions financières sur les pays émergents de la zone, le Groupe poursuit ses actions commerciales sur ces deux continents.

Le Groupe dont l’acticité est décrite comprend les sociétés françaises Encres DUBUIT SA et SCREEN MESH, la société espagnole TINTAS DUBUIT, les sociétés belges DUBUIT BENELUX, ALL INKS et PUBLIVENOR, les sociétés chinoises Encres DUBUIT SHANGHAI Co et DUBUIT Shanghai Co.

Prochain rendez-vous,

La publication des résultats semestriels consolidés du Groupe pour le premier semestre 2019 aura lieu au plus tard le 31 octobre 2019.





À propos d’Encres DUBUIT

Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de haute-technologie. S’appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile, les applications industrielles ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente 70 % de son activité.

Contact

Encres DUBUIT

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

www.encresdubuit.com

