Endúr : Endúr ASA - registrert kapitalforhøyelse 0 11/22/2019 | 11:32am EST

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Endúr ASA - registrert kapitalforhøyelse 22.11.2019 11:30 https://newsweb.oslobors.no/message/490052 Endúr ASA (Selskapet) har gjennomført en kapitalforhøyelse på NOK 4.500 gjennom utstedelse av 450.000 nye aksjer pålydende NOK 0,01 til kurs NOK 1,- per aksje. Aksjene er utstedt til Eastern European Investment Management Sp Z.O.O (EEIM) der oppgjør er gjort med motregning på EURO 50.000 med valutakurs EUR1 = NOK9. Konverteringen skjer i hht. låneavtale med EEIM registrert i april 2017. Aksjekapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Etter registeringen er Selskapets aksjekapital økt til NOK 2 130 910,18 fordelt på 213 091 018 aksjer hver med en pålydende verdi på NOK 0,01 per aksje. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 Attachments Original document

